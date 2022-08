Wolf tötet Rind im Calfeisental im Kanton St.Gallen

Riss Wolf tötet Rind im Calfeisental – es ist der erste Grossvieh-Riss im Kanton St.Gallen Zum ersten Mal hat ein Wolf im Kanton St.Gallen ein Rind getötet. Der Riss ereignete sich auf der Alp Brändlisberg im Calfeisental. Abschiessen darf man den Wolf deswegen nicht. Jetzt kommentieren 08.08.2022, 10.56 Uhr

16 Schafe, 15 Ziegen und nun auch ein Rind hat der Wolf im Kanton St.Gallen in diesem Jahr schon auf dem Gewissen. Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

In der Nacht vom 4. auf den 5. August wurde in der Gemeinde Pfäfers auf dem Brändlisberg im Calfeisental oberhalb St.Martin ein einjähriges Rind aus einer Jungviehherde von einem oder mehreren Wölfen gerissen. Darüber informiert der Kanton St.Gallen in einer Medienmitteilung am Montagmorgen.