Reportage Wolfsriss auf der Schafalp: Mit einem Wildhüter auf Streifzug durch das Taminatal Bild: Andrea Tina Stalder Der Wolf ist in der Ostschweiz auf dem Vormarsch: Im Kanton St.Gallen fielen ihm bereits 16 Schafe, 15 Ziegen und vor zwei Wochen auch ein Rind zum Opfer. Der St.Galler Wildhüter Rolf Wildhaber ist jeweils der Erste am Tatort. Sowie diese Woche auf der Schafalp Halde in Flums. Viviana Troccoli 20.08.2022, 05.00 Uhr

Es ist kurz nach acht Uhr morgens, als sich der St.Galler Wildhüter Rolf Wildhaber, in hellbraunem Jagdhemd und schwarzen Trekkinghosen gekleidet, neben die aufgestellte Fotofalle vor der Freihofbrücke in Bad Ragaz hinkniet. Die teils betonierte, teils grasbewachsene Brücke führt über die Autobahn A13 und dient den Wildtieren zur sicheren Überquerung der stark befahrenen Strasse.

Die Brücke über der Autobahn A13 dient als Wildübergang. Grünfläche wurde speziell für das Wild angelegt. Bild: Andrea Tina Stalder

Während der Wildhüter den Chip der Fotofalle auswechselt, erzählt er von den vielen Wildtieren, die er dank der Aufnahmen schon zu Gesicht bekam. Vor allem Rothirsche habe er immer wieder vor der Linse. Sie kommen vom Taminatal her, überqueren die Freihofbrücke, schwimmen quer durch den Rhein, um schliesslich in den benachbarten Kanton Graubünden zu gelangen. Im Gebiet beidseitig der Brücke konnte er auch schon Wölfe feststellen. Wildhaber sagt:

Der St.Galler Wildhüter Rolf Wildhaber. Bild: Andrea Tina Stalder

«Sobald ein Rotwild da ist, ist auch der Wolf da.»

Denn «der Wolf ist ein Tier, das mit seiner Nahrung mitgeht». Und da spiele es dem Raubtier keine Rolle, ob nun ein Dorf oder eine Autobahn in der Nähe sei, erklärt Wildhaber.

Der Chip ist ausgewechselt, die Fotofalle wieder aufgestellt. Alle 14 Tage wiederholt der Wildhüter das Prozedere, und alle drei Monate werden die Aufnahmen schliesslich ausgewertet. Der Wildhüter geht zurück zu seinem silbernen Land Cruiser und fährt weiter zur nächsten Fotofalle.

Weidende Gämse im Dorf St.Margrethenberg: eine mögliche Beute für den Wolf. Bild: Andrea Tina Stalder

Der Wolf begegnet dem Menschen mit Respekt

Es geht den Berg hoch in das 90-Seelen-Dorf St.Margrethenberg, vorbei an weidenden Gämsen und einem Bauernhof. Über dessen Haustür steht gross «Buura-Beizli». Rolf Wildhaber erzählt von einem Vorfall im vergangenen Frühling und zeigt dazu ein Video einer Bekannten. Am helllichten Tage, genau um zwölf Uhr mittags, fuhr die im Auto sitzende Frau die Fürgglistrasse entlang und wurde ein paar Meter vor der Bauernbeiz von einer auf der Strasse spazierenden Wölfin überrascht. Beinahe unbeirrt von der Autofahrerin ging das Raubtier ihres Weges.

Wildhaber vermutet, es handelte sich beim Tier um eine etwa dreizehn Jahre alte Wölfin des ehemaligen Calanda-Rudels aus dem Bündnerland, die wegen der Auflösung des Rudels nun alleine umherzieht. Wildhaber erklärt ihr unerschrockenes Verhalten:

«Der Wolf akzeptiert den Menschen, hat aber keine Angst vor ihm.»

Der Wolf habe den Menschen nicht in seinem Beuteschema, könnte ihn jedoch innerhalb kürzester Zeit schwer verletzen. Komme man in die Nähe eines solchen Tieres, sei es am besten, sich ruhig zu verhalten und das Tier zu beobachten, sagt Wildhaber. Aber keinesfalls solle man auf den Wolf zulaufen. Denn handle es sich um ein verletztes oder krankes Tier, «gibt es für ihn nur noch die Verteidigung». Für Wildhaber ist daher klar:

«Wenn man dem Wolf in der Schweiz eine Chance geben möchte, muss man Tiere entfernen können, die sich abnormal oder gefährlich verhalten.»

Er sieht die skandinavischen Länder wie etwa Schweden und Finnland im Vorteil. Laut Wildhaber erlauben es deren gesetzliche Vorschriften, Wölfe zum Abschuss freizugeben, um die Bestände im Lot zu halten. Bei abnormalem Verhalten werden Wölfe wenn möglich direkt entfernt. Das ist in der Schweiz momentan nicht der Fall.

Fotofallen helfen dem Wildhüter, mehr über das Verhalten der Wildtiere zu erfahren. Bild: Andrea Tina Stalder

Die zweite Fotofalle ist am Stamm einer Tanne befestigt, die mitten im Wald neben einem Feldweg steht. Die Linse ist nicht in den Wald gerichtet, sondern auf den Waldweg. «Die Wölfe bewegen sich wie die Menschen», sagt Wildhaber. Grundsätzlich laufen sie auf Wald- und Wanderwegen und kämen nur zum Jagen vom Weg ab. Das sei eine Eigenschaft von vielen, die den Wolf zu einem der fünf intelligentesten Tiere der Welt mache, so Wildhaber.

Der Wildhüter führt hoch den Hügel hinauf zu einem Aussichtspunkt, der den Blick freigibt auf das Taminatal. Der Fluss Tamina trennt die aneinandergereihten Berge voneinander. Eine leichte Brise lässt Grashalme im Einklang hin und her schwenken. Die Ruhe wird durch das Klingeln eines Telefons unterbrochen. Aus dem Lautsprecher ertönt die Stimme eines Mannes mittleren Alters. Er klingt trotz der Nachricht, welche er gleich überbringt, ruhig: Drei Schafe habe er auf seiner Alp in Flums tot aufgefunden. Ein möglicher Wolfsriss. Jetzt gilt es als Erstes, die Todesursache der Schafe zu bestimmen.

Blick ins Taminatal, wo der Wolf zu Hause ist. Die Idylle wird gestört durch einen Telefonanruf: Schafsriss.

Rolf Wildhaber überlegt nur kurz und bittet dann den Alphirten Urs, welcher die Schafe entdeckt hat, eine Decke über die toten Tiere zu legen, damit keine Spuren von der Sonne zunichtegemacht werden. Daraufhin packt Wildhaber seine sieben Sachen und fährt mit dem Geländewagen los. Das Ziel: die Schafalp Halde im Schilstal bei Flums-Kleinberg.

Wolfsrisse trotz einwandfreiem Herdenschutz

Über Stock und über Stein geht es zum Tatort. Die Fahrt dorthin ist holprig. Links vom Wagen geht es den Berg hoch, rechts steil den Abhang hinunter. Die letzten paar Meter erklimmt Wildhaber zu Fuss. Der Wildhüter holt seine Schweisshündin Zora aus dem Kofferraum, schnallt sich ein eingebundenes Messer um seinen Gürtel und auf die Schulter packt er ein Gewehr. «Das verwende ich aber höchstens für eine Nottötung eines verletzten Tieres», sagt der Wildhüter. Zuletzt holt er einen Sack heraus mit Utensilien für die Probenentnahme. Er nimmt den Anstieg von 400 Höhenmetern in Angriff.

Mit Schweisshündin Zora geht es den Berg hoch zum wartenden Hirten Urs. Bild: Andrea Tina Stalder

Alphirt Urs wartet neben dem ersten toten Lamm. Der Kopf des Schafes ist nicht mehr da, die Beine sind ausgestreckt, Fliegen schwirren über dem toten Tier. Hündin Zora schnüffelt am Tierleichnam, ohne ihn jedoch zu berühren. «Sonst verfälscht sie möglicherweise die Probenentnahme», sagt Wildhaber. Er zückt sein Messer, durchtrennt den Schafskörper zur Hälfte und zieht die Haut ab. Darunter zeichnen sich klare Abdrücke von Eckzähnen ab. Wildhaber sagt:

«Für mich ist klar: Das ist ein Wolfsriss.»

Das Lamm sei weder abgestürzt, noch wurde es von einem Hund gebissen, erklärt er. Er holt ein langes Wattestäbchen aus seinem Sack und entnimmt Proben von den Eckzahn-Durchstichen. Die DNA wird dann zur Untersuchung ins Labor geschickt. Innerhalb der nächsten drei Wochen kommt der Bescheid, welcher Wolf für den Riss verantwortlich war.

Rolf Wildhaber findet die Bissspuren des Wolfes und nimmt Proben vom Eckzahn-Durchstich, um die DNA des Wolfes zu ermitteln.

Beim zweiten Schaf folgt das gleiche Prozedere. «Ich vermute sogar, es waren zwei Wölfe am Riss beteiligt», kommt der Wildhaber zum Schluss. Denn ein einzelner Wolf könne unmöglich in einer Nacht so viel von den Schafen wegfressen. Während der Probenentnahme steht Alphirt Urs aufmerksam daneben. Von seinen 650 Schafen hat er nun drei verloren. Doch er wirkt gefasst. «Ich habe unterschiedlich viele Risse pro Jahr. Letztes Jahr hatte ich zum Beispiel nur einen», sagt der Hirt. Es ist sein fünfter Sommer hier auf der Alp. Ihm war von Anfang an bewusst:

Für den Alphirten Urs ist es der fünfte Sommer auf der Alp, Wolfsrisse sind für ihn keine Seltenheit. Bild: Andrea Tina Stalder

«Ich muss mit einzelnen Wolfsrissen rechnen, obwohl der Herdenschutz einwandfrei ist.»

Nach der Untersuchung des dritten und letzten Schafes analysiert Wildhaber noch den Angriffshergang und die genauen Örtlichkeiten. Er kommt zum Schluss, dass die Risse alle innerhalb des geschützten Zaunes passiert sind. Nach der Tötung seien alle drei Schafe den steilen Abhang heruntergerollt. Zwei wurden von den Wölfen noch weiter nach unten gezogen, damit sie diese – ungestört von den drei Herdenschutzhunden – in Ruhe fressen konnten.

Die jüngsten drei Schafsrisse sind erstmals innerhalb eines geschützten Zaunes geschehen. Noch unklar ist, um welchen Wolf es sich handelt und ob mehrere beteiligt waren. Ein Wolf kann erst zum Abschuss freigegeben werden, sobald er zehn Schafe oder Ziegen innerhalb von vier Monaten aus einer geschützten Herde oder mindestens zwei Stück Grossvieh gerissen hat.

Rolf Wildhaber untersucht das dritte Schaf, welches sich in der Nähe des Schafzaunes befindet. Bild: Andrea Tina Stalder

In einem letzten Schritt meldet Wildhaber dem kantonalen Herdenschutzbeauftragten und Landwirtschaftsamt des Kantons St.Gallen den Wolfsriss. Dann ist seine Arbeit getan und er nimmt den Abstieg ins Tal in Angriff. Die toten Schafe lässt er an Ort und Stelle liegen. Sie dienen als Futterquelle für die Wölfe, die schon bald auf die Schafalp Halde zurückkehren werden.

