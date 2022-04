Reportage «Ich will einfach nur Hockey spielen»: Über 40 Geflüchtete aus der Ukraine finden Unterschlupf in der Talentschule in Kreuzlingen – so geht es ihnen Bild: Andrea Tina Stalder Über 40 Ukrainerinnen und Ukrainer, die meisten sind junge Hockeytalente, sind im März beim SBW Talent-Campus in Kreuzlingen angekommen. Ein Einblick in den Alltag der Geflüchteten: Zwischen Hockeytraining, Fremdsprachen und der Kunst, neue Freunde zu finden. Sheila Eggmann und Andrea Tina Stalder 0 Kommentare 19.04.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Artur Peresypkin, Volodymyr Zhuravkov und Yevhen Burlachenko sind von der Ukraine in die Schweiz geflüchtet. Bilder: Andrea Tina Stalder

Das Fotoshooting ist soeben vorbei. Yevhen Burlachenko, Volodymyr Zhuravkov und Artur Peresypkin albern herum im Vorraum der SBW Talentschule Kreuzlingen, während die Fotografin ihren Blitz zusammenräumt. Sie boxen sich gegenseitig in die Rippen und lachen.

Zuvor sassen die drei Jugendlichen zurückhaltend auf einem Sofa, beantworteten Fragen, in kurzen Sätzen und auf Englisch. Sie werden heute noch Krafttraining machen, erzählten sie. Das tun sie jeden Tag. Artur will später nach Konstanz, um sich die Läden anzusehen. Gestern haben sie zum ersten Mal Sozialhilfe erhalten.

Yevhen Burlachenko, Volodymyr Zhuravkov und Artur Peresypkin posieren in der Talent-Schule in Kreuzlingen für die Zeitung. Bild: Andrea Tina Stalder

Der ukrainische Eishockeyverband bat um Hilfe

Vor rund einem Monat sind der 16-, 15- und 17-Jährige aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew vor dem Krieg geflüchtet. Die Hilfsaktion aufgegleist hatte der Verband Swiss Ice Hockey. Dieser wurde vom ukrainischen Eishockeyverband angefragt, ob er junge Hockeyspieler und deren Mütter und Geschwister aufnehmen könne. Als Vermittler hat Swiss Olympic dann auf den Talent-Campus Bodensee verwiesen. Es ist eine seiner vier Swiss Olympic Sport Schools.

Das Ziel: Flüchtende über ihre Leidenschaft integrieren Der Talent-Campus Bodensee bietet bereits das Flüchtlingsprojekt «Coubertin meets Dunant» an, das von Swiss Olympic und dem Internationalen Olympischen Komitee unterstützt wird. «Wir wollen damit Flüchtlingen in der Schweiz eine Chance geben, über ihre Leidenschaft integriert zu werden», sagt Reto Ammann, VR-Präsident der SBW. Und nun komme es indirekt auch den jungen Hockeyspielern aus der Ukraine zugute.

«Als wir gekommen sind, habe ich nicht verstanden, was passiert», sagt Artur. Yevhen habe ihn am Abend vor der Flucht angerufen und gefragt: Artur, fährst du morgen mit in die Schweiz? Er habe geantwortet: «Was? Wohin?» Das Land kannte er vorher nicht. Aber er wusste, weshalb er hierher kam: «Ich wollte einfach nur Hockey spielen.»

Artur Peresypkin erfuhr in der Nacht vor seiner Flucht, dass er in die Schweiz gehen wird. Bild: Andrea Tina Stalder

Rückblick: Es ist Mitte März, Abend. Die drei jungen Hockeytalente steigen mit rund 40 weiteren Ukrainerinnen und Ukrainern in Kreuzlingen aus einem Car. Die meisten sind ebenfalls Jugendliche und kommen vom selben Verein in Kiew. In ihren Händen halten sie Hockeystöcke.

Die privaten Bildungsinstitution «SBW Haus des Lernens» stellt ihnen eine Küche, Nahrungsmittel und diverse Aufenthaltsräume zur Verfügung. Geschlafen wird in den ersten Nächten auf dem Campus.

Einige Schulzimmer wurden umfunktioniert und zu Schlafzimmern gemacht. Bild: Andrea Tina Stalder

«Unser Hauptziel war, dass alle einfach einmal ankommen konnten», sagt Reto Ammann, Verwaltungsratspräsident der SBW. Anfangs sei es vor allem darum gegangen, Essen und Schlafplätze zu organisieren. Die Jugendlichen haben zudem früh begonnen, Hockey zu trainieren. «Wir wollten ihnen rasch eine Struktur geben», sagt Ammann.

Die Küche in einem Gebäude der SBW wurde den Flüchtenden zur Verfügung gestellt. Bild: Andrea Tina Stalder

Übersetzerinnen haben die wichtigsten Worte vom Ukrainischen ins Deutsche übersetzt, ausgedruckt und an eine Wand gepinnt. In einer Küche werden gesponserte Eisteeflaschen gelagert.

Im Aufenthaltsraum hängt eine Ukraine-Flagge. Hier sitzt ein Mädchen, das sich Filme auf einem Handy anschaut. Als die Fotografin Bilder von der Szene macht, erschrickt sie und schlägt sich die Hände auf die Ohren. Sie hat Angst vor dem Klickgeräusch der Kamera.

Bilder: Andrea Tina Stalder

Das Hockeytraining lenkt ab

Rund einen Monat nach der Ankunft schlafen die meisten nicht mehr im Schulgebäude. Nur für einzelne Familien werden noch Wohnungen gesucht. Die UMAs, das sind unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, sind bei Einzelpersonen oder Familien in der Umgebung untergekommen.

Derzeit besteht das Leben der Jugendlichen vor allem aus Training. Es ist das, was sie am liebsten machen. Und es lenkt ab von der Situation zu Hause.

Die Zeit auf dem Eis lässt die Jugendlichen vorübergehend nicht an die Situation in der Ukraine denken. Bild: Andrea Tina Stalder

«Hockey ist ein grosser und wichtiger Teil unseres Lebens», sagt Yevhen. Der 16-Jährige will Profi werden. Das ist auch der Traum von Volodymyr und Artur. Sie werden unter anderem von Christian Rüegg trainiert. Der ehemalige Hockeyspieler hatte einst NHL Superstar Timo Meier betreut.

Die ukrainischen Jugendlichen träumen von einer Karriere als Hockeyprofis. Dafür trainieren sie hart. Bild: Andrea Tina Stalder

Die Sprachbarriere ist im Training eine Herausforderung, rund die Hälfte der Jugendlichen versteht kein Englisch. «Ich zeichne vieles auf der Tafel auf und zeige mehr vor als sonst», sagt Rüegg.

Bilder: Andrea Tina Stalder

Nach der Frage, wie sie es hier finden, folgt von Yevhen, Volodymyr und Artur eine längere Pause. Yevhen sagt schliesslich:

«Hier ist es gut, aber zu Hause ist es besser.»

Mit ihren Familien, die meisten sind noch in der Ukraine, sind sie in Kontakt. Und auch mit manchen Freunden. Dies sei aber nicht einfach. Manche sind jetzt in der Armee oder in anderen Ländern wie Polen und Tschechien.

Yevhen, Volodymyr und Artur versuchen, mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben. Bild: Andrea Tina Stalder

Es sei schwer, hier anzukommen und Freunde zu finden. «Wir haben mit Buben von einem Schweizer Team gesprochen, aber wir können sie noch nicht Freunde nennen», sagt Artur. «Wir können mit ihnen nur über Hockey sprechen, aber nicht über andere Themen.»

Volodymir hat Kontakt zu einem Spieler aus Lettland geknüpft, er spiele im gleichen Team. Er sagt: «Wir können in unserer Sprache sprechen, das macht es einfacher.»

Der Unterricht beginnt bald

Bald beginnt für die drei und die anderen Jugendlichen der Schulalltag. Sie werden das ukrainische Kurrikulum weitermachen, die ukrainische Regierung stellt alle Fächer als E-Learning zur Verfügung. «Uns ist es wichtig, dass sie mit ihrem Heimatland verbunden bleiben», sagt Ammann.

«Ich rechne damit, dass sie nach dem Krieg wieder zurückkehren wollen.»

Reto Ammann, VR-Präsident SBW. Bild: Andrea Tina Stalder

Die übrigen Fächer wie Deutsch oder Englisch werden darum herum gebaut. Der SBW Talent-Campus stellt zudem zwei Lehrkräfte ein, welche die Themen zusammen mit den Schülerinnen und Schülern durchgehen.

Integrationsklassen werden vom Kanton bezahlt

Die Betreuung der Jugendlichen und Angehörigen vor Ort, das Training, die Unterkünfte – das alles kostet. Für Ammann war von Anfang an klar: «Wir wollen gleich unterstützt werden wie auch die öffentlichen Schulen.» Der Kanton hat der Talentschule in Zwischenzeit die Bezahlung von drei Integrationsklassen zugesichert.

Der Fokus von Yevhen, Volodymyr und Artur liegt weiterhin beim Hockey. Bald ist Trockentraining angesagt. Im Frühling wird das Eis in den Hallen abgetaut.

Sie versuchen, positiv zu bleiben und hoffen, dass sich die Situation in der Ukraine bald ändert. Bis dahin sind sie froh, trainieren zu dürfen. Artur sagt:

«Mein Traum ist es, dass der Krieg endet und die Ukraine die beste Hockeynation der Welt wird.»

Die Pucks hinterlassen spuren auf den Scheiben der Eishalle. Bild: Andrea Tina Stalder

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen

Übrige Bilder: