Asylsystem unter Druck: Eine Reportage aus dem Asylzentrum Uznach

Reportage «Wir sind an der Belastungsgrenze»: Die St.Galler Asylzentren sind überbelegt – die Notlage könnte drohen Viele Gesuche, übervolle Zentren: Das Schweizer Asylsystem ist unter Druck. Der Kanton St.Gallen hat deshalb das Asylzentrum Linth in Uznach frühzeitig geöffnet. Dennoch könnte auch im Kanton St.Gallen die Notlage drohen – und Geflüchtete müssten in Provisorien untergebracht werden. Text und Bilder: David Grob 3 Kommentare 20.01.2023, 05.00 Uhr

Ganz unvorbereitet war Jasha Wunderli zwar nicht, als ihn die Nachricht in der zweiten Novemberhälfte erreichte. Und doch stellte sie ihn vor Herausforderungen: Innert eineinhalb Wochen musste er erledigen, wofür er eigentlich sechs Wochen eingeplant hatte. Läuft der Strom? Funktioniert die Küche? Und vor allem: Hat es genügend Betten für die 50 Asylbewerberinnen und -bewerber, die in wenigen Tagen einziehen werden?

Das St.Galler Migrationsamt hat kurzfristig entschieden, das neue Asylzentrum Linth im ehemaligen Altersheim in Uznach bereits am 1. Dezember statt wie geplant im Januar zu eröffnen. Der Grund: Die Anzahl der Asylgesuche war im Herbst schweizweit konstant hoch, die Bundesasylzentren voll, das Asylsystem am Anschlag.

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat deshalb die Notfallorganisation Asyl aktiviert: Im Normalfall kommen Asylsuchende erst in die kantonalen Asylzentren, wenn sie im sogenannten erweiterten Verfahren sind. Nun hat der Bund jedoch auch Personen, deren Asylverfahren in den Bundesasylzentren noch nicht abgeschlossen sind, frühzeitig an die Kantone abgegeben. Mitte Dezember hat sich dadurch die Lage in den Bundesasylzentren entspannt und das SEM die vorzeitige Abgabe wieder aufgehoben.

«Es war eine grosse Herausforderung»: Tilla Jacomet, Leiterin Asylabteilung, und Jasha Wunderli, Betriebsleiter im Asylzentrum Uznach, im Gespräch.

Jetzt sitzt Jasha Wunderli zusammen mit den mittlerweile rund 60 Geflüchteten vor dampfenden Tellern Stroganoff mit Pasta im Speisesaal, in dem vor rund einem Jahr noch Seniorinnen und Senioren ihre Mahlzeiten eingenommen haben. Wunderli, wacher Blick, die langen Haare zum Dutt zurückgebunden, die Hemdsärmel hochgekrempelt, blickt auf viel Erfahrung in Asylzentren zurück: Er arbeitete im Durchgangszentrum Weesen, bildete sich zum Arbeitsagogen weiter, war Teamleiter im Asylzentrum Amden und ist nun seit dem 1. September Betriebsleiter im neu geschaffenen Asylzentrum Uznach.

Neben ihm sitzt Tilla Jacomet, seit 2022 Leiterin der Asylabteilung des St.Galler Migrationsamtes. Zusammen haben sie dafür gesorgt, dass das Asylzentrum vorzeitig in Betrieb genommen werden konnte. Anfang November habe sich abgezeichnet, dass die Reserven im Kanton St.Gallen aufgrund der frühzeitigen Zuweisungen innert Wochen aufgebracht sein würden, sagt Jacomet. «Obwohl die Vorbereitung schon weit fortgeschritten war, war die frühzeitige Eröffnung eine grosse Herausforderung.» Die beiden sind zufrieden mit dem Start. Bereits am 2. Dezember konnten erste Schulstunden durchgeführt werden.

Einziges Problem: Anfangs waren noch nicht alle Stellen besetzt. «Ohne den Zivilschutz wäre es schwierig geworden», sagt Wunderli. Die regionale Zivilschutzorganisation hat den Personalengpass überbrückt. «Glücklicherweise waren wir im Rekrutierungsprozess bereits fortgeschritten und einige Mitarbeitende konnten frühzeitig beginnen», sagt Jacomet. Mittlerweile sind alle zwölf Stellen besetzt. Und das Personal soll weiter wachsen: Im Februar und März werden je zwei weitere Mitarbeitende eingestellt. Denn der Standort in Uznach ist derzeit nur zur Hälfte gefüllt: Künftig sollen 120 Geflüchtete untergebracht werden.

Holz spalten und Deutsch lernen

Der Kanton St.Gallen setzt in seinen Asylzentren auf eine geregelte Tagesstruktur mit Beschäftigungsprogrammen und Schulunterricht. So auch in Uznach. In einem hellen Raum im Erdgeschoss startet eine Klasse ihre erste Deutschlektion. Die Lehrerin verteilt Bleistifte und Papier, die Geflüchteten falten Namensschilder. Heutiges Ziel: Welche Zahlen und Begriffe der deutschen Sprache kennen die Geflüchteten bereits?

In einem Kellerraum liegen unzählige Holzscheite am Boden, in einem Baumstrunk steckt eine Axt. Im sogenannten Holzprogramm zerkleinern die Asylsuchenden hier Brennholz und stapeln es zu Bündeln. Verkauft werden darf es nicht. Tätigkeiten der Asylsuchenden dürfen das lokale Gewerbe nicht konkurrieren.

Noch ist vieles provisorisch: Das Nähprogramm etwa ist noch nicht gestartet. Zwei Geflüchtete bereiten dafür die Materialien im Untergeschoss vor. In einem Trakt im dritten Obergeschoss sollen künftig Familien mit Kindern untergebracht werden. Im ersten Stock sammeln zwei Männer jene Matratzen aus den Zimmern ein, die derzeit noch nicht benötigt werden. Und in einem Gang im Keller steht mit einem Trainingsgerät für gebrechliche Senioren ein Relikt aus früheren Zeiten.

Deutschunterricht und Holz spalten: Der Kanton St.Gallen setzt in seinen Asylzentren auf Beschäftigungsprogramme.

Zwei Geflüchtete bereiten dafür die Materialien für das Nähprogramm vor.

Zwei Asylbewerber sammeln jene Matratzen ein, die derzeit noch nicht benötigt werden.

Die Asylzentren im Kanton sind überbelegt

Anruf bei Jürg Eberle, Leiter des St.Galler Migrationsamtes. Er ist froh um die 120 zusätzlichen Plätze in Uznach. «Ohne das Asylzentrum Linth wären wir in der Bredouille und müssten auf Provisorien setzen.» Stand Mitte Januar waren die Asylzentren im Kanton St.Gallen mit einer Belegungsquote von 107 Prozent überbelegt.

Im Asylzentrum Thurhof in Oberbüren liegt die Belegungsquote gar bei 150 Prozent. «Interne Verdichtung» nennt dies das St.Galler Migrationsamt. Heisst konkret: Speisesäle werden in Schlafräume umfunktioniert oder zwei Kinder schlafen im selben Bett. Nun soll die Überbelegung abgebaut werden und das Asylzentrum Linth voll ausgelastet werden.

Das System ist weiterhin am Anschlag. Im November haben über 3500 Geflüchtete Asyl beantragt – mehr waren es monatlich in den vergangenen zehn Jahren nur in der Hochphase der Flüchtlingskrise 2015. Die Kantone Luzern und Aarau haben bereits die Asyl-Notlage ausgerufen. Andere Kantone setzen auf temporäre Unterkünfte. So bringt etwa der Kanton Thurgau seit Dezember 50 Geflüchtete in einer ehemaligen militärischen Anlage in Frauenfeld unter. Der Kanton Zürich schafft 300 Plätze in der Polizeikaserne mitten in der Stadt Zürich. Und der Bund hat Mitte Dezember einen subsidiären Einsatz der Armee bis im Frühling 2023 beschlossen. In Kasernen und Waffenplätzen können rund 2700 Schutzsuchende untergebracht werden.

Doch die weitere Entwicklung der Lage ist ungewiss. Eberle sagt: «Wir können nicht ausschliessen, dass auch wir Provisorien in Betrieb nehmen müssen.» Ob es so weit kommt, ist zum einen davon abhängig, wie viele Asylverfahren der vorzeitig zugewiesenen Personen das SEM abarbeiten kann. Zum anderen hängt es davon ab, wie viele Asylsuchende weiterhin regulär in die kantonalen Asylzentren kommen.

Klar ist: Sollte der Druck weiterhin hoch bleiben, könnte auch der Kanton St.Gallen das Notfallkonzept ausrufen. Dieses müsste von der Regierung abgesegnet werden, sagt Eberle. In insgesamt zwölf bereits definierten Zivilschutzanlagen könnten dann je rund hundert Asylsuchende untergebracht werden. Dass alle Anlagen gleichzeitig betrieben würden, ist gemäss Eberle nicht vorgesehen: Nach rund einem halben Jahr würde der Standort gewechselt, um keine Region innerhalb des Kantons zu bevorzugen. Zuletzt dienten Zivilschutzanlagen auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 als Asylunterkünfte. Damals wurden schweizweit bis zu 40'000 Asylgesuche gestellt.

Sollte es so weit kommen, so gilt: In Zivilschutzanlagen werden keine Familien mit Kindern untergebracht, sondern nur alleinstehende Männer und Frauen in geschlechtergetrennten Unterkünften. Ebenso achte man darauf, dass die Tagesstrukturen – also die Mahlzeiten, Beschäftigungsprogramme oder Schulstunden – oberirdisch durchgeführt werden, sagt Eberle. «Das Stresspotenzial in Zivilschutzanlagen ist deutlich höher. Deshalb würden diese auch nicht bis auf den letzten Platz gefüllt.»

Weil es an Platz und Fachpersonen mangelt, hat der Bund auch das aufwendige Programm für sogenannte Resettlement-Flüchtlinge vorläufig ausgesetzt. Anerkannte UNO-Flüchtlinge, viele davon Frauen, Kinder oder Ältere, werden dabei mit in der Schweiz aufgenommen. Gemäss NZZ sind 800 Geflüchtete davon betroffen. Der Entscheid fiel auf Druck der Kantone und der verschiedenen interkantonalen Verbände, wie beispielsweise der Vereinigung der kantonalen Migrationsbehörden (VKM). Der Kanton St.Gallen hat sich ebenfalls dafür ausgesprochen. Eberle, der auch Präsident des VKM ist, sagt:

«Wir sind an der Belastungsgrenze. Und bei Resettlement-Flüchtlingen handelt es sich oft um besonders vulnerable Personen.»

Die Betreuung sei in jeglicher Hinsicht – insbesondere psychisch, medizinisch – sehr aufwendig.

Das Migrationsamt plant einen Tag der offenen Tür

Volle Kisten, volle Regale: Die Bevölkerung hat Berge an Kleidern gespendet.

Betriebsleiter Jasha Wunderli steht in einem Raum voller Kleider und Sonnenlicht. Auf Schränken und Regalen stapeln sich Pullover und T-Shirts, an Kleiderstangen hängen Hosen und Jacken, auf Klebebändern steht in krakeliger Schrift «Herren» oder «Mütze und Hüte». Die Skepsis der Bevölkerung im Frühjahr 2022 war gemäss Medienbericht gross, als bekannt wurde, dass im ehemaligen Altersheim Asylsuchende einziehen werden. Nun freut sich Wunderli über Berge an Kleiderspenden. Er wertet dies als positives Zeichen. Nein, Kritik habe er in jüngster Zeit kaum vernommen, die Akzeptanz in der Bevölkerung sei gross, sagt Wunderli.

Nun plant das Migrationsamt einen Tag der offenen Tür und einen runden Tisch mit Vertretern aus Gemeinde und Nachbarschaft. Die Hektik und Belastung vor der vorzeitigen Eröffnung ist einer ersten Routine gewichen.

3 Kommentare reto rohner vor einem Tag 8 Empfehlungen die politik ist gefordert um den immensen wohlstandsabbau zu verhindern! die infrastruktur der schweiz im asylbereich, im gesundheitsbereich und im sozialwesen, usw. ist nicht auf 9 millionen einwohner ausgerichtet… die hohen kosten daraus müssen zudem von verhältnismässig immer weniger erwerbstätigen mit steuern und sozialversicherungsbeiträgen bezahlt werden. 8 Empfehlungen René Merten vor einem Tag 4 Empfehlungen SP Regierungsrat soll doch weitere Hunderttausende von Wirtschaftsflüchtlinge aufnehmen. Nach seinen eigenen Aussagen im St.Galler Tagblatt sucht er sogar abgewiesene Flüchtlinge, denen er eine Härtefallregelung zukommen lassen möchte. Kein Witz! Ein Wahnsinn, wie gewisse Politiker gegen die Interessen der großen Mehrheit der Bürger politisieren! 4 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen