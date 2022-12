Jahresrückblick 2022 mit Ostschweizer Prominenten

Rückblick «Das Jahr wird mir als ein sehr trauriges in Erinnerung bleiben»: Ostschweizer Promis blicken auf ihr 2022 zurück Der Verlust beider Eltern, ein schwerer Rücktritt und eine Zugfahrt mit Alain Berset – nur ein Bruchteil davon, was diese sechs bekannten Ostschweizerinnen und Ostschweizer in diesem Jahr erlebt haben. Sie blicken zurück auf ihre persönlichen Höhen und Tiefen und verraten, was sie im nächsten Jahr erwartet. Noëlle Graf 30.12.2022, 12.02 Uhr

Mona Vetsch, SRF-Moderatorin und Reporterin aus dem Thurgau. Bild: Donato Caspari

«2022 war das Jahr, in dem auch der jüngste unserer Söhne mich grössenmässig überholte. Dabei ist er erst elf!», sagt die im Thurgau aufgewachsene SRF-Moderatorin Mona Vetsch. Beruflich war 2022 ein gutes Jahr für sie. «Mona mittendrin» sei so erfolgreich wie noch nie gelaufen. «Wir machen unsere Reportagen mit viel Herzblut, es ist schön, dass unser Publikum das schätzt», sagt Vetsch. 2023 wagt die Reporterin etwas Neues: ein Bühnenprogramm mit ihrem Kollegen Tom Gisler. «Ich weiss gar nicht, was grösser ist: die Vorfreude oder der Bammel, dass wir das total in den Sand setzen», sagt sie.

Giulia Steingruber, ehemalige Kunstturnerin aus Gossau, St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

«Ich habe ein ganz neues Leben», sagt die St.Galler Ex-Spitzensportlerin Giulia Steingruber. Nach ihrem Karriereende letztes Jahr arbeitet sie nun neben ihrem Marketingmanagement-Studium in einer Agentur. Das sei eine grosse Umstellung gewesen, sagt sie. «Die ganze Struktur ist anders, das ist sehr herausfordernd.» Der neue Alltag gefällt ihr, sie habe aber sicher noch Tage, an denen sie sich frage: «Was mache ich hier überhaupt?» 2022 zeichne sich für sie durch «das Neue wagen und herausfinden, was ich gerne mache», aus. 2023 freut sich Steingruber darauf, zu reisen und neue Länder zu entdecken.

Hausi Leutenegger, Schauspieler, Unternehmer und ehemaliger Bob-Fahrer aus Bichelsee-Balterswil, Thurgau. Bild: Donato Caspari

«Es war ein gutes, erfolgreiches und schönes Jahr», sagt der Thurgauer Unternehmer und Olympiasieger Hausi Leutenegger. Er sei viel unterwegs gewesen: «Ich werde auch überall eingeladen.» Ein Höhepunkt war die Feier zu Ehren der neuen Ständeratspräsidentin in Bichelsee-Balterswil, wo Leutenegger ein geladener Gast war. «Das war ein Tag, den ich nie vergessen werde», sagt er. Mit Regierungsleuten sei er mit dem Zug durch die Schweiz gefahren und dabei vis-à-vis von Bundesrat Alain Berset gesessen. 2023 möchte Leutenegger es etwas ruhiger nehmen. Und: «Ich habe mir vorgenommen, jede Woche Golf zu spielen.»

Brigitte Häberli-Koller, CVP-Ständerätin und Ständeratspräsidentin aus dem Thurgau. Bild: Andrea Stalder

«Das Jahr 2022 hat uns wohl alle erschüttert durch den Kriegsausbruch in der Ukraine und die damit verbundenen Fragen der Sicherheit und der Neutralität unseres Landes», sagt die Thurgauer Ständeratspräsidentin. Grosse Herausforderungen waren und seien, die Energieversorgung zu sichern und den Klimaschutz voranzutreiben. Das Jahr hielt für Häberli «unvergessliche und einmalige» Höhepunkte bereit: die Geburt ihres Enkelkindes Enea Lio und ihre Wahl zur Ständeratspräsidentin. Für 2023 hofft Häberli auf ein Jahr «des Friedens, der Sicherheit und der Klärung unserer Beziehungen zur Europäischen Union.»

Stixi und Sonja, Schlagerpaar aus Herisau, Appenzell Ausserrhoden. Bild: Mareycke Frehner

«Das Jahr 2022 wird mir als ein sehr trauriges in Erinnerung bleiben», sagt Stixi vom Appenzeller Volksmusik-Duo Stixi&Sonja. Er verlor innerhalb von drei Monaten seine Mutter und seinen Vater. Die grosse Anteilnahme habe die beiden sehr berührt und ihnen Kraft gegeben, sagt Sonja. Stixi fügt hinzu: «Nebst der grossen Trauer durften wir dank unserer Musik schöne Momente erleben.» Zum einen habe der Song «Das kleine Wörtchen Frieden» das Schlagerpaar an die Spitze der Schweizer Airplay-Charts gebracht. Und: «Auch unsere Bühnenauftritte, zum Glück wieder mit Publikum, haben uns sehr viel bedeutet.»

Arnold «Nöldi» Forrer, ehemaliger Kranz-Schwinger aus Stein, St.Gallen. Bild: Mario Testa

Vom Jahr 2022 in Erinnerung bleiben wird dem ehemaligen St.Galler Kranz-Schwinger Arnold «Nöldi» Forrer sein Rücktritt auf der Schwägalp. «Der war sehr schwer – unbeschreiblich schwer sogar.» Auch wird er sich daran erinnern, dass ihm in diesem Jahr der Sprung von 148 auf 151 Kränze gelungen ist. «Und dass ich dann noch gesund aufhören konnte, war natürlich das Grösste», sagt Forrer. Sein Neujahrsvorsatz: «Der lautet ähnlich wie bei vielen: Ich möchte auf meine Ernährung achten und wieder mehr trainieren, auch wenn ich nicht mehr muss.» 2023 möchte er gesund und zufrieden sein, alles andere komme von alleine.