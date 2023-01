Ukrainische Familie feiert orthodoxes Weihnachten in Rehetobel

Reportage Zwischen einem Zwölfgänger und Sorgen um die Heimat: So feiert eine ukrainische Flüchtlingsfamilie in Rehetobel orthodoxe Weihnachten Seit bald einem Jahr leben Anna und Andrii Basay aus Cherson mit ihren Kindern in der Schweiz. Bei Lachs mit Spinat und Teigtaschen sprechen sie im SOS-Kinderdorf über ihr Leben hier – und ihre Wünsche für das Jahr 2023. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 07.01.2023, 15.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Familie Basay feiert im Haus «Ob dem Holz» in Rehetobel ein orthodoxes Weihnachtsfest. Bild: Arthur Gamsa

Es weihnachtet in Rehetobel: Der Speisesaal im Haus «Ob dem Holz» ist festlich dekoriert. Lichterketten sind um die Holzbalken an der Decke gewickelt. Dort hängen auch weisse Scherenschnitte in Form von Schneeflocken. Zwei Weihnachtsbäume stehen im Saal – ein grosser und ein kleiner. An letzterem ist eine kleine Fahne angebracht. Sie zeigt das Wappen der Ukraine.

Die Dekoration am Weihnachtsbaum spiegelt klar, von wem das Haus «Ob dem Holz» bewohnt wird. Bild: Arthur Gamsa

Für die meisten Schweizerinnen und Schweizer ist die Weihnachtszeit spätestens ab der ersten Januarwoche vorbei. Für Anhänger der orthodoxen Kirchen hingegen fängt das Fest dann erst an. Am Abend des 6. Januar und am 7. Januar wird hier Weihnachten gefeiert. So auch in Rehetobel, wo im April vergangenen Jahres sechs ukrainische Familien ein temporäres Zuhause gefunden haben – ermöglicht und unterstützt vom Verein tipiti und SOS-Kinderdorf Schweiz.

Ein Festmahl von zwölf Gängen

Eine von diesen sechs Familien feiert ein orthodoxes Weihnachten. «Wir kommen aus der Region Cherson, wo die meisten der orthodoxen Kirche angehören», sagt Mutter Anna Basay. Während also die meisten im Haus bereits am 24. und 25. Dezember gefeiert haben, ist zwei Wochen später der Tisch in der Mitte des Speisesaals erneut gedeckt, in der Küche herrscht reges Treiben. Kein Wunder; zwölf Gänge sollen serviert werden. Basay erklärt:

Ein reich gedeckter Tisch. Bild: Arthur Gamsa

«Für jeden der zwölf Apostel von Jesus wird ein Gericht gekocht.»

Sämtliche Schüsseln werden von der Küche in den Saal getragen, bevor die Mutter Anna Basay erklärt, worum es sich bei jedem Gericht genau handelt.

Das Kürbisgericht und im Hintergrund ein Glas mit Unvar. Bild: Arthur Gamsa

Es finden sich darunter ein Kürbisgericht, Lachs mit Spinat und Kohlrouladen. Ganz typisch für ukrainische Weihnachten sind allerdings Kutja, ein Reis-Rosinen-Gemisch, und mit Kartoffeln gefüllte Teigtaschen namens Wareniki. Die Schüssel mit letzteren hält Anna Basay in der Hand, wenn sie zu einer Freundin blickt und lachend sagt: «Kartoffeln!», um sie an die deutsche Vokabel zu erinnern. Getrunken wird Uzvar, ein ukrainisches Erfrischungsgetränk, hergestellt aus Trockenfrüchten.

Anna Basay holt die Wareniki aus dem Kochtopf. Bild: Arthur Gamsa

13 Tage Unterschied

Bevor das Festmahl losgeht, braucht es allerdings noch ein wenig Geduld: «Wir fangen erst an zu feiern, wenn die Sonne untergegangen ist und die Sterne zu sehen sind», sagt Anna Basay. Erst dann beginne das eigentliche Weihnachtsfest. Der Grund dafür, dass Orthodoxe im Vergleich zu anderen Christen erst rund zwei Wochen später Weihnachten feiern, ist simpel: Die orthodoxe Kirche der Ukraine richtet sich, wie jene in Russland oder in Serbien, nach dem julianischen Kalender. Dieser ist dem im Alltag gebrauchten gregorianischen Kalender um genau 13 Tage hinterher. Also findet dort das Weihnachtsfest ebenfalls 13 Tage später statt.

Tochter Yevheniia mit einem selbstgemalten Bild. Das Geschriebene ist ukrainisch und bedeutet «Geschenk». Bild: Arthur Gamsa

Noch etwas ist am orthodoxen Weihnachtsfest anders: Die Kinder werden statt an Heiligabend an Silvester beschenkt. Am 6. Januar sei es höchstens Brauch, dass Götti und Gotti den Kindern Geschenke bringen, erklärt Anna Basay. Somit liegt auch in der Ukraine an Weihnachten etwas unter dem Baum.

Die ersten Weihnachten weg von der Heimat

Der weihnachtliche Kirchengang sei in ihrer Heimat sehr populär, erklärt Basay. In der Ukraine seien sie am 6. Januar stets in die Kirche gegangen – eine Tradition, die sie in der Schweiz nicht weiter pflegen. Doch seit der Flucht aus der Ukraine ist für die Familie Basay ohnehin nichts mehr wie vorher.

Ob sie sich Ende März 2022, als sie in die Schweiz kamen, hätten vorstellen können, auch Weihnachten hier zu verbringen, werden Anna und ihr Mann Andrii Basay gefragt. Sie antworten:

«Nein, überhaupt nicht. Wir dachten, das sei eine Sache von zwei Monaten.»

Es sei das erste Mal, dass sie und ihre Familie das wichtigste Fest des Jahres nicht zu Hause feiern können. Gerade wegen der Bedeutung von Weihnachten als Fest der Liebe beschleichen sie in diesen Tagen durchmischte Gefühle. «Die Hälfte unserer Verwandten sind in Cherson geblieben», was ihnen grosse Sorgen bereite. Ihre Liebsten in der Heimat hätten nämlich aktuell überhaupt keine Möglichkeit, Weihnachten zu feiern.

«Sie müssen sich schon wieder in Bunkern verstecken, trotz Putins angekündigter Waffenruhe.»

Was sie tröste, sei die Tatsache, dass ihre Kinder hier in Sicherheit seien und das Fest in Frieden feiern können.

2023 – für die Basays ein Jahr der Hoffnung

Was sie sich für das Jahr 2023 wünschen? Für ihre Familie vor allem eines: Chancen. Von ihren fünf Kindern leiden drei an Zerebralparese. Dies ist eine Krankheit, die durch Hirnschäden verursacht wird und sich durch Bewegungsstörungen und Muskelsteife äussert. Betroffene müssen speziell gefördert werden. Deshalb wünschen sich die Eltern für ihren Sohn, der wie sein Vater Andrii heisst, einen Platz in einer darauf spezialisierten Schule in St.Gallen, der ihm wegen ihres Status bisher verwehrt wurde. Ihrer Tochter Anna, die wiederum nach der Mutter benannt ist, möchten sie zudem einen Deutschkurs für Fortgeschrittene ermöglichen und Tochter Yevheniia einen Schwimmkurs.

Die Familie Basay steht vor dem Haus «Ob dem Holz» in Rehetobel. Bild: Arthur Gamsa

Doch sei dies nicht das einzige, worauf Andrii und Anna Basay 2023 hoffen. Denn es gebe noch einen weiteren, wichtigeren Wunsch: «Frieden und Ruhe, sowohl für die Ukraine als auch für die ganze Welt.» In der Hinsicht sind sie optimistisch: «Wir glauben ganz fest daran, dass der Krieg bald zu Ende gehen wird und wir nächstes Jahr wieder in der Ukraine feiern können», sagt Anna Basay.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen