Ostgrenze: Am Bahnhof Buchs stranden täglich 100 Migranten

Reportage Zwischenstation Hoffnung: Am Bahnhof Buchs stranden täglich rund 100 Migranten – lange bleiben sie nicht Arthur Gamsa Sie sind seit Monaten unterwegs und stehen kurz vor dem erhofften Ende ihrer Reise – pro Woche passieren bis zu 900 Migranten die Schweizer Ostgrenze. So viele, dass man sich am Buchser Bahnhof auf eine kurze Personenkontrolle beschränkt, bevor die Reise in Richtung Westen weitergeht. Noemi Heule Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Ein Smartphone, ein Aufladekabel und eine Zwei-Euro-Münze: Als Baz Ali die Schweizer Grenze überquert, hat er nur diese drei Habseligkeiten in der Jackentasche. Kurz vor 8 Uhr fährt der Nachtzug aus Wien im Buchser Bahnhof ein. Auf dem Perron vor dem Gleis 4 warten bereits die Beamten der Grenzwache. Baz Ali, der aus Afghanistan stammt, muss aussteigen.

Eigentlich hätte der Nightjet um 6.56 Uhr eintreffen sollen. Die zehn Beamten der Grenzwache, die an diesem Freitagmorgen für die Zugkontrolle verantwortlich sind, warten im früheren Zollgebäude, trinken Kaffee, schnupfen Tabak. Mit der Einfahrt des Zuges muss es schnell gehen. 15 Minuten haben sie Zeit – so lange dauert es, bis die SBB die Lokomotive der Zugkomposition ausgewechselt hat.

Die Grenzbeamten weisen in Buchs all jene aus dem Zug, die sich nicht ausweisen können. Bild: Arthur Gamsa

In neongelben Vesten durchkämmen sie die Wagons und weisen jene Personen, die sich nicht ausweisen können, nach draussen. Hier warten die Migranten aufgereiht, Turnschuh an Turnschuh, während die Menschenschlange immer länger wird und schliesslich auf 89 Personen anwächst.

Sie alle sind jung, zwischen 15 und 30 Jahre alt, männlich, stammen grösstenteils aus Afghanistan und haben nur ein Ziel: die Weiterreise. Und zwar so schnell wie möglich.

Die Illusion der Rückführung

700 bis 900 illegale Migranten werden derzeit pro Woche am Grenzbahnhof Buchs aufgegriffen – eine Verdreifachung gegenüber Jahresbeginn. Damals nahmen Kantonspolizei, Zoll und Migrationsamt im Buchser Industriequartier ein provisorisches Bearbeitungszentrum in Betrieb. Innert 24 Stunden sollte das Rückführungsverfahren nach Österreich gestartet werden, wo ein Grossteil bereits ein Asylgesuch gestellt hatte.

Nur: Eine mögliche Rückführung wurde gar nicht erst weiterverfolgt, weil die Migranten bereits nach wenigen Stunden weiterreisten. «Unter diesen Umständen ein mehrwöchiges Dublin-Verfahren anzustossen, war nicht zielführend», sagt Florian Schneider, Sprecher der St.Galler Kantonspolizei. Bereits Mitte März wurde das Zentrum deshalb stillschweigend wieder geschlossen. Mit den heutigen Zahlen von fast 1000 Personen pro Woche hätte man auch gar nicht fertig werden können, schiebt Schneider nach.

Masken gegen Diphterie

Nun beschränkt man sich im alten Zollgebäude am Bahnhof Buchs auf eine reine Personenkontrolle. «Where are you from?» «D’ou venez vous?» Während die jungen Männer aus Afghanistan teilweise Englisch verstehen, können sich viele aus den Maghreb-Staaten auf Französisch verständigen. Kommen die Beamten mit diesen beiden Sprachen nicht weiter, hilft Google-Translate oder laminierte Landkarten, wo die Ankömmlinge auf ihre Heimatregion zeigen können. Im Gegensatz zum Bearbeitungszentrum sind keine Übersetzerinnen oder Vertreter des Hilfswerks Heks anwesend.

Die Gepäckkontrolle ist eine kurze Angelegenheit. Besitz hat ohnehin kaum jemand dabei, hie und da sieht man eine Bauchtasche, einen durchlöcherten Plastiksack oder einen Rucksack. Die meisten aber haben wie Baz Ali nur so viel dabei, wie in die Hosen- und Jackentaschen passt. «Are you ill», fragt ein Beamter, als er auf eine Medikamentenpackung stösst. «No», lautet die Antwort, der junge Mann zeigt auf ein Ekzem am Oberarm.

Smartphone, Ladekabel, Zahnpasta: Die Migranten reisen mit minimalem Gepäck. Bild: Arthur Gamsa

Beide, Kontrolleur und Kontrollierter, tragen Maske, der Grenzbeamte zusätzlich Handschuhe. Corona ist heute kein Thema mehr, dafür Diphterie, Affenpocken und Krätze, wie Markus Kobler, Kommandant der Grenzregion Ost sagt.

Ein Patient mit Diphterie. Arthur Gamsa

Wer medizinische Hilfe benötigt, wird der Sanität übergeben, was an diesem Tag nicht nötig ist. Auf dem Handy zeigt ein Kollege Koblers das Foto eines Diphteriepatienten, dessen Knöchel rot angeschwollen ist, auch Knochenbrüche habe man schon entdeckt.

Niemand stellt Asylantrag

Wie am Flughafen werden die Männer aufgefordert, ihre Schuhe auszuziehen. «Manchmal stossen wir darin auf Dokumente», sagt Kobler. Tatsächlich entdeckt er in einem rot-weissen Turnschuh die Kopie eines Ausweises. Es ist die sogenannte «grüne Karte», die Asylbewerber in Österreich erhalten. Während fast niemand einen Pass bei sich trägt, taucht die grüne Karte immer wieder auf. Wenn offizielle Dokumente fehlen, ist der Fingerabdruck die wichtigste Identifikation.

Markus Kobler, Chef der Grenzregion Ost. Bild: Arthur Gamsa

Die Daten werden später mit der internationalen Datenbank Eurodac abgeglichen. An diesem Tag spuckt der Computer einen Fahndungstreffer aus: Ein Mann ist mit einer Einreisesperre in den Schengenraum belegt. Alle anderen werden nach wenigen Minuten weiterverwiesen und warten auf einer Festbank auf ihre Weiterreise, einige starren ins Leere, andere wippen nervös mit dem Fuss. Über ihren Köpfen hängt die Schweizer Fahne. Einen Asylantrag hat niemand gestellt.

Unter der Schweizer Fahne warten die Migranten auf ihre Weiterreise. Bild: Arthur Gamsa

Schweiz und Österreich machen Druck auf Serbien Schweizweit hat sich die Zahl der illegalen Migrantinnen und Migranten vervielfacht. Zählte das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit 2021 noch 18’859 illegale Einreisen, liegt die Zahl in diesem Jahr bereits Ende August bei 23’755. Allein im August wurden 5826 Personen registriert, vor einem Jahr waren es im gleichen Zeitraum 1706. Europaweit hat insbesondere die Migration auf der Westbalkanroute zugenommen. An einer Medienkonferenz sprach Justizministerin Karin Keller-Sutter am Mittwoch von einer Migrationsbewegung, die – unabhängig von den Geflüchteten aus der Ukraine – teilweise so stark sei wie jene im Flüchtlingsjahr 2015. Die Schweiz hat deshalb mit Österreich, das wie die Schweiz vor allem Transitland ist, einen Aktionsplan beschlossen, der diese irreguläre Migration eindämmen soll. Österreichs Asylsystem sei «an der Grenze der Belastbarkeit», sagte Innenminister Gerhard Karner am selben Anlass. Nun soll der politische Druck auf Serbien verstärkt werden, dessen liberale Visumspolitik die Migration weiter antreibt. So können Staatsangehörige aus Indien, Tunesien oder Burundi visumsfrei in den Balkanstaat einreisen; «mit Hilfe von Schleppern ziehen sie weiter nach West- oder Zentraleuropa», sagte die Bundesrätin. Da diese Nationen allerdings nicht schutzbedürftig sind, besteht kaum eine Chance auf Asyl. Diese Schlepper wollen die beiden Staaten nun durch den beschlossenen Aktionsplan stoppen – nebst politischen Massnahmen beinhaltet er gemeinsame Streifen im Bahnverkehr.

Pragmatismus statt Politik

Die Situation an der Ostgrenze gleiche einem «Pulverfass», kommentierte SVP-Nationalrat Mike Egger die Vorgänge an der Schweizer Ostgrenze kürzlich im Nationalrat. Andere sprechen von einer Bankrott-Erklärung des Schengen-Dublin-Systems. Kommandant Kobler will politische Belange nicht kommentieren. Der kürzlich beschlossene länderübergreifende Aktionsplan zwischen der Schweiz und Österreich (siehe Kasten) verschafft ihm und seinem Team aber insofern Entlastung, als sie künftig bei den Kontrollen in Buchs von zwei österreichischen Kollegen unterstützt werden sollen.

Für Kobler zählt ein reibungsloser und menschenwürdiger Ablauf vor Ort, wie er betont. Um die täglich dreistellige Zahl der Ankömmlinge zu bewältigen, werden die Grenzbeamten von anderen Aufgaben entlastet. Dennoch: «Alle Züge zu überwachen, ist schlicht unmöglich», sagt er.

Kurze Zwischenstation kurz vor dem Ziel

Nach 90 Minuten ist die Kontrolle vorbei, die Reise geht weiter. Auf dem Perron werden die Männer von zwei Mitarbeitenden der SBB in Empfang genommen. Sie helfen beim Ticketkauf und begleiten sie zum nächsten Zug.

Baz Ali fehlt das Geld für ein Billett. Der 16-Jährige steht bei einer Gruppe junger Afghanen und übersetzt für seine Landsleute, die kaum Englisch sprechen. Ihre bisherige Reiseroute ist identisch: Afghanistan–Pakistan–Iran–Türkei–Griechenland–Serbien–Ungarn–Österreich–Schweiz. Wie sie gereist sind? Die Männer zeigen auf ihre Füsse. Und halten einen Finger hoch auf die Frage, wie lange sie schon unterwegs seien. «One year». Nun wollen sie mit dem Zug weiter nach Frankreich, Grossbritannien, Belgien oder Deutschland. «Which country is good»?, fragt jemand, bevor sie in den 9.45-Uhr-Zug nach Zürich steigen.

Bilder: Arthur Gamsa

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen