Rechtsstreit Kein Platz für Fahrende im Kanton St.Gallen: Jenische und Sinti wollen sich Durchgangsplatz in Thal vor Bundesgericht erkämpfen Das Verwaltungsgericht des Kantons St.Gallen hat eine Beschwerde der Radgenossenschaft der Landstrasse – des Dachverbands der Jenischen und Sinti in der Schweiz – abgelehnt. Die Radgenossenschaft zieht nun das Urteil ans Bundesgericht weiter. Dennoch sprechen die Fahrenden von einem Teilerfolg. Rossella Blattmann Aktualisiert 13.04.2021, 18.54 Uhr

Der Thaler Gemeinderat hatte sich Ende Mai gegen einen provisorischen Durchgangsplatz für Fahrende auf dem Areal Fuchsloch entschieden. Bild: Rudolf Hirtl



Die Radgenossenschaft der Landstrasse, die Dachorganisation der Jenischen und Sinti der Schweiz, kämpft weiter um einen Durchgangsplatz in Thal. Nachdem sich der Thaler Gemeinderat Ende Mai 2019 gegen einen Durchgangsplatz auf dem Areal Fuchsloch entschieden hatte und ein Rekurs der Radgenossenschaft beim Kanton abgewiesen worden war, hatte sie Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons St.Gallen eingelegt.

Diese wurde abgelehnt. Der Beschluss des Gemeinderates von Thal habe nur «den Charakter eines politischen Grundsatzentscheides» und sei daher nicht anfechtbar, zitiert die Radgenossenschaft der Landstrasse in einer Medienmitteilung das Verwaltungsgericht des Kantons St.Gallen.

Grundrechte von Minderheiten

Die Schweizer Jenischen und Sinti wollen dennoch weiter für den Durchgangsplatz in Thal kämpfen – und zwar vor Bundesgericht.

Warum der Weiterzug ans Bundesgericht? Juristin Melanie Aebli ist die Rechtsvertreterin der Radgenossenschaft der Landstrasse. Sie sagt:

«Die Radgenossenschaft zieht das Urteil weiter, weil auch Jenische und Sinti das Recht haben, vor ein Gericht zu ziehen, wenn ihre Grundrechte missachtet werden.»

Felix Wüst, Gemeindepräsident von Thal. Bild: PD

Felix Wüst, Gemeindepräsident von Thal, ergänzt: «Die Fahrenden haben sicherlich ein Recht auf Durchgangsplätze im Kanton», sagt Wüst. Er gibt den Ball weiter an den Kanton: Über die genauen Standorte müsse der Kanton entscheiden.

Melanie Aebli widerspricht: Nach jahrelangen Verhandlungen scheitere es oft am Willen der Gemeinde, dass ein Platz für Jenische und Sinti nicht zu Stande komme, sagt Melanie Aebli. Doch die Gemeinden seien auch den Grund- und Menschenrechten verpflichtet, beispielsweise einer anerkannten Minderheit wie den Jenischen und Sinti in der Schweiz das Recht zu gewähren, ihre traditionelle Lebensweise fortzuführen. «In diesem Fall hat der Kanton St.Gallen sogar einen Richtplan, mit dem Ziel, einen Durchgangsplatz auf diesem Grundstück der Gemeinde Thal zu errichten. Dieser Plan wäre verbindlich», sagt Aebli.



Marco Paganoni, Mitarbeiter Kommunikation beim Baudepartement des Kantons St.Gallen. Bild: PD

Revidierter Ortsplan im Sommer

Ähnlich tönt es vonseiten des Kantons: Marco Paganoni, Mitarbeiter Kommunikation beim Baudepartement des Kantons St.Gallen, bestätigt, dass der Auftrag zur Erstellung eines Durchgangplatzes in Thal weiterhin im kantonalen Richtplan enthalten ist. «Der Richtplan ist für die Gemeinden verbindlich», sagt Paganoni. Die Gemeinde Thal sei für ihre Ortsplanung zuständig; deshalb habe sie im Rahmen der laufenden Ortsplanungsrevision den Richtplan zu beachten. Die Fläche, zu welcher der Standort Fuchsloch gehöre, sei heute Gemeindegebiet, ergänzt er.

Paganoni sagt:

«Die Gemeinde hat die Aufgabe, eine passende Bauzone auszuscheiden, in welcher ein Durchgangsplatz für Fahrende realisiert werden kann.»

Der Kanton erwarte von der Gemeinde Thal bis im Spätsommer den revidierten Ortsplan zur Vorprüfung. Was kann der Kanton St.Gallen tun, wenn sich eine Gemeinde gegen einen Durchgangsplatz für Fahrende stellt? Dem Kanton stünden keine rechtlichen Instrumente zur Verfügung, einen festen Durchgangsplatz gegen den Willen der Gemeinde durchzusetzen, sagt Paganoni. Dem Baudepartement sei es zudem ein Anliegen, die Durchgangsplätze in Absprache und im Einvernehmen mit der jeweiligen Standortgemeinde zu erstellen.

Kein einziger Durchgangsplatz im Kanton St.Gallen

Im Kanton St.Gallen gibt es aktuell vier Standplätze für Fahrende: Einen in St.Gallen, einen in Uznach, und zwei in Wil. «Offizielle, über das ganze Sommerhalbjahr zugängliche Durchgangsplätze, gibt es im Kanton St.Gallen keine», sagt Paganoni.

Gemäss dem St.Galler Konzept werde ein Bedarf von sechs Durchgangsplätzen im Umkreis der Zentren – St.Gallen, St.Margrethen, Buchs, Sargans, Rapperswil-Jona und Wil – angenommen. Ein vor zwei Jahren vorgesehener, provisorischer Durchgangsplatz in Vilters-Wangs wurde laut Paganoni mittlerweile aufgrund des fehlenden Einvernehmens mit der Gemeinde nicht mehr weiterverfolgt.

Die Jenischen, Sinti und Roma haben laut Paganoni die Möglichkeit des sogenannten «Spontanhalts». Dabei handelt es sich um einen kurzfristig vereinbarten Aufenthalt von Fahrenden bei Privatpersonen gegen Entgelt als Entschädigung für Umtriebe auf einem Grundstück, das sonst anderweitig genutzt wird. «Ein Spontanhalt ist grundsätzlich im ganzen Kanton St.Gallen möglich», sagt Paganoni.



Sichtbarkeit für Minderheiten

Daniel Huber, Präsident der Radgenossenschaft der Landstrasse. Bild: PD

Wieder kein Durchgangsplatz in Thal, der Gang ans Bundesgericht – Dennoch bezeichnet die Radgenossenschaft der Landstrasse das Urteil als Teilerfolg. Denn: Das Verwaltungsgericht des Kantons St.Gallen anerkennt darin die Radgenossenschaft der Landstrasse als Sprecherin der Jenischen und Sinti, was in der Vergangenheit nicht immer der Fall war. Wie dem Communiqué weiter zu entnehmen ist, hatte der Kanton St.Gallen in seiner Prozesseingabe – nachdem die Fahrenden Rekurs erhoben hatten – erklärt, dass die Radgenossenschaft nicht zur Einsprache berechtigt sei, weil die Radgenossenschaft «von vornherein nicht die fahrende Lebensweise pflegen könne», so die damalige Argumentation.



Das Urteil stärke die Radgenossenschaft in Bezug auf ihre Beschwerdebefugnis. Gestützt auf dieses Urteil und die Anerkennung als Sprecherin der reisenden Familien von Jenischen und Sinti werde die Radgenossenschaft künftig vermehrt Anhörung, Mitsprache und Einbezug in die Planung von Plätzen verlangen und dies notfalls gegenüber Kantonen und Gemeinden mit juristischen Mitteln vorbringen.

Daniel Huber, Präsident der Radgenossenschaft der Landstrasse, freut sich.

«Immer wieder mussten wir Fahrende unten durch, wir sind Schweizer mit den gleichen Pflichten, aber nicht den gleichen Rechten. Endlich werden wir gesehen. Endlich werden wir ernstgenommen. Das ist ein schönes Gefühl.»

Er hoffe, dass in Zukunft in der Schweiz nicht mehr über die Köpfe von Minderheiten hinweg entschieden werde.