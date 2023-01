Wie der Eurocity von München nach Zürich seine Fahrgäste verpasst

Reportage «29 wäre er gefahren, aber der hat 30 Minuten Verspätung»: Wie der Eurocity seine Fahrgäste in St.Gallen verpasst Kommt der Eurocity von München nach Zürich in St.Gallen vorbei, tut er das selten pünktlich. Zum Ärger vieler, aber nicht aller. Einige, so scheint es, rechnen schon gar nicht mehr mit dieser Verbindung. Renato Schatz Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Der Eurocity von München nach Zürich rennt der Uhr meist hinterher. Bild: Benjamin Manser

Ein Mann steht alleine neben Gleis eins am Bahnhof in St.Gallen und blickt hoch zur Anzeigetafel. Zwanzig nach drei ist es, um 15.29 Uhr soll der Eurocity von München kommend nach Zürich fahren. Doch er hat Verspätung, «ca. 12' später» steht da. Der Mann rümpft die Nase, verschwindet in der Unterführung und taucht kurz darauf auf dem Perron gegenüber wieder auf, wo um 15.37 Uhr ein weiterer Zug Richtung Zürich fährt, der aber eine Viertelstunde länger braucht.

Zwei Mittdreissiger lassen ihr Gepäck auf dem Bahnsteig neben Gleis eins fallen. Blick zur Tafel. Sie fragt ihn, weshalb der Zug derart verspätet sei. Er öffnet die SBB-App. Plötzlich ein langgezogenes «Aaaah». «Jetzt ist klar, weshalb», sagt er in astreinem Berndeutsch. «Der kommt aus München.» Er lacht laut. Die Unpünktlichkeit des Eurocity hat sich bis nach Bern herumgesprochen.

Mit dem Eurocity in rund dreieinhalb Stunden von München nach Zürich reisen, so verspricht es der Fahrplan. Die Realität sieht aber anders aus. Ganz zum Unmut von St.Galler Pendlerinnen und Pendlern, wie die Videoumfrage auf dem Perron zeigt. Video: Sarah Wagner

Eine Frauenstimme ertönt: «Der Eurocity nach Winterthur, Zürich Flughafen, Zürich Hauptbahnhof, Abfahrt 15.29 Uhr, wird zirka zwölf Minuten später abfahren. Grund dafür ist ein Ereignis im Ausland.»

«Ereignis» hört sich freudig an und ist laut Duden ein «besonderer, nicht alltäglicher Vorgang». Mit dem «Ereignis» meinen die SBB die Verspätung, die der Eurocity von München nach Zürich in Deutschland und Österreich angehäuft hat. Doch dieser Vorgang ist weder freudig noch besonders, ja längst alltäglich ist er.

Das übliche Bild, wenn der Eurocity von München aus kommend in St.Gallen hält. Bild: Renato Schatz

Die Verspätung schöntrinken

«Gleis eins, Einfahrt des Eurocity nach Winterthur, Zürich Flughafen, Zürich Hauptbahnhof, Abfahrt 15.29 Uhr. Erste Klasse Sektoren B und C, zweite Klasse Sektoren D, E und F.» Zwei Minuten später ist der Zug da. Die Luke bei der Lokomotive öffnet sich. Schichtwechsel im Führerstand. Kurzer Plausch, dann ruft der, der jetzt Feierabend hat, «Ciao!». Und geht gemächlich Richtung Treppe zur Unterführung.

Weiter hinten, im Speisewagen: eine Frau im noblen Rollkragenpullover. Liest die «Süddeutsche Zeitung». Auf dem Tischchen ein offenes Buch, eine halbvolle Weissweinflasche und ein halbleeres Weinglas. Kann man sich Verspätung schöntrinken?

Ein Schaffner pfeift laut, die sich schliessenden Türen piepsen und der Zug fährt los. Mit zwölf Minuten Verspätung. Es bleibt ein Luftzug.

Vier Minuten, das geht noch

Zwanzig nach fünf ist es jetzt: «Der Eurocity nach Winterthur, Zürich Flughafen, Zürich Hauptbahnhof, Abfahrt 17.29 Uhr, wird zirka vier Minuten später abfahren. Grund dafür ist ein Ereignis im Ausland.» Dieses Mal stehen mehr Leute auf dem Perron, sie haben Feierabend. Es ist Stosszeit, für viele auch Stresszeit.

Doch hier hat es niemand eilig. Vielleicht, weil man den Eurocity von München nach Zürich fast nicht verpassen kann. Wenn, dann umgekehrt, dann verpasst der Eurocity seine Fahrgäste, die eine andere Verbindung wählen. Aber nicht jetzt, vier Minuten Verspätung, das geht noch.

Wieder die Durchsage. Das Perron ist mittlerweile voll, doch keiner schaut hoch, spitzt die Ohren, unterbricht den Song oder das Gespräch, um der Frauenstimme zu lauschen. Die Verspätungsdurchsage fährt bei den Fahrgästen von Göschenen nach Airolo, geht beim einen Ohr rein und kommt beim anderen wieder raus.

«Bitte nicht einsteigen»

Dann kommt der Zug mit seiner spitzen Nase. Darauf aufgemalt die drei Flaggen der Länder, die der Eurocity passiert. In der Mitte, etwas grösser und höher wie auf einem Podest, die Schweiz. Sie leidet am meisten unter den Verspätungen. Rechts die deutsche und links die österreichische Flagge, Silber und Bronze quasi.

Alle Plätze sind besetzt. Bild: Renato Schatz

Der Zug ist voll, auch in der ersten Klasse, wo eine Frau zur Kollegin sagt: «Ich schaue wegen der Anschlusszüge.» Sie rechnet aus, wie viel Zeit ihr in Zürich zum Umsteigen bleibt. Vier Minuten Verspätung, das geht nun nicht mehr.

«Halt nur zum Aussteigen», steht in der SBB-App unter der Haltestelle Winterthur und Zürich Flughafen. Am Bahnhof in Winterthur ist der Zug gar nicht erst gelistet, weder auf der grossen Übersichtstafel noch am Gleis selber. Dort steht nur: «Bitte nicht einsteigen.» Die Leute folgen, sie steigen aus, aber nicht ein.

Am nächsten Morgen, halb zehn, Gleis eins. Keiner da. Kein Fahrgast, kein Eurocity. Das Handy verrät: eine Gleisänderung. Also Gleis zwei, wo zwei ältere Damen stehen, gemeinsam auf ein Handy blicken, sich beraten. «Ah, 29 wäre er gefahren. Aber der hat 30 Minuten Verspätung.»

Alle anderen nehmen die abermalige Verspätung hin. Es ist, als rechnen sie gar nicht mehr mit dem pünktlichen Erscheinen des Eurocity. Und wenn er rechtzeitig kommt, dann ist es ein Ereignis. Für einmal keines im Ausland.

