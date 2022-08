Den Teufel an die Wand malen oder mit der AHV dagegen fahren?

Rente Den Teufel nicht an die Wand malen oder mit der AHV dagegen fahren? So verlief das «Tagblatt»-Podium zur AHV-Reform Ende September stimmt die Schweiz darüber ab, ob das Rentenalter der Frauen sowie die Mehrwertsteuer erhöht werden soll. Im «Tagblatt»-Podium im Pfalzkeller mit Ostschweizer Bundespolitikerinnen und -politikern geht es auch um den Zustand der AHV. Renato Schatz 17.08.2022, 06.30 Uhr

Im Pfalzkeller in St.Gallen diskutierten (von links nach rechts): Stefan Schmid (Moderator und Tagblatt-Chefredaktor), Diana Gutjahr (SVP), Nicolo Paganini (Mitte), Barbara Gysi (SP) und Paul Rechsteiner (SP). Bild: Belinda Schmid

Rund 40 Minuten vor Beginn verirren sich fünf Touristinnen und Touristen in den Pfalzkeller in St.Gallen. Eine Dame, die Französisch spricht, umklammert einen Stadtführer, als sie mit grossen Augen die raffinierte Architektur des Baus studiert. Ein anderer trägt stilecht Flipflops und kurze Hosen. Und als er die etwa 220 leeren Stühle sieht, fragt er: «Was findet denn hier statt?»

Ein Thema, das bewegt: die AHV-Reform. Denn 40 Minuten später sind alle Stühle besetzt, mehr als das: Rund 30 Leute sitzen gar auf der Treppe hinter der letzten Stuhlreihe, um dem «Tagblatt»-Podium beizuwohnen. Und herauszufinden, was passieren würde, wenn das Rentenalter der Frauen sowie die Mehrwertsteuer erhöht werden, um die Finanzierung der AHV zu sichern. Am 25. September stimmt die Schweiz über die beiden Vorlagen ab. Damit die Reform in Kraft tritt, müssen beide angenommen werden.

Trat lebendig und lautstark auf: Diana Gutjahr. Bild: Belinda Schmid

Doch plötzlich geht es wieder um Architektur. Dieses Mal um ein simples Bauteil: eine Wand. Die Thurgauer SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr sagt, man fahre die AHV an die Wand, wenn man die Vorlage nicht annehme. Nicolo Paganini, als St.Galler Mitte-Nationalrat ebenfalls Vertreter der Pro-Seite, zementiert Gutjahrs Meinung und sagt: «Die AHV muss wieder auf ein gesundes Fundament gestellt werden.» Einer der Gründe gemäss Gutjahr: «2025 wird die AHV mehr Ausgaben als Einnahmen haben.» Indem das Rentenalter der Frauen auf 65 erhöht wird, soll die AHV entlastet werden.

«Arbeiten ist doch etwas Schönes»

Paul Rechsteiner sagte: «92 Prozent fahren gut mit der AHV. Nur acht Prozent zahlen mehr ein als sie bekommen. Das ist das Geniale.» Bild: Belinda Schmid

Es ist an diesem Dienstagabend auch ein Ringen nach Deutung, ein Malen nach Zahlen. Werden sie in den nächsten Jahren rot sein oder schwarz? Muss die AHV saniert werden oder nicht? Paul Rechsteiner, St.Galler SP-Ständerat, sagt: «Es wird getan, als sei die AHV eine schlechte Sache. Dabei sind die Töpfe voll.» Auch sei sie «genial finanziert», «bei den heutigen Verhältnissen in Bern könnte man sie gar nicht mehr einführen». Man solle den Teufel nicht an die Wand malen, sagt derweil die St.Galler SP-Nationalrätin Barbara Gysi.

Der architektonisch raffinierte Pfalzkeller war voll: Die 220 Stühle waren allesamt besetzt. Bild: Belinda Schmid

Auch die Deutung des Alters wird verhandelt. Laut Gysi nähmen vor allem die vielen Frauen mit körperlich anstrengenden Berufen Schaden, wenn die AHV-Reform wie geplant umgesetzt werde. Gutjahr dagegen hebt den «Knowhow-Transfer» zwischen älteren und jüngeren Menschen hervor:

«Arbeiten ist doch etwas Schönes. Das beste Beispiel ist doch Paul Rechsteiner, der auch jetzt noch arbeitet.»

Nicolo Paganini ist seit 2018 Nationalrat. Belinda Schmid

Nur: Wie lange eigentlich noch? «Sie erfahren es schon noch», sagt der 69-Jährige auf die Frage von Moderator und «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid, ob er für eine weitere Legislaturperiode in der kleinen Kammer kandidieren werde. Rechsteiner fürchtet, dass im Falle der Reform schon eine nächste zur Debatte steht: «Es ist jeder naiv, der nicht sieht, dass das Rentenalter 67 auf der Agenda einiger Parteien ist.» Paganini ist nicht dafür und Gutjahr reicht es «im Moment».

Die Frage nach Gleichstellung

Die St.Galler SP-Nationalrätin Barbara Gysi. Bild: Belinda Schmid

Dafür gibt es weitere Spitzen in Richtung links. Im Bezug auf ein für Frauen und Männer gleiches Rentenalter sagt Gutjahr, deren Mikrofon wohl besonders nah am Mund ist: «Gleichsetzung wird immer gefordert. Jetzt können wir sie umsetzen.» Bloss würden laut Gysi die Renten für die Frauen sinken, wenn die Vorlage durchkommt. Sie sagt: «Frauen haben generell eine schlechtere Rente – durch Lohndiskriminierung und Arbeit, die nicht bezahlt wird.» Frauen einfach ein Jahr länger arbeiten zu lassen, sei «fantasielos».

In einer Sache sind sich beide Lager dennoch einig: Dass die AHV das «wichtigste Sozialwerk» sei. Gewissermassen ist es das Gerüst dieser Diskussion. Wie gut es hält, darüber sind die Meinungen am Dienstagabend im Pfalzkeller geteilt.