Rorschach: Einbrüche in zwei Shops – 100'000 Franken Deliktssumme

In Swisscom- und Mobilezone-Shop eingebrochen und Waren im Wert von 100'000 Franken gestohlen – Täter flüchten mit weissem Auto

Eine unbekannte Täterschaft ist in der der Nacht von Sonntag auf Montag in zwei Shops in Rorschach eingebrochen. Die Deliktsumme beläuft sich gemäss ersten Schätzungen auf über 100’000 Franken. Nach den Einbrüchen flüchteten mutmasslich drei Männer mit einem weissen Auto.