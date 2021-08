Seit zwei Monaten dürfen Restaurants auch drinnen wieder öffnen. Trotz der Sommerferien sind die Restaurants in der Region gut besucht, wie hier im «Barz», dem früheren «Barcelona», in St.Gallen. Bild: Ralph Ribi (29.07.2021)

Reportage «Einige meiner Stammgäste sind gestorben»: St.Galler Gastronomen zwischen Heisshunger und Bauchweh Die Gastronomie in und um St.Gallen ist in Aufbruchstimmung. Doch in die Glücksgefühle der Beizerinnen und Beizer mischt sich die Angst vor neuen dunklen Wolken. Sandro Büchler 02.08.2021, 05.00 Uhr

Die gelben Sonnenschirme sind aufgespannt, die Tische auf der Terrasse des Cafés Gschwend in St.Gallen füllen sich stetig. Ein Hahn kräht im Innenhof, der Brunnen plätschert gemütlich vor sich hin. Vor zwei Monaten wurden die Coronamassnahmen gelockert: Seither dürfen Restaurants auch drinnen wieder Gäste empfangen. Doch an diesem Mittag sitzen im «Gschwend» die meisten Gäste draussen. Guido Schildknecht begrüsst einige von ihnen persönlich.

Guido Schildknecht, Mitinhaber des Cafés, Restaurants und der Bäckerei Gschwend in St.Gallen. Bild: PD

Es ist sein 27. Sommer als Geschäftsführer der St.Galler Traditionsbeiz. 2020 sei das bisher schwierigste Jahr gewesen, sagt der 52-Jährige.

«Heute weiss ich, dass wir finanziell durchkommen. Im vergangenen Jahr wusste ich das nicht.»

Jetzt seien die Existenzängste überwunden. «Dank Kurzarbeit und Härtefallgelder, aber vor allem auch dank immer mehr verkauften Take-away-Menus aus der Bäckerei im Erdgeschoss hat unser Betreib gut überlebt.» Man habe aber auch eine Kochstelle eingespart, sagt Schildknecht.

Dass die Gäste wieder kommen, gebe ihm ein gutes Gefühl.

«Ich und mein Team haben gerne Menschen. Wir sind es nicht gewohnt, zu Hause zu sein – ohne Gäste um uns herum.»

Der Geschäftsführer fügt an, dass viele seiner Stammgäste mit einem Restaurantbesuch gezögert hätten und erst nach der zweiten Impfung wieder kamen. Schildknechts grösster Wunsch: «Einfach bitte nicht mehr zumachen müssen.»

Jeden Tag füllt sich das Restaurant von neuem

Micky Rauzi, Betriebsleiter und Chef de Service des Restaurants Barz in St.Gallen. Bild: Ralph Ribi (29.07.2021)

Im «Barz» an der Bankgasse blickt Micky Rauzi auf den Stand der Reservationen für den Mittag. «Es ist spannend, wie sich das Restaurant jeden Tag füllt», sagt der 25-jährige Chef de Service und Betriebsleiter. Das 2019 aufgebaute Onlinereservationssystem sei inzwischen unverzichtbar geworden.

Denn trotz Ferien ist das mit 14 «Gault-Millau»-Punkten bewertete Restaurant gut ausgebucht.

«Wir können auch wieder Gruppen empfangen, das ist mega schön – fast wie früher.»

Vor allem Einheimische kämen, sagt Rauzi. Insbesondere die Stammgäste. «Viele von ihnen sind bereits geimpft.» Er hoffe aber, dass der Bundesrat keine Verschärfungen beschliesse. Und falls die Order käme, dass Restaurantbesuche nur noch mit Zertifikat erlaubt sind, dann werde man das im «Barz» wohl so umsetzen.

Hedi Schiess, Pächterin des Wildparkrestaurants Peter und Paul. Bild: Benjamin Manser (28.09.2019)

Im Wildparkrestaurant Peter und Paul klappern die Teller in der Küche. Es ist 12 Uhr. Hochbetrieb. Trotzdem antwortet Inhaberin Hedi Schiess ruhig. «Im Sommer wollen viele aus der Stadt raus, ins Grüne.» Da sei das Ausflugsrestaurant am nördlichen Stadtrand für viele ideal. «Es ist wunderschön, dass die Gäste so zahlreich kommen.» Doch die Ungewissheit, was im Herbst sein könnte, hocke im Nacken.

In der Metzgerei ausgeholfen

«Was morgen ist, wissen wir nicht. Ich geniesse deshalb das Heute und Jetzt», sagt hingegen Nicole Rüttimann, Geschäftsführerin des Restaurants Toggenburg in Gossau. Während des Beizenlockdowns Anfang des Jahres blieb sie nicht untätig: Drei Monate hat Rüttimann in einer Metzgerei in Balgach gearbeitet – Fleisch verpackt, vakuumiert, Cordon bleu paniert.

«Den Metzgereien ist es in dieser Zeit enorm gut gelaufen. Sie konnten sich vor Arbeit kaum retten.»

Nicole Rüttimann, Pächterin des Restaurants Toggenburg in Gossau. Bild: PD

Doch der Arbeitsbeginn in der Metzgerei um 4.30 Uhr sei für sie gewöhnungsbedürftig gewesen. «Um diese Uhrzeit kam ich früher manchmal nach einem ausgelassenen Fest im Toggi erst ins Bett.»

Rüttimann hat im Frühjahr aber auch vieles hinterfragt. Lohnt sich die Gastronomie noch oder soll sie einen Schlussstrich ziehen nach beinahe 20 Jahren als Wirtin des «Toggi»? Nein, sagte sich die Gossauerin.

«Das ist mein Leben. Ich liebe mein Restaurant.»

Sie habe die Gäste vermisst und umgekehrt. «Die Gäste geniessen es richtiggehend, sitzen länger.» Auch werde wieder in die Zukunft geplant. Rüttimann berichtet, dass sie bereits einige Reservationen für Weihnachtsessen entgegengenommen hat. «Hoffentlich können wir diese durchführen.»

Vorderhand freut sich die Geschäftsführerin auf den 10. August – dann nämlich startet hinter dem «Toggenburg» der Spiel- und Barbetrieb auf dem eigens vom Restaurant aufgeschütteten Beachvolleyballfeld.

Sandra Städler, Wirtin Restaurant Rose in Waldkirch. Bild: PD

Auch in der «Rose» im Weiler Niederwil oberhalb von Waldkirch, am Fusse des Tannenbergs, ist viel los. Wirtin Sandra Städler hat mit einer fahrbaren Beiz auf einem Kutschenwagen für Aufsehen gesorgt. Auf der Kutsche von Christoph Zeller fuhr sie zu ihren Stammgästen, organisierte Polterabende, machte kurzerhand im Andwilermoos Halt. «Jeden Tag ist etwas gelaufen.»

Jetzt ist sie zurück im Restaurant. «Es läuft besser denn je», sagt Städler. Sie habe kaum noch eine freie Stunde. Vor Corona sei es hin und wieder vorgekommen, dass sie zwischen 14 und 17 Uhr nur wenig Gäste oder gar eine Leerstunde gehabt habe. «Es ist schön, wieder ganze Gesellschaften annehmen zu können.» Viele Spaziergänger kehren bei Städler ein.

«Aus Winterthur, oder Basel etwa. Das Andwilermoos ist populär geworden für Wanderer.»

Aber auch Leute, die in der Region aufgewachsen seien und jetzt vielleicht anderswo wohnen, würden der «Rose» in den Sommermonaten vermehrt einen Besuch abstatten. Städler ist zuversichtlich. «Es geht weiter.» Doch auch sie habe sehr grosse Angst gehabt. Nicht primär wegen des Betriebs, sondern vor allem um ihre Stammgäste. Manche kommen nicht mehr.

«Denn einige Ältere sind gestorben.»

Dankbarer, bewusster und wachsam

Mark Schläpfer, Betriebsleiter Hotel und Restaurant Rebstock in Rorschacherberg. Bild: Ramona Riedener

Als Weg zurück in die Normalität, als Neustart, neues Kapitel nach Corona bezeichnet Mark Schläpfer vom Restaurant und Hotel Rebstock in Rorschacherberg die aktuelle Stimmungslage. «Das Rad dreht sich weiter.» Im Familienbetrieb mit 35 Mitarbeitenden und fünf Lernenden seien alle eingespannt. «Es ist einfach nur eine Freude. Wir sind überglücklich, dass es so gut läuft.» Nun würden viele beispielsweise Geburtstage nachholen, sagt Schläpfer.

Aber er habe auch einiges gelernt in der Zwangspause: «Nichts ist selbstverständlich.» Er, wie auch seine Gäste, seien dankbarer geworden, freuen sich mehr über Kleinigkeiten.

«Die Gäste geniessen bewusster, wir arbeiten bewusster.»

Trotzdem beobachtet auch Schläpfer den Fortlauf der Pandemie mit wachsamem Auge. «Wir können mit den aktuellen Massnahmen leben, freuen uns aber auch auf eine Zeit ohne Maske irgendwann.»

Michele Sinani, Pächter der Pizzeria Fontana in Goldach. Bild: PD

In Goldach sagt Michele Sinani von der Pizzeria Fontana: «Es läuft super, wie früher. Am Wochenende sind wir ausgebucht.» Die Gäste kämen aktuell oft aus der West- und Innerschweiz. «Viele Familien oder Velofahrer, die am Bodensee Ferien machen», sagt der 53-Jährige. Der Zuspruch sei die Motivation, weiterzumachen. Die Ungewissheit, was kommt, bereitet aber auch Sinani Sorgen.

«Müssen wir im Herbst wieder schliessen? Das bereitet Bauchweh.»

Er schaue deshalb sehr genau auf die Entwicklung in den Nachbarländern.