Reportage «Wir müssen auch jetzt den Ernstfall trainieren» – Wie der Ukraine-Krieg Einfluss auf einen WK im Alpstein hat Bilder: Raphael Rohner Auf der Schwägalp im Alpstein schiesst die Artillerie im Wiederholungskurs derzeit scharf . Der Ukraine-Krieg verändert den Alltag der Soldaten – eine Reportage. Raphael Rohner 13.04.2022, 17.00 Uhr

Ein grollendes Donnern hallt von den Felswänden des Alpsteins zur Passhöhe Schwägalp herüber. Ein erneutes Knattern lässt einen Jungen zu seinem Vater blicken: «Wird da etwa geschossen?» – «Ja, Bueb: Dort hinten schiessen Panzer in die Felswände.» Was den Jungen erstaunt zu seinem Fernglas greifen lässt, lockt an diesem sonnigen Vormittag auf der Schwägalp einige Dutzend Schaulustige an: Die Artillerieabteilung 16 aus der Ostschweiz schiesst mit Panzerhaubitzen, Schützenpanzern und Transportpanzern auf Ziele im Fels.

An der Passhöhe stehen zwei Soldaten bei einer extra aufgestellten Touristeninformation und beantworten Fragen der Schaulustigen: «Hier oben sind derzeit Soldaten der Schweizer Armee im Wiederholungskurs. Sie üben dabei das scharfe Schiessen», sagt ein Wachsoldat zu einem älteren Herrn.

Viel zu lange die Armee belächelt

Werner Ponvechio (84) aus Wattwil.

Der Mann ist 84 Jahre alt, heisst Werner Ponvechio und ist aus dem nahen Wattwil hier heraufgefahren, um das Panzerschiessen zu beobachten:

«Die Armee ist wichtig und in Zeiten wie heute, dämmert es vielleicht dem einen oder anderen, dass wir sie brauchen. Darum bin ich damals auch in die RS eingerückt, weil es Tradition ist, uns zu verteidigen.»

Mit dieser Meinung ist Ponvechio nicht allein. Der Vater, der mit seinen Söhnen an einer Tafel steht, sieht das ähnlich, ist jedoch weniger nostalgisch: «Wir haben uns viel zu lange über unser eigenes Militär lustig gemacht und jetzt stehen die Russen vor den Toren Europas und wir schaffen es nicht einmal, eine Luftwaffe wirklich zu unterhalten. Dafür muss man sich schämen, ehrlich.»

Während sich die Gäste am Zaun vertieft über ihre Zeit und die Erlebnisse im Militär unterhalten, werden oben am Hang die Maschinengewehre zweier Panzer geladen. Der Gefreite Toni Bättig aus dem luzernischen Hochdorf ist Kanonier und heute mit einem gemischten Gefühl im Einsatz: «Wenn man täglich die Bilder aus der Ukraine anschaut, ist es schon erschreckend zu sehen, was unsere Geräte anrichten können.» Üben müsse man aber trotzdem.

Bättig leistet seine letzten Tage Militärdienst – dann wird er entlassen. Jetzt setzt er sich an das 12,7 mm Geschütz und lädt durch. «Feuer frei!», brüllt der Unteroffizier – Bättig drückt ab. Das Maschinengewehr gehorcht und feuert die Projektile in den Fels hinauf.

Jeder vierte Schuss ist mit einer Leuchtspur versehen, um zu sehen, wohin die Schüsse fliegen. Es rattert und dann heisst es: «Feuer Halt!». Bättig hat gut getroffen: «Wir üben seit Jahren an diesen Waffen und Geräten. Wenn ich mir vorstelle, dass plötzlich Krieg ausbrechen sollte, ist es immerhin ein gutes Gefühl, wenn man weiss, dass die nötigen Handgriffe sitzen.»

Ein Wachtmeister erklärt das Schiessprogramm am 12,7 mm Geschütz. Soldaten verschieben in Gefechtsformation auf der Säntisalp.

Der Geschützführer, Wachtmeister Benjamin Imfeld aus dem thurgauischen Herdern, führt seine Mannschaft und relativiert: «Der Krieg ist weit weg und wir sollten jetzt nicht in Panik geraten deswegen. Es ist jetzt umso wichtiger, Routine zu bekommen, dass man im Ernstfall parat wäre.»

Die Artillerie im WK auf der Schwägalp. Video: Raphael Rohner / Denis Nikocevic

Bei der Artilleriehaubitze weiter oben am Berg denken die Soldaten ähnlich. In den Feuerpausen lesen die Soldaten Nachrichten auf dem Smartphone: «Schon verrückt, dass die nur wenige Kilometer von hier genau mit solchen Panzern aufeinander schiessen», sagt ein Soldat zum anderen. Wirklich interessiert scheint dieser aber nicht zu sein, er sagt nur «Ja, ja!» und sucht mit seinem Fernglas die Felsen nach übrig gebliebenen Wrackteilen des kürzlich abgestürzten Flugzeugs ab. Dieses ist vor zwei Wochen genau über dem Zielhang des Schiessplatzes in die Felswand geflogen.

Filmemacher ist überrascht von der Gewalt der Panzer

Lukas Schwarzenbacher dreht einen Film über die Artillerie und ihren Kommandanten. Bild: Raphael Rohner

Unter die Soldaten hat sich auch ein preisgekrönter Filmemacher gemischt: Der 33-jährige Winterthurer Lukas Schwarzenbacher steht mit seiner Kamera zwischen den Maschinengewehrläufen und den Panzern. Er sei das erste Mal so nah an Panzern und es laufe ihm kalt den Rücken runter: «Ich drehe einen Dokumentarfilm und bin gerade überrascht, was diese Waffen für eine Gewalt freisetzen. Für mich ist es völlig unverständlich, dass in der Ukraine damit auf Menschen geschossen wird.»

Pflicht für alle Soldaten: Die Erkennungsmarke, auch «Hundemarke» genannt. Militärische Kaffeepause hinter dem Panzer. Ein Soldat sucht nach Wrackteilen über dem Zielhang. In der vergangenen Woche seien schon Teile heruntergekommen. Bilder: Raphael Rohner Bilder: Raphael Rohner

Dass die Soldaten in diesem Wiederholungskurs gemischte Emotionen haben, hat auch Gauthier Rüegg, Presse- und Informationsoffizier der Artillerieabteilung erfahren. Auch bei ihm sind die Bilder aus der Ukraine ständig präsent: «Man bekommt es natürlich mit – es macht einen ohnmächtig, was da passiert. Dennoch dürfen wir uns davon nicht ablenken lassen und müssen mit dem Kopf bei der Sache sein.»

«Wir sind wie eine Feuerwehr, wir müssen den Ernstfall auch jetzt trainieren.»

Gewissen Leuten ist der WK ein Dorn im Auge

Die rund 1200 Soldatinnen und Soldaten der Artillerieabteilung 16 schiessen derzeit mit ihren 24 Artilleriehaubitzen und Panzern nicht nur auf der Schwägalp scharf: Auch in Frauenfeld wird geschossen. Nicht alle finden diese Übungen derzeit angebracht: «Es gibt Stimmen aus der Bevölkerung, die unseren Wiederholungskurs daneben finden und teils auch Plakate oder Transparente aufhängen», sagt Rüegg. Doch seien die Übungen schon vor langer Zeit geplant worden und man könne jetzt nicht einfach darauf verzichten.

Eine gewisse Sensibilität habe man aber schon: «Wir versuchen unsere Schiessübungen etwas zu reduzieren und verschieben möglichst nicht zu Stosszeiten durch urbanes Gebiet.» Doch wie reagieren die Menschen auf vorbeifahrende Panzer? Der Thalwiler Kanonier Normen Frank sagt:

«Die meisten Leute freuen sich jetzt, uns zu sehen, wenn wir durch ihre Dörfer fahren.»

Kanonier Normen Frank blickt den Schiesshang der Schwägalp hinauf. Bild: Raphael Rohner

Auf der Schwägalp wird scharf geschossen mit der Panzerhaubitze M 109 KAWEST. Bild: Raphael Rohner

Er sitzt bei jeder Fahrt auf einem Panzer und nimmt wahr, dass sich dieses Jahr etwas verändert hat: «Die Menschen stehen an den Strassen und winken uns zu – das ist schon irgendwie ein schönes Gefühl. Früher haben sie uns eher den Stinkefinger gezeigt oder uns hässig angeschrien.» Während auf der Schwägalp die Panzer weiterschiessen, werden bei der Touristeninformation vis-à-vis Festbänke aufgestellt und immer mehr Zaungäste finden sich ein, um den sonnigen Nachmittag im donnernden Lärm der Schiessübung zu verbringen.

