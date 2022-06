Reportage «Die Stimmung ist fast wie beim Fussball»: Bier am Stehtisch, Cüpli im VIP-Zelt – der CSIO hat begonnen Am Freitag hat das Internationale Springreitturnier CSIO beim Gründenmoos begonnen. Rund 130 Reiterinnen und Reiter treten mit 300 Pferden an, die Hürden verschiedener Parcours zu überwinden. Damit die Zuschauer nicht vorwiegend auf der Wiese sitzen, wurden die Eintrittspreise für Tribünenplätze nach unten angepasst. Janina Gehrig Jetzt kommentieren 03.06.2022, 20.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Damit die Zuschauer sich auch einen Platz auf der Tribüne leisten können, wurden die Eintrittspreise angepasst. Bild: Reto Martin

Wenn wieder die bunten Pferdefiguren in den Altstadtgassen stehen, dann weiss man, der St.Galler Sommer hat begonnen. Zu diesem gehören neben dem Openair, den Festspielen und dem Stadtfest auch der Concours de Saut International Officiel - der CSIO. Das offizielle Springreitturnier der Schweiz wird nicht weit vom Sittertobel ausgetragen. Wen zieht es dahin? Festivalgänger oder Festspielbesucher? Wer Sportgrossveranstaltungen mag und Pferde oder – wie böse Zungen behaupten – etwas auf sich hält?

Noch gehe es um «nichts», sagt der Medienverantwortliche Roman Gasser. Es ist Freitagvormittag, «Einlauftag» auf dem Gründenmoos. Noch sind die Turniere der Amateure dran, Hindernishöhe 120 Zentimeter, Preisgeld 3500 Franken. Fussball und Eishockey seien unter den St.Gallern hoch im Kurs. Dass mit Steve Guerdat, der 2021 die Olympischen Spiele gewann, und Martin Fuchs gleich zwei Schweizer auf der Weltrangliste weit oben stehen, entgehe vielen, sagt Gasser, noch am Telefon.

«Rössli luege» ist auch für die Kinder toll

Von weitem ist Jazzmusik zu hören. Dort, wo normalerweise der Nachwuchs des FC St.Gallen trainiert, liegt kein Fussball auf der Wiese. Wo die Bogenschützinnen zielen lernen und die Boxer schwitzen, tippen jetzt Journalisten in ihre Computer und stehen Sicherheitsleute herum. Es riecht nach Bratwurst und Pommes frites. Um die Stehtischchen mit Schützengartensonnenschirmen stehen auch drei Frauen aus Affoltern am Albis. Leider seien sie nur für einen Tag hier, «weil es dazu gehört», sagt Susanne Dobler. Die ehemalige Büroangestellte war früher auch Springreiterin. Rosmarie Schneebeli gesellt sich dazu, stellt eine Flasche Féchy auf den Tisch. Die Atmosphäre sei toll, die Anlage schön. «Rössli luege» sei auch etwas Tolles für Familien mit Kindern. Mit Blick auf die VIP-Tische, merkt Martina Abegg an: «Wir sind halt gewöhnliche Gäste.» Sie lacht.

Bei der Bar stehen Marc Kressig und Hanspeter Manser und trinken Bier. Noch sind die St.Galler Banker privat hier, ab Samstag werden auch sie an den weiss gedeckten VIP-Tischen gegenüber Platz nehmen. Diese können gemäss Homepage für vier Tage und 8000 Franken gebucht werden. Dort sitzen die ersten Gäste bereits bei einem Cüpli. Champagner wird in Eiskübeln gekühlt. «Wir sind von unserem Arbeitgeber eingeladen worden», sagen Manser und Kressig. Reiten sei kein Volkssport, die Stimmung werde aber von Tag zu Tag besser. Beim Schlussturnier fast wie beim Fussball. Kennen sie die Springreitregeln?

Manser sagt:

«Wenn der Balken fällt, ist es nicht gut.»

Er lacht. Auf der Wiese vor dem Stadion Gründenmoos laufen Reiterinnen und Reiter in weissen Hosen und schwarzen Stiefeln den Parcours mit den verschiedenen Hindernissen ab, den sie mit ihren Pferden in den nächsten Stunden und Tagen absolvieren werden. Der ehemalige grünliberale Kantonsrat Albert Nufer spaziert in Sandalen an ihnen vorbei, nimmt auf der Wiese Platz. An den Verkaufsständen werden Reithelme, -decken und Hobelspäne verkauft, man kann sich die Haare glätten lassen.

Bis zu 25'000 Zuschauerinnen und Zuschauer in vier Tagen

Über die vier Turniertage würden bis zu 25’000 Zuschauerinnen und Zuschauer an den CSIO kommen, sagt Gasser. «Der Vorverkauf lief dieses Jahr sogar deutlich besser als 2019, vor der Pandemie.» Das mag auch daran liegen, dass die Eintrittspreise angepasst worden sind. «Wir haben gemerkt, dass mehr Leute auf der Wiese am Hang sassen als hier», sagt Gasser. Die Tribüne habe nicht schön ausgesehen, wenn sie leer gestanden sei. Und Präsidentin Nayla Stössel, die das Amt vor zehn Jahren von ihrem Vater Peter übernommen hatte, doppelt nach: «Das Portemonnaie soll die Leute nicht vom Anlass fernhalten.» So sind Sitzplätze für 40 Franken zu haben. Vor Corona waren sie mehr als doppelt so teuer.

Mittlerweile ist das Fünfsterne-Turnier mit einer Hindernishöhe bis 140 Zentimetern und einem Preisgeld von 10’000 Euro angelaufen. Per Lautsprecher wird ein Reiter aus Norwegen angekündigt. Je mehr Sterne eine «Prüfung» hat, desto höher ist der Schwierigkeitsgrad und das Preisgeld. Wenn das Pferd den Sprung verweigert, ausbricht oder das Hindernis nicht fehlerfrei überwindet, gibt es Strafpunkte. 250'000 Euro winken für den Nationenpreis, der am Pfingstmontag verliehen wird.

Pferdetierarzt Rolf Hegner aus Schwyz kommt seit über 20 Jahren an den CSIO, um verletzte Tiere zu versorgen. Es gehe vor allem und kleinere Wunden, Bänderrisse seien selten, Beinbrüche habe er noch nie erlebt. Kann ein Pferd ehrgeizig sein?

Hegner sagt:

«Auf gewisse Rösser geht das Wettkampffieber durchaus über.»

Macht dem Pferd das Springen Spass? Man müsse es nicht gross trainieren für diesen Sport. Als Fluchttier springe es ohnehin über Hindernisse. 300 Pferde warten in den Ställen, etwas abseits des Wettkampfgeländes, auf ihren Einsatz. 130 Reiterinnen und Reitern treten insgesamt an. Auf der Wiese vor den Ställen stehen Pferdetransporter aus England, Holland, Österreich und Belgien. Pia Reich sitzt zwischen den Boxen und kaut an einem Apfel. Die Deutsche Nachwuchsreiterin ist, wie viele andere, mit drei Pferden zwischen sieben und zwölf Jahren angetreten: Löwenherz, Chaconie und Corrada. Mit ihnen bestreitet die 28-Jährige täglich eins bis drei Turniere, an denen sie Hindernisse von 140 bis 150 Zentimeter überwinden muss. Was ist die grösste Herausforderung an diesem Sport, den man von der Kondition her angeblich bis 70 ausführen kann? «Man muss als Team zusammenwachsen, sich mit dem Pferd beschäftigen, Vertrauen aufbauen», sagt sie.

Wer ist der Athlet, das Pferd oder die Reiterin? Um das Pferd so an einen Sprung heranzureiten, dass es beim Absprung «eine optimale Flugkurve entwickeln kann» – wie es im Know-how-Handbuch der Veranstaltungswebsite heisst – seien Balance und Fitness dennoch wichtig, sagt Reich. Ein Wiehern aus der Box nebenan. Reich steht fürs Foto auf, stellt sich neben die zwölfjährige Stute Chaconie und gibt ihr etwas zu knabbern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen