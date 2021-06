Öffnungsschritt: Wann die St.Galler Nachtclubs wieder aufmachen

Reportage Nach dem Stillstand im Nachtleben: Wie St.Galler Clubbetreiber in die Zukunft blicken Bild: Michel Canonica (17. Juni 2021) Am Samstag können Diskotheken und Nachtclubs ihre Türen wieder öffnen. Während einige St.Galler Clubbetreiber auf den Nachholbedarf der Feierfreudigen hoffen, sind andere vorsichtig und wollen die Sommerferien abwarten. Und beim kleinsten Club der Stadt ist nach Corona alles anders. Ein Blick in die noch leeren Diskotheken von St.Gallen. Sandro Büchler 24.06.2021, 19.30 Uhr Merken Drucken Teilen

«Macht auf»: Der Eingang zum Club Ivy, dem früheren «Backstage». Bild: Tobias Garcia (14. Juni 2021)

«Macht auf», hat jemand mit Filzstift an die Eingangstüre des Nachtclubs Ivy an der Bahnhofstrasse in St.Gallen gekritzelt. René Meier will aufmachen. Der 32-Jährige führt seit fünf Jahren das «Ivy», das viele noch unter dem früheren Namen «Backstage» kennen. «Die Leute haben ein Defizit, wollen wieder feiern», sagt Meier.

Der Bundesrat hat am Mittwoch die Öffnung von «Diskotheken und Tanzlokalen», – wie es im allerbesten Beamtendeutsch heisst –, beschlossen. Nach beinahe acht Monaten Stillstand können die Clubs nun etwas überraschend bereits am Samstag öffnen. Das Nachtleben steht somit allen Gästen mit einem Covid-Zertifikat offen. Es müssen keine Kontaktdaten erhoben werden, es braucht keine Maske, fast so wie vor der Pandemie.

Meier rechnet trotz Sommertemperaturen mit einem Ansturm. So war es schon im vergangenen Jahr nach der ersten Welle, als die Nachtclubs wieder öffnen konnten. «Zwar hätte man auch noch bis nach den Sommerferien warten können», sagt der Geschäftsführer. Doch am Samstag soll es nun wieder losgehen.

Ein Flipperkasten als Zeitvertreib

Über die Lautsprecher sind Radionachrichten zu hören, der DJ-Pult ist verwaist. In einer Ecke steht ein Flipperkasten. «Zum Zeitvertreib», sagt Meier. Der Club ist frisch geputzt, vor den Fenstern rattert ein Zug nach dem anderen vorbei.

«Viele wissen nicht, dass wir hier unten Tageslicht haben, denn im normalen Betrieb sind die Vorhänge gezogen.»

Flipperkasten, viel Licht, aber noch keine Gäste im «Ivy». Bild: Tobias Garcia (14.06.2021)

Trotz geschlossener Türen habe es zu tun gegeben. Mühsamer Papierkram, Kurzarbeit, Härtefallgesuche. Er habe die Fixkosten heruntergeschraubt, sagt der Horner. Zum Glück habe das «Ivy» starke Partner im Rücken. Die Alkohol- und Zigarettenproduzenten, erklärt Meier, hätten ihre Sponsoringbeiträge freiwillig weiterbezahlt. Viele sähen in den Clubs bloss das Partymachen, das Halligalli, den Alkohol.

«Doch so ein Club ist ein Geschäft mit Mitarbeitern. Es geht ums Erwirtschaften von Geld.»

Der Geschäftsführer gibt preis, dass er während des Lockdowns zahlreiche Anfragen für private Feste erhalten habe, die er strikt abgelehnt habe – «obwohl mir teils hohe Summen geboten wurden». Auch Kaufangebote für den ganzen Club habe er einige erhalten. «Viele spekulierten offenbar darauf, dass wir die Pandemie finanziell nicht überleben werden und der Betrieb günstig zu haben ist.»

Blick ins «Ivy» an der Bahnhofstrasse: Alles ist bereit, nur der DJ fehlt noch. Bild: Tobias Garcia (14.06.2021) Auf den Bildschirmen an der Wand sind Bilder aus Pre-Corona-Zeiten zu sehen, etwa der deutsche Rapper Sido vor rund 500 Personen. Bild: Tobias Garcia (14.06.2021) Der Betrieb im Untergeschoss ist frisch herausgeputzt. Bild: Tobias Garcia (14.06.2021) Normalerweise beginnt hier das Nachtleben, doch die Garderobe ist verwaist. Bild: Tobias Garcia (14.06.2021) Auf der Rückseite der Eingangstür hängt noch das Programm vom vergangenen Oktober. Bild: Tobias Garcia (14.06.2021) Die Lichter der Nacht. Bild: Tobias Garcia (14.06.2021) «Let's get down. » Bild: Tobias Garcia (14.06.2021)

Auf Bildschirmen an den Wänden laufen Bilder in der Endlosschleife. Bilder von früher. Als der deutsche Rapper Sido in einem rappelvollen Club spielt. «Er soll noch dieses Jahr wieder nach St.Gallen kommen», sagt Meier. Aber die Bilder seien befremdlich anzuschauen, wie die Menge Spass hat.

«An Leute, die schwitzend eng an eng wieder feiern, muss ich mich erst wieder gewöhnen.»

Andy Messmer (links) und Reto Allenspach vor dem «Alpenchique». Die Zeit der Ruhe ist vorüber.

Bild: Michel Canonica (17.06.2021)

Im «Alpenchique» am Unteren Graben surrt die Kaffeemaschine. Ein Lastwagen fährt vor, Paletten mit Bier und Getränken werden abgeladen. «Die erste Lieferung seit Monaten», sagt Andy Messmer. Der 47-Jährige ist seit rund 30 Jahren in verschiedenen Clubs tätig.

«Der Lockdown war brutal. Es ging von 200 auf null.»

Nicht nur Einnahmen sind weggefallen, auch die Geselligkeit sei während der Durststrecke abhandengekommen. «Die fröhlichen und ausgelassenen Stunden im Club habe ich vermisst», sagt Reto Allenspach, der Geschäftsführer. Denn ein Club bringe die Leute zusammen, verbinde. Deshalb machen die Betreiber auf: «Wir haben Lust, Disco zu machen.» Messmer schätzt die Nachfrage relativ hoch ein. «Schliesslich verreisen viele nicht ins Ausland.»

«Alpenchique»: Bier und Getränke werden angeliefert, zum ersten Mal seit Monaten. Bild: Michel Canonica (17.06.2021) Im Innern des «Alpenchique» hat sich nichts verändert. Bild: Michel Canonica (17.06.2021) Die Garderobe ist leer.

Bild: Michel Canonica (17.06.2021) Wer tanzt als nächstes an der Stange? Bild: Michel Canonica (17.06.2021) Noch sind die Armaturen mit Küchentüchern abgedeckt. Bild: Michel Canonica (17.06.2021) Das «Alpenchique» öffnet am Samstag seine Pforten wieder. Bild: Michel Canonica (17.06.2021)

Erst nach den Sommerferien will das Konzert- und Partylokal «Kugl» aufmachen. Geschäftsführer Daniel Weder glaubt nicht, dass die Jugendlichen bei schönem Wetter in den Güterbahnhof pilgern werden. Viele seien noch nicht geimpft, wollen sich auch nicht impfen lassen.

Daniel Weder, Geschäftsführer des «Kugl»: «Ängste waren da.» Bild: Michel Canonica (17.06.2021)

«Aufzumachen ist für uns ein zu hohes Risiko. Der Schuss könnte nach hinten losgehen.»

Die Kühlschränke sind leer, das Mischpult ist abgedeckt und mitten auf der Tanzfläche steht eine Leiter. Es ist kühl. Strom und Heizung seien abgeschaltet, um Kosten zu sparen. «Auch die Kaffeemaschine ist aus, einer der grössten Stromfresser.» Weder stösst die Türe zum Eingangsbereich und der Garderobe auf. Die Luft ist abgestanden, eine zurückgelassene Jacke hängt einsam an der Garderobe. Auf dem Stempel steht das Datum der letzten Veranstaltung: «101020».

Auf der Tanzfläche des «Kugl»: Ein abgedeckter Mischpult und eine Leiter statt schweissgebadete Körper. Bild: Michel Canonica (17.06.2021) Kein Bier. :-( Bild: Michel Canonica (17.06.2021) Die Discokugel im «Kugl» soll sich erst nach den Sommerferien wieder drehen. Bild: Michel Canonica (17.06.2021) Vor der Bar stehen noch allerlei Kartonkisten. Bild: Michel Canonica (17.06.2021) Allgegenwärtig: Desinfektionsmittel und Gesichtsmasken. Bild: Michel Canonica (17.06.2021) Noch fliesst kein Strom. Bild: Michel Canonica (17.06.2021) Der Kassen- und Garderobenbereich. Bild: Michel Canonica (17.06.2021) Die Eingangstür zum Konzert- und Partylokal befindet sich unmittelbar neben der Baustelle für die neuen Geleise der Appenzeller Bahnen. Bild: Michel Canonica (17.06.2021) Clubbetreiber Daniel Weder blickt auf die Bauarbeiten. Bild: Michel Canonica (17.06.2021)

Das vergangene halbe Jahr sei kräfteraubend gewesen, sagt der 46-Jährige. «Trotz der Leere plant man im Hinterkopf immer, wie es weitergehen soll.» Lohnt es sich aufzumachen? Wie läuft das mit dem Covid-Zertifikat? Macht ein neuer Mutant alles zunichte? «Ängste waren da.»

Weder sagt, die Wiedereröffnung des «Kugl» sei ein Neustart. «Wir fangen bei Null an.» Die in den Jahren zuvor erwirtschafteten Reserven seien weg. Investitionen, etwa für eine neue Lüftung, seien auf Eis gelegt, – damit das «Kugl» überlebe.

«Alles hat sich in Schall und Rauch aufgelöst.»

Den Neustart erachtet Weder aber trotzdem als Chance. «Ich bin Optimist, sonst hätte ich nicht so lange in diesem Beruf durchgehalten.» Doch nach der Lethargie brauche nicht nur sein Team, sondern die ganze Branche einen Schubs. «Bis man wieder drin ist.»

Eine grosse Veränderung gibt es bei der Tankstell-Bar an der Teufener Strasse. Nicht nur die behördliche Schliessung im Oktober trieb dem Betreiberkollektiv Sorgenfalten auf die Stirn, sondern auch Lärmklagen.

Wie die Macherinnen und Macher der Bar diese Woche in einer langen Mitteilung auf Facebook schilderten, wurden aufgrund der Klagen von Anwohnern im vergangenen Sommer Schallpegelmessungen rund um das Lokal gemacht. Resultat: An einem zufällig gewählten Messpunkt war es zu laut. Um den Betrieb weiterzuführen zu können, hätte das Kollektiv umfassende und kostspielige Schalldämmungsarbeiten durchführen müssen.

Dies sei eine Hiobsbotschaft gewesen, schreibt das «Tankstell»-Kollektiv auf Facebook.

«Schweren Herzens mussten wir uns eingestehen, dass wir mit weniger als 93 Dezibel keine Tanzveranstaltungen, wie bis anhin, durchführen können.»

Nach acht Jahren ist ausgetanzt in der «Tankstell». Doch die Bar verschwindet nicht von der Bildfläche. «Wir haben uns dafür entschieden, nochmals von vorne zu beginnen.» Das Kollektiv hat die frühere Tanzfläche zu einer «Wohnstube» umgestaltet – mit Sofa, Nischen und viel neuer Farbe. «Wir sind jetzt eine Bar mit Lounge. Klingt komisch, ist aber so», schreibt das Betreiberkollektiv. Seit Donnerstag ist die kleine Bar wieder geöffnet.

Ruedi Bütikofer ist Inhaber der Bütikofer Automobile AG in Frauenfeld und verkauft und vermietet Autos, Motorräder, Roller und Occasionen. Bild: PD

Gebaut wird auch im ehemaligen «Elephant» – seit geraumer Zeit. Im Februar 2020 gab Ruedi Bütikofer, der neue Inhaber, bekannt, dass der Club an der Hinteren Poststrasse komplett umgebaut wird und dann als «Garage» neu eröffnen soll. Doch Corona hat Bütikofer auf dem falschen Fuss erwischt. Die Renovationsarbeiten mussten ruhen, die Neueröffnung warten.

«Da jetzt Planungssicherheit herrscht, wird nun fleissig gebaut.»

Die Kernsanierung des Gebäudes sei abgeschlossen, nun stehe der Innenausbau an. «Man sieht noch nicht viel», sagt Bütikofer. Der Frauenfelder Unternehmer ist aber guten Mutes und rechnet damit, im Spätherbst den neuen Club eröffnen zu können. «Es braucht jetzt einfach noch einen etwas längeren Atem.» Im August will der Inhaber mit der Rekrutierung des Personals beginnen.

«Back to dancing» heisst es auf der Homepage des «Trischli». Wie die Zukunftspläne für den grössten Club von St.Gallen aussehen, ist nicht zu erfahren. Auf die Medienanfrage antwortet Tobias Weber vom «Trischli»-Team mit einer knappen E-Mail:

«Wir stehen für einen Bericht leider nicht zur Verfügung.»

Das «Trischli» ist der grösste Nachtclub von St.Gallen. Bild: Michel Canonica (4.6.2018)

Der Nachtclub an der Brühlgasse stand erst kürzlich unrühmlich in den Medien. Wie «20min» berichtete, artete am ersten Juniwochenende die private Geburtstagsfeier eines Clubmitarbeiters aus. Als einer der Gäste eine Nebentüre zum Club offenstehen liess, strömten immer mehr ungebetene Gäste ins Innere. Bilder und Videos auf den sozialen Medien zeigen eine prall gefüllte Tanzfläche. Schliesslich müssen die Veranstalter den Stecker ziehen und die Party abbrechen.

Wie die Pläne beim «B9», dem Club neben dem «McDonalds» am Bohl, aussehen, ist unklar. Eine Anfrage haben die Betreiber zuerst positiv beantwortet und einen Termin vereinbart, diesen später aber abgesagt. Wann hier die nächste Party steigt, bleibt offen.