Rückblick Heute vor 25 Jahren besuchte Hillary Clinton die Ostschweiz: Vor Aufregung bekam Stiftsbibliothekar Cornel Dora sogar Nasenbluten Es herrschte grosse Begeisterung unter den St.Gallerinnen und Appenzellern, als publik wurde, dass ihnen die First Lady der Vereinigten Staaten am 1. Februar 1998 einen Besuch abstatten würde. Dabei hätte das eigentlich geheimbleiben sollen. Die spätere Präsidentschaftskandidatin verzauberte die Leute dennoch im Nu. Ein Rückblick.

Bischof Ivo Fürer begrüsst Hillary Clinton vor der Stiftsbibliothek. Bild: Ralph Ribi (1. Februar 1998)

«Hillary Clinton entdeckt St.Gallen», das war am 2. Februar 1998 auf der Frontseite des «St.Galler Tagblatts» gross zu lesen. Heute vor genau 25 Jahren betrat die Ex-First-Lady (1993–2001) und inzwischen auch Ex-Präsidentschaftskandidatin (2016) der USA im Zuge ihres Besuchs am Weltwirtschaftsforum in Davos Ostschweizer Boden. In der Stadt St.Gallen und im Appenzellerland war man darüber ganz aus dem Häuschen.

Kein Winken, keine Autogramme

Den ersten Stopp legte Hillary Clintons bei der Stiftsbibliothek ein. Drei Stunden warteten dort Schaulustige in eisiger Kälte auf das Eintreffen der blonden Amerikanerin. Als diese jedoch in Begleitung von mehreren Frauen – alle ebenfalls blond – und ihren «bulligen Bodyguards» erschien, wussten die Wartenden zunächst nicht, wer unter ihnen denn jetzt die First Lady sein sollte.

Des Rätsels Lösung lieferte schliesslich der damalige Bischof, Ivo Fürer, mit einer herzlichen Begrüssung, die nur einer unter ihnen galt. «Jetzt wisst ihr, welches die Hillary ist!» und «wenigstens können wir erzählen, wir hätten die First Lady live gesehen», wurde ausgerufen. Viel mehr bekamen die Schaulustigen nämlich nicht zu Gesicht.

Es sind kurze Augenblicke, welche die Wartenden mit der First Lady teilen konnten. Bild: Regina Kühne/Keystone

Clinton verteilte weder Autogramme noch winkte sie den Wartenden zu, erinnert sich Ralph Ribi, der es damals nur dank grosser Objektive schaffte, ein paar Fotos von Clinton fürs Tagblatt zu schiessen. «Das Ganze war nicht offiziell», sagt Ribi. Irgendwie hatte die Information über den hohen Besuch aber trotzdem ihren Weg an die Öffentlichkeit gefunden – dank eines Lokalradiosenders, wie es im «St.Galler Tagblatt» hiess.

Stiftsbibliothek, Dom, Säntis

Cornel Dora, Archivar Stiftsbibliothek, in seinem heutigen Büro. Bild: Ralph Ribi

Clintons Programm war eng getaktet. In der Stiftsbibliothek bekam sie zunächst eine Führung von Stiftsbibliothekar Cornel Dora höchstpersönlich. Dieser gab 18 Jahre später gegenüber der «Appenzeller Zeitung» zu Protokoll: «Eine Stunde vor ihrer Ankunft bekam ich vor Aufregung Nasenbluten.»

Zeigen konnte er ihr die historische Weltkarte, auf der Amerika noch gar nicht existiert, dennoch. Es gibt sogar ein Bild davon, das Dora zumindest 2016 noch immer in seinem Büro hängen hatte. Über Hillary Clinton sagte er: «Ich bin stolz darauf, dass ich ein winzig kleiner Teil ihres Lebens bin.»

Cornel Dora (in der Mitte) zeigt Hillary Clinton historische Dokumente in der Stiftsbibliothek. Bild: Regina Kuehne / Keystone

Nach der Stiftsbibliothek besuchte die First Lady den St.Galler Dom, dann ging’s zum Tee beim Bischof und schliesslich um 14 Uhr auf die Spitze der Ostschweiz, den Säntis. Ein Grossaufgebot an Polizeikräften war gefordert. Immerhin mussten sie nicht nur die Sicherheit von Clinton gewährleisten, sondern auch für mehrere Stunden die Schwägalpstrasse für ihren Konvoi sperren. Die Ausserrhoder Kantonspolizei verhängte ihren Polizistinnen und Polizisten deshalb eine Urlaubssperre.

Ankunft von Hillary Clinton auf der Schwägalp. Bild: Peter Lauth/Keystone

Auf der Bergspitze angelangt, unterhielt sich Clinton mit dem damaligen Verwaltungsratspräsidenten der Säntisbahnen, Hans Höhener, bei einem verspäteten Zmittag. Auch ihm imponierte die Präsidentengattin. «Sie war über die Geschichte und Politik des Appenzellerlands bestens informiert», sagte Höhener 2016 zur «Appenzeller Zeitung». So habe sich Clinton besonders für die Einführung des Frauenstimmrechts interessiert, das im Appenzellerland erst acht Jahre zuvor (1990) in Kraft getreten war.

Hillary Clinton geniesst aus der Säntisbahn aus den Blick über den Alpstein. Bild: Peter Lauth / Keystone

Die First Lady liess Höhener auf jeden Fall beeindruckt zurück. Aber das Gefallen war wohl gegenseitig. So liess sich Hillary Clinton am Ende ihres Besuchs wie folgt zitieren:

«Das nächste Mal werde ich zusammen mit meinem Mann und meiner Tochter kommen.»

Clinton stand damals, kurz nachdem die Affäre zwischen Bill Clinton und seiner Praktikantin publik geworden war, wie auch heute zu ihrem Ehemann. Ob sie ihr Versprechen aber inzwischen eingelöst hat, ist nicht bekannt. Wenn, dann ist das wohl nur «inoffiziell» passiert und kein lokaler Radiosender hat davon Wind bekommen.

Clinton schreibt einen Eintrag ins Säntis-Gästebuch. Ihr gegenüber steht Ueli Fitzi, damaliger Marketingdirektor der Säntisbergbahnen. Bild: Peter Lauth / Keystone

