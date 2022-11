Reportage «Dass es meinen Beruf überhaupt gibt, ist etwas Spezielles»: Wie der Wegmacher des Alpsteins die Himmelsleiter winterfest macht Sie ist steil und führt auf den Säntisgipfel: Die Himmelsleiter. Wo Wandernde ins Schnaufen kommen, ist Patric Hautle leichtfüssig unterwegs. Eine Reportage aus seinem Alltag als Wegmacher des Alpsteins, der bei Wind und Wetter gefährliche Wege präpariert. Aylin Erol Jetzt kommentieren 03.11.2022, 17.00 Uhr

Bruno Manser und Patric Hautle lockern die Seile an der Himmelsleiter für den Winter. Bild: Ralph Ribi

Mit den Händen ziehen sie sich an den Seilen hoch, mit den Beinen stossen sie ihren Körper nach oben: die letzten Wandernden dieser Saison beim Erklimmen der Himmelsleiter. Das letzte Stück bis zum Säntisgipfel hat es in sich. Die Abstände zwischen den Stufen, die nur aus fussgrossen, in den Berg gerammten Metallplattformen bestehen, sind gross, die Stahlseile eiskalt und die Luft ist dünn.

Hier kommen alle ins Schnaufen. Ausser Patric Hautle. Er schreitet über Stufen und rutschige Felsen, als wären sie ebener Asphalt – egal, ob er sich auf dem Auf- oder Abstieg befindet. Schliesslich kennt der 40-Jährige jeden Wanderweg im Alpstein in- und auswendig. Hautle ist seit 13 Jahren Wegmacher im Alpstein und kümmert sich deshalb um Ausbau, Renovation und Pflege der Wege.

So auch an diesem Tag, an dem er zusammen mit seinem Gehilfen, Bruno Manser, die letzte, mit Stahlseilen versehene Etappe zum Säntisgipfel winterfest macht.

Erfahrungen auf dem Bau helfen auch in den Bergen

«Unten beim Blauschnee müssen wir die Seile ganz abmontieren», sagt Hautle knapp und macht sich geradewegs über die Himmelsleiter auf den Weg ans Ende des mit Stahlseilen versehenen Wegs. Im Rhythmus seiner Schritte klappern sein Rucksack und das Werkzeug, das er sich um die Hüften geschnallt hat. Bis zu 60 Kilo trägt er auf diesem Weg an manchen Tagen mit sich mit. Ausgestattet mit Stahlseilen, Eisenpfosten, Schrauben und manchmal gar einem Schweissgerät.

Sicheren Schrittes gelangen die beiden über die Himmelsleiter zum Blauschnee. Bild: Ralph Ribi

Heute aber braucht Hautle lediglich verschiedene Gabelschlüssel. Dafür gesorgt hat er selbst, als er vor einigen Jahren genau diese Etappe vom Blauschnee über die Blauschneelücke und die Himmelsleiter erneuerte und ein System austüftelte, das einfach zu flicken war und lange halten sollte. Schwierig sei das nicht gewesen. «Ich habe davor auf dem Bau gearbeitet und mein Wissen von da genommen», erklärt Hautle, während Nieselregen und beissender Wind einsetzen.

Immer unterbrochen von Wandernden

Eine Herausforderung sei jedoch die Umsetzung gewesen. Denn bauen lässt es sich am besten während der Wandersaison.

«Bei der Himmelsleiter mussten wir Teile des Felsens wegsprengen, während die Leute stetig hoch- und runterstiegen.»

Einen Grossteil des Arbeitstages sei er deshalb damit beschäftigt gewesen, den Wandernden zu sagen, wo sie gerade nicht durchlaufen könnten. Sperren liess sich die Strecke nicht. Die Himmelsleiter ist der Flaschenhals, an dem zwei vielbegangene Wanderwege zum Gipfel zusammenführen. Appenzellerland Tourismus schätzt, dass pro Wandersaison 12’000 Personen die Himmelsleiter passieren.

Inzwischen ist Hautle beim Blauschnee angelangt und beginnt in aller Ruhe mit der Arbeit. «Dass es meinen Beruf überhaupt gibt, ist etwas Spezielles», sagt er und setzt mit dem Gabelschlüssel an einem Messingschraubbolzen an, welcher das Seil zwischen den einzelnen Pfosten spannt. Hautle lässt sich Zeit, bevor er weiterspricht. Schraubt den Bolzen auf, löst das Stahlseil und legt es auf den Boden. Dann geht er zum nächsten.

Das Seil hängt lose am obersten Pfosten, wenn Hautle und Manser mit ihrer Arbeit fertig sind. Bild: Ralph Ribi

«Schon vor 80 Jahren verstanden die Bergwirte hier, dass am Ende alle davon profitieren, wenn die Wanderwege in gutem Zustand sind.»

Der damals neu gegründete Bergwirteverein Alpstein schaffte deshalb die Stelle des Wegmachers. Inzwischen ist der Wegmacher bei Appenzellerland Tourismus AI angestellt.

Die Verbindung zu den Bergwirten aber blieb. Die Gasthäuser verpflegen Hautle und seine Helfer bei der Arbeit gratis und stellen ihnen Zimmer zur Verfügung, wenn sie in den Bergen übernachten müssen. «So etwas funktioniert auch nur im Alpstein und nirgendwo sonst», ist Hautle überzeugt. Denn das überschaubare Gebirge sei so beschaffen, dass sich alle kennen und aufeinander schauen würden.

Schnee übt viel Kraft auf Seile aus

So plötzlich wie der Nieselregen eingesetzt hat, hört er auf. Der Nebel kriecht ins Tal und die Sonne erscheint am Horizont. Hautle muss seine Arbeit indes unterbrechen. Zwei Wanderer steigen empor und beäugen das am Boden liegende Seil neugierig.

«Kann man noch durch?», fragt einer. Hautle bejaht und erklärt nach einigen Rückfragen geduldig, dass mit dem Gewicht des Schnees im Winter eine solch starke Kraft auf den Seilen lasten würde, dass sich die Pfosten komplett verbiegen würden. «Wir montieren das Seil deshalb von allen Pfosten, ausser dem obersten, ab und lassen es hier bis im Frühling liegen.» Sonst müsste man in einem halben Jahr alle zerstörten Pfosten ersetzen.

Die beiden nicken beeindruckt, bedanken sich und gehen weiter ihres Weges. Und Hautle beugt sich wieder über sein Seil.

Gefährliche Himmelsleiter

Wenn die Wandernden und ihre Fragen nicht wären, würden Patric Hautle und Bruno Manser ihre Arbeit in vollkommener Stille verrichten. Ausser natürlich einer der beiden sichtet einen Steinbock. Hautle ist nämlich auch Jäger. Das Duo versteht sich auch ohne Worte und so ist der Wanderweg innerhalb einer Stunde für den Winter präpariert.

Bei der Arbeit auf der Himmelsleiter. Bild: Ralph Ribi

Nun fehlt nur noch die Himmelsleiter. Werden hier auch alle Seile abmontiert? «Nein, hier wird ja kein Schnee liegen. Wir lockern einfach die Seile.» Mit den kälteren Temperaturen verändere sich nämlich auch die Spannung auf die Seile, erklärt Hautle. Dann arbeitet er sich Stufe um Stufe die Himmelsleiter empor.

Es könnte eine monotone Arbeit sein, wenn da nicht das Bewusstsein wäre, dass ein falscher Schritt tödlich enden kann. Hautle aber lässt sich weder von der Höhe noch von vorbeiquetschenden Touristen oder rauem Wetter aus der Ruhe bringen. Er kennt und liebt seine Berge im Alpstein und hofft deshalb, dass er auch im Herbst in 20 Jahren noch hier oben stehen und die Seile der Himmelsleiter lockern wird.

Video: Ralph Ribi

