Roland Schätti: Ex-Freiheitstrychler, Impfskeptiker – und Verfechter des politischen Systems Bild: Belinda Schmid Roland Schätti aus Nesslau war fast ein Jahr lang eine Schlüsselfigur der Freiheitstrychler, dem Aushängeschild der Anti-Corona-Bewegung. Doch wer Schätti sogleich in eine Schublade stecken will, urteilt zu früh. Enrico Kampmann 0 Kommentare 11.04.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Es war der Klang der Anti-Corona-Bewegung. Das archaische, dumpfe Schellen der Trycheln begleitete im letzten Jahr nahezu jeden Protestmarsch durch Schweizer Städte. In weissem Hemd, die schweren Glocken über den Schultern, in symmetrischer Aufstellung durch Stadtkerne wankend, bildeten die Freiheitstrychler meist die Speerspitze der Demonstrationszüge. Sie waren das Aushängeschild und Zugpferd der Bewegung.

Einer ihrer Anführer war bis vor kurzem Roland Schätti. Fast ein Jahr lang plante und organisierte er gemeinsam mit Partnerin Bea Brand Demonstrationen und chauffierte die Trychler mit einem Reisecar durch die ganze Schweiz. Unter Massnahmenkritikern ist Schätti eine Ausnahme. Denn Massnahmengegner reden ungern mit den sogenannten «Mainstreammedien». Schätti hingegen lud bereits zweimal das Schweizer Fernsehen zu sich nach Hause ein. Auch der NZZ und dem «Blick» gab er Interviews.

Nun durfte auch diese Zeitung sein Haus in Nesslau betreten. Aus den grossen Fenstern im Wohnzimmer sieht man hinunter auf grüne Felder und die Klosterkirche Neu St.Johann. Hinter dem Haus ragen stolz die Churfirsten in den Himmel. Einladend stehen auf dem Sofatisch Wasserflaschen, Gläser und Schokolade bereit.

Roland Schätti und Partnerin Bea Brand posieren mit ihren Trycheln vor dem gemeinsamen Haus. Bild: Belinda Schmid

Neue Trychlergruppe gegründet

Heute bezeichnet sich Schätti als «ehemaligen» Freiheitstrychler. Im Januar kam es innerhalb der Gruppe zu einer Abspaltung. Nach einer «Ruhepause» hat Schätti am Donnerstag nun eine neue Trychlergruppe gegründet, «ohne Namen, ohne Hemden, auf freier Basis». Er sagt:

«Die Leute wollten nicht mehr für eine Marke trycheln gehen, sondern für die Sache.»

Die Gruppe zähle 30 bis 40 Mitglieder, hauptsächlich aus der Ostschweiz und dem Zürcher Oberland.

Am Samstag hatte sie in Gommiswald bereits ihren ersten Auftritt, um gegen den Patententzug der Wirtin des Restaurants Älpli in Gommiswald zu protestieren. Dort hatte vor einem Jahr während des Lockdowns ein illegaler Anlass von Massnahmenskeptikern mit rund 90 Personen stattgefunden.

Doch warum kam es zu der Abspaltung von den Freiheitstrychlern? Das einnehmende Lächeln, das sonst auf Schättis Gesicht zu Hause ist, schwindet bei diesem Thema. Viele Mitglieder der Freiheitstrychler seien nach dem «Knall» enttäuscht von der Führung gewesen. Die Stimmung sei zunehmend radikaler und aggressiver geworden, zudem habe die Perspektive gefehlt.

Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung

Der «Knall», wie Schätti ihn nennt, kam am 20. Januar. Nachdem es innerhalb der Gruppe gemäss Schättis Aussagen schon länger gebrodelt hatte, tauchte an diesem Tag unter der Führung von Gründer Andy Benz eine Gruppe von Freiheitstrychlern bei Schätti auf, um ihn davon abzuhalten, im Namen der Freiheitstrychler ein Live-Interview zu geben. Ein Interview mit dem rechtsextremen Videoblogger Ignaz Bearth.

Gemäss Schätti betraten sieben Personen gegen seinen Willen sein Haus und machten mit ihren Trycheln Radau, verkratzten den Fussboden und beschimpften seinen Sohn. Schätti erstattete Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung. Gemäss dem «Blick» bestreitet Benz die Vorwürfe vehement, doch ein Video, das der Redaktion vorliegt, scheint Schättis Version zu bestätigen. In den darauffolgenden Wochen kam es zu weiteren Polizeieinsätzen im Zusammenhang mit dem Trychlerstreit.

«Macht, Geld und Narzissmus», seien die Gründe für den Konflikt gewesen. Doch das Hauptproblem:

«Im Dezember sind Rechtsradikale in die Führung gekommen. Seitdem sind Gewalt und Drohungen an der Tagesordnung. Wir waren nicht die einzige Familie, die einstecken musste.»

Er verkaufte sein Motorrad, um Trycheln zu kaufen

Trotz der Eskalation mit den Freiheitstrychlern kommt es für den 55-jährigen diplomierten Landwirt und Reisecarchauffeur nicht in Frage, seine Trycheln an den sprichwörtlichen Nagel zu hängen. Einen viel zu hohen Stellenwert haben die grossen Glocken mittlerweile in seinem Leben.

Im vergangenen April fand er sich zum ersten Mal in seinem Leben in Rapperswil auf einer Kundgebung wieder. Er wollte gegen das geplante Anti-Terror-Gesetz demonstrieren. Dort traf er auf die Freiheitstrychler und schloss sich ihnen an. Beim Umzug habe er feuchte Augen gehabt, erzählt er später dem SRF. Im Anschluss versteigerte er seine Kawasaki im Internet und kaufte noch in derselben Woche seine ersten Trycheln. 4650 Franken kosteten sie. Wenig später war er eine der treibenden Kräfte hinter den Freiheitstrychlern.

Wenn Schätti vom Trycheln spricht, ist ihm die Faszination ins Gesicht geschrieben. «Diese archaischen Klänge und Schwingungen haben einen enormen Effekt auf Körper und Geist. Es wirkt sich direkt auf die Seele aus.» Manche kämen nur an die Kundgebungen, um dieses Gefühl zu befriedigen, sagt Schätti. «Sie wollen einfach trycheln, weil es ihnen Spass macht.» Anderen – wie ihm – gehe es auch um «die Sache».

Roland Schättis Trycheln. 4650 Franken bezahlte er für sein erstes Paar. Bild: Belinda Schmid

Er hält eine globale Impfpflicht für möglich

Doch was ist sie denn genau, «die Sache»? Vor einer Woche sind die letzten Massnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie gefallen. Gesichtsmasken, Quarantäne und 3G sind Vergangenheit, alles, was die Massnahmengegner über die letzten zwei Jahre gefordert haben, ist eingetroffen. Ist das Ziel damit nicht erreicht?

«Nein», kommt prompt als Antwort.

«Es ist Halbzeitpause.»

Schätti ist sich sicher, dass die pandemiebedingten Einschränkungen mit einer neuen Coronawelle im Herbst zurückkehren werden. «Corona ist so, wie es uns verkauft wird, nicht existent.» Ausserdem hält er es zumindest für plausibel, dass die World Health Organisation (WHO) bald versuchen werde, eine globale Impfpflicht einzuführen. Und beim Impfen definiert sich Schätti als «Hardliner» – wobei drei seiner vier Kinder geimpft sind.

Bei manch einem läuten hier die Alarmtrycheln. Fällt als Nächstes das Schlagwort «Lügenpresse»? Nichts dergleichen. Mehrmals lobt Schätti die ausgewogenen Beiträge des SRF über ihn. Er habe Respekt für die grosse Mühe, die sich Journalisten machten, um ihre Beiträge und Artikel zu verfassen – wobei er die Boulevardmedien explizit ausklammert.

Und auch dem Staat sei er nicht grundsätzlich feindlich gesinnt. Er rechne es der Regierung hoch an, dass die Schweiz als eines der ersten Länder in Europa die Massnahmen so radikal aufgelöst habe, und mit Alain Berset würde er auch nicht tauschen wollen. Er sagt: «Ich vertraue nach wie vor dem Rechtsstaat. Unser System funktioniert, und ich bin stolz darauf.»

Wie weiss man, was man noch glauben soll?

Doch wenn jemand sein Leben lang den Medien sowie den Staatsorganen vertraut hat und dies zumindest im Grundsatz auch noch heute tut, wieso ist Corona die Ausnahme? «Corona ist ein Aushängeschild, eine Projektion. Es ist schwer zu greifen, was dabei Realität ist und was Fiktion.» Ganz grundsätzlich könne man sich heute dumm und dämlich informieren, sagt Schätti.

«Auf Youtube kann man sich Zeug reinziehen, das einen nachts nicht mehr schlafen lässt, wenn man es denn glauben will.»

Wie wisse man, welche Informationen wahr seien und welche nicht?

Je älter er werde und je mehr er sich mit dem Thema beschäftige, desto schwieriger sei es für ihn, das Gefühl zu haben, noch objektiv zu sein. «Man muss extrem aufpassen, dass man nicht paranoid wird und abrutscht in irgendwelche Verschwörungstheorien.» Er sagt, er sei sehr überrascht gewesen, wie viele Menschen in der Anti-Corona-Bewegung «verschwörungsmässig unterwegs» gewesen seien. Von manchen habe er sich deswegen distanzieren müssen.

Ein Poster zur «Great Reset»-Verschwörungstheorie. Eigentlich eine Initiative des Weltwirtschaftsforums (WEF) für eine nachhaltigere Neugestaltung der Wirtschaft nach der Coronapandemie, haben Verschwörungstheoretiker ein ganz eigenes Narrativ dazu entwickelt. Nämlich, dass politische «Eliten» die Coronapandemie dazu benutzen wollen, um – wie könnte es anders sein – die Weltherrschaft an sich zu reissen. Telegramm Kanal: "Freiheitliche Trychler"

Stichwort Verschwörungstheorien: Wer sich durch den Telegram-Kanal von Schättlis Trychlergruppe scrollt, stösst auf Inhalte, die zweifellos dieser Sparte zuzuordnen sind. So findet man dort unter anderem einen Link zur relativ neuen Verschwörungstheorie des «Great Reset». Klickt man sich von dort aus weiter, stösst man auf Artikel mit Titeln wie «Globalisten haben den Krieg in der Ukraine angezettelt, um die Tyrannei der neuen Weltordnung zu errichten».

Schätti scheint etwas peinlich berührt, als er auf die Links angesprochen wird. Er würde den Kanal nicht mehr direkt bewirtschaften, habe schon lange nicht mehr reingeschaut. «Ich kann mich nicht mit solchen Inhalten identifizieren. Das ist keine gesunde Entwicklung, und ich werde dagegen steuern.»

Viele Fragen bleiben offen

Roland Schätti ist ein Mann der Gegensätze: Er wehrt sich gegen die Massnahmen der Regierung gegen das Coronavirus, ist aber ein Verfechter unseres politischen Systems. Er hat grossen Respekt für die Medien, vertraut ihnen aber nicht in Sachen Impfen und Corona. Er kritisiert Verschwörungstheorien, hält eine globale Impflicht der WHO jedoch für plausibel. Er spricht sich klar gegen Rechtsradikale aus, doch gibt ihnen Interviews.

Selbst nach langem Gespräch sind noch viele Fragen offen. Trotz seiner Dialogbereitschaft bleibt Roland Schätti ein Rätsel.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen