Reportage SVP-Traumwelt und CVP-Nostalgie: Darum ist das Toggenburger Mosnang eine Esther-Friedli-Hochburg 70,3 Prozent der Stimmen sicherte sich die SVP-Ständeratskandidatin Esther Friedli in «Moslig». Nirgends schnitt die 45-Jährige besser ab. Weshalb eigentlich? Eine Suche nach Antworten im Volg und in der «Krone». Renato Schatz Jetzt kommentieren 16.03.2023, 20.48 Uhr

Wer von Bütschwil nach Mosnang fährt, begegnet ihr: Esther Friedli. Bild: Andrea Tina Stalder

Direkt am Ortseingang steht sie einem plötzlich gegenüber: Esther Friedli. Die SVP-Ständeratskandidatin trägt ein Tablar mit einer Kaffeetasse darauf und lächelt einen servicemässig unverbindlich an. Oder vielmehr «bodenständig und bürgernah», so zumindest lautet das Versprechen des Wahlplakats. Es scheint das einzige in «Moslig» zu sein.

Über 70 Prozent der Toggenburger Gemeinde haben der Nationalrätin und Gastronomin im ersten Wahlgang ihre Stimme gegeben. An keinem anderen Ort schloss Friedli, die in 73 der insgesamt 75 St.Galler Gemeinden die Nase vorne hatte, besser ab. Mosnang ist Friedli-Land.

Gefühlt eine SVP-Traumwelt

Auf den ersten Blick überrascht das nicht. Würde man sich eine SVP-Traumwelt ausmalen, käme womöglich Mosnang heraus: mit dem Ausländeranteil, der «wahrscheinlich so tief ist wie nirgends sonst im Kanton St.Gallen», wie SVP-Gemeindepräsident Renato Truniger auf Anfrage sagt, mit dem Säntis im Rücken, der hinter den Waldfetzen und Hügeln hervorlugt, dem Dorfbeck und der Kirche zur Linken, der Landi-Filiale gegenüber. Ums Eck dann der Volg, und weiter unten ein Laden, der Trimmer und Rasenmäher verkauft, vis-à-vis vom Landgasthaus Krone, das sich an diesem Donnerstagmittag langsam zu füllen beginnt.

Auf den ersten Blick ist Mosnang ein typisches SVP-Dorf. Bild: Andrea Tina Stalder

Jeder, der reinkommt, begrüsst die anderen Gäste, «Grüezi» und «en Guete». Und jeder, der geht, verabschiedet die anderen Gäste, «Adé» und «schöns Tägli». Ausnahmslos. In Funktionskleidung eingepackte Familien verschwinden im hinteren Saal, ein paar Arbeiter nehmen Platz, sprechen über den Ski-Weltcup. Ein altes Ehepaar unterhält sich leise.

Auch Simon Rutz, Präsident der Mitte in Kirchberg, isst in der «Krone», denn er leitet ein Unternehmen in Mosnang. Friedlis überragendes Abschneiden führt er nicht nur auf den ländlichen Charakter der Gegend zurück. Er sagt: «Ein Grund ist auch, dass Friedli früher bei der CVP war.» In ihrer Jugend war das, im bernischen Worb, als sie in der Jungen CVP politisierte. Erst 2016 trat die 45-Jährige der SVP bei, um als Regierungsrätin des Kantons St.Gallen zu kandidieren.

Die Bedeutung der katholischen Kirche

Mosnang mag zwar SVP-klischiert wirken, ist aber vor allem eines: katholisch, und deshalb politisch eigentlich tiefschwarz. Von den gesamthaft 2894 Einwohnerinnen und Einwohner sind gemäss Gemeinde-Website 2091 römisch-katholisch. Bei den Nationalratswahlen 2019 war die CVP die stärkste Partei in Mosnang, im übrigen Toggenburg dominierte derweil die SVP, die in Mosnang zwar den Gemeindepräsidenten stellt, der Mitte mit seinen drei Gemeinderäten aber unterlegen ist.

Auf die katholische Kirche deutet nicht nur die Haussegnung an der Tür des «Hirschen» hin, sondern auch die Bedeutung der Fasnacht im Ort. Ein Mann vor der Landi-Filiale sagt, Friedli sei dieses Jahr an der Mosliger Fasnacht gewesen. «Man kennt sie schon lange. Sie macht gute bürgerliche Politik.» Am vergangenen Sonntag hat er sie gewählt – «wie die meisten hier».

Knapp 3000 Menschen leben in Mosnang. 149 davon sind gemäss Gemeinde-Website Ausländer. Bild: Andrea Tina Stalder

«Hier bekommt man nicht so viel mit»

Die Ausnahme ist eine Frau, die mit ihrem etwa dreijährigen Kind im Volg den Einkauf erledigt. Eine Freisinnige? Oder gar jemand aus dem linksgrünen Lager? Die Frau sagt: «Ich bin erst hergezogen und habe meine Wahlunterlagen noch nicht bekommen.» Eigentlich sei sie eine FDP-Wählerin, hätte ihre Stimme wegen ihres Mannes aber wohl Friedli und nicht Susanne Vincenz-Stauffacher gegeben.

Dass sich Letztere inzwischen zurückgezogen hat, ist der Frau neu: «Ach was? Sehen Sie, hier oben bekommt man nicht mehr so viel mit.» Sie sei ursprünglich aus Bazenheid, wo es mehr Ausländer gebe. «Hier nicht», sagt sie. Mosnang sei darum «fast ein Kulturschock». «Es ist ein bisschen, als sei man zurück im Jahr 1900.»

Die Person wählen, nicht die Partei

Ist es das, was Mosnang von anderen Orten unterscheidet? Gemeindepräsident Truniger sagt: «Eigenwillig wäre das falsche Wort, aber Mosnang steht zu seinen Werten, auch wenn sie nicht dem Mainstream entsprechen.» Mosliger Mainstream ist es jedoch, die Stimme Friedli zu geben. Wie eine zirka 50-Jährige vor der Postauto-Haltestelle «Mosnang, Dorf». Sie sagt, sie habe nicht nach Partei gewählt, sondern nach Person. «Friedli wirkt so, als könne sie arbeiten. Und ich glaube, sie ist nicht so streng auf SVP-Linie.»

Gewissermassen stimmt das sogar: Friedli ist nicht auf SVP-Parteilinie, als Programmchefin ist sie die SVP-Parteilinie. Und bald «deine Ständerätin», wie das Wahlplakat am Ortseingang prophezeit? Ja, wenn es nach einem Grossteil der Mosligerinnen und Mosliger geht.