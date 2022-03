2021: 102-Millionen-Verlust für St.Galler Spitalverbunde

Rote Zahlen 102 Millionen Franken: So gross ist der Verlust der St.Galler Spitäler – auf den Kanton kommt ein gewaltiges Sanierungspaket zu Die Vorzeichen deuteten darauf hin: Die Spitalverbunde mussten die Zahlen nach unten korrigieren, das Sanierungspaket verzögert sich. Nun liegen die Zahlen der St.Galler Spitäler auf dem Tisch – und sie sprechen eine klare Sprache: Ihr Verlust im Jahr 2021 ist fast 30 Millionen grösser als budgetiert. Zusätzlich beunruhigend: In den nächsten Jahren finden sie nicht aus den roten Zahlen. Regula Weik und Rossella Blattmann 4 Kommentare 15.03.2022, 19.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hatte wenig erfreuliche Zahlen zu verkünden: Leodegar Kaufmann, Vize-Verwaltungspräsident der St.Galler Spitalverbunde. Bild: Tobias Garcia

Diese Zahlen können krank machen. Doch das ist nicht der Grund, weshalb Felix Sennhauser an der Präsentation der Jahreszahlen 2021 der St.Galler Spitäler fehlt. Der Verwaltungsratspräsident der Spitalverbunde ist in Isolation, Corona hat ihn erwischt.

Die Pandemie ist denn auch ein Grund, weshalb die St.Galler Spitäler finanziell weiter tief im Loch stecken. Sie fahren 2021 ein Defizit von 102 Millionen Franken ein, ein gleich hohes wie 2020. Dass sie im Vorjahr schliesslich «nur» einen Verlust von 70 Millionen schrieben, verdanken sie der Hilfe des Kantons. Sie erhielten damals 34,4 Millionen Franken für die Ausfälle während des Lockdowns. Das Virus wütete letztes Jahr zwar weiter, die neuen Wellen rissen weitere Löcher. Doch die St.Galler Regierung hatte bereits vergangenen Sommer deutlich gemacht: Es gibt keine weiteren Entschädigungen für die pandemiebedingten Ausfälle – sie kündigte stattdessen ein Sanierungspaket an.

Fakt ist: Die Pandemie hat die finanzielle Situation der St.Galler Spitalverbunde verschärft. Aber sie ist nicht der einzige Grund für ihre Nöte. Ihre Aussichten waren schon vor Corona schlecht und Auslöser für die Spitalschliessungen. Deren ursprünglicher Zeitplan wurde gehörig durchgeschüttelt, die «Betriebsoptimierungen» hätten teils nach hinten verschoben werden müssen, «da wir die Kräfte anders einsetzen mussten», hiess es am Dienstag an der Jahresmedienkonferenz der St.Galler Spitalverbunde. Hinzu kommen immer mehr ambulante Eingriffe und tiefere Entschädigungen dafür. Oder eben auch massive Verluste im Sarganserland. Dies alles seien Gründe, weshalb die Spitäler unter Budget abschliessen mussten, sagt Vize-Verwaltungsratspräsident Leodegar Kaufmann, der für Sennhauser eingesprungen ist. Dies sind aber auch Gründe, weshalb die Spitalverbunde die langfristige Finanzplanung korrigieren musste – und zwar nach unten.

Wie hoch wird Sanierungspaket ausfallen?

Die St.Galler Spitäler sind ein Milliardenunternehmen. Für 2022 ist ein Umsatz von 1,3 Milliarden budgetiert – und erneut ein Defizit. Diesmal wird mit einem Verlust von 36 Millionen gerechnet. Und auch in den kommenden Jahren dürfte das Gesamtergebnis rot bleiben. Kaufmann sagt denn auch:

«Wir tauchen tiefer und werden länger unter Wasser bleiben als angenommen.»

Der Verwaltungsrat habe anfangs zwei bis drei Jahre mit Verlusten gerechnet – «nun dürfte dies ein bis zwei Jahre länger dauern», so Kaufmann.

Stefan Lichtensteiger, CEO Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland. Bild: Tobias Garcia

Doch es sind nicht allein die budgetierten Verluste, die beunruhigen. 2021 ist das Betriebsergebnis (der Ebitda) in drei Regionen – Ausnahme ist das Kantonsspital – negativ. Das heisst nichts anderes, als dass für den laufenden Betrieb Eigenkapital gebraucht wird. Oder wie es Stefan Lichtensteiger, CEO der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland formuliert:

«Es fliesst Geld ab. Das kann kein Dauerzustand sein.»

Die Eigenkapitalsituation der Spitäler hat sich denn auch weiter verschlechtert; die Spitalregion Fürstenland Toggenburg weist gar ein negatives Eigenkapital von 1,4 Millionen Franken aus. Sie ist somit eigentlich bankrott.

Daniel Germann, CEO Kantonsspital St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Das macht deutlich: Sollen die St.Galler Spitäler in absehbarer Zukunft auf sicheren Füssen stehen, tut das Sanierungspaket des Kantons bitter Not. Zur Frage, mit welch kräftiger Finanzspritze er rechne, will sich Kaufmann nicht äussern. Daniel Germann, CEO des Kantonsspitals, sagt: Sollen die Spitäler auf 25 Prozent Eigenmittel hochkapitalisiert werden, würden «mindestens 190 Millionen» nötig sein. Klar ist: Die Umwandlung von Darlehen in Eigenkapital reicht nicht; die Regionen Fürstenland Toggenburg und Rheintal Werdenberg Sarganserland brauchen auch frisches Geld. Vor gut einem Jahr hatte das Kantonsparlament für die beiden Regionen bereits Finanzspritzen von insgesamt 88 Millionen beschlossen.

So haben die vier Spitalverbunde des Kantons St.Gallen abgeschlossen:

Kantonsspital St.Gallen

Das Kantonsspital St.Gallen schliesst 2021 mit einem Verlust von knapp 15 Millionen Franken ab. Das sind fast drei Millionen mehr als ursprünglich budgetiert. Aber weniger als 2020, damals hatte ein Minus von 22 Millionen resultiert. Die Schliessungen der Spitäler Rorschach (Ende Januar 2021) und Flawil (Ende Juni 2021) machen einen direkten Vergleich mit 2020 schwierig. Spürbar ist die Verlagerung ins Ambulante und die Senkung der Aufenthaltsdauer. Für das laufende Jahr rechnet das Kantonsspital mit einem Verlust von neun Millionen Franken. CEO Daniel Germann sagt:

«Wir sind immer noch nicht dort, wo wir sein sollten.»

Anfang Mai folgt Stefan Lichtensteiger, heute CEO der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland, auf Daniel Germann als CEO des Kantonsspitals.

Rheintal Werdenberg Sarganserland

In der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland (SRRWS) resultiert für 2021 ein Verlust von etwas über 16 Millionen Franken, gut eine Million mehr als budgetiert. Die Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland ist an mehreren Ecken gefordert: Das Spital Walenstadt ist nur noch schwach ausgelastet und belastet die ganze Spitalregion. Ab Januar 2023 soll es dann vom Kantonsspital Graubünden betrieben werden. Stefan Lichtensteiger, der im Mai sein Amt an Jochen Steinbrenner abgibt, sagt:

«Unserer Region steht die Transformation erst noch bevor.»

Er spricht damit auch das Spital Altstätten an, das 2026 geschlossen und in den Standort Grabs integriert werden soll. Das bereitet derzeit noch einiges Kopfzerbrechen – wenn es um die künftigen Kapazitäten in Grabs geht. Denn: Sowohl Altstätten (+ sieben Prozent) als auch Grabs (+ 9,3 Prozent) verzeichneten 2021 einen Zuwachs bei den stationären Fällen.

Spital Linth

Peter Werder, CEO Spital Linth. Bild: Tobias Garcia

Das Spital Linth in Uznach schliesst mit einem Defizit von 9,6 Millionen Franken ab, budgetiert war ein Verlust von knapp sieben Millionen gewesen. CEO Peter Werder sagt zum Geschäftsjahr 2021:

«Der Rückgang bei den Patientenzahlen konnte gestoppt werden.»

Mit 5792 Austritten konnte das Vorjahr um 492 Patienten übertroffen werden. Werder spricht denn auch von der «wachsenden Region» Linthgebiet. Die Entwicklung sei umso erfreulicher, da 2021 wegen des Umbaus nicht alle Betten genutzt werden konnten.

Spitalregion Fürstenland Toggenburg

René Fiechter, CEO Spitalregion Fürstenland Toggenburg. Bild: Tobias Garcia

Ende Monat heisst es Lichterlöschen im Spital Wattwil. Die Liegenschaft gehört neu der Gemeinde, die Berit-Klinik übernimmt den Betrieb. CEO René Fiechter:

«Die geordnete Schliessung von Wattwil wird dank grossen Aufwands erreicht.»

Ab April ist das gesamte Angebot der Spitalregion im Spital Wil konzentriert; um die notwendigen Kapazitäten parat zu haben, braucht es Provisorien. Geplant ist ein Modulbau, der bis Herbst 2023 erstellt und in Betrieb genommen werden soll. Düster ist der Abschluss 2021: Die Spitalregion schreibt ein Defizit von über 60 Millionen Franken – über die Hälfte des kantonalen Gesamtverlustes von 102 Millionen. Der Grund: die Wertberichtigung der Spitalimmobilie Wattwil von knapp 52 Millionen. Hinzu kommen im Zusammenhang mit der Schliessung von Wattwil weitere 2,6 Millionen Franken (Rückstellungen für den Personal-Rahmenmassnahmenplan, Mobilien-Wertberichtigungen, vertragliche Verpflichtungen). Ohne diese Sondereffekte läge der Verlust bei «nur» 7,3 Millionen Franken. Für 2022 rechnet die Region mit einem Verlust von 5,2 Millionen Franken.

So reagiert die Politik SP und Die Mitte haben postwendend reagiert. Der Kanton müsse dringend nachbessern, sagt Bettina Surber. Die Fraktionspräsidentin der SP im Kantonsparlament spricht von den Coronahilfen für die Spitäler. Andere Kantone hätten im Nachgang deutlich höhere Entschädigungen an die Spitäler gesprochen als St.Gallen. 2020 hatten fast alle Kantone Corona-Entschädigungen für die Spitäler gesprochen, auch St.Gallen. Manche tun dies auch für 2021: Zürich schiesst 130 Millionen Franken nach, Basel-Stadt 31 Millionen, Waadt 50 Millionen, St.Gallen null Franken. Es sei für die SP unverständlich, warum die Regierung bis heute keine entsprechende Vorlage ins Parlament gebracht habe. Die SP werde sich für eine entsprechende Entschädigung einsetzen. «Und wenn es darüber hinaus weitere Finanzierungshilfen braucht, werden wir diese mittragen», so Surber. Auch Die Mitte hat auf die aktuellen Zahlen der St.Galler Spitäler reagiert. Ihr Verlust habe «fast schon dramatische Dimensionen» erlangt. Darüber hinaus habe sich die Eigenkapitalsituation weiter verschlechtert. Die grundsätzliche Strategie stellt Die Mitte «trotz dieser widrigen Umstände» nicht in Frage. «Um künftige Defizite zu verhindern, muss der Transformations- und Konsolidierungskurs konsequent weitergeführt werden.» Und mit Blick auf den für 2022 budgetierten Verlust von 36 Millionen fordert sie, dass «nun griffige Massnahmen und Effizienzsteigerungen umgesetzt werden» – dies umso mehr, als der Sachaufwand steige. (rw)

4 Kommentare Beat Eng vor einem Tag 1 Empfehlung Der Anfang vom Übel war das Moratorium vor Jahren. Keine Investitionen in die Spitäler!Warum werden die Spitalführungen nie in Frage gestellt? In der Wirtschaft wäre das schon längstens der Fall. 1 Empfehlung Eduard R. ITH vor einem Tag „Warum werden die Spitalführungen nie in Frage gestellt? In der Wirtschaft wäre das schon längstens der Fall.“Richtig Herr Beat Eng und gute Frage!In der Sprache des Juristischen heisst das Delikt: Ungetreue Geschäftsbesorgung mit leichtsinnigen Vermögenszerfall in zweistelliger Millionenhöhe!Diese Frage wäre eigentlich an die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen zu richten. Aber auch an die Anklagekammer, welche im Ermächtungsverfahren die Eröffnung zur Strafverfolgung erteilen müsste. Alle Kommentare anzeigen