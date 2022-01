Romanshorn Silvester-Funken, Böller und Feuerwerk: Welche Gefahren der Jahreswechsel für Igel mit sich bringt Ein Romanshorner kümmert sich seit Jahren darum, dass Igel in seinem Garten einen geeigneten Lebensraum finden. Seit Silvester sind die Tiere von seinem Grundstück aber verschwunden. Elia Heule, Leiter Natur und Artenschutz des Walterzoos Gossau, erklärt, was die Silvesternacht für die stacheligen Tiere jedes Jahr bedeutet. Aylin Erol Jetzt kommentieren 05.01.2022, 05.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Igel fühlt sich im Laub und in wilden Blumenwiesen wohl. Dort findet er viele Insekten. Bild: Getty Images

Am 31. Dezember hatte Heinz Hogrefe noch vier Igel in seinem extra für die Tiere naturbelassenen Garten in Romanshorn. Dann kamen die Silvesternacht, die Böller, das Feuerwerk. Die Igel sind seither verschwunden. Und das nicht zum ersten Mal. Traurig und besorgt um ihre Sicherheit, meldet sich der Romanshorner deshalb bei unserer Zeitung. Er möchte, dass mehr Leuten bewusst wird, was der Silvesterlärm bei den kleinen Tieren mit den herzigen Knopfaugen auslöst.

Heinz Hogrefe macht sich Sorgen um die Igel, die in der Neujahrsnacht durch Lärm vertrieben wurden. Bild: PD

Bereits seit fünfzehn Jahren kümmert sich Hogrefe um das Wohl der Igel und steht in engem Kontakt mit Igelstationen und Tierschutzvereinen. Aufgepäppelte Igel nimmt er bei sich im Garten auf, um sie wieder auswildern zu lassen. «Seit zwei Jahren kann ich beobachten, wie das Geböller so stark zugenommen hat, dass die Tiere lange brauchen, bis sie wieder in meinen Garten zurückkehren», erzählt der pensionierte Sozialpädagoge.

Zwei Igelhäuschen und Igelbauten hat er in seinem 800 Quadratmeter grossen Garten am Stadtrand für die nachtaktiven Tiere gebaut. Umso mehr schmerzt es ihn, zum zweiten Mal in Folge zusehen zu müssen, wie seine Igel wegen des Silvesterlärms von seinem Grundstück vertrieben werden.

So sieht ein Igelunterschlupf in Heinz Hogrefes Garten aus. Bild: PD

Sie hören jeden Käfer

Gemäss Elia Heule, Leiter Natur und Artenschutz des Walter-Zoos Gossau, besitzen Igel ein äusserst sensibles Gehör: «Der Igel kann das Kratzgeräusch eines Käfers von fünf Metern Entfernung hören.» Dass eine Silvesternacht die Tiere verängstige, sei deshalb klar. Heule erklärt:

«Allerdings ist für sie der 1. August viel schlimmer. Im Winter befinden sich die meisten eigentlich im Winterschlaf und lassen sich von Lärm nicht stören.»

Es könne aber gut sein, dass wegen der steigenden Temperaturen viele Igel wieder oder noch immer wach seien.

Sie gehen nämlich erst dann in den Winterschlaf, wenn die Temperaturen so stark sinken, dass keine Nahrung mehr auffindbar ist. «Im schlimmsten Fall könnten Igel, die gerade drauf und dran waren, in den Winterschlaf zu fallen, wieder aufgeschreckt worden sein. Das wäre dann gefährlich, weil die Nahrung knapp wird und die Flucht viel Energieaufwand bedeutet», erklärt Heule.

Igel sollten im Dezember und Januar eigentlich im Winterschlaf sein und sich vom Lärm nicht stören lassen. Doch: Wenn es zu warm ist, bleiben die Tiere wach. Bild: Getty Images

Silvesterfunken sind noch gefährlicher

Auch Hogrefes Igel waren noch wach und sind vor dem Lärm geflüchtet. Der Pensionär hofft, dass sie in den nächsten Wochen wieder zurückkehren und in den Winterschlaf finden können. «Ich glaube, vielen ist einfach nicht bewusst, was dieser Lärm für Tiere im Allgemeinen bedeutet. Wenn nur schon eine Person weniger im nächsten Jahr Feuerwerk zündet, freue ich mich», sagt Hogrefe.

Gemäss Heule sind Silvester- und 1.-August-Funken jedoch noch viel gefährlicher: «Die grossen Asthaufen bieten den perfekten Unterschlupf für Igel, aber auch für andere Tiere. Werden sie aufgetürmt und erst einige Tage später angezündet, können die Igel schlimme Brandwunden davontragen oder aber gar umkommen.» Für alle Tiere wäre es deshalb besser, würde das Holz erst kurz vor dem Anzünden aufgehäuft.

Solche Rasenmäherroboter sind für Igel besonders gefährlich. Bild: Andrea Stalder

Silvesterlärm und Feuer hin oder her, der nach wie vor grösste Feind des Igels bleibt der Rasenmäherroboter. Kommen Igel am Abend oder in der Nacht mit dem Gerät in Kontakt, kugeln sie sich instinktiv zu einem stacheligen Ballen zusammen. Bloss: Schutz vor den messerscharfen Klingen bieten ihre Stacheln hier nicht, und die Tiere erleiden bis zu tödliche Schnittverletzungen. Mit dem Rasenmähen einher geht zudem das Verschwinden des natürlichen Lebensraums. Heule sagt:

«Am meisten kann man dem Igel also helfen, wenn man im Garten Platz für Kleinstrukturen und Blumenwiesen gibt.»

So macht es auch Hogrefe. Gut möglich also, dass die Igel wieder zurück in seinen Garten finden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen