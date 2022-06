Sommaruga spricht Klartext: Halbstundentakt im Rheintal kommt

Rheintallinie «Das ist nicht die Absicht des Bundesrats»: Sommaruga spricht ein Machtwort – SBB müssen den durchgehenden Halbstundentakt im Rheintal realisieren Um Geld zu sparen, wollen die SBB den geplanten Halbstundentakt im St.Galler Rheintal ausdünnen. Jetzt werden sie zurückgepfiffen - von der Verkehrsministerin höchstpersönlich. Adrian Vögele 1 Kommentar Aktualisiert 16.06.2022, 19.30 Uhr

Der Widerstand hat gewirkt: Vehement hat sich der Kanton St.Gallen in den letzten Wochen gewehrt gegen die Ankündigung der SBB, das geplante Angebot für die Rheintallinie zurückzuschrauben. Nach dem Doppelspurausbau wäre demnach auf Jahre hinaus kein durchgehender Halbstundentakt vorgesehen gewesen. Obwohl dieser in der Fernverkehrskonzession festgehalten ist. Die SBB begründen dies damit, dass der Bundesrat sie beauftragt habe, aufgrund der coronabedingt angespannten Finanzlage Einsparungen beziehungsweise Mehrerträge zu generieren.

Jetzt aber stellt Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga klar: Die SBB müssen den durchgehenden Halbstundentakt auf der Rheintallinie ab 2025 realisieren. Auf eine Frage von Ständerat Paul Rechsteiner (SP/SG) am Donnerstagabend im Parlament antwortete die Bundesrätin, die SBB hätten zwar den Auftrag, jährlich 80 Millionen zu ihrer finanziellen Stabilisierung beizutragen. Aber:

«Das darf nicht dazu führen, dass nach einem teuren Doppelspurausbau der entsprechende Angebotsausbau aus Spargründen um Jahre verzögert werden soll. Das versteht sich für mich von selbst. Das ist nicht die Absicht und nicht der Auftrag des Bundesrats.»

Man werde das mit den SBB klären müssen, so die Verkehrsministerin weiter:

«Ich kann Ihnen versichern, ich werde mich persönlich dafür einsetzen.»

Versprechen einhalten

Rechsteiner hatte in seinem Votum betont, die Ankündigung der SBB zu den Sparplänen auf der Rheintallinie sei unerwartet gekommen - «zur Konsternation der Bevölkerung des Kantons und insbesondere des Rheintals». Das Versprechen für den Halbstundentakt sei gegeben - es habe eine Volksabstimmung stattgefunden. «Es kann nicht angehen, dass die SBB das jetzt einfach nicht ausführen.» Die Investitionen und Ausbauten seien aufgegleist, das Rheintal verzichte während der Bauphase acht Monate lang auf Bahnverkehr. Die SBB stehe in der Pflicht, danach den durchgehenden Halbstundentakt umzusetzen.

Signalwirkung auch für andere Linien

Benedikt Würth (Die Mitte/SG) ergänzte, die Eckpunkte des Sparauftrags für die SBB seien in der Finanzkommission des Ständerats besprochen worden. «Wir haben dort explizit auch die Frage gestellt, ob auch Angebotsanpassungen dazu gehören. Die Antwort war klar: Nein.» Wenn die SBB nun doch beim Angebot sparen wollten, dann sei das ein Verstoss gegen Treu und Glauben. Auch Würth sagte, es sei erst recht nicht sinnvoll, nach dem dem teuren Doppelspurausbau im Rheintal mit einem reduzierten Angebot weiterzufahren. «Wenn man ein Hallenbad mit 50-Meter-Becken baut, sagt man ja auch nicht, die Bevölkerung dürfe nur bis Meter 25 schwimmen.»

Rechsteiner zeigt sich nach der Debatte zufrieden mit der Sommarugas Antwort: «Die Bundesrätin hat Klarheit geschaffen - der Halbstundentakt ist zu realisieren.» Das Signal habe nationale Bedeutung, denn auch in anderen Regionen der Schweiz hätten die SBB im Rahmen des Sparpakets bereits einen Angebotsabbau im Sinn gehabt.

Parlament will auch Corona-Ausfälle des Fernverkehrs kompensieren

Das finanzielle Argument sei nun sowieso entkräftet aufgrund aktueller Entscheide des Parlaments, stellt Rechsteiner fest. Beide Räte haben inzwischen einer Motion der ständerätlichen Finanzkommission zugestimmt, die verlangt, dass die durch die Pandemie verursachten Defizite der SBB als ausserordentlich gelten und das Bahnunternehmen entsprechende Finanzhilfen erhält. Damit ändere sich insbesondere die Ausgangslage beim Fernverkehr, so Rechsteiner. Denn die coronabedingten Ausfälle im Fernverkehr waren bisher – anders als etwa jene des Regionalverkehrs – nicht mit Bundeshilfen kompensiert worden.

Gespräch mit SBB-CEO: «Jetzt geht es um den Vollzug»

Parallel zu den Bemühungen der beiden Ständeräte zur Rettung des Halbstundentakts hatte auch das Kantonsparlament diese Woche ein unmissverständliches Zeichen gesetzt: Sämtliche Fraktionen reichten gemeinsam einen dringlichen Vorstoss gegen die Sparpläne der SBB im Rheintal ein. Volkswirtschaftschef Beat Tinner (FDP) versprach, die Regierung setze alles daran, dass nach dem Doppelspurausbau der durchgehende Halbstundentakt mindestens von 6 Uhr morgens bis 20 Uhr abends eingeführt werde, so wie das noch im Frühling 2021 von Bund und SBB zugesichert worden sei. Tinner kündigte an, er habe in dieser Sache demnächst einen Gesprächstermin mit SBB-CEO Vincent Ducrot, gemeinsam mit den beiden Ständeräten.

Paul Rechsteiner sagt, nachdem sich Bundesrätin Sommaruga nun bereits klar zum Halbstundentakt geäussert habe, werde es im Gespräch mit dem SBB-CEO vor allem noch darum gehen, den Vollzug zu klären.

