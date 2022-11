Reportage Ciao Italia – wie die italienischen Vereine und Institutionen in der Ostschweiz langsam verschwinden Die Italienischschulen in der Ostschweiz sind nicht die einzige Institution italienischen Lebens in der Ostschweiz, die zu kämpfen haben. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Nicht nur die Italienischschulen in der Ostschweiz kämpfen mit Problemen. Auch andere Vereine und Institutionen stehen vor einer ungewissen Zukunft. Bild: Donato Caspari

Vien l'autunno sospirando, sospirando alla tua porta, sai tu dirmi che ti porta? Rorschach, Ende November. 13 Kinder brüten an einem kalten Donnerstagnachmittag in einem Klassenzimmer des Schulhauses Mariaberg über einem Gedicht. Draussen ist es bereits dunkel. Ein Bub schaut gedankenverloren auf sein Blatt, das Lehrerin Liberata Ginolfi soeben verteilt hat. Ein ganzer Tag Schule und jetzt noch in den Italienischkurs. Das macht müde. Der Bub gähnt.

Der Herbst kommt, seufzend, kannst du mir sagen, was er bringt? Gedichtzeilen der Ungewissheit. Ungewissheit – ein Wort, das die Zukunft des freiwilligen Italienischunterrichts in der Ostschweiz beschreibt. Wegen bürokratischer Differenzen zwischen dem Trägerverein und dem italienischen Staat sowie blockierter Gelder aus Rom fanden die Italienischkurse für heimatliche Sprache und Kultur (HSK) mehrere Monate nicht statt. Aufgrund einer Überbrückungslösung wurden sie bis zumindest bis im Sommer wieder aufgenommen.

In Rorschach sind es an diesem Tag die ersten Italienischlektionen nach einer «zu langen» Pause, wie die 70-jährige Ginolfi sagt. Auf der schwarzen Wandtafel steht in weisser Kreide: «Bentornati» – willkommen zurück. Doch seit die Eltern selbst für die Italienischstunden ihrer Kinder in die Tasche greifen müssen, sitzen nur noch knapp über die Hälfte der Schülerinnen und Schüler in Ginolfis Klasse. Für diejenigen, die nicht mehr kommen, wird später in der Pause ein Abschiedsfest stattfinden. Tupperwareboxen voll selbst gebackener Schokolademuffins und eine Flasche mit dunkelrotem Himbeersirup deuten darauf hin.

Ungewissheit – ein Wort, das nicht nur die Zukunft der Italienischkurse beschreibt. Sondern auch den Zustand der hiesigen italienischen Vereine und Institutionen veranschaulicht. Wie steht es um das italienische Leben in der Ostschweiz?

Von 300 auf 40 geschrumpft

Guido Etterlin, Schulratspräsident von Rorschach. Bild: Benjamin Manser

Eine Stunde vor Unterrichtsbeginn. Guido Etterlin sitzt in seinem Büro im Rorschacher Rathaus, wenige Gehminuten von der Primarschule Mariaberg entfernt. Unter den Füssen knarrt und glänzt der polierte Parkettboden. Etterlin ist in Rorschach aufgewachsen und seit 15 Jahren Schulratspräsident. Er sagt:

«In den vergangenen Jahren sind die Zahlen der Schülerinnen und Schüler, die an den Kursen für heimatliche Sprache und Kultur teilnehmen, kontinuierlich zurückgegangen.»

Nicht nur Italienisch, auch andere Sprachen seien betroffen, fügt Etterlin hinzu. Aufgrund der sinkenden Schülerzahlen habe zudem eine Konsolidierung stattgefunden. Die HSK-Kurse würden vor allem noch in Rorschach stattfinden.

Etterlin stellt nicht nur bei den Sprach- und Kulturkursen ein sinkendes Interesse fest. Er sagt:

«Leider sterben der Region die italienischen Vereine und Institutionen weg.»

Nur noch ein Chor und ein Bocciaclub seien übrig geblieben. Warum? «Wegen der weit fortgeschrittenen Integration der Italienerinnen und Italiener in die Schweizer Gesellschaft», sagt Etterlin. Und ergänzt: «Je länger eine Migrantengruppe hier ist, desto weiter schreitet die Integration fort.» Und mit jeder Generation wird laut Etterlin das Bedürfnis nach einem Umfeld, in dem die Sprache der alten Heimat gesprochen wird, kleiner.

Rolando Ferrarese, Direktor des italienischen Kulturzentrums in St.Gallen. Bild: PD

Ciao Italia – das langsame Verschwinden des italienischen Lebens betrifft nicht nur die Region Rorschach, sondern die ganze Ostschweiz. Rolando Ferrarese, Direktor des italienischen Kulturzentrums in St.Gallen, sagt:

«In den Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts gab es mehr als 300 italienische Vereine in der Ostschweiz.»

Vor der Pandemie seien es immerhin noch 80 bis 90 gewesen. Heute seien es noch knapp 40 «lebendige» Vereine.

Während der Coronajahre hätten viele italienische Vereine ihre Programme und Aktivitäten nicht durchführen können, so Ferrarese weiter. Dadurch hätten die Einnahmen und Mittel gefehlt, um Kosten wie die Miete der Vereinslokale zu begleichen. Ferrarese ergänzt:

«Die Vereine leiden zudem an Mitgliederschwund, weil das Interesse der jungen Generation nicht vorhanden ist.»

Mitglieder verzweifelt gesucht

In Liberata Ginolfis Klasse geht der Unterricht weiter. Eine Nonna, die Lippen rot, die Haare schwarz gefärbt, flüstert wenig diskret ihrem Enkel die Antworten auf Ginolfis Fragen zu. Der Bub zuckt mit den Schultern. Auf einem der hellbraunen Holzpulte liegt ein grüner Turnbeutel. Darauf prangt in weisser Schrift: FCSG 1789. Ein Gspänli trägt einen grün-weissen Wollschal. Das Schwarz-Weiss von Juventus Turin? Das Rot-Schwarz des AC Milan? Das Schwarz-Blau des mailänder Stadtrivalen Inter? Weit und breit keine Spur. Die Herzen der Ragazze und Ragazzi sind grün-weiss.

Ein Vater – sein T-Shirt erinnert an das Cupspiel vom August zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Rorschach-Goldach im Espenmoos – sagt, vor ein paar Jahren, als er selbst die Italienischkurse in heimatlicher Sprache und Kultur in der Region besucht habe, sei das noch unvorstellbar gewesen. «Wir alle trugen stolz die Leibchen unseres Lieblingsfussballvereins aus Italien.» Auf seinem Schoss zappelt ungeduldig ein kleiner Bub im Spidermanpullover. FCSG-Trikots habe es damals in der Scuola Italiana einfach nicht gegeben, sagt er.

Fussballtrainer Tobias Haag. Bild: PD

Sport ist denn auch ein Paradebeispiel für das schleichende Wegsterben der italienischen Vereine und Institutionen in der Ostschweiz und für die erfolgreiche Integration der Italienerinnen und Italiener. Das zeigt auch die Erfahrung von Tobias Haag, Lehrer im ausserrhodischen Waldstatt und Fussballtrainer in St.Gallen. Haag trainiert Männer im Alter zwischen 40 und 60 Jahren. In dieser Alterskategorie fusionierte sein Klub, der FC Fortuna St.Gallen, im August des laufenden Jahres mit dem Italienerfussballverein FC Juventus. «Sie hatten immer wieder Mühe, genügend Spieler für die Spiele aufzutreiben. Da auch wir manchmal Personalnot hatten, kam die Fusion zu Stande», sagt Haag. «Neu heissen wir FC Fortuna Juventus St.Gallen.»

Früher habe es in der Ostschweiz mehrere ausschliesslich italienische Fussballklubs gegeben, sagt Haag. Er erwähnt die Teams FC Azzurri oder Salentina, die es heute nicht mehr gibt. Während die Italienerfussballklubs aussterben, ist bei anderen Nationalitäten das Gegenteil der Fall. «So wächst zum Beispiel der ursprünglich kosovo-albanische KF Dardania, dessen erste Mannschaft spielt unterdessen erfolgreich in der zweiten Liga interregional Fussball.» Inzwischen sei der Klub multikulturell.

Mitgliederschwund – ein Problem, das auch der Alpini-Verein Frauenfeld – die Frauenfelder Sektion der Associazione Nazionale Alpini Turgovia – kennt. Aktuar Fabio Stump sagt:

«Sollte unser Verein einmal wegsterben, liegt es an der Überalterung der Mitglieder. Neue kommen nicht nach. Somit ist es eine Frage der Zeit, wie lange es ihn noch geben wird.»

Ganz Italien war vertreten

Rorschach, Mariaberg-Schulhaus. Der erste Unterricht nach langer Zeit ist an diesem Tag für die 13 Buben und Mädchen aus Rorschach und Goldach für heute beendet. Auch für Liberata Ginolfi. Die Lehrerin, die seit 50 Jahren in der Ostschweiz lebt und arbeitet, sitzt am Tisch eines kleinen italienischen Restaurants in Rorschach und gönnt sich zum Feierabend eine Birra Moretti. Auf dem Tisch dampfen frischgebackene Pizza und Pinsa, im Hintergrund dröhnt laut eine italienische Liebesschnulze. Ginolfi lacht, die dunklen Augen funkeln. Doch die Lehrerin mit dem krausen, grauen Haar wirkt auch ein wenig müde.

Vor 30 Jahren gab es laut Ginolfi in der Ostschweiz noch zirka 2000 Italienischschülerinnen und -schüler. Heute sind es noch rund 800 Kinder. Ob die sinkenden Schülerzahlen in den Italienischkursen Grund für die Querelen zwischen Rom und Trägerverein, dem LCI St.Gallen sind? «Nein», sagt Ginolfi bestimmt. Die Verantwortung für die Probleme liege allein beim italienischen Staat, sagt sie.

Liberata Ginolfi nimmt einen Schluck Bier und schaut hinaus in die Dunkelheit. «Schau», sagt sie und zeigt zum Coiffeurgeschäft auf der anderen Strassenseite. «Dort waren früher die Sizilianer.» Die Lehrerin aus Leidenschaft sagt:

«Siciliani, Pugliesi, Campani – alle Regionen Italiens waren hier früher vertreten.»

Maestra Tina schwelgt in nostalgischen Erinnerungen an rauschende Feste und Bankette. Doch sie ist auch Realistin. Dass italienische Vereine und Institutionen aus der Region verschwunden seien, sei normal. «Und ein Zeichen der erfolgreichen Integration der Italienerinnen und Italienern in die Ostschweizer Gesellschaft», sagt Ginolfi und trinkt einen letzten Schluck Bier.

