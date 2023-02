Reportage Just Eat is watching you: Wie ein niederländischer Lieferservice Ostschweizer Mitarbeitende kontrolliert und Restaurants an sich bindet Ihr Rucksack ist mit Essen bepackt, ihre Route manchmal kilometerlang: Velokuriere in oranger Kleidung prägen das St.Galler Strassenbild. Kaum bekannt sind derweil ihre prekären Anstellungsbedingungen. Einblicke in den Arbeitsalltag auf zwei Rädern. David Grob und Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.00 Uhr

Die Männer und Frauen in oranger Uniform sind in St.Gallen häufig zu sehen. Sie sind dazu verpflichtet, sich mit dem Velo fortzubewegen. Bild: Raphael Rohner

Die Ampel steht auf rot. Jeffrey, der eigentlich anders heisst, wartet, ein Fuss auf dem Boden, der andere auf dem Pedal. Er könnte auf dem Trottoir weiterfahren, doch Jeffrey verzichtet darauf. Er hat sich an Regeln zu halten. Sich im Verkehr richtig zu verhalten, ist eine davon. Jeffrey ist einer von 60 Fahrerinnen und Fahrern in St.Gallen, die für Just Eat Essen ausliefern und in der Innenstadt immer häufiger zu sehen sind. Spätestens seit der Pandemie boomt das Geschäft mit den Lieferdiensten – auch in der Ostschweiz.

Die Ampel wird grün, Jeffrey beschleunigt auf seinem silberfarbenen Elektrovelo, das er aus eigener Tasche bezahlt hat und sein mit Abstand wichtigstes Arbeitsutensil ist. Er biegt ab in eine kleine Unterführung. Zeit für eine Pause. Es ist kalt, Jeffrey ausser Atem.

Jeffrey erzählt über seinen Alltag als Velokurier, über das Unternehmen Just Eat, über Erfahrungen mit Kunden, Erfahrungen mit Restaurantbetreiberinnen. Währenddessen dreht er sich eine Zigarette. Ob der Job als Velokurier stressig sei. «Das nicht, aber man kann ihn sich stressig machen», antwortet er und zündet sich die Zigarette an.

Während der Schichten bleibt auch ab und an Zeit für eine Zigarettenpause. Bild: Raphael Rohner

Weiss die Zeit gut zu nutzen

Jeffrey wirkt entspannt. Den Zeitdruck nimmt er kaum wahr. Die fünf bis zehn Minuten, die seine Kollegen in den Restaurants mit Warten zubringen, weiss er klüger zu nutzen. Er kennt viele Orte in der Stadt St.Gallen, wo er sein Velo abstellen kann, um zu verschnaufen. Diese Plätze sind nie mehr als fünf Minuten vom Zielrestaurant entfernt.

Dieses wird ihm stets auf einer App angezeigt. Sobald seine Schicht beginnt, muss er sich einloggen. Sofort erreicht ihn die erste Bestellung, samt Abholuhrzeit.

Die App kann noch mehr. Die Fahrerinnen und Fahrer werden ständig per GPS getrackt. Die Koordinatoren wissen jeweils ganz genau, wo sich Jeffrey befindet. Manchmal stehe er sogar in Kontakt mit Mitarbeitenden in der Zentrale in den Niederlanden. Es gebe zwar keine festgelegte Menge an Lieferungen, die man während einer Schicht zu schaffen habe. Jeffrey sagt aber auch:

«Wenn man sich eine Weile nicht vom Fleck bewegt, bekommt man einen Anruf aus Amsterdam.»

Es sei schon passiert, dass jemand aus den Niederlanden angerufen hat. Jeffrey wurde gefragt, ob es ein Problem gebe. Meistens sei das Restaurant in Verzug – und der Anruf damit erledigt. Überwacht wird Jeffrey weiterhin. Unter Druck gesetzt fühlt er sich deshalb nicht. Im Gegenteil, er mag seinen Job, weil er dabei unabhängig ist. Es gebe keinen Chef, der ihm sagt, was er zu tun habe.

Das Handy ist eines Just-Eat-Fahrers ständiger Begleiter. Bild: Raphael Rohner

Doch ist er unabhängig, wenn ihn App und Administration permanent überwachen? Ja, sagt Jeffrey. «Ich arbeite zehnmal lieber für Just Eat als zu kellnern», sagt er und verweist auf weitere Vorteile als Velokurier. Dass man für die ganze Schicht bezahlt wird, nicht pro Bestellung, wie es in der sogenannten Gig Economy (siehe Infobox) üblich ist. Dass man die Arbeitskleidung gratis bekommt, nur das Velo selbst bezahlen muss. Dass man dafür mit einer monatlichen Verschleissprämie entschädigt wird. Der Stundenlohn von 24 bis 25 Franken «geht völlig klar», sagt Jeffrey.

Was ist die Gig Economy? Unternehmen, die Teil der Gig Economy sind, beschäftigen selbst keine Mitarbeitenden. Stattdessen lagern sie Aufträge an Freiberufler ohne Arbeitsvertrag aus. In der Delivery-Branche bedeutet das, dass Freelancer den Transport des Essens übernehmen. Bezahlt werden sie pro Lieferung. Bekannteste Beispiele sind der Lieferdienst Uber Eats oder der Taxi-Service Uber. (hol)

Kündigung trotz perfektem Job

Jeffrey, der gerade die Matura absolviert, sieht seine Tätigkeit als idealen Nebenjob. Trotzdem hat er kürzlich gekündigt. Zwei Dinge hätten ihn dazu bewogen: Erstens die Respektlosigkeit von einigen Passanten. Gerade an Freitagabenden begegne er Betrunkenen, die ihm fiese Sprüche zuwerfen würden. Letztens sei er sogar angespuckt worden.

Weiter stört ihn die mangelnde Effizienz der Koordinatorinnen und Koordinatoren in der Just-Eat-Zentrale. Wende man sich an diese, gehe es lange, bis sie helfen. «Meine Arbeit wäre leichter, wenn die ihren Job besser machen würden», sagt er.

Dass diese Leute seinen Standort und weitere Daten jederzeit aufrufen können, scheint ihn hingegen nicht zu beunruhigen.

Gewerkschafter: «Just Eat nicht besser als Gig Economy»

David Roth ist Zentralsekretär des Sektors Logistik bei der Gewerkschaft Syndicom und hatte schon mehrfach mit Just Eat zu tun. Ihm sei bekannt, dass alle Bewegungen der Fahrerinnen und Fahrer nachverfolgt werden können. Schnelleren Mitarbeitenden würden sogar häufiger Schichten zugeteilt als solchen, die gemächlicher arbeiteten. Das sei ein Versuch, in der Delivery-Branche die Personalführung zu ersetzen. Von einer direkten Kontaktaufnahme seitens Zentrale habe er aber noch nie gehört.

«Das ist ein ziemlich krasser Fall.»

David Roth, Zentralsekretär Sektor Logistik der Gewerkschaft Syndicom. Bild: PD

Bekannt sind ihm Fälle, in denen Fahrerinnen und Fahrer zu einem späteren Zeitpunkt um Stellungnahme gebeten werden, was allerdings genauso problematisch sei. «Die Mitarbeitenden können dann nur schwer nachweisen, dass sie sich korrekt verhalten haben oder keine Schuld an einer langsameren Lieferung haben», sagt Roth. Nur Just Eat sei in Besitz der Beweismittel. Es sei schwierig, diese einzusehen. Gleichzeitig könnten berechtigte Gründe für Verzögerungen nicht systematisch erfasst werden, meint er.

Die fehlende Personalführung hat weitere Probleme zur Folge. Roth erwähnt das Beispiel einer Fahrerin, die von Just Eat entlassen wurde. Um Arbeitslosengeld beantragen zu können, habe sie nachweisen müssen, unverschuldet gekündigt worden zu sein. Doch ein Kündigungsschreiben habe sie nicht erhalten. Bei der Just-Eat-Zentrale in den Niederlanden konnte sie aber niemanden erreichen, weshalb sie mehrere Monate ohne Unterstützung auskommen musste. So wandte sie sich an Syndicom.

«Definitionsgemäss ist Just Eat nicht Teil der Gig Economy», sagt Roth. Trotzdem sieht er viele Parallelen. Kontakte seien auf automatisierte Prozesse reduziert, die Kommunikation mangelhaft, eine Personalabteilung fehle. Die Firma missachte ihre gesetzlich vorgeschriebene Fürsorgepflicht, sagt Roth.

«Die Arbeitsbedingungen sind prekär.»

Es sei an der Zeit, dass auch Just Eat sich Schweizer Gepflogenheiten anpasse und den sozialpartnerschaftlichen Dialog aufnehme.

Just Eat doch vorbildlicher als andere Lieferdienste?

Das sieht Just Eat anders. «Just Eat ist nicht Teil der Gig Economy», steht in der E-Mail-Signatur der Mediensprecherin Séverine Götz. Ein Link führt auf die Website, auf der das Unternehmen seine soziale Verantwortung unterstreicht. Just Eat bezahlt nicht pro Auftrag, sondern pro Stunde. Wartezeiten sind somit auch gedeckt. Die Fahrerinnen und Fahrer haben Arbeitsverträge, erhalten einen 13. Monatslohn und sind versichert.

Gewerkschafter Roth fordert trotzdem, dass sich die Lieferdienste einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) anschliessen. Just Eat weigere sich in dieser Hinsicht am konsequentesten. Just-Eat-Sprecherin Götz schreibt: «Wir glauben, dass wir schon jetzt attraktive Bedingungen bieten. Wir übertreffen sogar den GAV für Velokuriere, den es bereits gibt.»

Im Sommer 2022 hat das Bundesgericht in Lausanne ein Urteil mit Signalwirkung gefällt: Zwischen Uber Eats und seinen Fahrerinnen und Fahrern besteht ein Arbeitsverhältnis. Die Gewerkschaften feierten das Urteil als Sieg über den kalifornischen Grosskonzern.

Doch auch Just Eat zeigt sich erfreut über den Entscheid. «Uber Eats hat uns gegenüber einen Wettbewerbsvorteil – auf Kosten der Fahrerinnen und Fahrer sowie der Gesellschaft», sagt Götz. Nun müsse Uber Eats unter den gleichen Bedingungen operieren. Just Eat wünscht sich, dass auch andere Kantone – unter anderem der Kanton St.Gallen – sich mit dem Urteil befassen und den Entscheid befolgen würden.

Auch weitere Vorwürfe werden abgeschmettert

Nach eigenen Angaben erfasst Just Eat Personaldaten, Kontakt, Start- und Endzeiten, Verfügbarkeit und Abwesenheit, Auftragsinteraktionen und die Fahrten per Live-GPS-Standort. Sei die Schicht beendet, werde der Standort nicht mehr verarbeitet. Die Daten brauche Just Eat, um Prozesse zu optimieren.

Doch haben diese einen weiteren Zweck. Just-Eat-Kuriere müssen sich mit dem Velo fortbewegen. Der Grund dafür ist simpel und wird auf der offiziellen Just-Eat-Seite erläutert. Mit Fahrzeugen, die kein CO 2 ausstossen, wolle man einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Ist man aber mit einem schnelleren Gefährt unterwegs, wird die überdurchschnittliche Geschwindigkeit von den Koordinatorinnen und Koordinatoren erkannt.

Jeffrey hat schon oft mitbekommen, dass Kuriere erwischt wurden, die Bestellungen per Auto oder Motorrad auslieferten. «Das gibt eine fristlose Kündigung», sagt Jeffrey und erzählt weiter, dass dies ziemlich oft vorkomme. Die Fluktuation sei hoch. Das liege vor allem daran, dass viele ungeeignete Personen in diesem Job landen würden. Der Grund: Manche hätten gar kein Bewerbungsgespräch, sagt Jeffrey. Er selbst habe nur an einer Online-Infoveranstaltung teilgenommen – und schon war er angestellt.

Dazu sagt Just-Eat-Sprecherin Götz lediglich: «Diese Information ist falsch.» Es müsse ein telefonisches Gespräch absolviert werden, danach eine Einschulung und ein Health&Safety-Training vor Ort. Das HR-Departement prüfe zudem sämtliche Bewerberinnen und Bewerber.

Beliebt bei Velofreaks

An einem Mittag im Dezember tritt Lena Trebing in die Pedale. Um 11 Uhr hat die 26-Jährige ihre Schicht angetreten, kurz darauf ist der erste Auftrag aufgeploppt: Ein Kebab von einem Dönerladen am Bahnhof soll nach St.Georgen. Die Steigung ist für Trebing kein Problem. Die Deutsche lebt fürs Velofahren: Sie fährt Radrennen, macht im Sommer Ferien auf zwei Rädern und radelt nach Elba. Sie mag ihren Job: «Ich bin an der frischen Luft, habe Bewegung und verdiene mit meinem Hobby Geld. Was will ich mehr?», sagt sie, kurz bevor sie die erste Bestellung an diesem Tag abliefert.

Bilder: David Grob Rosa Helm, rosa Velo, rosa Fingernägel – doch der Rest ist orange: Lena Trebing fährt seit April 2021 für Just Eat.

Trebing fährt seit April 2021 für Just Eat. Sie ist eine der wenigen in St.Gallen, die Vollzeit für den Lieferdienst arbeitet. Viele wählen das Modell einer Zehn- oder Zwanzigstundenwoche. Trebing kommt monatlich auf rund 4000 Franken. Sie hat sich hochgearbeitet zum «Driver-Captain». In dieser Funktion ist sie die erste Ansprechperson für Fahrerinnen und führt Anfänger in den Job ein. Als passionierte Velofahrerin hilft sie ihren Kolleginnen und Kollegen teils auch bei kleineren Reparaturen.

Trebing fährt durch die Altstadt zurück Richtung Marktplatz, dem Treffpunkt der Kuriere in St.Gallen. Unterwegs erscheint der nächste Auftrag in der App, Momos ins Kantonsspital, dann Pizza hinter den Güterbahnhof, weitere Momos ins Riethüsli. Lieferung folgt auf Lieferung, Wartezeiten gibt es an diesem Mittag kaum.

Lieferung folgt auf Lieferung: Lena Trebing übergibt zwei Pizzen an eine Kundin. Bild: David Grob

Nur etwas kritisiert Trebing an ihrem Job: In grösseren Städten wie Zürich werden den Mitarbeitenden Velos oder E-Bikes zur Verfügung gestellt. In St.Gallen setzt Just Eat hingegen auf ein «Remote-Modell». Wer für Just Eat fährt, nutzt sein eigenes Velo. Als Entschädigung gibt es pro geleistete Stunde eine Verschleissprämie. Die 50 Franken pro Monat, die Trebing erhält, empfindet sie als zu wenig. Für Fahrerinnen oder Fahrer, die Reparaturen nicht selber durchführen können, genüge der Betrag nicht. «Bringt man sein Velo zum Mechaniker, kostet das schnell mehr als 50 Franken.»

Von Just Eat heisst es, es handle sich um eine marktkonforme Entschädigung. Man nehme Anregungen jedoch ernst.

Vorteil gegenüber Restaurants

Kritik gibt es auch von einigen Restaurants. Und zwar richtet sich diese an eine Praxis von Just Eat, mit der das Unternehmen versuche, zusätzliche Bestellungen zu generieren. Von jedem Restaurant, das mit Just Eat einen Vertrag abgeschlossen hat, erstellt der Lieferdienst automatisch eine Website. Internetadresse und Auftritt suggerieren, es handle sich um die Seite des Restaurants, obwohl dem nicht so ist. Dank sogenannter Suchmaschinenoptimierung wird diese Just-Eat-Website zum Beispiel bei Google prominenter dargestellt als jene des Restaurants.

Heisst konkret: Wer den Namen eines Restaurants googelt, um direkt bei diesem zu bestellen, und den ersten Treffer anklickt, landet meist bei Just Eat.

Ein St.Galler Restaurantbetreiber, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, sagt: «Ich finde es nicht fair, dass unsere offizielle Seite unter der von Just Eat angezeigt wird.» Für ein Restaurant sei es lukrativer, wenn Kunden direkt über die eigene Website bestellten.

«Sonst erhält Just Eat eine Provision von 13 Prozent auf jede Bestellung, was sehr viel ist.»

Ein anderer Restaurantbesitzer stört sich ebenfalls daran. «Just Eat hat in St.Gallen fast keine Konkurrenz, deshalb steigt die Provision immer weiter. Als wir den Vertrag abgeschlossen haben, lag sie noch bei neun Prozent», sagt er. Gleichzeitig könne er aber nicht auf den Service von Just Eat verzichten. Um die Website entfernen zu lassen, müsse er den Vertrag kündigen, sagt er. So riskiere er, Kunden zu verlieren.

Für Martin Steiger, Digitalanwalt, fällt die Praxis solcher Schattenwebsites unter die Vertragsfreiheit. Doch es bestehe ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen Restaurants und Just Eat. «Der Grosskonzern spielt sein Know-how und seine Marktmacht aus.» Steiger sieht deshalb die Gastroverbände unter Zugzwang: «Die Branche müsste sich dringend um bessere Restaurant-Websites kümmern.» Die Schattenwebsites zeigten, dass mit wenig Aufwand ein vernünftiger Onlineauftritt möglich sei.

Just Eat sieht die Schattenwebsites als Marketingmassnahme. Viele Restaurants hätten keine eigenen, geschweige denn Ressourcen für SEO oder Onlinemarketing. Just-Eat-Sprecherin Götz bezeichnet sie als «optionale Zusatzleistung». Die zusätzliche Bestellseite bringe den Restaurants mehr Umsätze und mehr Sichtbarkeit.

Je schlechter das Wetter, desto höher das Trinkgeld

Eine Lieferung geht an eine Adresse etwas ausserhalb der Stadt. Dank seines Elektrovelos erreicht Jeffrey sein Ziel schnell. Das muss er auch, denn obwohl der Rucksack von Just Eat extra für die Lieferung von warmen Menus ausgelegt ist: Im Winter kühlt das Essen schneller ab.

Jeffrey mit seinem Velo und seinem Rucksack. Bild: Raphael Rohner

Jeffrey stellt sein Fahrrad ab, geht zur Tür und klingelt. Nach der Übergabe der Bestellung hat er ein breites Lächeln im Gesicht und fünf Franken Trinkgeld in der Hand.

Dieses stocke den Lohn jeweils ordentlich auf. Laut Pressesprecherin Séverine Götz kommt ein Just-Eat-Kurier mit Sozialversicherungsbeiträgen und Trinkgeld auf etwa 30 bis 33 Franken pro Stunde. Wobei dieser Betrag saisonabhängig zu sein scheint. Jeffrey sagt schmunzelnd: «Im Sommer hätten die mir nie so viel gegeben. Wenn es kalt ist, haben die Leute aber Mitleid mit mir.»

Unterdessen taucht auf seiner App bereits die nächste Bestellung auf.