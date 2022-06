Schützengarten liefert 1000 Badewannen Bier aufs Open-Air-Gelände

Reportage Die Schützengarten-Brauerei liefert 1000 Badewannen Bier aufs Open-Air-Gelände – wie funktioniert das? Open Air, das heisst auch: Bier trinken. Damit das klappt, beginnt der Haupt-Getränkelieferant des Festivals früh mit der Planung. Und berücksichtigt die Eigenheiten von PET-Flaschen. Renato Schatz Jetzt kommentieren 29.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bier hat Hochkonjunktur am Open Air St.Gallen. Bild: Urs Jaudas

Am Donnerstag beginnt das Open Air St.Gallen, das erstmals seit drei Jahren wieder stattfindet. Am Festival wird natürlich auch Bier getrunken: Schützengarten als Haupt-Getränkelieferant transportiert insgesamt 170'000 Liter ins Sittertobel. Oder, wie Roger Tanner, Marketingleiter der St.Galler Brauerei, sagt:

«1000 Badewannen.»

Roger Tanner ist Marketingleiter der Schützengarten-Brauerei. Bild: Denis Nikocevic

Nur: Wie bringt man so viel Bier aufs Open-Air-Gelände? «Die Planung hat schon im Winter begonnen», sagt Tanner. Im April startete dann die Produktion für das Bier, das in PET-Flaschen abgefüllt wurde. «Früher konnten wir nicht beginnen, weil das Bier in PET-Flaschen nur drei Monate lang hält.» Da die Brauerei PET-Flaschen lediglich für das Open Air braucht, verfügt sie nicht über die notwendigen Maschinen, um das Bier abzufüllen. Das übernahm deshalb ein anderer, in der Schweiz ansässiger Getränkehersteller.

Glasflaschen für die Interpreten

Seit Montagmorgen, sechs Uhr, fahren drei Schützengarten-Lastwagen zwischen der St.Jakob-Strasse in St.Gallen und dem Open-Air-Gelände hin und her, laden auf und ab. Aber nicht nur Bier in verschiedensten Behältern, wobei selbst Bierflaschen und Dosen ans Festival transportiert werden, für Künstlerinnen und Künstler. Sondern beispielsweise auch sogenannte «Durchlaufkühler». Sie halten das Bier kalt, wenn es an den verschiedenen Ständen gezapft wird.

Vor dem Open Air fahren drei Lastwagen zwischen Brauerei und Sittertobel hin und her. Bild: Denis Nikocevic

Das Zapfen selbst ist aber Aufgabe der Standbetreiber. Diese beziehen ihr Bier nicht direkt bei der Schützengarten-Brauerei, sondern beim Logistikzentrum des Open Airs, das an der höchstfrequentierten Passage auf dem Gelände liegt, also mittendrin ist. Und dann läuft es so: Stand XY funkt ans Logistikzentrum, man brauche Bier. Dieses wird anschliessend auf den kleinen Transportwagen namens «Aebi» zum Stand gebracht. Für die Getränkeverteilung während und innerhalb des Festivals ist das Open Air selbst zuständig. Schützengarten als Haupt-Getränkelieferant bringt Bier und Getränke jedoch zum Logistikzentrum.

Am Open-Air-Gelände angekommen: Die Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren. Bild: Denis Nikocevic

Wer zu diesem will, muss, wie alle Festivalbesucherinnen und -besucher auch, den Eingang beim Lerchenfeld passieren. Das tut einer der Schützengarten-Lastwagen auch an diesem Dienstagnachmittag – unter tosendem Applaus von rund 15 Leuten, die bereits anstehen und dem Regen trotzen. Doch nicht nur sie warten. Auch der Lastwagenfahrer muss sich in Geduld üben, da viele Standbetreiberinnen und -betreiber auf einmal hineinwollen.

Alle 15 Minuten zum Kühlschrank

Beim Logistikzentrum angekommen trifft man früher oder später auf Florian Brändle. Auf ihn wird immer wieder verwiesen, ihn müsse man fragen, er wisse das. Wenn nicht gerade Open Air ist, koordiniert der 51-Jährige die Logistik der Schützengarten-Brauerei. Einer seiner Mitarbeiter sagt, die Getränkelogistik am Open Air sei «sein Baby».

Arbeitet seit 14 Jahren auf dem Open-Air-Gelände: Florian Brändle. Bild: Denis Nikocevic

Brändle geht seit 20 Jahren ans Open Air, seit 14 beruflich. Er organisiert die Lieferungen in den Lastwagen, die vor dem Logistikzentrum ausgeladen und in die riesigen, Minibus-grossen Kühlschränke verstaut werden. Brändle sagt: «Während des Open Airs schaue ich alle 15 Minuten in die Kühlschränke. Einige finden vielleicht, ich spinne. Aber nur so kann ich mir die genauen Bestände merken.» Auf- und Abbau geben jeweils drei Tage zu tun, dazu noch vier Festivaltage. In der Summe sind das eigentlich zehn Arbeitstage auf dem Open-Air-Gelände. Eigentlich. Denn Brändle sagt:

«Ich mache in diesen eineinhalb Wochen eine Woche Überzeit.»

Im Logistikzentrum des Open Airs: Die Getränke werden nun in den Kühlschränken verteilt. Bild: Denis Nikocevic

Bis zu 17 Stunden am Tag ist er im Einsatz. «Ich gehe erst, wenn ich das Gefühl habe, das Bier reicht für die Nacht.» Brändle lässt sein Baby nicht allein.

Bis zu 15 Mitarbeitende bietet Schützengarten auf, um Getränke und Bier ins Sittertobel zu liefern. Wie hoch der Anteil des Open-Air-Umsatzes am Jahresumsatz ist, will die Brauerei nicht verraten. Tanner sagt aber: «Es ist einer der wichtigsten Events im ganzen Jahr.» Für die Preissetzung ist Schützengarten nur indirekt verantwortlich. Das Open Air kauft das Bier ein und setzt den Preis. Er liegt bei 6 Franken 50 für vier Deziliter, was «analog zum Jahr 2019» sei, wie das Festival auf Anfrage mitteilt. Wer das auf 170'000 Liter rechnet, kommt auf einen stolzen Betrag.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen