Die Herzen der Ostschweiz hängen an der Olma

Reportage Die Herzen der Ostschweizerinnen und Ostschweizer hängen an der Olma: Ein Rundgang auf dem Messegelände Bild: Arthur Gamsa Die Olma-Messen setzen auf Volksemotionen, um an das dringend benötigte Geld zu kommen. Doch dieses Unterfangen dürfte schwieriger werden als gedacht. Wir haben uns auf dem Messegelände umgehört. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Die Freude ist gross beim Publikum, das vor dem Eingang Schlange steht. Es riecht nach heisser Bratwurst, kaltem Bier und süssem Magenbrot, das in rosa Papiertüten klebt. Lachende Mädchen und Buben in bunten Jacken, Frauen und Männer in eleganten Anzügen, Seniorinnen und Senioren mit Rucksack und Sonnenbrille: Sie allen wollen an die Olma, die dieser Tage zum 79. Mal ihre Tore geöffnet hat. Auch das Wetter spielt an diesem milden Oktobertag mit: Hie und da durchbrechen warme Sonnenstrahlen die Wolken am grauen St.Galler Herbsthimmel.

Finanzielle Notlage

Die Freude ist gross, auch bei Martina Diggelmann. Die Olma bedeutet der 36-Jährigen viel. «Hier trifft man einfach jeden.» Die Herbstmesse, sie ist für die Rorschacherbergerin Tradition und seit je ein Fixpunkt in der Agenda. «Seit ich ein kleines Mädchen war, habe ich die Olma jedes Jahr besucht.» Das gehöre einfach dazu. Neben Diggelmann und Freundin Angela Cescut wartet der ungeduldig zappelnde Nachwuchs. Heute sind die beiden Frauen mit ihren Kindern hier. «Doch morgen Abend gehen wir in den Ausgang!», sagt Cescut und lacht.

Bild: Arthur Gamsa

Trotz der Euphorie: Die Olma-Messen stehen finanziell auf äusserst wackeligen Beinen. Im vergangenen Jahr haben sie einen Verlust von 3,3 Millionen Franken geschrieben. Im ersten Coronajahr 2020 waren es gar 5,8 Millionen Franken gewesen. Wegen Mehrkosten beim Bau der neuen Halle 1 und der Coronapandemie klafft ein grosses Loch in der Kasse. Um dieses wieder zu stopfen, sollen die Darlehen von Stadt und Kanton von insgesamt 16,8 Millionen Franken in Eigenkapital umgewandelt werden. Die Entscheide beider Parlamente stehen noch aus, sollen aber noch im laufenden Jahr fallen.

Um die Olma aus der finanziellen Misere zu retten, soll die Genossenschaft zudem zur Aktiengesellschaft werden. Im Frühling 2023 stimmt die Delegiertenversammlung über die Umwandlung des Rechtskleids ab, eine unverbindliche Reservierung ist hingegen bereits möglich. Auf diese Weise soll zusätzliches Eigenkapital von 20 Millionen Franken beschafft werden. Möglichst viele Olma-Begeisterte – wie Martina Diggelmann und Angela Cescut – sollen Aktien zeichnen.

Bild: Arthur Gamsa

«Ich kann mir das nicht leisten»

Zu haben ist ein Stück Olma für rund 1100 Franken. Ein stolzer Preis, den Markus Bänziger, Direktor der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell (IHK) in dieser Zeitung als «ordentlich hoch» bezeichnete. Diggelmann sagt indes, sie und ihr Mann hätten noch nicht besprochen, ob sie eine Olma-Aktie kaufen wollten oder nicht. «Eher nicht», hält die zweifache Mutter fest. Wegen Corona sei ihr das zu unsicher.

«Man weiss nie, was passiert.»

Immer mehr gut gelaunte Besucherinnen und Besucher strömen aufs Messegelände. Die meisten Gespräche an diesem Nachmittag kommen zu folgendem Schluss: Olma Ja. Aktie Nein. Beim Volk scheint die Volksaktie bislang kein Thema zu sein. «Zu teuer», sagt zum Beispiel Esther Sieber.

Rentnerin Esther Sieber. Bild: Rossella Blattmann

«Ich kann mir das nicht leisten.»

Die Rentnerin schaut gemeinsam mit zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern zu, wie Christian Manser, Präsident der Olma-Tierschauen, in der Arena eine Kuh präsentiert. «Bei 200 Franken hätte ich mir es überlegt», sagt die 66-Jährige. Sie streicht sich die rot gefärbten Haare aus dem Gesicht, während im Hintergrund ein Blasorchester seine Version von Jon Bon Jovis «Livin’ On A Prayer» zum Besten gibt. Die Olma sei schliesslich ein Stück Ostschweizer Kulturgut, sagt Sieber, die in unmittelbarer Nähe des Geländes geboren und gross geworden ist. Für Sieber bedeutet die Herbstmesse Erinnerung und Emotionen. «Die Stimmung ist gut, es läuft etwas. Ein Olma-Besuch gehört doch einfach dazu.»

Bild: Arthur Gamsa

Wichtig fürs Gewerbe

Die Olma-Messen wollen das Publikum auch an ihrem eigenen Stand zum Kauf einer Aktie bewegen. Doch in jener Ecke der Halle 3.1 ist von einem Publikumsandrang keine Spur. Einzig eine Familie spielt mit den Lego-Steinen, die auf einem Tisch bereitstehen. Der 43-jährige Büroangestellte Pascal Meuri schwelgt in Erinnerungen an die Olma-Fussballmatches des FC St.Gallen im Espenmoos. Aktien des Fussballklubs habe er schon lange, so Meuri. Mit 100 Franken pro Stück seien diese auch deutlich günstiger, betont er. 1100 Franken seien schon sehr viel Geld, sagt der Familienvater aus Oberbüren.

Bild: Arthur Gamsa

Doch trotz der Skepsis und der Vorbehalte wegen des (zu) hohen Betrags von 1100 Franken finden sich zwischen Säulirennen, Gasgrills und Staubsaugern wenige Ausnahmen, die bereit wären, für ein Stück Olma tief in die Taschen zu greifen. Wie Andrea Sonderegger aus Sax, der bis zu seiner Pensionierung als Handelslehrer in Buchs arbeitete. Unweit der Moststube ist die Stimmung gelöst, der Lärm- und Alkoholpegel hoch. Die Messe bedeutet dem 67-Jährigen wegen des Gemeinschaftsgefühls viel. Doch er betont auch:

«Die Olma ist wichtig fürs Gewerbe. Hier kann es seine Produkte dem Publikum präsentieren.»

Darum will Sonderegger in die Olma investieren: «Ich habe bereits fünf Aktien reservieren lassen», sagt er stolz, nimmt einen Schluck Bier aus seinem Glas und zieht mit seinen Kollegen eine Runde weiter.

Der Heimwehsanktgaller Urs Stäbler. Bild: Rossella Blattmann

1100 Franken für ein Stück Olma: Das sei zwar sehr viel Geld, sagt der aus Dulliken angereiste gebürtige St.Galler Urs Stäbler. Doch der hohe Preis sei gerechtfertigt, findet der 55-Jährige. Er werde ziemlich sicher eine Olma-Aktie kaufen. Er sagt:

«Die Olma ist etwas für alle.»

Er erwähnt die Landwirtschaft, die Alphornklänge, das Urchige. Solche Anlässe gebe es in der Schweiz nicht mehr viele. «Für mich ist die Olma ein Stück Heimat, das es zu erhalten gilt», sagt der Heimwehsanktgaller.

