Reportage: So reagiert die Ostschweiz auf die Zertifikatspflicht

Reportage «So wird der Druck auf Ungeimpfte erhöht»: Viele Gäste in Cafés, Bibliotheken oder Kinos begrüssen die neu geltende Zertifikatspflicht Seit Montag gilt in öffentlichen Innenbereichen eine Zertifikatspflicht. So war die Stimmung in Café, Restaurant, Bibliothek und Co. in der Ostschweiz. Elia Fagetti, Roman Scherrer, Gabriela Schmid, Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 13.09.2021, 19.31 Uhr

Albert Nufer liest am Montagmorgen Zeitung und geniesst einen Kaffee in der News Bar. Bild: Tobias Garcia

Die Terrasse des «News» am Oberen Graben ist an diesem sonnigen Montagmorgen gut gefüllt. Ins Innere haben sich nur vereinzelt Gäste verirrt. Und diese hätten ohne Murren ihr Zertifikat vorgezeigt, sagt Rihan Ajdari, Geschäftsleiter der News-Bar. «Jedenfalls die, die es dabei hatten. Vereinzelt mussten wir Gäste bitten, auf der Terrasse Platz zu nehmen.» Auch sie hätten die Anweisungen ohne Widerrede zur Kenntnis genommen.

Die Handvoll Gäste, die drinnen sitzen, trinken Kaffee und lesen Zeitung, im Hintergrund läuft gedämpfte Musik. Einer davon ist alt Kantonsrat und Stadtoriginal Albert Nufer, der sich gleich mit dreierlei Zeitungen eingedeckt hat. Er findet die Zertifikatspflicht eine gute Sache, die viel früher hätte kommen sollen. «Ich bin seit Juni geimpft, auch wenn ich anfänglich nicht so scharf darauf gewesen bin», verrät Nufer. Doch beim jährlichen Fitnesstest im Kantonsspital, den er seit seinem Herzinfarkt machen muss, sei ihm die Impfung nahegelegt worden. Seither geniesse er die zusätzliche Freiheit, wobei er schon vor der Impfung normal weitergelebt habe. Nufer:

«Ich habe keine Angst vor dem Tod, denn ich hatte ein erfülltes Leben.»

In der anderen Ecke des Cafés sitzt Hans Bernegger. Auch er begrüsst die Zertifikatspflicht. «Denn so wird der Druck auf Ungeimpfte erhöht», sagt Bernegger. Vor der Impfung sei er vorsichtiger geworden, sei weniger unter die Leute. Nun ist er wieder mehr unterwegs: «Auch weil ich keinen Kontakt mehr zu älteren Menschen habe, seit meine Mutter gestorben ist.» (alr)

Hans Bernegger geniesst es, seit seiner Impfung wieder mehr unterwegs sein zu können. Bild: Tobias Garcia

Bei der Bibliothek Hauptpost am Bahnhof St.Gallen ist die neue Situation augenscheinlicher: Am Eingang, hinter den Plexiglas-Scannern, steht ein Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung (VüCH). Er scannt Zertifikate und weist die Kunden in verschiedene Richtungen. Diejenigen, die nur Bücher abholen kommen, brauchen kein Zertifikat, sie erhalten stattdessen eine rote Karte. Die restlichen Kunden über 16 Jahre haben das Zertifikat oder einen gültigen Test vorzuweisen. Direktorin Sonia Abun-Nasr ist zufrieden, alles verlaufe bisher reibungslos: «Die Leute kennen die Regeln ja bereits. Die allermeisten tragen auch noch Maske, obwohl sie nicht mehr müssten, wahrscheinlich fühlen sie sich sicherer so.»

Ein Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung (VüCH) kontrolliert Covid-Zertifikate am Eingang der Bibliothek Hauptpost. Bild: Tobias Garcia

Franziska Rothert ist eine dieser Kundinnen, die sich trotz Zertifikats die Maske übergestreift haben. «Für mich war es klar, dass ich mich impfen lasse, denn ich habe Respekt vor Corona, da nehme ich lieber die leichten Nebenwirkungen der Impfung in Kauf», sagt Rothert. Seit der Impfung fühle sie sich sicherer in der Öffentlichkeit, und seit der Zertifikatspflicht nun sowieso.

Etwas gemischtere Gefühle hat eine Frau. Zwar hat sie sich impfen lassen, auch wegen ihres Fitnesscenters und damit sie wieder ungehindert auf Reisen könne, doch: «Viele meiner Kollegen sind skeptisch gegenüber der Impfung. Sie sind nun sehr eingeschränkt und müssen oftmals zu Hause bleiben.» Auch wenn es offiziell nicht so kommuniziert werde, findet sie, dass nun faktisch eine Impfpflicht bestehe, um ein normales Leben zu führen. (alr)

Die meisten Besucher der Bibliothek tragen weiterhin eine Maske, auch wenn sie eigentlich nicht mehr müssten. Bild: Tobias Garcia

Im St.Galler Kinok werden für die erste Nachmittagsvorstellung einige Gäste erwartet. Die Sonne strahlt durch die Fenster des Kulturzentrums, von der Terrasse im Innenhof dringen Stimmen in das leere Restaurant. Seit knapp einer Woche steht «Die Pazifistin» auf dem Kinoprogramm – am Tag des Bundesratsentscheids feierte der Film seine Premiere. Trotz sommerlichem Wetter sind am Montag bereits 15 Plätze reserviert.

Die Lebensgeschichte der Forscherin und Feministin Gertrud Wolker lockt auch spontane Besucher an. Eine ältere Dame begibt sich an die Kasse und verlangt ein Billett. Leider kann Hedy Matwijejko kein Covid-Zertifikat vorweisen und darf somit nicht in den Saal. Im Radio sei nur von einer Zertifikatspflicht in Beizen und Fitnessstudios die Rede gewesen, sagt sie. Sonderlich enttäuscht scheint Matwijejko jedoch nicht:

«Ich bin ungeimpft und muss nun mal mit den Konsequenzen leben.»

Im Foyer stehen Kinoleiterin Sandra Meier und Stellvertreter Andreas Stock für etwaige Fragen bereit. «Es wird eine Zeit dauern, bis sich die Gäste und Mitarbeiter an die neuen Regelungen gewöhnt haben», so Stock. Das Schutzkonzept ist auf der Website ersichtlich: Wer ein Zertifikat vorzeigt, erhält ein Bändchen und darf sich maskenfrei im Gebäude bewegen. Als Stock eine Gruppe von Frauen darauf aufmerksam macht, ziehen alle prompt den Mundschutz ab. Einer weiteren Besucherin ist dies zu riskant:

«Da ich an einer Immunschwäche leide, fühle ich mich mit der Maske wohler.»

Bevor die Besucher einen Bändel erhalten, wird das Covid-Zertifikat mit der App geprüft. Bild: Gabriela Schmid

«Etwas Positives hat die Zertifikatspflicht: Man muss keine Maske mehr tragen», sagt Mišo Sekaric, der seit ungefähr vier Jahren die Mocca-Shisha-Bar in Herisau an der Kasernenstrasse betreibt. Sein Lokal wird hauptsächlich von jungen Leuten mit einem Durchschnittsalter von ungefähr 25 Jahren frequentiert. Von vielen seiner Gästen kenne er die Eltern. Sekaric bekommt so mit, worüber die Jungen reden. Er sagt, dass sie sich nicht sicher seien wegen der Impfung und dem Zertifikat. Die meisten würden abwarten, was passiert. Er geht davon aus, dass etwa 80 Prozent seiner Kunden nicht geimpft seien. Er sagt:

«Es macht mir Sorgen, wenn sie nicht geimpft sind.»

Er selbst kennt Leute, die am Virus gestorben sind und nimmt es nicht auf die leichte Schulter. Sekaric geht davon aus, dass sich die Jungen impfen, wenn sie die Schnauze voll haben von den Einschränkungen. «Die Jungen haben psychisch keine gute Zeit hinter sich», sagt er. Die Hoffnung stirbt zuletzt: Sekaric hofft, dass es in ein bis zwei Monaten besser wird.

Eine Idee hat er aber: «Man könnte doch bis zum Oktober in Herisau ein Testzelt aufstellen. Das würde den Gastronomen enorm helfen.» Es könne nicht mehr lange so weitergehen, findet der Barbesitzer. Dank seiner guten Vernetzung im Ort sei der Betrieb vorläufig noch sicher, doch Sorgen macht sich Sekaric nicht ohne Grund. (elf.)

Die Mocca Shisha-Bar öffnet jeweils um 16 Uhr. Gäste hatte es noch keine. Bild: Elia Fagetti

Kurz vor 12 Uhr ist es noch ruhig im Weinfelder Gasthof Eisenbahn. Zwei Gäste haben sich umentschieden: Lieber drinnen essen als im Aussenbereich, wo sie reserviert haben, draussen ist es ihnen noch zu kühl. Sobald sie Platz genommen haben, bittet sie die Service-Mitarbeiterin, die Covid-Zertifikate und Ausweise zu zeigen. Die Gäste tun dies diskussionslos. Nachdem der QR-Codes gescannt und die Identitätskarte geprüft sind, wird die Bestellung aufgenommen.

Zertifikatskontrolle im Gasthof Eisenbahn in Weinfelden. Bild: Roman Scherrer

«Wir arbeiten im Gästebereich weiterhin mit Maske, egal ob geimpft, genesen oder getestet», sagt Inhaber und Wirt Reto Lüchinger. Das sei einerseits als Schutz gegenüber den Gästen gedacht, vor allem aber sollen so nicht einzelne Mitarbeiter blossgestellt werden, welche nicht über ein Zertifikat verfügen. Ob sie sich impfen lassen wollen, sei der Entscheid der Angestellten, betont Lüchinger. Er setze ihnen keinen Druck auf.

Reto Lüchinger, Wirt Gasthof Eisenbahn Weinfelden. Bild: Roman Scherrer

Der Wirt des «Isebähnli» beklagt sich nicht über die Zertifikatspflicht.

«Ziel ist ja, dass wir nicht wieder schliessen müssen.»

Wegen der neuen Regelung habe es schon Stornierungen in den Bereichen Hotel, Essen und Bankette gegeben. «Das tut sehr weh. Aber damit müssen wir umgehen und bleiben positiv.»

Mit der Zeit finden mehr Leute den Weg in den Gasthof, vor allem in den Aussenbereich. Nicht unbedingt, weil dort kein Zertifikat benötigt wird, sondern weil plötzlich die Sonne für angenehme Temperaturen sorgt. Ein Dutzend Leute isst draussen, drinnen sind es halb so viele. Insgesamt seien es etwas weniger Gäste als im Durchschnitt, sagt der Chef de Service, Urs Bischofberger. Das könne aber auch daran liegen, dass unter anderem der «Trauben» in der Nähe neu eröffnet habe. (rsc)

Zur späteren Mittagszeit trifft man im Innern des Landgasthofs Wartegg in Wigoltingen keine Gäste mehr an. Das sonnige Wetter hat die Leute in den Garten gelockt. Eine Gruppe diskutiert hier angeregt über Impfstoff-Hersteller, den Nutzen von Masken und natürlich: die Ausweitung der Zertifikatspflicht.

Inhaber und Küchenchef Christoph Frei spricht von einem «Drahtseilakt», den er und seine Belegschaft zu meistern hätten.

«Wir müssen es schaffen, die Regelung umzusetzen, ohne dass jemand das Gefühl hat, nicht willkommen zu sein.»

Er und seine Mitarbeiter seien in erster Linie froh, arbeiten zu können, sagt Frei.

Roger Frei, Gastgeber und Chef de Service, und Christoph Frei, Inhaber und Küchenchef im Landgasthof Wartegg in Wigoltingen. Bild: Tobias Garcia

In den Innenräumen trägt das Personal in der «Wartegg» nach wie vor eine Maske. «Denn ich kann und will meine Mitarbeiter nicht zu einer Impfung zwingen», sagt Frei. In seinem Gasthof hat die Zertifikatspflicht am Montagmittag denn auch Auswirkungen gezeigt. Insgesamt 15 bis 20 Gäste weniger als üblich seien es gewesen, berichtet Frei.

Der Inhaber kontrolliert im Innenbereich die Zertifikate selbst. «Falls es eine Diskussion gibt, will ich, dass sie mit mir stattfindet, nicht mit meinen Mitarbeitern.» Viele Kontrollen musste Frei nicht durchführen. Nebst einem einzelnen Gast war im Restaurant eine Gruppe von 25 Personen anwesend, welche jeden Montag dort isst. Normalerweise wäre die Gruppe grösser. Wegen überlaufenen Testcentern seien aber nicht alle zu einem Zertifikat gekommen, berichtet Frei. (rsc)

Felix Panzer, Betriebsleiter Activ Fitness Frauenfeld, und sein Team haben bereits am Donnerstag mit dem Scannen von Zertifikaten begonnen. Bild: Tobias Garcia

Im Frauenfelder Activ Fitness hat die Zertifikatspflicht am Montagmorgen für eine Warteschlange gesorgt. Denn die Kunden des Centers waren zunächst alle gesperrt. Damit sie den Trainingsbereich betreten können, müssen sie sich ausweisen und ihr Zertifikat im System hinterlegen lassen. Die Mitarbeiter aktivieren daraufhin die Mitgliedsarmbänder der Kunden, welche so das Drehkreuz am Eingang wieder passieren können.

Zertifikatskontrolle im Activ Fitness Frauenfeld. Bild: Tobias Garcia

Der Zugang bleibe so lange aktiv, wie das Covid-Zertifikat gültig ist, erklärt der Betriebsleiter des Centers, Felix Panzer. «Eine super Lösung», sagt er, «so müssen wir alle nur einmal kontrollieren». Die Kunden seien dann selbst dafür verantwortlich, das Zertifikat und den Ausweis bei sich zu haben.

Die Geschäftsleitung habe sich unmittelbar nach dem Bundesratsentscheid am vergangenen Mittwoch einen Plan zurechtgelegt. «Wir haben dann alle Kunden informiert und bereits am Donnerstag begonnen, die Zertifikate einzuscannen», sagt Panzer.

«Um den Ansturm aufzufangen, mussten wir in den letzten Tagen alle Termine verschieben.»

Eine Kundin trainiert im Activ Fitness Frauenfeld. Bild: Tobias Garcia

Es seien etwas weniger Leute gewesen, die in den letzten Tagen zum Trainieren gekommen seien, sagt Panzer. Auf die neue Regelung reagiere die Kundschaft aber mit Verständnis. Wer über kein Zertifikat verfügt, könne sein Abo gegen eine Gebühr von 50 Franken bis zum Ende der ausgeweiteten Zertifikatspflicht am 24. Januar 2022 pausieren. Für die Mitarbeiter von Activ Fitness gilt: Wer kein Zertifikat hat, muss eine Maske tragen. «Sie dürfen dann aber hier nicht privat trainieren.» (rsc)