Reportage Stadtparlament oder Bürgerversammlung? Rapperswil-Jona entscheidet vorerst nichts – und setzt den Showdown auf Mitte März an Am Donnerstag diskutierte die Bürgerversammlung in der Sporthalle Grünfeld über die Einführung eines Stadtparlamentes ab 2025. Und bestimmte, dass das Volk an der Urne entscheiden muss. Über einen Abend, an dem die Politik an ihre Grenzen stiess. Renato Schatz Jetzt kommentieren 04.11.2022, 18.30 Uhr

Volle Ränge an der Bürgerversammlung in der Sporthalle Grünfeld. Es geht um die Einführung eines Stadtparlamentes. Rapperswil-Jona ist die grösste Stadt in der Schweiz ohne Parlament. Bild: Arthur Gamsa

«Ich weiss, es ist viertel vor elf, ich weiss, Sie haben langsam genug», sagt Stadtpräsident Martin Stöckling am Donnerstagabend. «Aber der Entscheid ist doch gravierend. Ich glaube, wir müssen auszählen.» In den Minuten davor hat die Bürgerversammlung schon zweimal darüber abgestimmt, ob erst an der Urne über die Einführung eines Stadtparlaments ab 2025 befunden werden soll, und damit nicht an diesem Abend. Doch weder die Stimmzählerinnen noch der Stadtweibel sind sich sicher, ob wirklich das notwendige Drittel der anwesenden Bürgerinnen und Bürger Ja gestimmt hat.

Also stehen nun alle auf, die die Abstimmung vertagen wollen. Einer, der steht, spricht mit seinem Sitznachbar, der sitzengeblieben und damit dagegen ist. Von oben herab. Derweil wird Block für Block durchgezählt. Nach einigen Minuten und einigem Getuschel tritt Stöckling wieder ans Mikrofon und verkündet: «Für eine Verweisung an die Urne gestimmt haben: 527.» Das ist das notwendige Drittel.

Martin Stöckling von der FDP ist seit 2017 Stadtpräsident von Rapperswil-Jona. Bild: Arthur Gamsa

«Seit 2015 ist politisch viel passiert»

2015 hatte die Stadt schon einmal über ein Parlament abgestimmt. Damals scheiterte die Vorlage krachend, die Bürgerversammlung trat gar nicht erst auf die Diskussion ein. Die Situation sei heute eine andere, sagt einer, der eine halbe Stunde vor Beginn beim Eingang eine Zigarette raucht. «Seither ist viel Wasser den Rhein hinabgeflossen.» Der «Rapperschwiler» versteht sich nicht als Zürcher und auch nicht als St.Galler. Politisch und offenbar auch hydrologisch ist er aber dem Osten zugewandt. Mit dem Wasser, das den Rhein und nicht die Limmat hinabfloss, meint der Raucher:

«Seit 2015 ist politisch viel passiert, das den Bürgerinnen und Bürgern missfiel.»

Er nennt ein Beispiel: «Bei der Lido-Abstimmung vor einem Jahr kamen einfach 50 Leute, stimmten ab und gingen gleich wieder.» Obschon eine Umfrage zeigte, dass 86 Prozent der Stadtbevölkerung der 600'000 Franken teuren Sanierung des Schwimmbades grundsätzlich befürworteten, lehnte sie die Bürgerversammlung ab. 50 fallen ins Gewicht, wenn nur 249 kommen.

Die Grenzen der Politik

Am Donnerstag kommen aber 1100 und damit 5,8 Prozent der Stimmberechtigten. Dazu auch TV-Leute und ein Marroniverkäufer. «Meines Wissens ist es die zweitgrösste Bürgerversammlung in der Geschichte der Stadt», sagt Stöckling. Mehr kamen nur 2006, als man der Fusion von Rapperswil und Jona zustimmte. Seit 2007 ist sie in Kraft. Und seither ist die Stadt mit rund 28'000 Einwohnerinnen und Einwohnern auch die zweitgrösste im Kanton St.Gallen – und die grösste in der Schweiz ohne Parlament.

1100 Einwohnerinnen und Einwohner waren bei der Bürgerversammlung in Rapperswil zugegen. Das entspricht 5,8 Prozent der Stimmbevölkerung. Bild: Arthur Gamsa

Der Stadtrat will das endgültig ändern, er hat die Vorlage zusammen mit den grossen Ortsparteien ausgearbeitet. Stöckling sagt zu Beginn des Abends: «Uns fehlt ein demokratisches Vis-à-vis, das uns Feedback gibt.» Es sei «extrem schwierig», die «Mehrheitsfähigkeit einer Vorlage zu erkennen». Und:

«Das politische System kommt an seine Grenzen.»

Das, was in den folgenden gut 200 Minuten passiert, belegt das. Es ist Politik an der Grenze, an der oberen und unteren. Die Bürgerversammlung als Himmel und Hölle der Demokratie.

Wort- und Rechenspiele

Zunächst soll abgestimmt werden, ob die Einführung eines Stadtparlamentes überhaupt diskutiert werden soll. Eine Stunde lang melden sich Befürworter und Gegner der Vorlage wie in der Schule mit Handhochhalten bei Stöckling, kommen dann nach vorne und tragen ihre Meinung vor.

Wer etwas sagen will, streckt auf. Wie in der Schule. Bild: Arthur Gamsa

Einer sagt, er fühle sich «gut vertreten von der Bürgerversammlung». GLP-Kantonsrat Andreas Bisig kontert: «Meinungsbildung findet so fast gar nicht oder zu spät statt.» Es gibt Rechen- («36 Parlamentarier machen lediglich 0,13 Prozent der Stimmbevölkerung aus») und Wortspiele («Nur die allerdümmsten Kälber kastrieren sich selber»). Und viel Misstrauen gegenüber Parteien.

Die Veranstaltung dauerte über 200 Minuten. Es gab Dutzende Wortmeldungen. Die meisten kommen von Männern. Bild: Arthur Gamsa

Was es hingegen nicht gibt: Gejohle, Gejubel oder Gelächter. Nur Geduld. Man merkt: Es geht um etwas. Eine bemerkenswerte Ernsthaftigkeit liegt in der Luft. Die Stimmung ist entsprechend nicht hitzig. Das Publikum hört vielmehr aufmerksam zu. Kein einziges Mal muss es von Stöckling zur Ruhe ermahnt werden.

Nachdem die Eintretensabstimmung mit grosser Mehrheit angenommen wurde, folgen die Detaildiskussionen. «Sie dürfen aufschlagen: Artikel vier, Seite elf», sagt Stöckling. Es ist, als sei man wieder Schüler, wieder im Unterricht. Alle haben ihr Büchlein auf dem Schoss oder in den Händen und studieren die geplante neue Gemeindeordnung. Ab und zu kommt jemand nach vorne und fragt, wo man sei, um was es nun ginge. Einer will wissen, was der Unterschied zwischen Volksvorschlag und Volksmotion sei.

Kein Gejohle, Gejubel oder Gelächter. Alle hören aufmerksam zu. Bild: Arthur Gamsa

Parteien müssen Farbe bekennen

Eine politische Lehrstunde mit einer himmlisch direkten Demokratie und einer höllischen Komplexität, ohne Pause. Bis Parlamentsgrösse, Referendumsfrist oder Kommissionszuständigkeit mit teils mehreren Wortmeldungen durchgegangen sind. Bis sich die Mehrheit der Bürgerversammlung dafür ausspricht, dass nicht sie das letzte Wort haben soll, sondern die rund 18'000 Stimmberechtigten der Stadt.

Das letzte Wort, es wird an der Urne gesprochen. Bis dahin, bis zu diesem 12. März 2023, fliesst noch viel Wasser den Rhein und die Limmat hinab.

Führt unermüdlich durch die Bürgerversammlung: Stadtpräsident Martin Stöckling. Bild: Arthur Gamsa

Die Parteien, sagt Stöckling nach der Bürgerversammlung, seien in dieser Zeit gut beraten, Farbe zu bekennen. «Wie stellen sie sicher, dass man die Bevölkerung auch künftig abholen kann? Wie begegnet man dem Vorwurf, als Partei nur aus Eigeninteresse zu handeln?»

Er lockert die Krawatte, nimmt sie ab und legt sie über den Arm. Auf der nassgeschwitzten Stirn spiegelt sich das grelle Licht der Sporthalle Grünfeld. Stöckling strahlt. «Ich bin sehr zufrieden, wie der Abend gelaufen ist.» Die Diskussionskultur sei sehr gut gewesen, der Entscheid ebenfalls. «Denn er widerspiegelt die Versammlung.»

