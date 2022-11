Reportage Der grösste Akku der Ostschweiz darf nicht vom Netz Der Stausee Gigerwald im Sarganserland hätte diesen Winter entleert und saniert werden sollen: Ein gigantisches Vorhaben mitten im rauen Berggebiet. Doch jetzt hat die Eigentümerin Axpo diese Operation verschoben – notfallmässig. Ein Besuch beim Patienten. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Kräne und das Betonwerk stehen still: Die Bauarbeiten an der Gigerwald-Staumauer sind unterbrochen, noch bevor sie richtig begonnen haben. Bild: Arthur Gamsa

Es wirkt, als hätte hier ein Riese ganz eifrig gearbeitet – und sei dann unterbrochen worden, von einem Moment auf den anderen. Auf der knapp 150 Meter hohen Staumauer des Gigerwaldsees im Calfeisental thronen zwei Baukräne. Gewaltige Exemplare, die stärksten in Europa. Mit viel Mühsal und Raffinesse wurden sie auf schmalen Bergstrassen hier herauf transportiert.

Es ist ein gewöhnlicher Dienstag, bestes Herbstwetter, doch die beiden Giganten stehen still. Ebenso die meisten anderen Maschinen, die weit unten auf der Grossbaustelle am Fuss des Damms zu sehen sind.

Axel Zimmermann, Gemeindepräsident von Pfäfers. Bild: Adrian Vögele

«Ich war völlig baff, als ich das hörte», sagt Axel Zimmermann. Er steht auf der Mauerkrone und blickt in den Abgrund. Der Stillstand des Riesenwerks überraschte selbst ihn, den Gemeindepräsidenten von Pfäfers, der in seiner ganzen Region das Gras wachsen hört.

Der Riese, der am Werk ist, heisst Axpo, und er hat hier im Süden des Kantons St.Gallen ein Problem. Der Gigerwaldsee gehört zu den Kraftwerken Sarganserland, der grössten Stromproduktionsanlage in der Ostschweiz.

Sie ist fast vollständig im Besitz der Axpo und ihrerseits ein Ungetüm – sie reicht mit weitverzweigten Stollen vom Gigerwaldsee über den kleineren Mapragg­see im Taminatal bis hinunter an den Rhein (siehe Grafik). Zwar gehört sie nicht zu den grössten Wasserkraftwerken der Schweiz, klein ist sie aber auch nicht. Ihre Leistung ist vergleichbar mit dem Atomkraftwerk Mühleberg.

Oben im Gigerwald ist eine komplizierte Operation nötig. Auf dem Seegrund lagert sich immer mehr Sand und Kies ab. So viel, dass die Öffnungen in der Staumauer für das Ableiten des Wassers weiter nach oben versetzt werden müssen.

Mit Lawinen wurde gerechnet, mit Strommangel aber nicht

Diesen Winter hätte die Prozedur am Stausee stattfinden sollen. Doch dann machten im Tal Gerüchte die Runde. Auch Axel Zimmermann kamen sie zu Ohren. Ukraine-Krieg. Drohender Strommangel in Europa. Ein unglücklicher Zeitpunkt für die Sanierung, oder? Dass Operationen gern mal verschoben wurden, wenn eine Krise hereinbrach, kannte man ja seit Corona. Traf es nach den Hüftgelenken nun die Staumauern?

Nichts da: Noch im August zeigte sich die Axpo unbeirrt. Viel zu kompliziert, aufwendig und teuer sei der Eingriff an der Staumauer im Gigerwald, er dulde keinen Aufschub. Anfang Oktober werde der See entleert.

Der Stausee Mapragg im Taminatal mit der Kraftwerkzentrale direkt an der Staumauer. Sie enthält drei Turbinen und drei Pumpen. Hier produzieren die Kraftwerke Sarganserland (KSL) den grössten Teil ihres Stroms, und von hier wird zeitweise auch Wasser hinauf in den Gigerwaldsee gepumpt. Unter dem Strich produzieren die KSL viel mehr Strom, als sie für den Pumpbetrieb brauchen. Bild: Arthur Gamsa Betriebsleiter Matthias Kohler im Turbinenraum der Zentrale Mapragg. Sichtbar sind die vertikalen Achsen der Turbinen, die Räder selber sind in einem Gehäuse im Boden versenkt. Bild: Arthur Gamsa Ausgebautes Turbinenrad: Im Einsatz dreht es sich pro Sekunde zehnmal und kann dabei bis zu 27 Kubikmeter Wasser schlucken, das entspricht dem Inhalt von etwa 150 Badewannen. Bild: Arthur Gamsa Wasserhähne in Grösse XXL: Der Schieberraum in der Zentrale Mapragg. Bild: Arthur Gamsa Der Maschinensaal: Die roten Gehäuse gehören zu den Generatoren, welche die Energie der weiter unten verbauten Turbinen in Strom umwandeln. An der Decke befindet sich ein Kran, mit dem die Maschinen aus dem Boden gehoben werden können – was aber äusserst selten vorkommt. Bild: Arthur Gamsa Ein gigantisches Tor ... Bild: Arthur Gamsa ... verbindet den Maschinensaal mit der Transformatorenhalle. Bild: Arthur Gamsa Die Schaltanlage auf dem Dach der Zentrale Mapragg: Die Strommenge, welche die Kraftwerke Sarganserland jährlich ins Netz einspeisen, entspricht ungefähr dem Durchschnittsverbrauch von 100’000 Menschen. Bild: Arthur Gamsa Werkstatt in der Zentrale Mapragg. Bild: Arthur Gamsa Die Gigerwald-Staumauer: Sie ist 147 Meter hoch und eine der letzten grossen Talsperren, die in der Schweiz erbaut wurden. Weil sich im See immer mehr Sand und Kies ansammelt, müssen nun die Wassereinläufe an der Innenseite der Staumauer nach oben versetzt werden. Dafür ist ein Betonbauwerk mit 40 Metern Höhe nötig. Bild: Arthur Gamsa

Schwierigkeiten gab es im Vorfeld schon mehr als genug zu bewältigen. Die Natur im Calfeisental ist rau, im Winter sowieso. Im Gigerwald donnern oft Lawinen ins Tal. Die Baustelle könnte einige Tage von der Aussenwelt abgeschnitten sein – das ist eingeplant. Die Operation soll auch dann weiterlaufen. Die Container-Unterkünfte für 50 Arbeiter stehen längst. Zweischichtbetrieb, auch an Wintertagen mit wenig Tageslicht.

Aber jetzt ist es Herbst, und in der Betonmischanlage unten am See regt sich nichts. An der Felswand seitlich des Damms installieren einige Männer einen Lawinenschutz über der Zufahrtsstrasse zur Baustelle. Sonst herrscht Ruhe. Und vor allem: Der See ist so gut wie voll.

Die Kehrtwende kam im September. In der Mitteilung, die die Axpo verbreitete, hiess es, die Gefahr eines Energiemangels im Winter habe sich zugespitzt – das Kraftwerk wird nicht vorübergehend stillgelegt, sondern muss weiterlaufen, Verlandung hin oder her.

Die Operation wird verschoben, und zwar gleich um zwei Jahre. Im nächsten Winter könnte die Versorgungslage laut Axpo immer noch angespannt sein. Im Sommer ist die Sanierung schon gar nicht möglich – weil dann zu viel Wasser die Berge hinunterkommt.

Lachen, aufräumen, umplanen

Blick auf die Baustelle an der Staumauer im Gigerwald. Bild: Adrian Vögele

Zimmermann scheint über die Programmänderung nicht verärgert – er lacht und inspiziert die Lage auf dem Staudamm, «interessant», sagt er oft. Höhere Gewalt – damit lernt man in dieser Gegend zu leben. Auch damit, dass die Entscheide über dieses Kraftwerk nicht im Sarganserland gefällt werden, sondern in der Konzernzentrale in Baden.

Der Gemeindepräsident weist auf die schmale Strasse, die zum Kraftwerk gehört und dem Gigerwaldsee entlang nach hinten führt, bis zur alten Walsersiedlung St.Martin. Die Fahrbahn wurde schon in den 70er-Jahren angelegt, beim Bau des Staudamms. «Eigentlich auf der falschen, weil gefährlicheren Talseite.» Prompt wurde die Strasse diesen Sommer bei einem Unwetter stark beschädigt. Mehrere Leute waren in St.Martin eingeschlossen.

Zu jenen, die dann aufgeräumt und repariert haben, gehört Matthias Kohler. Er ist Betriebsleiter der Kraftwerke Sarganserland und zuständig für alles, was im weitverzweigten System der Kraftwerke noch der Mensch erledigt und nicht der Computer. Dass er für die Kraftwerke arbeiten würde, wusste er früh. Bereits der Vater war dort tätig, «schon als Bub half ich ihm, Steine von den Strassen zu räumen».

Matthias Kohler, Betriebsleiter Kraftwerke Sarganserland. Bild: Arthur Gamsa

Jetzt steht Kohler unten in der Kraftwerkzentrale Mapragg, einige Kilometer von der Riesenbaustelle entfernt, und zeigt auf eine Terminübersicht auf einem Flachbildschirm. Mit dem Entscheid, den See noch nicht zu sanieren, ging der Jahresplan der rund 20-köpfigen Belegschaft bachab.

Sie wollte die Pause im Winter dazu nutzen, diverse Revisionen im Kraftwerk durchzuführen. Kohler bezog daher mit seiner Familie schon im Sommer längere Ferien. Nun muss er umdisponieren. Einige Revisionsprojekte stehen trotzdem an, das Kraftwerk als Ganzes läuft währenddessen weiter.

Die Leitstelle der Kraftwerke Sarganserland am Stausee Mapragg. Bild: Arthur Gamsa

Der See füllt sich zehn Mal pro Jahr neu

Der Strom, der hier entsteht, ist für die Schweiz besonders wertvoll. Spitzenenergie, heisst es im Jargon. Das Kraftwerk liefert immer dann Strom, wenn im Netz viel davon benötigt wird. Wann genau das passiert, liegt nicht in der Hand der Crew vor Ort.

Die Maschine führt ein Eigenleben - sie wird von Baden ferngesteuert, jedenfalls im Normalfall, und das schon seit Jahrzehnten. Die Turbinen laufen jeweils für einige Stunden, dann stehen sie wieder. Oder aber der Kreislauf kehrt sich um, und es wird Wasser vom Mapraggsee hinauf in den Gigerwaldsee gepumpt. Etwa fünf Mal pro Jahr füllt sich der obere See auf diese Weise, weitere fünf Mal durch Regen und natürliche Zuflüsse. Es ist ein Akku im Grossformat.

Derart gross, dass die Zentrale an der Staumauer Mapragg sich über mehr als zehn Stockwerke erstreckt. Von der Leitstelle mit den Überwachungsbildschirmen und der Kaffeemaschine geht es hinunter im Betonbau, Kohler geht voran. Treppen über Treppen, ein Labyrinth aus grauen Gängen und gigantischen, farbig gestrichenen Wasserleitungen. Gerade ist es still, nur im Transformatorenraum hört man ein lautes Summen.

Im Kriechgang zu den Turbinen

Die drei Turbinen, das Herz des Ungetüms, sind getauft, die Metallschilder am Gehäuse verraten es: Barbara, Hildegard, Graciela – es sind die Namen der Schutzpatronin der Mineure, der ersten Sekretärin der Kraftwerke Sarganserland und der Enkeltochter eines Montageleiters.

Regelmässig kontrolliert das Betriebsteam den Zustand der Turbinenräder, die Arbeiter kriechen dafür durch eine spiralförmige Röhre nach innen, «Platzangst sollte man nicht haben», wie Kohler lächelnd sagt. Die meisten Mitarbeitenden wohnen in der näheren Umgebung, allzu weit weg sein dürfen sie nicht – es gibt ein Pikett, für den Fall, dass es im Kraftwerk irgendwo klemmt.

Unterwegs in den Kraftwerkbauten am Mapraggsee. Bild: Arthur Gamsa

Komplikationen gab es auch seinerzeit, als das Ungetüm mit den beiden Talsperren entworfen und gebaut wurde. Die Gigerwald-Staumauer war ursprünglich noch höher geplant, dem Dörfchen St.Martin drohte der Untergang – oder die Versetzung an eine trockene Stelle. Dagegen regte sich Widerstand im Taminatal, schliesslich entschied sich die NOK, die Vorgängerin der Axpo, für die kleinere Variante. Manchen Einwohnern war dennoch mulmig. Was, wenn einer der Dämme brechen würde?

Solche Befürchtungen hört Axel Zimmermann heute kaum mehr, wie er beim Besuch auf der Gigerwald-Staumauer sagt. Im Gegenteil: «Dank der Kraftwerke haben wir einen guten Hochwasserschutz.» Den Bau hat er als Bub miterlebt, sein Vater war Posthalter in Vättis.

Die damaligen Arbeiterbaracken sieht er noch vor sich, der ganze Hang war voll davon, «sie waren weit weniger komfortabel als die heutigen», keine Einzelzimmer, die Männer hausten auf engstem Raum, zu acht, zu elft in einem Zimmer. Sie stammten meist aus Süditalien und schickten fast ihren ganzen Lohn nach Hause. Zimmermanns Vater holte die Sendungen auf der Grossbaustelle ab, Geldtransport mit dem VW Käfer.

Wichtige Jobs und eine Million Franken Wasserzins

Auch die bevorstehende Operation, die den Gigerwaldsee für die nächsten Jahrzehnte fit machen soll, liegt hauptsächlich in den Händen auswärtiger Spezialisten. Dennoch fallen die Kraftwerke als Arbeitgeber auch für die Berggemeinde Pfäfers bis heute ins Gewicht – und ebenso als Geldquelle. Die Gemeinde hat ein Budget von etwa zehn Millionen Franken, «eine Million stammt aus dem Wasserzins», sagt Zimmermann ganz offen.

Geld erhält nebst Pfäfers und Bad Ragaz auch die Gemeinde Mels, aus dem oberen Weisstannental führen Stollen durch den Berg hinüber in den Gigerwaldsee. Um dieses Wasser wurde vor Jahrzehnten hart gestritten, bis hinauf zum Bundesrat. Die Mindestmengen, die trotz Stromproduktion durch die Flüsse Seez und Tamina hinunterfliessen müssen, sind festgelegt.

Eine dieser Wasserfassungen im Weisstannental hat Betriebsleiter Kohler jetzt in der Leitstelle am Bildschirm vor sich. Bis vor kurzem musste man vor Ort vorbeischauen, um zu erfahren, ob der Zufluss intakt ist. Nun hängt dort eine Videokamera und zeigt: Alles gut, der Rechen ist sauber. Die Klappe im Weisstannental sollte eigentlich verschlossen sein, damit der Gigerwaldsee trocken bleibt, für die Operation. Eigentlich.

Oben im Gigerwald sprudelt das Wasser aus dem Weisstanner Stollen in den See. Die Riesenkräne auf der Mauer stehen immer noch still. Ob sie jetzt jahrelang hier warten oder anderswo eingesetzt werden können, ist offen. Die Axpo nimmt an, dass die Kosten der Bauverzögerung in die Millionen gehen.

Aber es ist Krise, und die Schweiz braucht allen Strom, den sie kriegen kann. Dass die Axpo jüngst mit ihrem Preisangebot für die Wasserkraftreserve des Bundes gescheitert ist, ändert im Sarganserland nichts: Der grösste Akku der Ostschweiz bleibt am Netz.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen