Flugzeugabsturz am Säntis: Wie Spezialisten das Wrack bergen

Reportage Zwei Tonnen Flugzeug, verteilt auf 3000 Quadratmeter: Wie Gebirgsspezialisten das Wrack am Säntis bergen Seit Montag laufen die Bergungsarbeiten des vor sieben Wochen abgestürzten Flugzeuges am Säntis. Mittlerweile konnte der Grossteil der Wrackteile geborgen werden. Doch bei der Bergung lauern Gefahren. David Grob Jetzt kommentieren 18.05.2022, 17.54 Uhr

Fliegt und flog: Der Super-Puma der Schweizer Armee, eines der grössten Trümmerteile der abgestürzten Cessna 208 Caravan. Bild: Raphael Rohner (18. Mai 2022)

Da steht man in der gleissenden Mittagssonne auf der Widenalp, blickt hoch zum Grüenhorn, einen Gipfel des Säntismassivs, und versucht sich vorzustellen, was sich hier vor genau sieben Wochen abgespielt hat. Es war der 30. März 2022, der Himmel wolkenverhangen, das Wetter trüb, als ein Kleinflugzeug die Schwägalp überfliegen wollte. Förmlich meint man den Flug der Maschine auf ihren letzten Metern mitverfolgen zu können, vielleicht stockte der Motor, vielleicht auch nicht, ehe die Cessna 208 Caravan auf ihrem Weg in die Toskana am wuchtigen Rücken des Grüenhorns zerschellte.

Schnell war klar: Der Pilot ist beim Aufprall gestorben. Die Wrackteile konnten lange nicht geborgen werden, zu viel Schnee lag noch auf dem Säntis, zu unstet war die Witterung. Die Unfallursache, sie ist weiterhin unklar.

Jetzt, an diesem sonnigen Mittwoch, schwebt ein Super-Puma der Schweizer Armee hoch über dem Grüenhorn. Die Männer im Berg heben sich als farbige Punkte vom Grau des Felsens ab, als sie einen weissen Sack mit Trümmerteilen am Seil unter dem Helikopter befestigen. Mehrere Male fliegt dieser das ins Tal, was vor rund sieben Wochen noch ein Kleinflugzeug war.

Kapo-Sprecher Hanspeter Krüsi erläutert, was auf dem Berg geschieht. Bild: Raphael Rohner (18. Mai 2022)

«Das Hauptziel der Bergung des Flugzeuges ist es, den Grund des Absturzes herauszufinden», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Er steht auf einer kleinen Erhöhung auf der Widenalp unterhalb des Grüenhorns, hinter ihm sein Dienstwagen, vor ihm diverse Medienschaffende, und deutet in Richtung eines weissen Containers. In diesem sammeln Experten der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) die Trümmerteile, um sie später in einer Halle zu untersuchen und die Unfallursache zu rekonstruieren. Mittlerweile konnte ein Grossteil der Trümmerteile geborgen werden.

Gebirgsspezialisten bergen die Wrackteile

Die Bergungsarbeiten finden rund 800 Meter über der Widenalp auf 2000 Metern über Meer statt. «In steilem, unwegsamem Gelände», wie Krüsi sagt. Was dies bedeutet, illustriert ein Bild, welches hinter dem Mediensprecher an seinem Dienstwagen befestigt ist: Gebirgsspezialisten, die mit Säcken ausgerüstet in der Steilwand hängen und Trümmerteil um Trümmerteil einsammeln. Bei ihnen handelt es sich um rund 25 Angehörige des Gebirgsdetachements der Luftwaffe und der Alpinen Rettung Ostschweiz (ARO). Krüsi:

«Dies sind Männer mit grosser alpiner Erfahrung. Bergsteiger, Bergführer.»

Am Montagvormittag wurden über 100 Kilogramm Material ins Bergungsgebiet geflogen: Seile, Karabiner, Pickel, Die Gebirgsspezialisten haben ein Querseil gespannt und Kletterbahnen befestigt. So arbeiten sie sich nun Korridor um Korridor von der einen zur anderen Seite.

Weit oben im Fels suchen die Spezialisten nach Trümmerteilen. (im Bild im unteren Drittel) Bilder: Raphael Rohner Die Luftwaffe fliegt die Teile von der Absturzstelle hinunter. Ein Flügelstück des Fliegers. Der Einsatzraum ist eine enorme Herausforderung für die Helfer. Bild: Kapo SG Bilder: Raphael Rohner Bild: Kapo SG

«Der Zerstörungsgrad des Kleinflugzeuges ist sehr hoch», wird es in der Medienmitteilung heissen, welche die Kantonspolizei nach der Begehung verschickt. Krüsi ist vor Ort konkreter: «Die grössten Wrackteile sind knapp 1,5 Meter gross, die kleinsten haben die Grösse von Kieselsteinen.» Das am höchsten liegende Trümmerteil haben die Einsatzkräfte auf rund 2100 Metern über Meer gefunden, das tiefst geborgene rund 800 Meter weiter unten. Die meisten Trümmerteile liegen aber weitgehend in einem Bereich von 30 auf 100 Metern – zwei Tonnen Flugzeug, verteilt auf 3000 Quadratmetern.

Als das Flugzeug Ende März abstürzte, wurden viele Trümmerteile vom Schnee verschüttet. Bild: Raphael Rohner (30. März 2022)

Erst jetzt bringt die Schneeschmelze viele Teile wieder zum Vorschein. Bild: Raphael Rohner

Zwei Gefahren: Blindgänger und Steine

Plötzlich tönt es, als ob jemand Feuerwerkskörper gezündet hätte. «Das ist kein Geräusch, das man hier oben hören möchte», sagt ein Medienschaffender vor Ort. Steinschlag. Vorsorglich sind die Wanderwege auf der Flanke zum Grüenhorn bereits im Vorfeld gesperrt, um Steinschläge zu verhindern, die durch Wanderer ausgelöst werden. Doch auch ohne Wanderer herrscht im Gebiet grosse Steinschlaggefahr.

Fallende Steine sind nicht die einzige Gefahr, die den Einsatzkräften droht. Die Wand, in der das Flugzeug abgestürzt ist, ist militärisches Gelände, Übungsfeld für Rekruten und Soldaten: Regelmässig schiesst die Artillerie mit Panzerwaffen in die Felswand, Minenspicker-Kanoniere mit Minen. «Die Angst vor Blindgängern war natürlich gross», sagt Krüsi. Dies nicht zu unrecht. Am Dienstag wurde im Gelände ein Geschoss entdeckt, welches immer noch scharf war. Zwei Spezialisten des Minenräumungskommandos Kamir der Schweizer Armee vor Ort haben den Blindgänger schliesslich kontrolliert gesprengt.

Nachdem Nebel am Montagvormittag die Arbeiten verzögert hatte, kommen sie nun gut voran. Krüsi rechnet damit, dass die Bergung bis Donnerstagabend mehrheitlich abgeschlossen ist – doch nicht ganz: Die letzten Trümmerteile in Schneefeldern werden voraussichtlich erst im Sommer eingesammelt, wenn auch der letzte Schnee geschmolzen ist.

Die Luftwaffe hilft der Unfallbehörde SUST und der ... Bild: Raphael Rohner ... Kantonspolizei bei der Bergung des Flugzeugwracks im Alpstein. Bild: Raphael Rohner Das schlechte Wetter hat die Rettungs- und Bergungsmission am Unglückstag Ende März ... Archivbild: Raphael Rohner ... verhindert. Die Trümmerteile blieben im Schnee verschüttet. Archivbild: Raphael Rohner Jetzt kommen sie langsam wieder hervor. Bild: Raphael Rohner Die Luftwaffe setzt beim Bergungseinsatz ein Gebirgsdetachement und ... Bild: Raphael Rohner ... Spezialisten der Alpinen Rettung Ostschweiz ein. (Unten sieht man die Männer in der Felswand) Bild: Raphael Rohner Diese suchen im extrem unwegsamen Gelände Meter für Meter ab. Bild: Kapo SG Das Gelände ist enorm steil und fordert die Spezialisten heraus. Bild: Kapo SG Dann transportiert ein Super Puma die Trümmer an einer Winde ab. Bild: Raphael Rohner Die Teile werden dann mit dem Helikopter ins Tal geflogen. Bild: Raphael Rohner Von einem Flügel der Unglücksmaschine blieb ... Bild: Raphael Rohner ... nicht mehr viel übrig. Der Flieger ist an den Felsen zerschellt. Bild: Raphael Rohner Das Interesse an den Bergungsarbeiten ist gross. Bild: Raphael Rohner Die Teile werden schliesslich ... Bild: Raphael Rohner ... in einem Container gelagert für den Abtransport. Bild: Raphael Rohner

