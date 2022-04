Segelflieger erobern Ostschweizer Himmel

Reportage «Irgendwo im Feld zu landen ist ganz normal»: Segelflieger erobern den Ostschweizer Himmel – und fremde Äcker Bilder: Raphael Rohner Eigentlich können sie fliegen, wohin sie wollen – sofern die Thermik mitspielt: Segelflieger aus Amlikon. Eine Reportage über die Faszination Segelflug, Fallschirme und besondere Begegnungen, wenn Piloten irgendwo in einem Feld landen müssen. Raphael Rohner 0 Kommentare 28.04.2022, 12.03 Uhr Merken Drucken Teilen

Es ist ein wolkenverhangener Tag auf dem Flugplatz Amlikon. Die Temperaturen liegen bei etwa 12 Grad und es weht ein leichter Wind westwärts. Das eher schlechte Wetter lockt nur wenige Leute raus. Dennoch herrscht auf dem getrimmten Rasen des Flugfelds reger Betrieb. Alle paar Minuten starten Flieger der Segelfluggruppe Cumulus hinauf in die Wolken und immer wieder landet ein Flieger auf der Wiese.

Vorbeifahrende Velofahrerinnen und Velofahrer bleiben verwundert stehen und schauen zu, wie ein kleiner weisser Segelflieger lautlos davon fliegt: «Das ist ja verrückt, wir wohnen gar nicht weit und wussten gar nicht, dass es hier einen Flugplatz hat», sagt die Frau auf dem Elektrovelo. Der Veloweg zwischen Weinfelden und Müllheim führt direkt am der Start- und Landebahn vorbei.

Der Flugbetrieb auf dem Flugplatz Amlikon ist vielseitig.

Aus dem kleinen Hangar wird ein Doppelsitzer gezogen und für den Flug vorbereitet. Er wird an rund zwei Dutzend parkierten Fliegeranhängern und anderen Segelflugzeugen vorbeigezogen in Richtung Startfeld. Zwei Helfer halten vorsichtig die Flügelspitzen. Sie machen Witze über holprige Landungen und dass es ihnen auch nach vielen Flügen noch immer schlecht werden kann, während einem Flug. Es wird viel gelacht.

Der kleine Flugplatz wird vom Segelflugverein Cumulus geführt. Seit mehr als 60 Jahren betreibt die Gruppe den Platz inklusive der Flugzeuge. Hinten heult ein Motor einer kleinen Propellermaschine auf. Diese schleppt mit einem Seil einen Einplätzer in den Himmel hinauf.

dDas Schleppflugzeug zieht die Segelflieger in den Himmel. Bild: Raphael Rohner

Philipp Geuggis funkt mit seinen Kollegen in der Luft. Bild: Raphael Rohner

Am Start steht der 44-jährige Pilot, Philipp Geuggis aus Frauenfeld. Er blickt in den Himmel und bepricht seinen bevorstehenden Flug mit anderen Mitgliedern des Vereins. Er fliegt seit fünf Jahren Segelflieger und ist davon fasziniert:

«Dass der Wind einen antreibt, hat mich schon früh begeistert.»

Geuggis, der früher Segelregattas gefahren und Gleitschirm geflogen ist, wurde rasch vom Virus der Segelfliegerei angesteckt. «Es geht dabei um das Zusammenarbeiten als Verein. Beim Gleitschirmfliegen war ich immer allein uns das hat mir angefangen zu stinken. Hier hingegen sind wir alle aufeinander angewiesen und können nur so den Flugbetrieb aufrechterhalten.» Geuggis zieht einen Fallschirm an und studiert eine Aviatikkarte: «Den Fallschirm brauchen wir nur im äussersten Notfall – aber man weiss ja nie.» Geuggis grinst und seine Kollegen klopfen Sprüche.

Pascal Zollikofer fliegt seit einigen Jahren. Der Student wurde beim Jugendlager angesteckt. Bild: Raphael Rohner Nicht immer schaffen es die Piloten, zu ihren Heimatflugplatz zurückzufliegen. Bild: Raphael Rohner

Ein Plastiksäcklein als Toilette über den Wolken

Beim Start der Piste steht ein alter gelber VW-Bus parkiert. Davor sitzt der 11-jährige Jan Mettler. Er lauscht am Funkgerät mit, was sich die Piloten in der Luft sagen und führt in einem Tablet vor sich das Protokoll der Flüge. «Wenn ich gross bin, werde ich sicher auch Pilot und von Amlikon aus starten. Vielleicht fliege ich sogar weiter als die anderen», sagt er mit einem verschmitzten Lächeln. Die Piloten fliegen von Amlikon tatsächlich sehr weit – sofern sie denn können. Zusammen mit einem Kollegen flog Geuggis kürzlich vom Thurgau das Rheintal hinauf über Liechtenstein nach Österreich, Italien nach Frankreich und zum Schluss flog er noch eine Runde um Stuttgart herum: «Wir wollten einfach mal alle angrenzenden Länder der Schweiz besuchen und das Wetter hat gepasst», sagt er etwas stolz und klettert in sein Cockpit.

Die Freiheit der Welt über den Wolken

Segelflugpilot Philipp Geuggis erzählt über seine Faszination. Video: Raphael Rohner

Kurz darauf lässt er sich und sein Segelflugzeug von einem motorisierten Propellerflieger hinauf in den Himmel ziehen. Während dem rumpligen Start des Fliegers ist der Pilot etwas angespannt, dann hebt Geuggis ab :

«Hier oben herrscht eine Freiheit und ein ganz anderes Lebensgefühl, als da unten. Hier nimmt man die Welt völlig anders wahr.»

Solche langen Flüge über die Landesgrenzen hinaus, seien keine Seltenheit mit dem Segelflieger. «Die Leute denken einfach immer, wir wären nur ein Bisschen hier im Thurgau oder im Alpstein unterwegs. In Wahrheit aber, könnten wir ewig in der Luft bleiben, da wir keinen Sprit brauchen für einen Motor.» Lediglich die menschliche Notdurft zwinge einen dazu, manchmal einen Flug zu beenden. «Ein kleines Geschäft erledigen wir in einen Plastiksack oder in eine leere Flasche. Das andere ist etwas komplizierter.» Der Segelflieger klinkt sich vom Schlepper ab und der eigentliche Flug beginnt für Geuggis. Er sucht Aufwinde aus warmer Luft, die ihn in die Höhe treiben. Nach einigen Kurven wird der kleine Segelflieger plötzlich hinaufgedrückt und der Höhenmesser geht aufwärts: «Jawoll, genau das ist geil! Mit diesem Aufwind kommen wir schön hinauf und könnten bis über den Alpstein kommen.»

Landungen im Acker sind normal

Während Geuggis immer höher fliegt, ist ein anderes Segelflugzeug gerade von einem Flug zurückgekommen und landet auf der Wiese. Im Cockpit sitzt der 25-jährige Pilot, Pascal Zollikofer aus Berg TG. Zollikofer studiert Bauingenieurwesen und fliegt, seit er 15 Jahre alt ist. Auch er wurde vom Virus angesteckt: «Es ist ein totales Abenteuer. Wenn wir wirklich losfliegen, versucht jeder so weit zu kommen, wie nur irgendwie möglich. Dieses Jahr habe ich es noch nie hierher zurückgeschafft.»

Eine Minute Segelflug kostet für Vereinsmitglieder 1.- CHF.

Wenn ein Pilot irgendwo auf einem Feld oder einer Wiese zur Landung ansetzten muss, nennt man das beim Segelflug eine «Aussenlandung».

«Wenn man runter muss, muss man runter. Was für andere Piloten wie ein Horrorszenario klingt, ist bei uns völlig normal.»

«Es kann schon einmal vorkommen, dass Leute einem zu Hilfe eilen, weil sie denken, es sei etwas passiert.» Das sei aber eigentlich fast nie der Fall, fügt Zollikofer an. Kürzlich habe ihm ein Landwirt mit seinem Traktor helfen müssen, den Flieger vom gepflügten Feld zu ziehen. «Das sind immer sehr unterhaltsame Begegnungen und eigentlich ist es eher selten, dass wir Hilfe brauchen.» Die Piloten melden in so einem Fall den anderen Mitgliedern ihren Standort. Diese fahren dann mit dem Auto los und sammeln den Piloten und sein Flugzeug ein. Das Hobby sei nicht besonders teuer, da die Flieger kein Benzin benötigen. So kann in Amlikon für 35 Franken eine kleine Platzrunde geflogen werden, als Passagier. «So günstig sieht man den Thurgau nie aus der Vogelperspektive», sagt Zollikofer.

30 Segelflieger starten jeden Morgen und fliegen so weit sie kommen

Am kommenden Wochenende kann es in der Ostschweiz durchaus zu Aussenlandungen kommen. Rund 30 Segelflieger starten dann jeden Morgen von Amlikon, um an der regionalen Segelflugmeisterschaft teilzunehmen. Die Piloten müssen dabei so schnell wie möglich gewisse Punkte abfliegen und zügig wieder zurück nach Amlikon schaffen.

Im Landeanflug: Ein Segelflieger kurz vor der Landung in Amlikon.

Die Vereinsmitglieder helfen sich in der Luft und am Boden. Bild: Raphael Rohner

«Wie bei einer Segelregatta werden wir quasi Bojen auslegen, die dann von den Piloten angeflogen werden müssen. Sie bekommen die Koordinaten und die Höhe und müssen dann anhand der Wetterdaten den schnellsten Weg abfliegen», erklärt Geuggis, der nach seiner kurzen Platzrunde wieder auf dem Flugplatz gelandet ist. «Wo sich diese Punkte befinden, ist noch geheim. Erst am frühen Morgen werden wir die Piloten informieren.» Geuggis, der als Präsident des Organisationskommitees der Segelflugmeisterschaften gewisse Dinge schon weiss, grinst geheimnisvoll. Es werde knifflig, verrät er. Für den Wettkampf über vier Tage können Zuschauerinnen und Zuschauer den Standort der Flieger auf dem Flugplatz per GPS-Tracking in Echtzeit mitverfolgen.

