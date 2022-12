Ausbau bei den Appenzeller Bahnen: Bundesrat wartet ab

Regionalverkehr «Ernüchternd»: Bundesrat schiebt Ausbauten auf dem Netz der Appenzeller Bahnen auf die lange Bank Randregionen befürchten, im Gerangel um den Ausbau des Schweizer Bahnnetzes unterzugehen. Der Innerrhoder Mitte-Nationalrat Thomas Rechsteiner hat beim Bundesrat interveniert – und ist über dessen Antwort enttäuscht. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 22.12.2022, 17.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Doppelspurabschnitte zwischen St.Gallen und Trogen können warten, findet der Bundesrat. Bild: Urs Bucher

Wird die Ostschweiz in den Plänen des Bundes für den Bahnausbau benachteiligt? Ja, sagen die Verkehrsdirektoren von St.Gallen, Thurgau, beiden Appenzell, Schaffhausen, Glarus und Graubünden. Sie verlangten im September Korrekturen. Beschlossene Massnahmen, etwa für die Fernverkehrsstrecke St.Gallen-Winterthur, den Knoten St.Gallen und das Netz der Appenzeller Bahnen, stünden auf der Kippe oder würden in der Planung fehlen.

Die Beschleunigung der Verbindung St.Gallen-Winterthur verlangt inzwischen auch das Bundesparlament – nach intensivem Ostschweizer Lobbying. Konkrete Bauprojekte sind aber noch nicht beschlossen, der Verteilkampf der Regionen um den nächsten Bahn-Ausbauschritt 2026 steht erst noch bevor.

Thomas Rechsteiner, Innerrhoder Mitte-Nationalrat. Bild: Urs Bucher

Ländliche Regionen befürchten, in diesem Gerangel unterzugehen. Thomas Rechsteiner, Innerrhoder Mitte-Nationalrat und Mitglied des Verwaltungsrats der Appenzeller Bahnen, intervenierte im September beim Bundesrat. In seiner Interpellation schrieb er, die aktuelle Ausbaustrategie bevorzuge Grossprojekte vor allem in Zentrumsregionen, «während kleinere, aber notwendige Ausbauschritte in den ländlichen Räumen eher stiefmütterlich behandelt werden». Es sei absehbar, dass in den nächsten Jahrzehnten ein Grossteil der Infrastrukturinvestitionen in drei Grossprojekte fliesse: Herzstück Basel, Tiefbahnhof Luzern und Tunnelverbindung Zürich-Altstetten-Aarau.

Neue Baustellen erst wieder ab 2032

Rechsteiner erkundigte sich unter anderem nach Doppelspurausbauten auf dem Netz der Appenzeller Bahnen: «Teilt der Bundesrat meine Auffassung, dass der Beseitigung von Einspurabschnitten zur Stabilisierung des Verkehrs eine hohe Bedeutung zukommt, beispielsweise auf der Strecke St.Gallen-Trogen?»

Jetzt antwortet der Bundesrat – und verneint: Der Fahrplan 2035 könne ohne zusätzliche Doppelspurausbauten auf der Strecke St. Gallen-Trogen umgesetzt werden. Neue Baustellen, die heute noch nicht beschlossen seien, kämen auf dem Schweizer Bahnnetz erst ab 2032 wieder in Frage - wegen der Fahrplanstabilität, das gesamte System sei stark ausgelastet.

Mehr noch: Der Bund will Gleisausbauten auf der Strecke der Frauenfeld-Wil-Bahn - sie gehört ebenfalls zu den Appenzeller Bahnen - wieder streichen, obwohl diese bereits beschlossen waren. Grund seien massive Mehrkosten gegenüber der ursprünglichen Planung. Der Viertelstundentakt kommt deshalb nicht durchgehend, sondern nur zu den Hauptverkehrszeiten. Die Kürzung geschehe in Absprache mit den Kantonen, schreibt der Bundesrat. Gleichwohl kritisierten die Ostschweizer Verkehrsdirektoren bei ihrem Auftritt im letzten Sommer auch diesen Punkt.

«Konsequenzen sind nicht akzeptabel»

«Ernüchternd» sei die Antwort des Bundesrats, sagt Rechsteiner auf Anfrage. Dass das Netz stark ausgelastet und nicht stabil sei, zeige, wie dringend der Handlungsbedarf sei.

«Wenn weiter zugewartet wird und sich der Bahnverkehr so wie vom Bundesrat aufgezeigt entwickelt, wird der Handlungsdruck noch grösser und es besteht die Gefahr, dass die Randregionen auf weitere dringend notwendige Ausbauten noch lange warten müssen.»

Die Konsequenzen für regionale Linien wie Wil-Frauenfeld oder St.Gallen-Trogen seien «nicht akzeptabel», sagt Rechsteiner. Schon beschlossene Ausbauvorhaben, die im Vergleich zu den Grossprojekten viel weniger kostspielig seien, würden gestrichen - gegen den Willen des Parlaments. «Der Druck auf Fahrplanverdichtungen nimmt zu, die Angebote können jedoch ohne weitere Kreuzungsstellen oder Ausweichstellen nicht erhöht werden oder knappe Umsteigezeiten können nicht eingehalten werden.»

Es ist nicht der erste Vorstoss des Mitte-Nationalrats zu diesem Thema. Schon im Vorjahr hatte er gewarnt, in der Strategie Bahn 2050 des Bundes drohten die Bedürfnisse der Randregionen zu kurz zu kommen. Es sei erfreulich, dass inzwischen auch die Ostschweizer Kantone in dieser Sache aktiv geworden seien, sagt er.

Das Bundesamt für Verkehr wehrte sich im Herbst gegen die Kritik aus der Ostschweiz. Die Bahn sei in der Region in letzter Zeit bereits stark ausgebaut worden, und der Ausbau gehe weiter – Stichworte dazu seien die S-Bahn St.Gallen, die Linie St.Gallen-Konstanz sowie die Vorhaben am Bahnhof Wil und auf der Rheintalstrecke.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen