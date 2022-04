Ukraine-Krieg: So werden Kinder in Kreuzlingen eingeschult

Reportage «Die Schicksale gehen uns nahe»: Wie ukrainische Flüchtlingskinder in den Schulalltag starten Tausende Mütter und Kinder aus der Ukraine suchen dieser Tage Schutz in der Schweiz. Das stellt auch die Schulen vor neue Herausforderungen. Ein Augenschein in einer Kreuzlinger Primarschule. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Kreuzlingen werden die Buben und Mädchen aus der Ukraine in einer Integrationsklasse eingeschult. Bild: Michel Canonica

Es ist ruhig in Kreuzlingen an diesem Frühlingsmorgen. Die Luft riecht nach Regen, hie und da sind zwischen dem dunstigen Grau hellrosa Magnolienblüten zu sehen. Bei der Primarschule Felsenschlössli unweit des Hafenbahnhofs ist noch wenig los. Im Inneren des kleinen Schulhauses mit der weissen Fassade hängen kunterbunte Kinderzeichnungen an den Wänden, unter den Füssen knarrt die Holztreppe. Langsam erhöht sich der Geräuschpegel.

Im zweiten Stock befindet sich die Integrationsklasse von Ardita Djaferi und Rebecca Lösch. 21 Mädchen und Buben aus acht Ländern besuchen momentan die Integrationsklasse; zwölf davon stammen aus der Ukraine. Die Mädchen und Buben im Alter von sieben bis zwölf Jahren flüchteten mit ihren Müttern vor dem Krieg, der seit gut einem Monat in ihrer Heimat tobt.

Doppelt so viele Kinder

An diesem Morgen unterrichten Djaferi und Lösch die Flüchtlingskinder; zwei Klassenassistentinnen kümmern sich um den Rest der Klasse – im Estrich. «Aufgrund der bereits bestehenden Raumnot und der sich innerhalb weniger Wochen verdoppelten Schülerzahl in der Integrationsklasse mussten wir improvisieren und ein zweites Schulzimmer einrichten», sagt Lösch. «Wie so oft in dieser Zeit», ergänzt Djaferi.

Ein eingespieltes Team: Rebecca Lösch (links) und Ardita Djaferi, Integrationslehrpersonen in Kreuzlingen. Bild: Michel Canonica

Auf dem Boden liegt ein runder Teppich mit Abbildungen von Kindern aus aller Welt, die sich an den Händen halten. Die Schülerinnen und Schüler beugen sich über Blätter mit Aufgaben in kyrillischer und lateinischer Schrift. Die geflüchteten Kinder des Felsenschlössli besuchen aktuell den Unterricht, im Gegensatz zum Rest der Integrationsklasse, nur am Vormittag. «Derzeit ist noch kein Nachmittagsunterricht für die ukrainischen Kinder geplant», sagt Lösch. Es sei ihr aber ein Anliegen, dass die geflüchteten Kinder Normalität erfahren, und so rasch wie möglich, wie die anderen Kinder, auch nachmittags beschult werden können.

Alle ihre Schülerinnen und Schüler würden während eines Jahres in der Integrationsklasse bleiben und stufenweise in eine Regelklasse integriert, ergänzt Djaferi. «Das wünschen wir uns auch für die Ukrainerinnen und Ukrainer, sofern sie Kreuzlingen nicht vorher wieder verlassen.»

Flucht ohne die Papas und Brüder

Eva (10) aus Kiew. Bild: Michel Canonica

Die zehnjährige Eva aus Kiew ist eines der ukrainischen Kinder der Klasse von Djaferi und Lösch. Das Mädchen mit den blonden Zöpfen setzt sich schüchtern auf einen Holzstuhl. Ballett und Klavierspielen seien ihre Leidenschaft.

Wie viele ukrainische Schulkinder in ihrem Alter spricht Eva nebst Ukrainisch oder Russisch auch ein wenig Englisch und Deutsch. Lehrerin Djaferi – Evas Kreuzlinger Nachbarin – hat neben der Zehnjährigen Platz genommen und steht ihr während des Gesprächs bei. Ihre Kreuzlinger Ballettlehrerin Carmelina möge sie sehr, sagt Eva, und ein Lächeln huscht über ihr Gesicht. Ob sie dereinst lieber Ballerina oder Pianistin werden will, weiss das Mädchen noch nicht.

Für ukrainische Männer zwischen 18 und 60 Jahren herrscht Ausreiseverbot und Wehrpflicht. Als Eva mit ihrer Mutter vor zwei Wochen Kiew in Richtung Kreuzlingen verliess, um bei Verwandten der Mutter zu wohnen, musste sie deshalb ihren Vater und den seit kurzem volljährigen Bruder zurücklassen.

Danylo (9) aus Iwano-Frankiwsk. Bild: Michel Canonica

Der neunjährige Danylo flüchtete mit seiner Mutter und seinem Bruder, der noch nicht volljährig ist und in Kreuzlingen die Integrationsklasse auf Sekundarstufe besucht aus der westukrainischen Stadt Iwano-Frankiwsk. Die Familie lebt bei Privatpersonen in der Region. Danylo sagt:

«Mein Papa ist Soldat.»

Der aufgestellte Bub, dessen Herz für Karate schlägt, wird auf einmal ruhig und presst Augen und Lippen zusammen. «Er vermisst seinen Vater sehr», sagt seine Lehrerin. Über Videotelefonie stünden die meisten der ukrainischen Kinder in Kontakt mit den Vätern und Brüdern in der alten Heimat.

Viele Flüchtlinge in Kreuzlingen

Seraina Perini, Schulpräsidentin Kreuzlingen. Bild: Donato Caspari

Aktuell besuchen in Kreuzlingen insgesamt 20 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine den Unterricht. Vor drei Wochen waren es noch acht. Gemäss der Kreuzlinger Schulpräsidentin Seraina Perini werden noch weitere dazukommen. Wie viele, ist unklar. Eine konkrete Einschätzung zu den Zahlen zu machen, sei schwierig. Doch Perini sagt auch:

«Im Vergleich zu anderen Gemeinden im Kanton haben wir in Kreuzlingen bereits viele Flüchtlinge aufgenommen.»

In Kreuzlingen werden die ukrainischen Flüchtlingskinder in der bereits bestehenden Integrationsklasse eingeschult. Lediglich die Kindergartenkinder werden in den Regelklassen integriert. «Wir haben unsere Integrationsklasse der Primarschule mit einer zusätzlichen Klasse erweitert und dafür den Estrich im Schulhaus Felsenschlössli eingerichtet», sagt Perini. «Ebenso haben wir neu eine Integrationsklasse in der Sekundarschule eröffnet.» Nach den Frühlingsferien wird es laut Perini in der Sekundar- und Primarschule in Kreuzlingen jeweils eine zusätzliche Integrationsklasse geben.

Die steigende Zahl von ukrainischen Flüchtlingskindern hat die ohnehin prekäre Personalsituation an den Schulen nochmals verschärft. Die Ressourcen seien auch in Kreuzlingen knapp, erzählt Perini.

«Der Lehrpersonenmangel macht uns schon länger zu schaffen.»

Sie fügt hinzu: «Wir sind gerade jetzt sehr froh und dankbar, dass pensionierte Lehrpersonen wieder einspringen und wir zusätzlich auf PH-Studierende im Abschlussjahr zählen können.» Als Klassenassistenzen habe man zudem ukrainisch sprechende Personen gewinnen können.

Eine herausfordernde Situation

Zehn-Uhr-Pause im Kreuzlinger Felsenschlössli. Danylo, Eva und ihre Gspänli greifen zum Znüni – Brötchen mit selbst gezogener Kresse – und strömen nach draussen. Ardita Djaferi und Rebecca Lösch setzen sich ins Lehrerzimmer und trinken Kaffee. Die beiden Lehrerinnen arbeiten schon vier Jahre zusammen und sind ein eingespieltes Team.

Lösch bezeichnet die aktuelle Situation als herausfordernd. Geflüchtete Kinder hätten sie bisher selten in ihrer Klasse gehabt, diese würden normalerweise im Bundesasylzentrum beschult. «Unser Ziel ist es, den Kindern einen sicheren Ort zu geben, wo trotz dieser schwierigen Situation, Lernen möglich sein kann.»

Lehrerin Rebecca Lösch hilft Eva beim Lösen der Aufgaben. Bild: Michel Canonica

Kriegsschicksale, Überstunden: Dies ist auch für die beiden erfahrenen Lehrerinnen belastend. Djaferi sagt:

«Die Schicksale der Kinder gehen uns nahe und beschäftigen uns.»

Zehn mal so viele Kinder bis Ende Juni

Anfang Woche befanden sich 224 minderjährige Flüchtlinge im Kanton St.Gallen. «Davon sind 180 schulpflichtig», sagt Alexander Kummer, Leiter des Amtes für Volksschule. «Da die Zuständigkeit dazu bei den Gemeinden liegt und auch keine Meldepflicht gegenüber dem Kanton besteht, haben wir keinen Gesamtüberblick.» Kummer weiss von ukrainischen Schulkindern in Bad Ragaz, Buchs, Rorschach, St.Gallen oder Quarten. Beginnt der Unterricht für die Ukrainerinnen und Ukrainer in Regel- oder Integrationsklassen? «Je nach Anzahl und Alter der Flüchtlingskinder und je nach Grösse der Gemeinde ist dies unterschiedlich», sagt Kummer. Auch in den anderen Ostschweizer Kantonen beginnt für die ukrainischen Flüchtlingskinder der Schulalltag entweder in Integrations- oder in Regelklassen.

In Appenzell Ausserrhoden gab es am Dienstag 31 schulpflichtige Flüchtlingskinder aus der Ukraine. «In Schwellbrunn, Urnäsch, Teufen und Walzenhausen sind Kinder und Jugendliche bereits eingeschult. In verschiedenen weiteren Gemeinden startet der Unterricht demnächst, insbesondere in Speicher und Herisau», sagt Dominik Schleich, Leiter Amt für Volksschule und Sport. Gemäss Schleich dürfte sich die Anzahl bis Ende Juni auf 240–300 Kinder erhöhen.

Und in Appenzell Innerrhoden? «In den Schulgemeinden Appenzell und Steinegg gibt Flüchtlingskinder, welche unterrichtet werden», sagt der Leiter des Innerrhoder Volksschulamtes Norbert Senn. «Eine erste Gruppe von zwölf Kindern konnte am Montag von den Schulen empfangen werden, weitere werden folgen», sagt er. Die genaue Anzahl könne niemand voraussagen. «Sie hängt stark vom weiteren Kriegsverlauf ab.» (bro)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen