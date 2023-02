Reportage Die Beizenfasnacht ist zurück: Was ist nach Pandemie und fortwährenden Sexismusdebatten davon übrig geblieben? In Teilen der Ostschweiz ist die Beizenfasnacht noch immer eine Institution. Trotzdem ist vieles nicht mehr so, wie es einmal war. Eine Spurensuche auf der Rue de Blamage, der berühmt-berüchtigten Partymeile in Altstätten. Renato Schatz und Seraina Hess Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Wer macht wem schöne Augen? Die Beizenfasnacht spielt mit Männerfantasien, die sich meist nicht erfüllen. Bild: Arthur Gamsa

Zwei bärtige Männer stehen vor dem Büezer Pub in Altstätten. Der eine eher Wikinger, der andere irgendetwas zwischen Salafist und Hipster. Securitas-Statur, vielleicht 35, nennen wir ihn Manu. Der Wikinger brüllt: «Jetzt gehe ich die Strasse aufwärts!» Wer auf der Rue du Blamage aufwärtsgeht, dessen Niveau geht häufig abwärts.

Manu bleibt stehen. Er sei mit Freunden hier. «Einer hockt dort, der andere da. Zwei von der Firma sind auch hier.» Manu zeigt in diese und jene Richtung. Dorthin, wo niemand ist.

Manu hat die Gegend nie verlassen, obschon er beruflich häufig im Ausland ist. «Wegen der Freunde», sagt er. Auch seine Frau hat Manu hier kennen gelernt. Aber nicht in der Schule, in der Nachbarschaft oder im Turnverein, sondern an der Beizenfasnacht. Sie, eine Berlinerin, stand als Gastarbeiterin hinter der Bar. Das war vor zehn Jahren. Danach kam sie in die Schweiz. Heirat, Kinder, das ganze Programm. Und im vergangenen Frühling die Trennung. «Ist halt immer so eine Sache», sagt Manu. Er sagt oft solche Sätze, die alles oder nichts bedeuten können.

Manu ist wieder dort, wo er vor zehn Jahren war. Als Single an der Beizenfasnacht. Zurück auf Feld eins? Er sagt: «Es ist nicht mehr dasselbe wie früher, wie vor zehn Jahren. Es gab einen Wandel.» Damit meint Manu auch die Herkunft der Barfrauen, die einst deutschsprachig waren. Österreicherinnen, Deutsche. Berlinerinnen. «Die wollen schon noch kommen, aber es gibt eben auch günstigere.» Und die reisen meist aus Osteuropa in die Ostschweiz. Das sei schade, «weil man ja eigentlich auch mit den Frauen reden will».

Je katholischer, desto unflätiger

Manu spricht aus Erfahrung, Meinrad Gschwend aus der Theorie.

Wenn jemand die Entwicklung der Altstätter Beizenfasnacht kennt, dann ist es Gschwend. Der grüne St.Galler Kantonsrat, Lokalhistoriker und Denkmalpfleger ist eine Art Chronist der fünften Jahreszeit und hat auch am Werk zum 100-Jahr-Jubiläum des ansässigen Röllelibutzen-Vereins mitgewirkt.

Der Altstätter Meinrad Gschwend kennt die Stadt wie seine Westentasche. Bild: Benjamin Manser

Als er in den 80er- und 90er-Jahren als Journalist arbeitete, führte er Interviews mit den Barfrauen. Damals kamen sie vorwiegend aus Österreich, vor allem aus der Steiermark, «und nach der Wende oft aus Ostdeutschland». Der Lohn sei so gut gewesen, dass die Frauen daheim ein halbes Jahr davon lebten.

Schnell fiel Gschwend auf: Je konservativer das Dorf, desto unflätiger geht es an der Fasnacht zu. Gschwend, in jungen Jahren Reporter für die «Rheintalische Volkszeitung», erinnert sich an einen Deal zwischen dem katholischen Volksblatt und den Beizen: Wer fünfmal inserierte, bekam ein Bild seiner Bardamen abgedruckt. Gschwend lichtete in dieser Zeit zig Frauen ab. «In Rüthi zum Beispiel, oder Kriessern, beides urkatholische Dörfer. Aber dort sah man immer am meisten Brüste oder Oberschenkel.»

Tugend und Sünde liegen eben nahe beieinander, auch im Rheintal. Gschwend sagt:

«Die Fasnacht hat eine Ventilfunktion.»

Er selbst kann dem Treiben nicht viel abgewinnen. «Was sieht man denn? Frauen, die sich anziehen wie in der Badi.» Nur in wenigen Beizen würde das Personal noch auf Tischen tanzen. Er nennt ein Lokal in Kriessern, «dort sind die Autos bis nach Diepoldsau gestanden, die halbe Ostschweiz war zu Besuch».

Gschwend weiss: Die Ostschweizer Fasnacht hat in ihrer Geschichte immer wieder andere Formen angenommen. Im 19. Jahrhundert bekam die Unterhaltung Gewicht. Die Fasnacht hat sich von der Strasse nach drinnen verlagert. Dekorationen in Beizen kamen nach und nach auf, ebenso eine «gewisse Freizügigkeit» ab dem 20. Jahrhundert. Der Lokalhistoriker verortet diese Entwicklung in der Nachkriegszeit, den 50er-, 60er-Jahren, als es auch eine Art «sexuelle Öffnung» gab.

Inzwischen ist die Beizenfasnacht vielerorts auf dem Rückzug. Ruedi Bartel sagt:

«Im Thurgau ist sie tot.»

Kantonsrat und Gastro-Thurgau-Präsident Ruedi Bartel kennt die Spitzenjahre der Fasnachtsbeizen. Bild: Donato Caspari

Der Thurgauer Gastrochef und SVP-Kantonsrat erinnert sich an die goldenen Zeiten zwischen 1995 und den späten Nullerjahren, als es allein im Hinterthurgau etwa zwölf dekorierte Beizen gab, 30 bis 40 im gesamten Kanton, am meisten davon in den Fasnachtshochburgen Dussnang und Arbon. Müsste er heute ein Lokal nennen, kommt ihm nur der Sternen in Münchwilen in den Sinn. Er sagt: «Das Rauchverbot, das Ausgehverhalten, der Personalmangel und letztlich auch Corona haben vielen den Garaus gemacht.»

Anders ist es in der Region Wil, in Teilen des Appenzellerlandes und im Rheintal. Allein in Altstätten dürften es bis zu zehn Lokale sein, die sich als «dekoriert» ausweisen. Unter dem Begriff verstehen heute viele eine Bar mit freizügigem Personal. Meinrad Gschwend sagt:

«Dekoriert heisst eigentlich, dass sich Beizen in Fantasielandschaften verwandeln.»

«Dort gibt es gueti Chätzli»

Ein lebendiges Beispiel für eine dekorierte Beiz ist das Restaurant Schiff in Wil. Es gibt Wiler, die sagen, da ginge kaum jemand hin. «Ausser wenn sie dekoriert ist, an der Fastnacht.» In Wil sagt man «Fastnacht», nicht «Fasnacht».

Fast Nacht in Wil, ein Januarabend unter der Woche. Die Fenster des Restaurants sind überklebt mit einem Plakat. Darauf zu sehen: eine Anime-mässig gezeichnete Wassernixe, nackt bis auf die Muscheln, die ihre Brüste bedecken. «Unterwasser» steht über ihrem Kopf geschrieben. Darunter: «Carmen & ihre Nixen».

«Carmen & ihre Nixen» in Wil: Das Restaurant Schiff wird während der Beizenfasnacht zur Unterwasserwelt. Bild: Renato Schatz

Carmen, etwa 65, arbeitet seit 35 Jahren im Schiff. Sie trägt einen Leopardenblazer. Grosser Ausschnitt und grosses Charisma. Eine Lady mit Puff-Mama-Vibes. Zwischen März und Dezember führt sie den Laden mit einer Mitarbeiterin, für den Januar und Februar, während der Beizenfastnacht also, stellt sie jeweils attraktive Barfrauen ein.

Carmen sagt, sie hätte immer mehr Mühe, Personal zu finden. «Weil viele Studentinnen aus Österreich Ende Januar Prüfungen schreiben.» Sie hat deshalb früh Inserate geschaltet. Auf eines dieser Inserate meldete sich eine 19-jährige Schweizerin. Sie hat Malerin gelernt und wurde schon im Dezember eingearbeitet, «um die Abläufe kennen zu lernen».

Die 19-Jährige hat Einwegoverall und Pinsel gegen Hotpants und Serviceportemonnaie getauscht. Sie bedient an diesem Abend zwei etwa 70-jährige Männer. Wiler durch und durch, beide ehemalige Käser, die auf dem Viehmarktplatz Geschäfte machten. Heute sorgen sie fürs Geschäft im Restaurant Schiff, dessen Wände blau wie Wasser sind, verziert mit aufgemalten Nixen und Fischen. Von der Decke hängen Segeltücher und Fischernetze. Das Restaurant Schiff ist liebevoll eingerichtet.

Die 19-Jährige nimmt die Bestellung der Alten auf. Bockwürste.

«Bekommt man von denen Mundgeruch oder kann man nachher noch küssen?»

«Jaja, küssen kann man schon noch. Aber nicht mich.»

«Mich auch nicht?»

«Nein, dich auch nicht.»

Die Alten haben viel zu erzählen, bisweilen gute Geschichten. Sie wissen auch, was los ist auf der Welt. Ukraine, Bundeshaus. Die Gegenwart. Und doch leben sie im Gestern. Etwa, wenn der eine sagt, man müsse nach Gams gehen, «dort gibt es gueti Chätzli». Oder der andere zur 19-Jährigen:

«Du siehst sehr gut aus. Ist das echtes Blond?»

Die beiden sind verheiratet. «Die Frauen nehmen wir denks mit», sagt einer, «aber wir müssen ja auch ein bisschen vorsondieren für sie.»

Sprüche, die ins Bodenlose fallen. Und aus der Zeit. Ein bisschen wie die Beizenfasnacht.

Wichtig für das Rheintal und das Volk?

«Zeitgemäss? Darüber mache ich mir keine Gedanken. Es ist völlig normal, als Frau an der Beizenfasnacht», sagt eine Anfang-Zwanzigerin im Kreuz in Altstätten. Mit ihren Freundinnen ist sie aus Appenzell angereist, die Gaiserbahn hält keine 300 Meter entfernt von der Rue de Blamage. «Wir kennen hier viele Männer», schreit eine der fünf Kolleginnen und übertönt Bon Jovis «It’s My Life» nur knapp. Es klingt wie eine Verheissung.

Die fünf stehen in der Mitte des Kreuzes, «Krüz», wie man hier sagt, eine Altstätter Traditionsbeiz. Heute wird sie besiedelt von Männern in Jack-and-Jones-Shirts und Frauen in Tops, die am Rücken mit floraler Spitze besetzt sind.

Die Rue du Blamage mitten in Altstätten. Hier sind die Beizen zwischen dem 13. Januar und 21. Februar dekoriert. Bild: Arthur Gamsa

Ohne «Krüz» keine Fasnacht, das hört man hier oft. Die Wände sind in Alufolie verpackt wie ein Znünibrot, jetzt reflektieren sie mal rote, mal grüne Lichter des Scheinwerfers.

An der Bar steht ein Vater-Sohn-Gespann, geschätzt 35 und 65, doch das Alter ist in dieser Welt nebensächlich, solange man vor dem Tresen steht und nicht dahinter.

Der Jüngere der beiden bringt Sticker in den Umlauf, die bald an einer Säule, bald auf einem Dekolleté kleben bleiben. Werbung für die Fasnachtswagengruppe der Region, die er präsidiert. Das Motto: «Wir retten die Erde 2023.» Er sagt:

«Die Beizen und die Fasnacht sind wichtig für das Rheintal und das Volk, doch vieles ist kaputtgegangen.»

Weshalb? «Vielleicht war es einfach zu schön», fasst der Ältere zusammen. Er blickt dabei zur Frau, die einen Shot aus der Fünf-Liter-Vodkaflasche abfüllt.

Sein Sohn präzisiert: Einerseits hätten die vom Bund verhängten Coronamassnahmen Brauchtum und Branche geschadet, andererseits seien der Beizenfasnacht schon vor gut zwanzig Jahren Restriktionen zum Verhängnis geworden. Um zwei Uhr ist hier Feierabend, in Beizen mit Verlängerung um drei Uhr. Auch die Presse habe die Beizenfasnacht «kaputtgeschrieben»: Die Frauen würden gar nicht mehr wirklich knapp bekleidet rumlaufen, kein Beizer wolle heute als Zuhälter gelten. Gäste von auswärts kämen seltener.

«Die Bekleidung des Personals muss den allgemeinen Anstandsregeln entsprechen. Sie darf nicht anstössig sein. Die Kostüme des Servicepersonals müssen Brüste und Unterleib decken (keine Netz- oder durchsichtigen Kostüme).» Es ist eine von vielen Auflagen, die Wirtinnen und Wirte erfüllen müssen, festgehalten in einem siebenseitigen Dokument der Stadt Altstätten.

Wie viel Haut das Barpersonal zeigen darf, definiert die Stadt in einem Reglement. Bild: Arthur Gamsa

Rekrutierung am Ballermann

Doch es gibt auch Bestrebungen, die legendäre Partymeile zu beleben. Marcel Büsser hat mit zwei Kollegen das Kreuz, das im vergangenen Herbst schloss, gemietet und wiedereröffnet. Zumindest für diese fünf Wochen zwischen Januar und Februar. Er sagt: «Wir sind uns noch nicht ganz sicher, aber voraussichtlich bleiben wir nur bis Ende Fasnacht.»

Das Kreuz ist dekoriert und beschäftigt zehn Mitarbeitende. Warum tut man sich diesen Aufwand an, für eine so kurze Zeit? Es ist, als verstände Büsser die Frage nicht.

«Wir dachten uns: Wenn das ‹Krüz› leer steht, muss es ja jemand machen.»

Monika wurde einst auf Mallorca im Bierkönig rekrutiert – inzwischen arbeitet sie zum achten Mal an der Fasnacht. Bild: Arthur Gamsa

Monika aus Ungarn, 34-jährig, ist während der Beizenfasnacht Barfrau im Kreuz. «Es ist schon meine achte Saison», sagt sie. Wegen eines Zufalls auf Mallorca, im Bierkönig, der Ballermann-Hochburg. Dort nämlich wurde sie vor einigen Jahren von einem aus dem Kreuz gesehen. Er sagte ihr: «Hey, dich brauchen wir.»

Monika ist seither nicht nur Barfrau im Rheintal. Auch Vermittlerin ist sie. «Ich versuche immer wieder, neue Mädels einzustellen.» Frauen aus Mallorca oder Ungarn.

Sie sind gefragt, vor allem seit Corona, seitdem sich viele umorientiert haben. Deshalb hat nicht nur Carmen in Wil Probleme, Frauen zu finden. Auch aus dem Rheintal hört man von solchen Sorgen. Dem Vernehmen nach helfen sich die Beizen zuweilen, indem sie Personal an Lokale abgeben, die zu wenig haben.

Personal, das man hin- und herschiebt? Monika sagt, sie sei glücklich. «Die Stimmung ist gut, die Leute freuen sich. Das ist super nach diesen schwierigen Jahren.» Auch seien alle Gäste freundlich.

Viele Frauen bleiben auch nach der Fasnacht noch eine Zeit lang in der Schweiz. Und manche verlieben sich sogar.

«Jetzt bin ich aus diesem Alter draussen»

Zum Beispiel in einen wie Manu.

Er öffnet die Tür zum Büezer Pub. «One More Time» von Daft Punk dröhnt aus dem Lokal, Jahr 2000. Zwei Minuten später kehrt Manu mit Shots zurück. Er gibt einen aus: Berliner Luft. Ein Gruss an die Ex-Frau?

Eigentlich gehe er gar nicht mehr an die Beizenfasnacht.

«Früher bin ich gegangen, wenn es dekoriert war. Jetzt bin ich aus diesem Alter draussen.»

«Aber du bist doch jetzt auch hier.»

«Jetzt habe ich grad Zeit.»

