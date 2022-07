Reportage «Keine Ferien? Das macht nichts»: So verbringen drei ukrainische Hockeytalente den Sommer bei ihren Gastfamilien Bild/Collage: Andrea Tina Stalder (Kreuzlingen, 15. Juni 2022) Sie und knapp 40 weitere Geflüchtete leben seit März in Kreuzlingen: Wie drei jugendliche Hockeytalente zwischen Training, Deutschkursen und Abschlussprüfungen in der neuen Heimat zurechtkommen. Jolanda Riedener und Andrea Tina Stalder 0 Kommentare 02.07.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Der siebenjährige Olly umarmt Volodymyr Zhuravkov wie einen Bruder. Kurze Zeit später tobt die kleine Chloé mit dem 15-Jährigen auf dem Rasen. «Vova Vova», ruft sie, während er in Socken an diesem heissen Sommertag den Ball ins Tor schiesst.

Volodymyr Zhuravkov spielt mit Chloé auf dem Rasen bei seiner Gastfamilie. Bild: Andrea Tina Stalder (Kreuzlingen, 15. Juni 2022)

Ein paar Häuser weiter legt Inge Berger die Arme über die Schultern ihrer beiden «Pflegejungs».

Yevhen Burlachenko (links) und Artur Peresypkin haben bei Inge Berger in Kreuzlingen ein Zuhause gefunden. Bild: Andrea Tina Stalder (Kreuzlingen, 15. Juni 2022)

Yevhen Burlachenko und Artur Peresypkin haben sich in den vergangenen zweieinhalb Monaten auf Schloss Brunegg eingelebt. Hier wohnen sie in einem der fünf Appartements, die Inge Berger vermietet. «Sie sind überrascht», antwortet Yevhen Burlachenko auf die Frage, was denn ihre Freunde dazu sagen, dass sie in einem Schloss wohnen.

Mitte März sind die drei Jugendlichen als UMAs (unbegleitete Minderjährige) mit 40 weiteren Geflüchteten aus der Ukraine in Kreuzlingen angekommen und fanden bei der Privaten Bildungsinstitution SBW auf dem Talent-Campus ein Dach über dem Kopf.

Die meisten Jugendlichen trainierten im selben Hockeyverein in Kiew. Einige hielten ihre Hockeystöcke in den Händen, als sie nach einer anstrengenden Fahrt aus dem Car stiegen. Inzwischen sind die Kinder mit ihren Müttern in Wohnungen untergebracht worden und die UMAs haben in Pflegefamilien ein Zuhause gefunden.

Die Hockeytalente Artur und Yevhen vor dem Schloss Brunegg, in dem sie vorübergehend ein Zimmer beziehen. Bild: Andrea Tina Stalder (Kreuzlingen, 15. Juni 2022)

«Ich wäre auch froh, wenn meine Kinder unterkommen würden», sagt Inge Berger. Platz sei genug da, Essen auch – sie habe nicht lange überlegen müssen, ob sie die beiden Ukrainer aufnehmen will, sagt sie zur Frage, weshalb sie bereit war, zwei Jugendliche bei sich wohnen zu lassen.

Inge Berger hat zwei erwachsene Kinder. Der Sohn studiert und wohnt momentan ebenfalls auf Brunegg. Damit es nicht zu eng wird und sich die beiden auch einmal zurückziehen können, teilen sie sich eine der Suiten.

Yevhen Burlachenko (links) und Artur Peresypkin haben eine besondere Unterkunft: Sie wohnen in einem Schloss. Bild: Andrea Tina Stalder (Kreuzlingen, 15. Juni 2022) Hier haben sie ein sicheres Umfeld, der Krieg in der Heimat ist aber eine grosse Belastung. Bild: Andrea Tina Stalder (Kreuzlingen, 15. Juni 2022) Auf Brunegg teilen sich die beiden eines der fünf Appartements, die Inge Berger an Gäste vermietet. Bild: Andrea Tina Stalder (Kreuzlingen, 15. Juni 2022) Einen grossen Stellenwert neben dem Hockeytraining hat die Schule. Bild: Andrea Tina Stalder (Kreuzlingen, 15. Juni 2022) Der ukrainische Unterricht fand eine Zeit lang online statt. Bild: Andrea Tina Stalder (Kreuzlingen, 15. Juni 2022) Yevhen Burlachenko übt fleissig Deutsch. Bild: Andrea Tina Stalder (Kreuzlingen, 15. Juni 2022) Einen Arbeitsplatz gibt es auch im gemeinsamen Appartement. Bild: Andrea Tina Stalder (Kreuzlingen, 15. Juni 2022) «Inge, vertrau uns, wir haben aufgeräumt»: Yevhen Burlachenko und Artur Peresypkin zeigen ihr Zimmer. Bild: Andrea Tina Stalder (Kreuzlingen, 15. Juni 2022) Ein Badezimmer, zwei Betten, Arbeitsplätze und Couch: So wohnen die Hockeytalente in Kreuzlingen. Bild: Andrea Tina Stalder (Kreuzlingen, 15. Juni 2022) Artur Peresypkin (links), Yevhen Burlachenko und ihre Familien sind dankbar, dass sie auf Brunegg bleiben dürfen. Bild: Andrea Tina Stalder (Kreuzlingen, 15. Juni 2022)

Bis das Zusammenleben reibungslos funktionierte, brauchte es etwas Eingewöhnungszeit, Durchhaltevermögen und auch einmal ein Machtwort. Sie hilft ihnen im Alltag und übernimmt Erziehungsfunktionen. Berger sagt:

«Ich musste ihnen klarmachen, dass sie hier nicht im Hotel leben.»

Und dass am Esstisch nicht telefoniert wird. «Ich habe aber auch Verständnis dafür, dass sie dauernd am Handy sind, weil das ihr einziger Kontakt zu den Freunden und der Familie ist», sagt sie.

Eine Eingewöhnungszeit hat es gebraucht, inzwischen vertrauen sich die «Jungs» Inge Berger an. Bild: Andrea Tina Stalder (Kreuzlingen, 15. Juni 2022)

Die beiden 17-jährigen Hockeytalente haben einen vollen Kalender: Trainings, Unterricht, Deutschlernen. Mit dem Velo kommen sie jeweils zum Unterricht an die SBW. Für die Trainings, unter anderem in der U20-Mannschaft des HC Thurgau, fahren sie vier Mal pro Woche entweder nach Weinfelden, Frauenfeld oder Romanshorn. Dafür müssen sie den Zug nehmen, der ist auch für Geflüchtete nicht mehr gratis.

Bilder: Andrea Tina Stalder

Sie verzichten auf Sommerferien

Artur Peresypkins wird im August volljährig. Seine Zukunft sieht er im Moment hier in der Schweiz. Er hat Pläne für die Schule und die Hockeykarriere: Sein Traum wäre es, im besten Schweizer Hockeyteam zu spielen. Doch zuerst muss er besser Deutsch können. Er sagt selbstkritisch: «Anfangs waren wir etwas zu faul, um intensiv Deutsch zu lernen.»

Yevhen und Artur haben neben der Hockeykarriere ein grosses Ziel: Deutsch lernen. Bild: Andrea Tina Stalder (Kreuzlingen, 15. Juni 2022)

Auf Sommerferien verzichten er und Yevhen gerne, um den Intensivsprachkurs an der SBW fortzuführen: «Auf Schloss Brunegg fühlt man sich ja sowieso ein bisschen wie in den Ferien.»

Kürzlich war Artur Peresypkins Mutter nach einer über 20-stündigen Car- und Zugfahrt zu Besuch in Kreuzlingen. Die Freude über ihren Besuch war riesig. Mit ihren Eltern telefonieren die beiden jeden Tag. Inge Berger sagt: «Die Eltern sind unfassbar dankbar dafür, dass die beiden hier ein Zuhause haben und ihre Ziele verfolgen können.»

Nach gut zwei Monaten versteht Yevhen Burlachenko fast jedes Wort und unterhält sich mit Inge Berger wenn möglich auf Deutsch. Er sagt:

«Wir sind hier so herzlich aufgenommen worden. Alle versuchen uns zu helfen und sie machen alles für uns. Danke vielmals für alles!»

Yevhen Burlachenko würde am liebsten an der Universität Konstanz Chemie studieren. Das Deutschniveau, das er dafür braucht, erreicht er trotz grossem Ehrgeiz nicht bis September. Der Plan ist deshalb: Ein weiteres SBW-Schuljahr, um fit für die Uni zu werden. «Ich möchte hierbleiben und mich auf Schule und Hockey konzentrieren, damit ich eine gute Zukunft habe», sagt er. Das möchte auch Artur Peresypkins.

Inge Bergers Schützlinge Yevhen und Artur sehen ihre Zukunft erst einmal in der Schweiz. Bild: Andrea Tina Stalder (Kreuzlingen, 15. Juni 2022)

Der Krieg in der Heimat belastet

Weniger greifbar ist die Zukunft des 15-jährigen Volodymyr Zhuravkov. Berufswunsch Nummer eins und sein grösster Traum ist nach wie vor, als Profi-Hockeyspieler bei der NHL (National Hockey League) in den USA zu spielen. Bescheidener sind seine Pläne für den Sommer: Er nimmt sich vor, sein Deutsch zu verbessern und zu relaxen.

Er hat zwei neue Geschwister bekommen, mit denen er gerne spielt und denen er vorliest. Er vermisst aber vor allem seine eigene 13-jährige Schwester und den 19-jährigen Bruder in der Ukraine. Er versucht täglich mit seiner Familie zu telefonieren. Dennoch ist die Belastung gross:

Volodymyr sorgt sich um seine Familie. Bild: Andrea Tina Stalder (Kreuzlingen, 15. Juni 2022)

«Meine Mutter sagt, dass meine Familie okay ist. Aber die Situation kann sich immer ändern. Und ich denke auch an die anderen Menschen in meinem Heimatland, die sterben.»

Dennoch versuche er, hier in der Schweiz zu bleiben. «Das ist eine Chance für mich», sagt er. Hier in Kreuzlingen gefalle ihm, dass es ruhig und grün ist. Die Grossstadt Kiew vermisse er eigentlich nie. Bald kommt seine Mutter für drei Tage zu Besuch, darauf freut er sich sehr. Dann will er ihr alles zeigen und mit ihr einen Ausflug nach Zürich machen.

Kein Ämtliplan, dafür Unterstützung von der Pflegefamilie

Volodymyr Zhuravkov wohnt bei Gilles und Kara Chatelin in einem modernen Haus mit Garten. In der Familie wird Englisch und Französisch gesprochen. Gilles Chatelin ist aus Frankreich, seine Frau aus den USA. Olly und Chloé lieben ihren «Vova» wie einen grossen Bruder.

Volodymyr im Metallica-T-Shirt – ein Geschenk seines Vaters. Bild: Andrea Tina Stalder (Kreuzlingen, 15. Juni 2022)

Für Gilles Chatelin war nach Ausbruch des Krieges klar, dass die Familie Geflüchtete aufnehmen will. Er sagt:

«Das ist das Mindeste, das wir tun können.»

Sein Sohn besucht die SBW International School. Deshalb reagierte er sofort auf eine Anfrage der SBW, die nach Gastfamilien für die jungen Hockeyspieler suchte. «Wir wussten nicht, wer zu uns kommt. Die Sprachbarriere ist nicht zu unterschätzen. Wir haben Glück, dass wir uns so gut unterhalten können», sagt Chatelin.

Er selbst machte als Jugendlicher viel Sport, hatte eine Adoptivschwester und lebte als 20-Jähriger in England, ohne seine Familie um sich. Vielleicht könne er sich so etwas besser in seinen Schützling hineinversetzen. «Auch wenn das nicht vergleichbar ist mit dem, was Vova durchmacht.»

Gilles Chatelin und seine Frau Kara sind in engem Austausch mit «Vovas» Mutter. Bild: Andrea Tina Stalder (Kreuzlingen, 15. Juni 2022)

Regeln, etwa wann das «Pflegekind» daheim sein muss, sehen die Chatelins nicht so eng: «Es sind besondere Umstände.» Jeder Tag sei anders, die Trainings dauern manchmal bis spät in den Abend. «Und wir vertrauen einander. Er ist verantwortlich für seine Zukunft: Wenn er ein erfolgreicher Hockeyspieler werden will, muss er etwas dafür tun. Das weiss er selbst», sagt er. Sie könnten ihm helfen, indem sie ihn zur Schule fahren, ihm Essen kochen und für ihn da sind.

