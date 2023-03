Cheftrainer soll minderjährige Kunstturnerin missbraucht haben

Regionales Leistungszentrum Ostschweiz «Er war wie ein zweiter Vater»: Mutmasslicher Missbrauchsfall am Leistungszentrum für Kunstturnen in Wil kommt nach dreieinhalb Jahren vor Gericht Der ehemalige Cheftrainer des Leistungszentrums in Wil soll eine damals 15-jährige Kunstturnerin sexuell missbraucht haben. Er streitet alles ab. Dreieinhalb Jahre nach der Anzeige kommt der Fall vors Kreisgericht. Die Anklageschrift gegen den gebürtigen Ungaren gibt tiefe Einblicke in die grässliche Tat, die ihm vorgeworfen wird. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 10.03.2023, 18.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Nachwuchs-Kunstturnerin beim Training im Regionalen Leistungszentrum Ostschweiz in Wil. Bild: Benjamin Manser

Seit der erschütternde Fall ans Licht kam, sind über dreieinhalb Jahre vergangen. Am Dienstag wird er am Kreisgericht Wil verhandelt. Der aus Ungarn stammende damalige Cheftrainer des regionalen Leistungszentrums Ostschweiz in Wil (RLZO) wurde verhaftet und in Untersuchungshaft gebracht. Er soll im Mai 2018 eine seiner Protegées, eine damals 15-jährige Kunstturnerin, bei sich zu Hause mit Alkohol gefügig gemacht und dann sexuell missbraucht haben.

Das Mädchen hatte fast eineinhalb Jahre gewartet, ehe sie im August 2019 Anzeige gegen den heute 44-jährigen Trainer erstattete, für den die Unschuldsvermutung gilt. «Ich wollte die anderen Turnerinnen schützen», sagte sie damals gegenüber dem «Tagblatt». «Und seine Frau. Sie ist ja auch meine Trainerin.»

Es ist ungewöhnlich, dass zwischen Anzeige und Verhandlung so viel Zeit vergeht. Zunächst dauerte es 15 Monate, bis die definitive Anklageschrift erstellt war, weil die Verteidigung des Trainers weitere Beweise geltend machte. Wegen eines offenen Gesuchs für internationale Rechtshilfe zur Abklärung des Vorlebens des Beschuldigten wies das Kreisgericht Wil 2021 dann die erste Anklage wieder an das zuständige Untersuchungsamt Gossau zurück. Fast zwei Jahre später soll endlich ein Urteil gefällt werden.

Zum ersten Mal liegt der Redaktion auch die Anklageschrift gegen den Cheftrainer vor, die sich auf die Aussagen des Mädchens stützt. Sein dort beschriebenes Vorgehen schockiert – auch Jahre nachdem der Fall bekannt geworden ist.

«Du bist besser als meine Frau»

Seit ihrem achten Lebensjahr trainierte die heute zwanzigjährige Kunstturnerin am RZLO – fünf Stunden pro Tag. Die Familie war extra dafür nach Wil gezogen. Ihr grosses Ziel: die Olympischen Spiele. 2014 wurde der Beschuldigte neuer Cheftrainer und sie sein Schützling. Durch die vielen Trainingsstunden baute er eine innige Beziehung zum Mädchen auf, betreute sie auch in Fragen von Beziehungen, Schule und Ausbildung. Er sei «wie ein zweiter Vater» gewesen, sagte sie später gegenüber dem «Tagblatt». Dabei wusste sie auch, dass sie auf ihn angewiesen war, um ihren Traum von Olympia zu erfüllen. Im Leistungssport sind gute Trainer schwer zu finden.

2017 fing es mit Komplimenten an. «Du bist sexy», sagte der Beschuldigte gemäss Anklageschrift dem damals 14-jährigen Mädchen. Es folgten Dinge wie «Ich will dich» und «Du bist besser als meine Frau». Später sagte er ihr, dass er mit ihr duschen, sie heiraten wolle, er fragte sie nach einem «Motivationsbild». «Ich habe ihm vertraut wie einem Vater», sagte sie 2019 im «Tagblatt». Aber auch:

«Ich habe immer gespürt, dass das nicht okay ist.»

Ende Mai 2018 bat der Beschuldigte die 15-Jährige an einem späten Nachmittag in seine Wohnung. Er wolle etwas mit ihr besprechen. Gemäss den Aussagen des Opfers setzten sie sich aufs Sofa und der Beschuldigte gab ihr Schnaps und Rotwein zu trinken. Sich selbst schenkte er auch grosszügig ein. Er fing an, sie anzufassen und zu küssen, worauf sie ihm zu verstehen gab, dass sie dies nicht wolle, und von ihm wegrückte.

Seine Annäherungen wurden forscher, sie versuchte, ihn wegzudrücken, doch er packte das Mädchen und legte sie rücklings aufs Sofa. Es folgten mehrere sexuelle Handlungen. Sie beschreibt, vom Vorgehen des Beschuldigten derart schockiert gewesen zu sein, «dass sie es vorübergehend über sich ergehen liess und die Gegenwehr einstellte». Zum Geschlechtsverkehr kam es nicht. Irgendwann gelang es ihr, sich von ihrem Trainer zu lösen und die Wohnung zu verlassen.

Daraufhin hatte er ihr mehrmals geschrieben und sie angerufen, bis er die 15-Jährige nach einer Stunde überzeugte, zurückzukehren. Kaum war sie in der Wohnung, erklärte er, «er wolle beenden, was er angefangen habe» und verging sich erneut an ihr. Zirka zwanzig Minuten dauerte es, bis sie sich wieder befreien und aufstehen konnte. Als sie die Wohnung verlassen wollte, hielt der Beschuldigte sie zunächst am Arm zurück. Dann liess er sie gehen. So zumindest steht es in der Anklageschrift.

Als das Mädchen am Folgetag zum Training gekommen sei, habe der Beschuldigte bereits im Eingangsbereich des RZLO auf sie gewartet. Er habe sie gewarnt, niemandem davon zu erzählen, da beide ansonsten mit Konsequenzen rechnen müssten.

Die Ehefrau wird neue Cheftrainerin

Es dauerte eineinhalb Jahre, bis das Mädchen den Mut aufbrachte, Anzeige zu erstatten. Im August 2019 wurde der Mann umgehend in Untersuchungshaft genommen. Die zu diesem Zeitpunkt 17-jährige Kunstturnerin stellte sich darauf im RZLO den Eltern ihrer Mitturnerinnen und Mitturner, um ihnen zu erklären, dass sie es gewesen war, die den Trainer angezeigt hatte – weil er sie missbraucht hatte.

Doch anstatt Mitgefühl schlug dem Mädchen Hass entgegen. Ein beträchtlicher Teil der Eltern habe sie mehr oder weniger offen der Lüge bezichtigt, erzählte sie gegenüber dem «Tagblatt». Ob sie es beweisen könne, sei sie gefragt worden. Und belehrt, dass es besser wäre, sie käme nicht mehr ins Training, damit die anderen Kinder ohne Ablenkung weitertrainieren könnten. «Sie glauben mir einfach nicht», sagte sie damals.

«Warum sollte ich so etwas Schlimmes erfinden?»

Der Cheftrainer wurde wenige Wochen nach seiner Festnahme wieder aus der U-Haft entlassen. Kurz darauf ernannte der Vorstand des RLZO seine Ehefrau zur neuen Cheftrainerin. Im November 2019, zwei Tage nach der Bekanntgabe, kehrt das Mädchen dem Spitzensport für immer den Rücken. Sie war über Monate von Eltern und anderen Trainern, die dem mittlerweile gekündigten Cheftrainer die Stange hielten, gemobbt und angefeindet worden. Der umstrittene Personalentscheid brachte das Fass zum Überlaufen.

Anfangs 2020 wechselte das RZLO den gesamten Vorstand aus und ergriff aufgrund des Falls verschiedene Massnahmen, um den minderjährigen Kunstturnerinnen und Kunstturnern eine Ansprechstelle für ihre Sorgen und Nöte zu bieten. Das Mädchen fand dennoch nie zurück zu ihrer Leidenschaft.

Es steht Aussage gegen Aussage

Sie und ihre Familie möchten heute nichts zu ihrem Wohlbefinden sagen, um den Prozess nicht zu gefährden. Die Anklage lautet auf mehrfache sexuelle Handlungen mit einem Kind, mehrfache sexuelle Nötigung sowie versuchte Nötigung. Die Staatsanwaltschaft beantragt gegen den Beschuldigten eine teilbedingte Freiheitsstrafe von dreissig Monaten, wobei zehn Monate zu vollziehen und zwanzig Monate unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren bedingt aufzuschieben seien. Ferner fordert sie zehn Jahre Landesverweis und ein lebenslängliches Verbot jeglicher Tätigkeiten, die regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfassen.

Der Beschuldigte hat bisher jegliches Fehlverhalten abgestritten. Somit steht Aussage gegen Aussage. Wie die Beweislage im Detail aussieht, wird sich am Dienstag im Gericht zeigen.