Bodensee: Wie der Wandel des Sees den Berufsfischern zusetzt

Reportage Unter Druck: Wie der Wandel des Bodensees der Berufsfischerei zusetzt Sie fangen weniger, sie werden weniger: Die Bodenseefischer sind unter Druck. Denn der See wandelt sich – und bringt jene, die von ihm leben, weiter in Bedrängnis. Was bedeutet diese Entwicklung für die Berufsfischer? Eine lange Reportage vom See. Text und Bilder: David Grob 25.06.2022, 05.00 Uhr

Wenn Fredy Fahrni seine Netze einholt, so zieht er zwar vieles aus den Tiefen des Bodensees, aber kaum das, wonach er fischt. An diesem kühlen Sommermorgen im Konstanzer Trichter sind es anfangs vor allem eines: scharfkantige, kleine Muscheln, die sich als Klumpen in seinen Netze verheddert haben. Quaggamuscheln, Schreckgespenst der Biodiversität und bekanntestes Beispiel für einen sich verändernden See.

Die invasive Muschelart wurde vor sieben Jahren erstmals im Bodensee nachgewiesen und hat sich seither rasant ausgebreitet. Und sie setzt die Berufsfischerei, ein Beruf, der ohnehin in Bedrängnis ist, weiter unter Druck. Die Erträge sind rückläufig, die Fischer werden weniger. 2010 fischten noch 122 Berufsfischer auf dem See, 2020 waren es rund die Hälfte weniger: 65 Berufsfischer. Einer von ihnen ist Fredy Fahrni.

Eine Stunde vor Sonnenaufgang beginnt der Arbeitstag

Der Fahrtwind bläst ihm ins Gesicht, als er mit seinem Flachboot den Kreuzlinger Hafen verlässt und den Spiegel aus Pastelltönen durchschneidet, in den die Dämmerung den See verwandelt hat. Jeweils eine Stunde vor dem Sonnenaufgang dürfen Berufsfischer mit ihrer Arbeit beginnen. Also fährt Fahrni um 5.30 Uhr in den Konstanzer Trichter, setzt Netz um Netz, mit denen er «Chretzer» – Dialektwort für Eglifische – fangen will, und holt die Felchen- und Hechtnetze ein, die er am Vorabend gesetzt hat.

Berufsfischer Fredy Fahrni setzt ein Netz, mit dem er «Chretzer», Eglifische, fangen will.

«Da, schauen Sie», sagt Fahrni, und deutet in die Tiefe, während er ein erstes Netz hochkurbelt. Ein Brocken erscheint an der Wasseroberfläche. Fahrni fährt mit der Hand durch die Maschen, schüttelt das Netz, der Klumpen zerfällt, die Quaggamuscheln prasseln auf den Boden. Es ist ein Ablauf, der sich in den zweieinhalb Stunden auf dem See unzählige Male wiederholt. Später, bei den dickmaschigeren Hechtnetzen nimmt Fahrni die Faust, um die Klumpen zu zerschlagen.

Die Muscheln bedeuten für ihn vor allem eines: Mehr Aufwand, mehr Kosten, weniger Einnahmen. Die Netze müssen regelmässig entwirrt werden und reissen oft. Vier bis fünf Netze muss Fahrni mittlerweile pro Jahr ersetzen. Kostenpunkt: 400 Franken pro Netz, bis zu 2000 Franken pro Jahr.

Ein Klumpen Quaggamuscheln in Fahrnis Hand.

Die Muscheln verheddern sich in den Netzen und verschmutzen den Boden.

Zurück in den See: Fahrni wirft die Quaggamuscheln, die er hochgezogen hat, über Bord.

Fahrni ist in Müllheim aufgewachsen und lebt heute in Ermatingen am Untersee. Er fischte bereits als Kind, lernte später Forstwart, ehe er 2013, damals 36-jährig, umsattelte und eine zweijährige Ausbildung zum Berufsfischer absolvierte. Seit 2015 fischt der heute 45-Jährige nun auf dem Bodensee – keine Leben lang, ja nicht mal ein Berufsleben, und doch stellt er Veränderungen fest:

«Das Wasser ist klarer, es gibt mehr Algen und weniger Fische. Und die Felchen kommen später im Jahr.»

Die reissenden Netze, die steigenden Kosten, das klarere Wasser, die sinkenden Felchenbestände – sie alle zeigen: Der See verändert sich. Und setzt die Fischer zusätzlich unter Druck.

Wie sich der See genau verändert, wird wissenschaftlich untersucht

Wer mehr über den Wandel des Bodensees erfahren will, muss mit Piet Spaak sprechen. Der Ökologe und Biologe arbeitet an der Eawag, dem Wasserforschungsinstitut der ETH, und leitet das länderübergreifende Projekt Seewandel, mit dem die Veränderungen im Ökosystem des Bodensees untersucht werden sollen.

Das Projekt ist breit abgestützt, wird durch die EU und verschiedene Kantone und Bundesländer finanziert, sieben Forschungsinstitute aus den drei Bodenseeländern sind daran beteiligt. Mit 50 Messstellen im See untersucht Spaak und sein Team beispielsweise, wie sich die Quaggamuschel seit dem Erstnachweis 2016 im Bodensee ausgebreitet hat. In 20 Meter Wassertiefe ist der Seegrund überdeckt – und die Muschel wird weiter in die Tiefe vordringen. «Wir stehen erst am Anfang der Ausbreitung im Bodensee», sagt Spaak.

Steine voller Quaggamuscheln im Bodensee: Die invasive Art bedeckt, was sie bedecken kann. Bild: Tino Dietsche

Bislang kann nur spekuliert werden, welche Auswirkungen die Quaggamuschel auf die Bodenseefischerei hat. Gesicherte empirische Daten für den Bodensee fehlen noch. Doch Beobachtungen vom Lake Michigan, in dem die Quaggamuschel sich innert 15 Jahren beinahe flächendeckend ausgebreitet hat, sorgen für düstere Aussichten. Die Fischbestände im nordamerikanischen See sind arg dezimiert worden. Denn die Quaggamuschel filtriert das Wasser, entzieht dadurch dem Plankton die Nahrung – und damit indirekt auch vielen Fischen. Spaak sagt:

«Wir befürchten, dass die Fischbestände im Bodensee weiter zurückgehen werden.»

Ein Exkurs zur Quaggamuschel: Die invasive Art stellt bei weitem nicht nur die Fischerei vor Probleme, sondern auch weitere Nutzer am See: Sie befällt beispielsweise die Ansaugkörbe der Trinkwasseraufbereitung im Bodensee, wodurch die Pumpleistung sinkt und Körbe und Rohre nun regelmässig von den Muscheln befreit werden müssen.

Im deutschen Sipplingen etwa wurden die unterirdischen Wasserkammern bislang einmal pro Jahr gereinigt. Neu geschieht dies alle drei Monate. Vier Mitarbeitende sind zusätzlich angestellt worden. Die Schweizerische Bodenseeschifffahrt ist bislang nur wenig betroffen. Doch sollte der Wartungsaufwand bei den Schiffen steigen, würde es teuer werden. Alle vier bis sechs Jahre wird ein Schiff derzeit in der Werft in Romanshorn gewartet. Kostenpunkt: 25’000 Franken.

Die Quaggamuschel ist bereits im Genfer-, Neuenburger, Bieler- und Bodensee nachgewiesen. In den grossen Mittellandseen bislang noch nicht. Die Ausbreitung soll vermieden werden, Wassersportler werden sensibilisiert, ihre Motorboote, Segelschiffe oder Stand-up-Bretter zu reinigen. In den Seen im Kanton Aargau darf erst eingewassert werden, wenn die Boote inspiziert wurden. «Dies ist die einzige Möglichkeit, die Ausbreitung aufzuhalten. Jedes Jahr ohne Quaggamuschel ist ein gewonnenes Jahr», sagt Ökologe Piet Spaak.

Eine invasive Fischart macht heimischen Fischen die Nahrung streitig

Die Quaggamuschel ist aber bei weitem nicht die einzige invasive Tierart, welche die Fischerei erschwert. Eine andere ist der Dreistachlige Stichling, der, anders als die heimischen Stichlingsarten, die in Ufernähe leben, sich auch im Freiwasser aufhält. Die Männchen waren wegen ihrer schimmernden Schuppen beliebte Aquarienfische, einige Exemplare wurden wohl ausgesetzt und sind nun seit rund 100 Jahren im Bodensee vorzufinden. Doch seit rund zehn Jahren vergrössert sich der Bestand rasant. 70 bis 90 Prozent der Fische im Freiwasser sind Stichlinge.

Dies jedoch nicht zur Freude, sondern zum Leidwesen der Fischer. Die maximal elf Zentimeter langen Fische sind zu klein, um für sie interessant zu sein. Und setzen gleichzeitig die Speisefischarten unter Druck. Auch der Stichling frisst Plankton und steht damit in direkter Nahrungskonkurrenz zu den Felchen. Spaak: «Wir vermuten, dass dies einer der Gründe ist, warum die Felchenbestände zurückgegangen sind, trotz gleich bleibendem Phosphorgehalt.»

Als Speisefisch zu klein, die Bestände zu gross: ein Stichlingsweibchen in Fahrnis Netz.

Je sauberer der See, desto weniger Fische

Auch der Phosphorgehalt im See hat einen Einfluss auf die Fischbestände. Ab den Fünfzigerjahren stieg der Gehalt im See stark an – und mit ihm die Fangquoten der Fischer. Denn mehr Phosphor bedeutet mehr Nährstoffe und damit auch grössere Fischbestände.

Ab 1940 fischten die Bodenseefischer jährlich zwischen 400 und 700 Tonnen Fische. In den Achtzigerjahren, als die Phosphorkonzentration mit rund 90 Milligramm pro Kubikmeter Wasser am höchsten war, lag die jährliche Fangquote in Spitzenjahren bei über 1800 Tonnen Fisch. Im Volksmund spricht man von der Überdüngung des Sees, Fachleute sprechen von der Eutrophierungsphase.

Dann wurden Gewässerschutzmassnahmen eingeleitet, die Kläranlagen besser und der Phosphorgehalt sank langsam auf das heutige Niveau von rund 7 Milligramm pro Kubikmeter Wasser. Und mit ihm die Fangquoten. 2019 wurde der historische Tiefstand erreicht: 208 Tonnen. 2020 steigerte sich der Ertrag wieder und lag bei 295 Tonnen.

Der historische Vergleich zeigt aber: In der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts wurden durchschnittlich noch rund 425 Tonnen Fisch gefangen, also 180 bis 220 Tonnen mehr als heute – trotz vergleichbarer Nährstofflage, wie es dem jährlichen Bericht des IBKF zu entnehmen ist.

«Ein wenig mehr Phosphor im See wäre schon gut», sagt Berufsfischer Fahrni.

«Ich will keine Zustände wie in den Siebzigerjahren. Aber so rund zehn Milligramm wären gut.»

Dies dürfte wohl eine Wunschvorstellung bleiben. Es gibt zwar viele Daten, die belegen, dass die Biomasse von Fischen abnimmt, wenn der Phosphorgehalt unter 10 Milligramm pro Kubikmeter liegt. Das Problem aber liegt in der technischen Umsetzung, die Regulierung wäre zu unsicher. Roman Kistler, Leiter der Jagd- und Fischereiverwaltung des Kantons Thurgau, sagt: «Es würde sehr lange gehen, bis man eine Veränderung im See feststellt. Und leider auch, wenn diese schiefgeht.»

Morgendlicher Besuch von einem Graureiher

Fahrni fährt einige hundert Meter weiter in Richtung Konstanz zu den Grossfischnetzen, die er am Vorabend gesetzt hat. Er zieht weitere Muscheln und erste Fische aus dem Wasser. Einer ist ein Stichling, zu klein, um für den Verkauf interessant zu sein. Die anderen sind Rotaugen, Fischarten, aus denen Fahrni jeweils Fischburger herstellt.

Doch es sind zu wenige und zu kleine Exemplare, die er an diesem Morgen aus dem Wasser zieht. Also wirft er sie in hohem Bogen einem Graureiher zu, der, wie jeden Morgen, erwartungsvoll auf der Reling des kleinen Kahns sitzt und seinen Schnabel weit öffnet.

Fast jeden Morgen begleitet ein Graureiher Fahrni bei seiner Arbeit – in der Hoffnung auf einige Fische.

Doch Fahrni hat auch Glück an diesem Morgen. Er zieht einige Hechte an Land, auf die er es an dieser Stelle abgesehen hat. Er wirft sie in die graue Box, in der alle Fische landen, die er verwerten kann.

Kurze Zeit später ist Fahrni erst entzückt, als sein Netz zappelt und er in die Tiefe blickt, dann flucht er laut. Eine Seeforelle hat sich in den Maschen verfangen. Dann jedoch, kurz bevor er sie an Bord ziehen kann, entwischt sie im Schwarz des Sees. Die Seeforelle, ein Raubfisch, der bis zu einen Meter lang und fast 15 Kilogramm schwer werden kann, war noch in den Fünfzigerjahren bedroht.

Der Grund: Der überdüngte See sorgte in tiefen Seeschichten für wenig Sauerstoff. Ein Programm zur Rettung der Seeforelle ab den Achtzigerjahren sorgte dafür, dass sich die Bestände langsam wieder erholten.

Doch der Sauerstoff in der Tiefe könnte nun wieder knapper werden, wie Ökologe Piet Spaak erklärt. Der Klimawandel und wärmere Temperaturen sorgen dafür, dass die Temperaturunterschiede zwischen den oberen zwanzig Metern und tieferen Seeschichten grösser werden. «Eine Durchmischung findet nur statt, wenn die Seeschichten ungefähr gleich warm sind», sagt Spaak. Er befürchtet auf Dauer eine geringere Durchmischung und weniger Sauerstoff in tieferen Schichten.

Fredy Fahrni holt ein weiteres Netz ein.

Zug um Zug, Netz um Netz arbeitet sich Fahrni durch den See.

Eine Felche ist Fahrni ins Netz gegangen.

Felchen sind die wichtigste Fischart für die Berufsfischer im Bodensee.

Reizwort Kormoran

Fahrni deutet in Richtung Konstanz, wo schwarze Vögel schwimmen und dann in Schwärmen aufsteigen, als er sich mit seinem Boot nähert. Kormorane, eine weitere Veränderung, die Berufsfischern ein Dorn im Auge ist. Einst fast ausgestorben, haben sich Brutkolonien rund um den See gebildet. Bis zu 500 Gramm, einen Fünftel seines Körpergewichts, frisst ein ausgewachsener Vogel täglich. «Der Kormoran ist ein Riesenproblem», sagt Fahrni.

Der Kormoran ist ein Reizwort. Dies wird spätestens dann spürbar, wenn Reto Leuch, Präsident des Schweizerischen Berufsfischerverbands am Bodensee, am Telefon auf den Vogel zu sprechen kommt. «Dieses Thema regt mich am meisten auf. Gegen die Quaggamuschel, den Stichling, den zurückgehenden Nährstoffgehalt im See kann man wenig ausrichten. Doch gegen den Kormoran könnte man vorgehen.» Er sieht die Politik in der Pflicht und fordert eine Regulation der Population. «Ich sage nicht, dass man Kormorane schiessen sollte.» Für ihn besteht eine Möglichkeit darin, die Bestände über die Brut zu reduzieren. Beispielsweise mit Gipseiern.

Als sich Fahrni mit seinem Boot nähert, flattern die Kormorane im Schwarm davon.

«Die Reproduktion zu senken, wäre wohl die beste Regulationsmassnahme», meint auch Roman Kistler, der Leiter der Thurgauer Jagd- und Fischereiverwaltung. Nur: Dies ist derzeit wenig realistisch. War vor ein paar Jahren ein länderübergreifendes Kormoran-Management angedacht, so liegt die Idee derzeit auf Eis. Man wartet auf die Ergebnisse einer Vorstudie, die Baden-Württemberg in Auftrag gegeben hat. Einzig in Vorarlberg gibt es bereits ein Kormoran-Management.

Es ist unbestritten, dass Kormorane mittlerweile mehr Fische fressen, als die Berufsfischer aus dem See ziehen. Doch dann wird die Faktenlage unsicher. «Es gibt keinen Beweis für den Einfluss des Kormorans auf die Berufsfischerei», sagt Kistler. Ein grosser Anteil der Fische, die Kormorane fressen, würden von den Berufsfischern gar nicht genutzt. «Damit eine Kormoranregulation in der breiten Öffentlichkeit eine Akzeptanz findet, muss auch ein Zusammenhang zwischen Kormoranbestand und den Erträgen der Berufsfischerei belegt werden können.»

Ohne zweites Standbein geht es nicht

Die Bodenseefischerei, sie bleibt in Bedrängnis. 2015 hat sich die internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) auf eine Limitierung der verliehenen Berufsfischerpatente geeinigt. Zehn Jahre lange habe man darüber diskutiert, jetzt liege man in der Schweiz bereits unter der festgelegten Grenze, sagt Verbandspräsident Leuch, der als Berufsfischer auf dem Untersee fischt. «Solange die Fische fehlen, reguliert sich dies von alleine.»

Er blickt mit Sorgen in die Zukunft der Berufsfischerei. «Es wird immer Fischer am Bodensee geben. Aber wir werden noch weniger.» Ohne zweites Standbein kann niemand überleben. So betreibt Leuch neben der Fischerei einen Obstbau, Fahrni einen Fischladen. Nur rund 30 Prozent der Fische, die er verkauft, sind selbst gefangen.

Ein Morgen Arbeit in Fischen. Wert: rund 100 Franken.

Als Fahrni zurück in den Kreuzlinger Hafen tuckert, ist die graue Box halb gefüllt mit Felchen, Rotaugen, Chretzer, Hechten und keiner Seeforelle. Rund 70 Franken würde er einnehmen, wenn er die Fische unverarbeitet verkaufen würde, schätzt Fahrni. 100 Franken, wenn er die Hechte filetiert, die Arbeitsstunden nicht miteingerechnet. Hat sich der Morgen gelohnt? Er lacht bitter.

«Gelohnt? Nein, das würde ich nicht sagen. Wenn ich die Seeforelle gefangen hätte, ja, dann könnte man sagen, dass sich der Morgen gelohnt hat. Dann würde ich locker 100 Franken mehr einnehmen. Aber so: Nein, der Aufwand hat sich nicht gelohnt.»

