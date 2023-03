Ex-Cheftrainer des RLZO ist schuldig

Regionales Leistungszentrum Ostschweiz Ehemaliger Cheftrainer der Ostschweizer Kunstturnerinnen wird der mehrfachen sexuellen Handlungen mit einem Kind schuldig gesprochen Das Kreisgericht Wil hat entschieden: Nach einem dreieinhalbjährigen Verfahren hat es den ehemaligen Cheftrainer des Leistungszentrums in Wil verurteilt. Eine damals 15-jährige Kunstturnerin wirft ihm sexuellen Missbrauch vor. Er streitet bis heute alles ab, aber das Gericht schenkt den Aussagen der heute 20-Jährigen Glauben. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 14.03.2023, 20.28 Uhr

Nach dreieinhalb Jahren gibt es im Missbrauchsfall am Regionalen Leistungszentrum Ostschweiz ein Urteil: Der Ex-Cheftrainer ist schuldig. Symbolbild: Imago

Mehr als 20 Personen wurden befragt, diverse Telefone ausgewertet, sogar ein internationales Rechtshilfegesuch nach Island wurde gestellt. Eindeutige Beweise brachte all dies dennoch nicht zu Tage. Am Ende bleibt es ein Vieraugendelikt: Aussage gegen Aussage. Ausschlaggebend ist also die Glaubhaftigkeit der Schilderungen des Mädchens.

Das Kreisgericht Wil spricht den ehemaligen Cheftrainer des Regionalen Leistungszentrums Ostschweiz in Wil (RLZO) der mehrfachen sexuellen Nötigung und der mehrfachen sexuellen Handlungen mit einem Kind schuldig.

Der Fall schlug im Sommer 2019 hohe Wellen. Der Cheftrainer der Ostschweizer Nachwuchskunstturnerinnen wurde im August verhaftet und in Untersuchungshaft gebracht. Eine Turnerin warf ihm vor, sie im Alter von 15 Jahren bei sich zu Hause mit Alkohol gefügig gemacht und mehrfach sexuell missbraucht haben.

Die Jugendliche hatte nach dem Vorfall rund 14 Monate mit der Anzeige gewartet, weil sie «andere Turnerinnen und seine Frau vor dem Skandal schützen wollte», wie sie dieser Zeitung damals sagte. Seither sind weitere dreieinhalb Jahre vergangen, bevor das Kreisgericht Wil am Dienstag zu einem Urteil kommt.

Trainer möchte nichts sagen

Das Mädchen, heute 20 Jahre alt, sagt vor Gericht erneut aus, nachdem sie zuvor mehrmals von der Polizei und der Staatsanwaltschaft vernommen wurde. Während der Beschuldigte in einem Nebenraum wartet und per Kopfhörer mithört, erzählt sie nochmals im Detail, was an jenem Nachmittag 2018 geschah. Sie spricht leise, aber ihre Aussagen sind bestimmt. Nur an einigen Stellen bringt sie ein kaum vernehmbares Beben der Stimme leicht ins Stocken.

Sie erzählt davon, wie sie ihr Trainer, zu dem sie ein inniges Verhältnis hatte, unter einem Vorwand in ihre Wohnung bat, gemeinsam mit ihr Schnaps und Wein trank und sich dann an ihr verging, wobei es jedoch nicht zum Geschlechtsverkehr kam.

Ihre Aussagen entsprechen im Wesentlichen dem, was in der Anklageschrift steht, über deren Inhalt in einem vorherigen Artikel (11. März 2023) bereits ausführlich berichtet wurde. Neu ist nur, dass der Vorfall am 20. Juni und nicht wie zuvor angenommen um den 23. Mai geschehen sei.

Ihr Peiniger hingegen, der den Saal erst betritt, nachdem die heute 20-Jährige diesen nach der Befragung wieder verlassen hat, will vor Gericht nicht aussagen und verweist stattdessen aufs Plädoyer seiner Verteidigerin.

Sie sei nie in seiner Wohnung gewesen

Sowohl der Staatsanwalt wie auch die Anwältin des Mädchens, die als Privatklägerin eine Genugtuung in Höhe von mindestens 10’000 Franken fordert, legen ausführlich dar, warum die Aussagen des Mädchens konsistent und glaubhaft seien.

«Der Detailreichtum und Umfang der Geschichte lassen sich nicht durch ein 15-jähriges Mädchen erfinden», sagt der Staatsanwalt. Sie sei in ihren Aussagen stets konsistent geblieben, die leichten Abweichungen von einer Einvernahme zu anderen würden für die Wahrheit sprechen, nicht dagegen, argumentiert die Anwältin. Sie habe zudem nie Belastungseifer gezeigt und auch von Anfang an Erinnerungslücken zugegeben – zum Beispiel, was den genauen Tatzeitpunkt betrifft.

Ein Motiv habe sie ebenfalls nicht gehabt. Sie sei auf ihren Trainer angewiesen gewesen, um ihre sportlichen Ziele zu erreichen, und habe eine innige Beziehung zu ihm gepflegt. Er sei «wie ein zweiter Vater» für sie gewesen.

Dazu kommen mehrere Umstände, welche die Aussagen des Mädchens stützen. Sie gab an, an Abend des Geschehens ihren damaligen Freund angerufen und ihm alles erzählt zu haben. Dieser bestätigte dies. Ausserdem hat der Trainer gemäss der Anklage nachweislich gelogen. Die Frage, ob das Mädchen jemals bei ihm in der Wohnung gewesen sei, verneinte er. Doch auf einem Handy wurden Videoaufnahmen vom 23. Mai gefunden, die zeigen, wie das Mädchen betrunken auf seinem Sofa liegt und er ihren Rücken streichelt. Ob es sich um den Tag des Vorfalls oder einen anderen Abend handelt, bleibt unklar. Offenbar war dies kein Einzelfall.

Zudem weist die Anwältin auf die fristlose Kündigung seiner vorherigen Anstellung in Island hin. So habe es dort bereits im Jahr 2014 ähnliche Probleme mit dem Beschuldigten gegeben, wie eine seiner damaligen Schützlinge ausgesagt habe.

«Sie suchte Aufmerksamkeit»

Als die Verteidigerin ihr Plädoyer vorträgt, fragt man sich derweilen, ob vom gleichen Fall die Rede ist. Basierend auf den gleichen Akten kommt sie zu völlig gegenteiligen Schlüssen. Sie hält die Aussagen des Mädchens keineswegs für glaubwürdig, bemängelt insbesondere ihren Aussageeifer und die Detailarmut. Sie fordert, ihren Mandanten von allen Vorwürfen freizusprechen und ihm eine Entschädigung von 67’000 Franken auszuzahlen sei.

Das Mädchen habe die Anschuldigungen erfunden, um Aufmerksamkeit zu bekommen, lautet die Argumentation der Verteidigerin. Da die sportliche Karriere der Jugendlichen wegen mehrerer Verletzungen zum Zeitpunkt der Anzeige faktisch bereits vorbei gewesen sei, habe ihr Trainer seinen Fokus zunehmend die anderen Teammitglieder gesetzt. Sie habe sich durch die Anschuldigungen wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken wollen.

Ihrem Freund habe sie die Geschichte ein Jahr zuvor erzählt, weil sie abermals seine Aufmerksamkeit erzwingen wollte. So sei es gemäss der Verteidigerin auffallend, dass sie nur ihrem damals noch sehr frischen Freund von dem Übergriff erzählte, nicht aber ihren beiden engsten Mitturnerinnen, mit denen sie seit Jahren täglich trainierte.

Ebenfalls habe das Mädchen ihre Geschichte ständig angepasst, wenn sie mit neuen Tatsachen konfrontiert worden sei. So habe sie beispielsweise das Datum des Vorfalls mehrmals geändert, zuletzt auf den 20. Juni. An jenem Abend sei die Frau des Angeklagten jedoch zu Hause gewesen und nicht in einem Trainingslager, wie es das Mädchen ausgesagt hatte. Die Verteidigerin fasst zusammen: «Es besteht kein Zweifel, dass der angeklagte Sachverhalt so nicht zutreffen kann».

30 Monate Haft und zehn Jahre Landesverweis

Der vorsitzende Richter sieht es anders. Die Tatsache, dass das Mädchen entgegen den Aussagen des Angeklagten mehrfach bei ihm zu Hause war, davon mindestens einmal betrunken und alleine, wie Fotos und Videoaufnahmen beweisen, mache ihre Aussagen glaubhaft. Wann genau sich der Vorfall abgespielt habe, sei daher irrelevant.

Und so geht das Gericht auf fast alle Forderungen der Staatsanwaltschaft ein und verurteilt den ehemaligen Cheftrainer des RLZO zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von dreissig Monaten, wobei sechs Monate zu vollziehen und zwanzig Monate unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren bedingt aufzuschieben sind. Ferner wird er für zehn Jahre des Landes verwiesen und erhält ein lebenslanges Verbot für Tätigkeiten, die regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfassen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.