Rückblick Vor 60 Jahren war der Bodensee letztmals zugefroren: «Wenn ihr wüsstet, was wir erlebt haben» Im Februar und März 1963 wurden auf dem vereisten «schwäbischen Meer» Eishockeyspiele und Gemeindeversammlungen abgehalten. Das Jahrhundertereignis verband Länder und Leute. Zeitzeugen erzählen vom Winter ihres Lebens. Renato Schatz Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Völkerwanderung auf dem vereisten Bodensee. Zwischen dem 6. Februar und 10. März 1963 liefen Zehntausende vom Schweizer Ufer zum deutschen – und umgekehrt. Bild: Ullstein Bild Dtl./ullstein bild

«Er vertleidet einem nie.»

«Man findet ihn immer spannend.»

Er. Ihn. Wenn die Menschen in Rorschach über den Bodensee reden, klingt es, als sprächen sie über einen alten Freund.

«Er ist immer anders», sagt der gebürtige Rorschacher Carlo Bonetti.

Nie mehr war der Bodensee so anders wie vor 60 Jahren, als er zufror. Als er für die Menschen zwischen Anfang Februar und Mitte März nicht See war, sondern vor allem fester Boden. Nomen est omen, zumindest für ein paar Wochen.

«Sonst wäre ich im Gefängnis gelandet»

Just in diesen Wochen musste Bonetti in die Rekrutenschule. «Am 3. Februar rückte ich ein», sagt der 79-Jährige. Drei Tage später stellten die Behörden den Schiffsverkehr ein und erste Meldungen wurden publik, wonach der See zu Fuss überquert wurde. Am 9. Februar liefen dann vier Männer über den Bodensee, von Rorschach nach Kressborn. Sie hatten eine Schweizer Flagge im Gepäck. So, als seien sie auf einer Expedition und Erstbesteiger eines Achttausenders.

Gewissermassen waren sie das auch, auf einer Expedition. Denn das Eis war noch dünn, am 7. Februar an manchen Stellen nur sechs Zentimeter dick, wie das «Ostschweizer Tagblatt» 1963 in einer Sonderausgabe schrieb. Überdies waren 133 Jahre vergangen, seitdem der drittgrösste See Mitteleuropas letztmals zu Fuss überquert wurde. Ein Jahrhundertereignis, das sich auch Bonetti nicht entgehen lassen wollte.

Bloss war es Rekrutenschülern damals untersagt, an freien Wochenenden ins Ausland zu reisen. Um unerkannt zu bleiben, zog Bonetti die Uniform aus, was ebenfalls verboten war. Er deutet neben das derzeit geschlossene Seerestaurant in Rorschach und sagt: «Hier ging ich dann aufs Eis.» Irgendwann auf dem Weg sah Bonetti ausgerechnet seinen Kadi. «Er erkannte mich zum Glück nicht. Sonst wäre ich im Gefängnis gelandet.» Bonetti erreichte Nonnenhorn und bekam beim dortigen Rathaus eine Bescheinigung für die Seeüberquerung ausgehändigt.

Insgesamt «etwa sechs Stunden» dauerte es, bis Bonetti wieder zurück in Rorschach war. Die Zahl entspringt nicht seiner Erinnerung. Er rechnet sie vielmehr aus; mit der Zeit, die er damals für einen Kilometer brauchte, mit der Distanz von Rorschach nach Nonnenhorn und wieder zurück – rund 30 Kilometer.

Bonetti spricht in Zahlen. Er war früher Schwimmer und Marathonläufer. Ein Wettkämpfer auf der Jagd nach Sekunden.

Rechts das derzeit geschlossene Seerestaurant in Rorschach, das während der Seegfrörni gerade im Bau war. Gleich daneben gingen die meisten Rorschacherinnen und Rorschacher aufs Eis. Auch Carlo Bonetti. Bild: Reto Martin

Einmal zeigt Bonetti, wie dick das Eis gewesen sein soll: die eine Hand auf Hüfthöhe, die andere fast über dem Kopf. Die Grösse eines Fahrrads oder Ikea-Regals. In Wirklichkeit war das Eis an den meisten Orten 15 bis 30 Zentimeter dick, iPhone-Display bis Büroordner.

Im Sommer danach schwamm Bonetti von Rorschach nach Nonnenhorn und kam einem österreichischen Schiff in die Quere. Er musste eine Busse bezahlen. Die Presse berichtete. Ein Blatt schrieb: «Bonetti war um sieben Uhr früh in Rorschach ins Wasser gestiegen und schwamm die 16 Kilometer nach seiner Meinung in Rekordzeit.» Bonetti ist auch ein Wettkämpfer auf der Jagd nach Geschichten.

Nach zwischenzeitlich 20 Jahren im Ausland kehrte er wieder in die Schweiz zurück. Wegen der Liebe. Und des Sees. Bonetti sagt: «Ich hatte immer wieder Heimweh nach dem Bodensee.»

Drei Dominikanerinnen aus Konstanz vergnügen sich im Februar auf dem zugefrorenen Bodensee. Bild: Heinz Finke/ VERLAG FRIEDRICH STADLER Während der bitterkalten Wochen eine willkommene Stärkung: Marroni. Bild: Karl Kuenzler/Keystone Irgendwann landen sogar Flugzeuge auf dem Eis. Hier ein Sportflugzeug vor dem Hafen im österreichischen Lindau. Bild: Str/Keystone Mit allen möglichen Fortbewegungsmitteln waren die Menschen unterwegs. Natürlich auch mit einem Velo. Wie dieser Mann nahe der Insel Reichenau. Bild: Krebs/PHOTOPRESS-ARCHIV Arbeitete 1963 im Hafen von Rorschach und tut das bis heute: Urs Grob. Er hat damals eine Art Privatarchiv zum See angelegt. Auch mit Dokumenten zur Bodensee-Gfrörni. Bild: Ralph Ribi Einige Exemplare aus Grobs Archiv: Ein Sonderheft vom deutschen «Südkurier» ... Bild: Ralph Ribi ... sowie die Sonderausgabe des damaligen «Ostschweizer Tagblatt». Bild: Ralph Ribi Ein etwas jüngerer Urs Grob. Nur einmal ist er in seinem Leben umgezogen: von Rorschach nach Rorschach. Bild: Ralph Ribi Über ein kleines Privatarchiv verfügt auch Carlo Bonetti, der vor dem geschlossenen Seerestaurant in Rorschach posiert. Dort ging er vor 60 Jahren erstmals aufs Eis. Bild: Reto Martin Bonettis Mutter sammelte alle Zeitungsartikel über ihn. Einige hat er zum Treffen mit unserer Zeitung mitgenommen. Bild: Reto Martin Bonetti führt zu einer Skulptur nahe dem Rorschacher Hafen. Sie erinnert an das Jahrhundertereignis. Bild: Reto Martin Die Bodensee-Gfrörni aus dem Flugzeug. Rechts: Rorschach. Bild: Comet Photo AG/ETH-Fotoarchiv Viele Leute rutschten aus. Aber viele wussten sich auch zu helfen. Besonders beliebt waren Kupferblätz, die man an die Schuhsohle band. Bild: Krebs/PHOTOPRESS-ARCHIV Eine Völkerwanderung vom Schweizer zum deutschen Ufer – und zurück. Zehntausende waren auf dem See unterwegs. Bild: Haltmeier Herbert Die Bodensee-Gfrörni blieb den meisten positiv in Erinnerung. Es ereigneten aber auch Tragödien: Der Uttwiler Hermann Eggmann verlor seinen Cousin. Er zog ihn eigenhändig aus dem Wasser Bild: Ralph Ribi Hermann Eggmann (rechts im Bild) war 19 Jahre alt, als der See zufror. Sein Cousin Hary Aebischer (links) starb bei einer Seeüberquerung. Die Mütze, die er im Bild trägt, hat Eggmann bis heute aufbewahrt. Bild: Sheila Eggmann

Autorennen und Eishockeyspiele

Er ist nicht der einzige 43er-Jahrgang, den der See nicht loslässt. Ein anderer: Urs Grob, Hafenmeister in Rorschach, schon während der Seegfrörni, seit 60 Jahren also. Kaum einer kennt den Bodensee so gut wie er. Grob sagt: «Mit Carlo bin ich sechs Jahre in die Schule gegangen.» Einmal ist Grob in seinem Leben umgezogen: von Rorschach nach Rorschach.

Er lebt mit seiner Frau in einer Wohnung direkt am See. Auf seiner dunklen Strickjacke steht «Sportswear», «Future Proof» oder «Urbn Athl». Wacher Geist und volles Haar. Er wirkt jünger als es sein Jahrgang vermuten lässt. Der See als Jungbrunnen.

Mit der Seegfrörni jährt sich auch Urs Grobs Anfang als Hafenmeister in Rorschach zum 60. Mal. Er kann einem alles über den See und seine Schiffe erzählen. Grob ist ein Chronist der Bodenseeregion. Bild: Ralph Ribi

Was macht ein Hafenmeister, wenn der See zugefroren ist?

«Haha! Nüt! Gab ja kein Schiff zum Anbinden.»

Party machen?

«Jo-jo!»

Grob sagt, anfangs sei es verboten gewesen, aufs Eis zu gehen. «Die sind trotzdem alle drauf.» Spätestens dann, als die Erstbesteiger in Kressborn ankamen. Die Nachricht sprach sich herum wie ein Lauffeuer. Ein Lauffeuer auf dem Eis, das in den folgenden Wochen zum Sport-, Park- und Landeplatz wurde.

Eine Curlingbahn entstand genauso wie ein Hockeyfeld. Die Leute radelten und schlittelten über den See. Einige fuhren sogar mit dem Auto auf dem Eis und veranstalteten Rennen. Wer zu Fuss ging, stülpte einen Kupferblätz über die Schuhe, um nicht auszurutschen. Und wer fror, kaufte an den Ständen Glühwein oder Marroni.

Die Gemeinderatssitzung auf dem Bodensee

Ein Marroniverkäufer, der seinen Stand mitten auf dem Bodensee aufgeschlagen hat. Bild: Keystone

Zum Beispiel von Peter Rubin, wie Bonetti und Grob damals «18, 19 Jahre alt». Eigentlich im Seerettungsdienst, während der Seegfrörni aber vor allem Marroniverkäufer. Rubin sagt am Telefon: «Wir hatten Pikettdienst und mussten die schwachen Eisstellen bewachen oder absperren.» Weil es kaum Rettungseinsätze gab, eröffneten sie auf dem Eis einen Marronistand. Rubin sagt: «Die Pfannen gaben viel Wärme ab, weshalb das Eis natürlich weich wurde. Also mussten wir den Stand immer wieder zügeln, damit er nicht versäuft.»

Am 1. März fand gar ein Teil der Rorschacher Gemeinderatssitzung auf dem Eis statt. Hundert Meter vom Ufer entfernt wurden im Halbkreis Stühle und Scheinwerfer aufgestellt und die Beratungen weitergeführt. In der Sonderausgabe des «Ostschweizer Tagblatt» heisst es: «Gemeinderat Casserini beantragte, einen Kredit von 500 Franken für die notleidenden Wasservögel zu bewilligen.» Und weiter: «Nach dieser heiteren, aber kühlen Sitzung waren die Anwesenden gerne geneigt, den in letzter Minute herbeigebrachten Glühwein zur inneren und äusseren Erwärmung zu trinken.»

Einer dieser Anwesenden war der Vater von Urs Grob, der damals Stadtammann war. Rorschach hatte in jener Zeit mehr Einwohner als heute, und doch waren die Wege kurz und der Zusammenhalt gross. Davon berichtet Ulrike Knecht, im Frühjahr 1963 Kantischülerin, «19-, 20-jährig» und in der Schweizerischen Lebensrettergesellschaft (SLRG).

Die Bodensee-Gfrörni aus der Flugzeug-Perspektive. Auf der rechten Seite: Rorschach. Bild: Comet Photo AG/ETH-Archiv

«Es war eine verschworene Gemeinschaft»

Auch sie kennt Rekrutenschüler und Schwimmer Bonetti («Ah, der Carlo! Hei-ei-ei, ich glaube, wir müssten mal wieder eine Zusammenkunft organisieren!»), Marroniverkäufer Rubin sowieso («Das war mal ein Freund von mir!»). Der Schwimmklub, die Rettungsdienste, sie alle hätten in jener Zeit viel miteinander unternommen. Knecht sagt am Telefon: «Es war eine wirklich verschworene Gemeinschaft. Wir machten viele Ausflüge, gingen zusammen wandern und auf den See.» Sie seien halt «Seebuebe und Seemeitli» gewesen. «Dann bist du sowieso auf dem Wasser, ob es nun gefroren ist oder nicht.»

Während der Seegfrörni hatte auch sie Pikettdienst. Ausgestattet mit Vesten mit dem SLRG-Schriftzug darauf und Walkie-Talkies haben sie das Eis «so ein bisschen» überwacht. «Aber es war mehr ein Plausch als eine ernsthafte Kontrolle.»

Einmal ist sie mit den Schlittschuhen bis nach Lindau gelaufen, auf dem unpräparierten Natureis «eine holprige Angelegenheit». «Ich mag mich erinnern, dass auf dem Eis vor Lindau gerade ein Flugzeug gelandet war.»

Es gibt lauter solcher Geschichten, die mit «dozmol» anfangen und mit schönen Pointen aufhören. Bonetti erzählt von Kompressoren, die im Hafenbereich Rorschachs Luft ins Wasser pumpten, damit es nicht zufror. Sodass die Tausenden Vögel ein Plätzchen hatten, um zu essen. Von einer «Völkerwanderung» spricht Grob. In den Beizen am Ufer waren der Teufel und die Hölle los.» Eine Passkontrolle sei gar nicht mehr möglich gewesen.

Das vereiste Hafenbecken in Lindau im Februar 1963. Mittendrin ein Sportflugzeug und ein Auto. Bild: Keystone

Der Winter wird wärmer

Die Deutschen feierten in der Schweiz und die Schweizer in Deutschland. Bonetti sagt: «Ich habe das Gefühl, dieses Ereignis hat die schwierige Beziehung zu Deutschland gekittet.» Der Zweite Weltkrieg war nicht weit entfernt. Räumlich. Zeitlich. «Die Seegfrörni brachte die Länder wieder näher zusammen», sagt auch Grob. Der See brach das Eis.

Er war plötzlich nicht mehr Grenze, sondern Brücke. Für Land und Leute. Oder wie Bonetti sagt: «Er ist immer anders.»

Seit 1963 war er nicht mehr Brücke, nicht mehr Eis. Dafür müsste der Bodensee eine sogenannte Kältesumme von 370 erreichen. Heisst: Er müsste während dreier Monate im Durchschnitt kälter als minus vier Grad sein. «Butzechalt», wie Bonetti sagen würde. Doch der Winter wird immer wärmer, das zeigen die Zahlen.

Nie mehr Bodensee-Gfrörni? Grob sagt: «Das kann man nie wissen, gar nie. Das ist die Natur.» Und Knecht: «Es wird nicht mehr passieren. Es war einzigartig.» Jedes Mal, wenn sie höre, irgendein Weiher sei zugefroren, denke sie sich: «Das ist ja nichts. Wenn ihr wüsstet, was wir erlebt haben, dozmol.»

Den Winter ihres Lebens.

