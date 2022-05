FC St.Gallen: In der Stadt wäre alles bereitgestanden fürs Fest

Reportage «Was, wenn die Espen verlieren?»: Wie die FCSG-Fans in der Stadt St.Gallen mit ihrem Team mitfieberten In der Stadt St.Gallen wäre alles angerichtet gewesen für die grosse Cupfeier des FC St.Gallen. Wie die Stimmung über 90 Minuten in den Keller ging. Die Reportage von einem heissen Sonntagnachmittag. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 15.05.2022, 21.55 Uhr

Lange Gesichter im Waaghaus mitten in St.Gallen: Der FC St.Gallen verliert den Cupfinal gegen den FC Lugano mit 4:1. Bild: Michel Canonica (15.05.2022)

Sonntagnachmittag, kurz nach 13 Uhr. Eine Stunde bis zum Anpfiff. Während Tausende Fans nach Bern pilgern, um das Cupfinalspiel des FC St.Gallen gegen den FC Lugano live im Stadion mitzuverfolgen, strömen die Daheimgebliebenen in die St.Galler Innenstadt. Im Schatten des Vadian-Denkmals steht eine Gruppe FCSG-Anhänger. «Was, wenn sie verlieren?», fragt ein 32-Jähriger aus Hundwil rhetorisch. «Es können nicht beide gewinnen», fügt einer aus der Vierergruppe hinzu.

Im Stadtzentrum sind die Gartenbeizen überall voll, das Public Viewing im Waaghaus ist ausgebucht. Eine Familie mit drei Kindern sucht noch einen Ort, um das Finalspiel zu schauen. «Wenn wir nichts finden, gehen wir eben in die Drei Weieren und schauen den Match auf dem Handy.»

Ein Volksfest bahnt sich an und Bier statt Bank

Auf dem Marktplatz, der schon in wenigen Stunden Epizentrum einer feuchtfröhlichen Feier werden könnte, werden letzte Vorbereitungen getroffen. Der Balkon der Bank Acrevis wird vorbereitet, damit Publikum und Fans später den siegreichen FCSG-Spielern zujubeln können. Alles ist bereit für die grosse Party. Unter dem Balkon ist eine Bar eingerichtet. An den Säulen links und rechts steht in grossen Lettern unübersehbar «Bier». Bier statt Bank. Ein Volksfest bahnt sich an.

Video: Raphael Rohner

Immer mehr Fans kommen an. 4:0 für St.Gallen werde das Spiel enden, sagt einer überzeugt. Ein Kollege will zusätzliche Spannung: «2:2 nach Verlängerung. Dann gibt es Penaltyschiessen.»

Seit 10 Uhr morgens in der Gartenbeiz

Eine halbe Stunde vor Spielbeginn bilden sich Menschentrauben vor allen TV-Geräten, die vor oder in den Beizen stehen. Bei der Süd-Bar stehen die Fans auf dem Trottoir – an der prallen Sonne. «Über 5000 Liter Bier haben wir kaltgestellt», sagt Barbetreiber Ruedi Gamper. Aber er sie sich nicht sicher, ob das ausreichen wird. Das Bier fliesst in Strömen, Schatten ein gefragtes Gut.

Andri Basig, Mattia Tempini und Selimi Mustafa (von links) in der Süd-Bar. Bild: Sandro Büchler (15.05.2022)

Die besten Plätze im «Süd» – am Schatten und unmittelbar vor dem Bildschirm – haben sich Mattia Tempini und Andri Basig ergattert. Die beiden sitzen bereits seit 10 Uhr morgens hier. Der 19-jährige Tempini aus Speicher ist angespannt.

«Einfach kein Penaltyschiessen. 1:0, 3:1, oder 2:1. Egal.»

Dann fällt das 1:0 für Lugano. Lange Gesichter. Fangesang. «Hopp San Gallä.» Die Kommentatorenstimmen hallen über den Oberen Graben. «Ziegler – Von Moos.» Das Audiosignal der TV-Übertragung ist nicht synchron. In der News-Bar kommt es zuerst an, mit einer Sekunde Verzögerung in der Süd-Bar – wie ein Echo über die Strasse. Beim Restaurant Neugass kommt der Ton gar vier Sekunden versetzt. Als der 1:1-Ausgleichstreffer für den FC St.Gallen fällt, jubeln die Fans in den drei Gartenbeizen nacheinander. Ein Porsche steht bei Rot am Lichtsignal. Niemand nimmt Notiz vom schnittigen Sportwagen.

Eine Mutter und ihr Sohn schlendern mit einem Glace in der Hand vorbei, bleiben stehen und beobachten die Szenerie. Eis ist genauso hoch im Kurs wie Wurst und Bier. «Es liegt etwas in der Luft», sagt die Mutter. Die ganze Stadt sei in Aufregung. Dann geht sie mit ihrem Sohn weiter.

Das Stadtoriginal hadert mit dem Spielverlauf

Szenenwechsel: Im Restaurant Weisses Kreuz in der Engelgasse wird das Spiel auf zwei Bildschirmen übertragen. Vor der Bar ebenfalls eine Menschentraube. Im Schatten der Häuserzeile ist es angenehm kühl. Hitziger sind die Kommentare, als das 2:1 für Lugano fällt. «Peinlich», sagt einer und verwirft dazu die Hände. «Zigi hätte den Ball gehalten.» Ein 31-Jähriger kommt vom WC nach draussen. Er hat das Goal verpasst. «Der arme Hüppi», kommentiert der Exil-Basler, der der Liebe wegen nach St.Gallen gezogen ist. Er fiebert mit den Espen mit.

Hampi Nater, Wirt und Grillmeister vom «Weissen Kreuz» (links) und Stadtoriginal Albert Nufer. Bild: Sandro Büchler (15.05.2022)

Auch Stadtoriginal Albert Nufer, der frühere Stadtparlamentarier und Kantonsrat, verfolgt das Spiel im «Kreuz»: «Wenn wir gewinnen, dann trinken wir auf dem Marktplatz schon alles Bier weg, bis die Fans aus Bern zurückkommen.» Da ist Nufer noch euphorisch. Kurze Zeit später fällt das 3:1. Nufer hadert.

Einige gehen schon vor dem Schlusspfiff

Weiter oben an der Engelgasse beim der Rockstory-Bar bekennt ein Mann Farbe. «Ich habe auf Lugano gewettet.» Er als SC-Brühl-Fan freue sich, wenn der FC St.Gallen den Cup gewinne.

«Aber wenn sie verlieren, bin ich auch nicht traurig.»

Aber natürlich wäre es schön für die Ostschweiz, wenn sie nach 53 Jahren wieder einmal den Pokal holen würde.

Der FC St.Gallen sei immer eine Wundertüte, sagt eine Kollegin des Brühlers. In der nächsten Saison könne die Mannschaft ganz vorne mitkicken – oder absteigen. «Beim FC St.Gallen ist immer alles möglich. Wie als Bestätigung des Gesagten fällt das 4:1. Betretene Gesichter. «Jetzt können wir nach Hause gehen» oder «Das ist ein Witz», kommentieren die Fans. Ein anderer sagt: «Ich hatte mich schon auf eine Party heute Nacht eingestellt.» Sein Kollege erwidert:

«Ich finde, wir könnten trotzdem noch fünf Bier trinken.»

Dutzende Fans von Gross bis Klein schauten auch in der Süd Bar den Match. Bild: Michel Canonica (15.05.2022)

Beim Public Viewing im Waaghaus gehen die ersten. «Das ist bitter. Ich hätte mehr erwartet. Aber die St.Galler hatten kein Brot», sagt ein niedergeschlagener Fan. Als er durch den Torbogen ins gleissende Sonnenlicht läuft, schwappt Bier aus seinem Becher.

Schlusspfiff. Der FC Lugano ist Cupsieger. Die Tessiner jubeln, die St.Galler nicht. Ein kleiner Bub verschränkt die Arme und schaut grimmig seine Mutter an.

«Sie haben verloren.»

Im Waaghaus bleiben viele noch sitzen, versuchen die vergangenen 90 Minuten einzuordnen. Als die TV-Übertragung endet und Kaffeewerbung über die Leinwand flimmert, nehmen das viele zum Anlass, aufzustehen und nach Hause zu gehen.

Die Kartons mit den «Cupsieger-T-Shirts» werden abtransportiert. Bild: Michel Canonica (15.05.2022)

Beim Fanshop draussen werden die «Cupsieger-T-Shirts», die zu Hunderten in Kartonkisten bereit zum Verkauf gewesen wären, weggebracht. «Wir schwören auf nächstes Jahr», sagt ein Fan im Vorbeigehen. Andere sind da pessimistischer.

«Vielleicht in zehn Jahren wieder.»

Fussballfans gehen nach Hause. In diesem Moment fährt der FCSG-Bus der VBSG vorbei. Schade drum. Bild: Sandro Büchler (15.05.2022)

