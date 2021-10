Reportage «Am Ende das Produkt in den Händen zu halten, macht mich stolz»: So stellt Käser Paul Koller das Urnäscher Raclette her Mit den tieferen Temperaturen kommt die Lust auf heissen Käse. Raclette hat wieder Hochsaison. Seit vier Monaten hat Paul Koller darum alle Hände voll zu tun. Er zeigt uns die Produktion und verrät Tipps für den Racletteabend daheim. Sheila Eggmann Jetzt kommentieren 28.10.2021, 11.15 Uhr

Paul Koller, Betriebsleiter der Urnäscher Milchspezialitäten AG, zeigt den Raclettekäse im Käsekeller. Bild: Andri Vöhringer (Urnäsch, 26. Oktober)

Jede Käserei hütet ein Geheimnis. Erst recht, wenn sie im Appenzellerland liegt. Vielleicht ist das nur ein Vorurteil. Wir werden es heute herausfinden.

In der Milchspezialitäten AG in Urnäsch ist an diesem Morgen Hochbetrieb. Paul Koller ist seit ein Uhr morgens auf den Beinen. Er verarbeitet den Käse vom Vortag, wäscht die Anlage, nimmt die Milch der Landwirte entgegen. Heute gewährt er uns einen Blick über seine Schulter in die grossen Milchkessel. Vielleicht rückt er auch das eine oder andere Geheimrezept heraus.

Die Milch stammt von Hornkühen

Paul Koller stellt an diesem Morgen zusammen mit seinem Team Raclette her. Käser ist er «enart schon immer», mit 15 ging er in die Lehre, mit 25 wurde er Meister und blieb bis heute auf dem Beruf. 38 Jahre Käsekompetenz. Koller sagt: «Mir gefällt die Vielfalt in diesem Beruf. Man hat mit Lebensmitteln, mit Technik und mit den Milchlieferanten zu tun.» Er steht bei einem grossen Edelstahlkessi und lässt entkeimte Milch hineinfliessen. Es ist nicht irgendeine Milch, sondern solche von Hornkühen. Von den rund 600 Kühen, die für die Urnäscher Käserei Milch produzieren, sind nur fünf hornlos. Macht das einen Unterschied beim Käsen? Koller verneint und sagt: «Ihre Milch ist auch weiss.» Aber er finde es noch schön, wenn die Kühe Hörner haben.

Nachdem die Milch im Kessi zirkuliert, fügt Ivan Capaccio, Milchtechnologe im zweiten Lehrjahr, Milchsäurebakterien und anschliessend Lab hinzu. Lab ist ein Enzym aus dem Kälbermagen und sorgt dafür, dass die Milch gerinnt. Die Masse muss nun 25 Minuten stillstehen. Es ist laut. Die Maschine, welche im Hintergrund die Milch von Keimen befreit, wummert. Man versteht sich kaum.

Ivan Capaccio, Milchtechnologe im zweiten Lehrjahr, fügt der Milch Lab hinzu. Bild: Andri Vöhringer (Urnäsch, 26. Oktober)

Derweil presst eine weitere Maschine die Käselaibe, die bereits in den frühen Morgenstunden gefertigt wurden. Koller hebt danach bei jedem der 60 Käse routiniert die Presselemente hoch. Er sagt:

«Bei grösseren Betrieben muss man das nicht mehr machen. Dort ist das alles automatisiert.»

Die grossen Käsereien geben den Ton an

Käsen in einem kleinen Unternehmen ist eine Herausforderung. Man muss erfinderisch sein, um mithalten zu können. Koller sagt: «Mit den Grossen muss man als kleiner Betrieb preislich mithalten. Man muss sich anpassen.» In Urnäsch setzt man deshalb unter anderem auf Spezialitäten: Seit drei Jahren stellt der Betrieb Ginkäse her, als Raclette sowie als Hartkäse. «Damit konnten wir ein wenig Fuss fassen.» Der Hartkäse hat es in das Sortiment einiger Grossverteiler geschafft.

Zusätzlich verkauft die Käserei ihre Produkte im eigenen Laden. Raclette läuft seit einigen Jahren gut, vor allem ab November bis zu Ostern. Doch auch danach ist noch nicht Schluss: Die Nachfrage werde auch im Sommer immer grösser, das sei früher anders gewesen.

Die geronnene Milch, die noch immer im Edelstahlkessi rotiert, wird nun mit einer Käseharfe geschnitten. Aus ihr entsteht später Natureraclette. In welchem Stadium würde beim Spezialkäse der Gin hinzugegeben? Koller schmunzelt. Das würden manche gerne wissen, meint er. Die weisse Masse wird dickflüssiger, durch das Schneiden entstehen Stückchen, das sogenannte Bruchkorn trennt sich von der Molke. Später wird der Käsebruch gewaschen, erwärmt und in runde Käseformen abgefüllt. Nach dem Pressen kommt der Käse schliesslich zum Lagern in den Keller. Entstanden sind nun rund 400 Kilogramm Raclette.

Dort bleiben sie für ein paar Monate. Dabei kommt es auf das Timing an: Wird der Laib zu lange gelagert, kann es sein, dass er ölig wird. Ist er zu wenig lange im Keller, schmilzt er nicht gut. Koller sagt: «Vier Monate Lagerzeit ist für Raclette ideal. Dann sind die Schmelzeigenschaften am besten.»

Koller pflegt die Laibe im Käsekeller. Es riecht intensiv nach Rinde. Bild: Andri Vöhringer (Urnäsch, 26. Oktober)

Raclette ist der Lieblingskäse von Koller. Er isst ihn meist mit Speck unter dem Käse. «Man kann aber auch Früchte nehmen. Oder Gemüse und anderes Fleisch hinzufügen», sagt er. Seine Tipps für einen gelungenen Racletteabend: Man braucht ein gutes Öfeli, und zwar ein viereckiges. Sonst schmelze der Käse nicht regelmässig. Ausserdem soll man den Käse nicht allzu lange auf der Schaufel lassen, sonst fettet er aus. Und natürlich ist besonders gut, seinen eigenen Käse essen zu können. Koller sagt: «Das eigene Produkt am Ende in den Händen zu halten und verkaufen zu können, das macht mich stolz.»

