Das Gerangel um den Ständeratssitz von Paul Rechsteiner ist gross – gleich bei mehreren Parteien in der vordersten Reihe mit dabei: Frauen! Paul Rechsteiner hat genug – und zwar schon Ende Dezember. Mit dieser Ankündigung hat der St.Galler SP-Ständerat einige Parteien auf dem linken Fuss erwischt. Die Leitungen in den Parteizentralen laufen heiss. Wer alles will den Sitz? Und mit wem? Ein Blick in die Kristallkugel.

Anwärterinnen auf den Sitz von Paul Rechsteiner: die Nationalrätinnen Barbara Gysi (SP), Esther Friedli (SVP), Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP) und Franziska Ryser (Grüne, von oben links im Uhrzeigersinn). Bilder: Andrea Tina Stalder, Keystone

Dieser Winter wird heiss in St.Gallen. Trotz gedrosselter Zimmertemperaturen. Es sind zwei Bundespolitiker, die dem Kanton einheizen und die kantonalen Parteizentralen in Wallung versetzen. Erst Bundesrat Ueli Maurer, wenige Tage später SP-Ständerat Paul Rechsteiner. Beide haben genug, beide hören auf. Der eine ist 71, der andere 70. Über Rechsteiners Rückzug aus Bundesbern wurde seit Monaten spekuliert, von den Bürgerlichen wurde der Tag gar herbeigesehnt. Rechsteiner beeindruckte dies nicht. Er politisierte weiter. Und es war immer klar: Er hört dann auf, wenn er will.

Nun will er. Und bereits Ende Dezember. Damit dürften auch seine schärfsten Kritiker und die mit den Hufen scharenden Bürgerlichen nicht gerechnet haben. Er dürfte damit so manche Partei auf dem linken Fuss erwischt haben.

Esther Friedli, St.Galler SVP-Nationalrätin. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Am meisten in die Bredouille bringt der SP-Doyen mit seinem «Überrumpelungsrückzug» die SVP. Sie rennt seit Jahren einem Ständeratssitz nach – nun kommt die neue Chance in einem denkbar ungünstigen Moment. Denn Esther Friedli, bislang Topkandidatin für den Ständerat, wird derzeit als mögliche Bundesratskandidatin gehandelt. Friedli wird sich entscheiden müssen – und auch wollen. Doch vorerst schweigt die Nationalrätin, Politologin und Gastronomin aus dem Toggenburg eisern. Klar ist: Entscheidet sie sich fürs Stöckli, werden es andere Interessenten schwierig haben.

Darauf angesprochen, versteckt sich Mike Egger, Nationalrat und Strategiechef der St.Galler SVP, hinter Floskeln – «ich bin entspannt», «die Ausgangslage ist bestens», «wir steigen mit dem besten Pferd ins Rennen». Seine konkreteste Aussage zum Ständerat und beruhigend für seine Partei zu wissen:

«Ich habe eine Idee, wer wo rennen soll – oder eben nicht.»

Und: «Wir müssen niemanden bringen, den man im Kanton nicht kennt.»

Roland Rino Büchel, St.Galler SVP-Nationalrat. Bild: Peter Schneider/KEYSTONE

Stefan Kölliker, St.Galler SVP-Regierungsrat. Bild: Benjamin Manser

Einer, der dieses Kriterium erfüllt, ist Regierungsrat und Bildungschef Stefan Kölliker. Er gehört seit 2008 der Regierung an und ist das amtsälteste Mitglied. Ihm wird immer mal wieder nachgesagt, nach Bern zu spienzeln. Schon früh ins Rennen gebracht, hat sich Roland Rino Büchel. Der Nationalrat war 2019 erfolglos zur Ständeratswahl angetreten, stellte aber noch am Wahltag in Aussicht, einen neuen Anlauf zu nehmen. Er war damals überzeugt: «Die SVP wird den Ständeratssitz holen, sobald Paul Rechsteiner nicht mehr antritt.»

Wann stellt Esther Friedli die Weiche Bundesrat oder Ständerat? Eggers knappe Antwort: «Wir sind täglich im Gespräch, teils mehrmals.»

Die mögliche Bundesratskandidatin, der langjährige Regierungsrat oder der Nationalrat, der es ein zweites Mal wagt? Die Parteileitung der St.Galler SVP trifft sich nächste Woche zu einer ausserordentlichen Sitzung. Wird sie an der Delegiertenversammlung im November eine Einerkandidatur präsentieren? «Ich könnte mir auch einen Zweiervorschlag vorstellen», sagt Egger.

Beim Sturm auf Stöckli hat die Partei teils legendäre Niederlagen mit früheren Zugpferden eingefahren: So schafften es weder der damalige nationale SVP-Präsident Toni Brunner (2011, Niederlage gegen Paul Rechsteiner), noch Thomas Müller (2015), noch Roland Rino Büchel und Mike Egger (beide 2019).

Paul Rechsteiner hat seine politische Karriere von 1977 bis 1984 als Gemeinderat der Stadt St. Gallen begonnen. Von 1984 bis 1986 gehörte er dem Grossen Rat des Kantons St. Gallen an. Von 1986 bis 2011 war er Nationalrat. Das Bild entstand in der Junisession 1986 im Nationalratssaal in Bern. Bild: Str/Keystone Die SP-Nationalräte Paul Rechsteiner, links, Moritz Leuenberger und SP-Nationalrätin Ursula Mauch diskutieren im März 1988 während der Frühlingssession anlässlich der Debatte über die international beschlossenen Sanktionen gegen Südafrika. Bild: Str/Keystone Nationalrat Paul Rechsteiner unterhält sich am 6. Juni 1989 im Nationalratssaal in Bern mit Bundesrat Arnold Koller. Bild: Str/Keystone Nationalrat Paul Rechsteiner spricht im September 1990 zur Grossen Kammer. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone Eine Pressekonferenz der Gruppe «Für eine soziale Schweiz in einem sozialen Europa - Kritisch für den EWR» vor der Abstimmung zum EWR-Beitritt, aufgenommen im Oktober 1992. Von links: Werner Carrobio, Jean-Michel Doloivo, Susanne Leutenegger-Oberholzer, Paul Rechsteiner, Isabelle Pittet, Ruedi Baumann und Peter Bichsel. Bild: Str/Keystone Nationalrat und Rechtsanwalt Paul Rechsteiner am 30. November 1995 im Bezirksgericht St.Gallen beim Prozess zur Rehabilitierung des ehemaligen Polizeihauptmanns Paul Grüninger. Rechsteiner vertritt beim Prozess Grüningers Tochter Ruth Roduner und deren Söhne vor Gericht. Bild: Regina Kühne/Keystone Der neue Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, Nationalrat Paul Rechsteiner, nimmt nach seiner Wahl am Samstag, 7. November 1998, in Davos die Glückwünsche der zurücktretenden Co-Präsidenten Christiane Brunner und Vasco Pedrina (hinten) entgegen. Bild: Arno Balzarini/Keystone Von links: Nationalrat und Rechtsanwalt Paul Rechsteiner, Ruth Roduner, Tochter von Paul Grüninger, Otmar Hersche, ehemaliger Direktor von Radio DRS, und Erich Billig, von Paul Grüninger geretteter Flüchtling, am 24. April 1998 bei der Medienkonferenz zum Thema «Paul Grüninger-Stiftung». Bild: Regina Kühne/Keystone Paul Rechsteiner, Präsident Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB), verkündet am Mittwoch, 28. April 1999, in Bern, dass in naher Zukunft die Vier-Tage-Woche kommen werde. Bild: Lukas Lehmann/Keystone Bundesrat Adolf Ogi diskutiert am Donnerstag, 9. Dezember 1999, im Nationalrat während der Debatte um die Umverteilungsinitiative mit Paul Rechsteiner. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone Paul Rechsteiner, Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB, äussert sich am Samstag, 20. Oktober 2001, an einer Pressekonferenz in Bern zur Situation der «Sans Papiers» in der Schweiz. Bild: Edi Engeler/Keystone Der Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB, Nationalrat Paul Rechsteiner, spricht am Samstag, 31. August 2002, auf dem Bundesplatz in Bern zu Demonstrierenden. Gut 12'000 Personen nahmen an der vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund organisierten Grossdemonstration teil, um gegen die vom Bundesrat vorgesehene Senkung des Mindestzinssatzes für Pensionskassen zu protestieren. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone Paul Rechsteiner, Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds SGB, reicht am Dienstag, 28. März 2006, in Bern eine Volksinitiative für ein flexibles AHV Alter ab 62 Jahren ein. Bild: Peter Schneider/Keystone Alterspräsident Paul Rechsteiner läutet am Montag, 3. Dezember 2007, am ersten Tag der Wintersession der eidgenössischen Räte in Bern, die 48. Legislatur ein. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone Bundesrat Pascal Couchepin diskutiert mit Paul Rechsteiner während der Frühlingssession der Eidgenössischen Räte am Donnerstag, 19. März 2009, im Nationalrat in Bern. Bild: Peter Klaunzer/Keystone Paul Rechsteiner spricht neben Claudia Friedl, Präsidentin SP Kanton St.Gallen, anlässlich einer Medienkonferenz zu den Ständeratswahlen am Mittwoch, 23. Februar 2011, im Restaurant Dufour in St.Gallen. Der St.Galler SP-Nationalrat und Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds kandidiert bei den Eidgenössischen Wahlen im Herbst für den Ständerat. Bild: Ennio Leanza/Keystone Paul Rechsteiner läuft neben Thomas Wepf, Regio-Sekretär Unia Ostschweiz, am 1.-Mai-Umzug am Samstag, 30. April 2011, durch die St.Galler Innenstadt. Bild: Ennio Leanza/Keystone Paul Rechsteiner jubelt mit SP-Kantonalpräsidentin Claudia Friedl, rechts, und Regierungsrätin Heidi Hanselmann, links, nach der Nachwahl für den Ständerat im Hofkeller des St.Galler Regierungsgebäudes am Sonntag, 27. November 2011. Bild: Ralph Ribi Wintersession, 12. Dezember 2011: Vereidigung von Ständerat Paul Rechsteiner im Ständerat. Bild: Christian Pfander/EQ Images Karin Keller-Sutter, damals Ständerätin, diskutiert mit Paul Rechsteiner im Ständerat am Freitag, 28. September 2012. Bild: Peter Klaunzer/Keystone Der St.Galler Ständerat Paul Rechsteiner mit der St.Galler SP-Regierungsrätin Heidi Hanselmann auf dem Weg zur Wahlfeier am Sonntag, 15. November 2015, in St.Gallen. Paul Rechsteiner (SP, bisher) konnte die Wahl vor Thomas Müller (SVP) für sich entscheiden. Karin Keller-Sutter (FDP) wurde bereits im ersten Wahlgang bestätigt. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone Standing Ovation für SGB-Präsident Paul Rechsteiner nach seiner Abschiedsrede anlässlich der SGB-Delegiertenversammlung am Samstag, 1. Dezember 2018, in Bern. Bild: Marcel Bieri/Keystone Wahlplakat für Ständerat Paul Rechsteiner für die Wahlen vom 20. Oktober 2019. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone Die wiedergewählten Ständeräte Benedikt Würth (CVP) und Paul Rechsteiner (SP) beim zweiten Wahlgang für die beiden St.Galler Ständeratssitze am Sonntag, 17. November 2019, in St. Gallen. Bild: Urs Bucher Paul Rechsteiner diskutiert mit Jakob Stark, SVP Thurgau, während der Debatte um das Bundesgesetz für die sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien während der Herbstsession der Eidgenössischen Räte am Donnerstag, 22. September 2022. Bild: Peter Klaunzer/Keystone Nach 36 Jahren im Bundesparlament verkündet Paul Rechsteiner seinen Rücktritt per Ende Jahr. Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 6. Oktober 2022)

Rechsteiners Rückzug ist die Chance für die Freisinnigen, ihre Ständeratsschmach loszuwerden. Zwar hatte der SP-Doyen 2011 nicht die FDP aus dem Ständerat geworfen; es war die Mitte (ehemals CVP), die damals in die Röhre schaute. Und seitdem auf der Lauer war – bis zur Bundesratswahl von Karin Keller-Sutter. Mit Beni Würth brachte sie im Frühling 2019 ihre Scherflein ins Trockene.

Bei der FDP breche wegen Rechsteiners Ankündigung nun keine Hektik aus, sagt Vize-Präsident Sven Bradke. Die Partei werde sich am Wochenende zu einer ersten Sitzung treffen, den Fahrplan besprechen und im November nominieren. Jedenfalls stehe St.Gallen nun vor einem «Super-Wahlmarathon, denn es wird kaum einer Partei im ersten Wahlgang gelingen, den Sitz zu holen.»

Nach möglichen Kandidatinnen und Kandidaten gefragt, gibt sich Bradke bedeckt. Susanne Vincenz-Stauffacher? «Sie kommt sicher in Frage.» Marcel Dobler? «Er hat an Profil gewonnen.» Marc Mächler? «Auch möglich.»

Susanne Vincenz-Stauffacher, St.Galler FDP-Nationalrätin. Bild: Belinda Schmid

Die Abtwiler Nationalrätin und Rechtsanwältin Susanne Vincenz-Stauffacher dürfte die Wunschkandidatin vieler Freisinnigen sein. Und das, obwohl ihre Bundesberner Karriere mit einer Ständeratsniederlage begonnen hatte. Im Frühling 2019 unterlag sie im Kampf um den Ständeratssitz von Karin Keller-Sutter gegen Beni Würth. Tempi passati. Die Abtwiler Rechtsanwältin nutzte die gewonnene Bekanntheit und schaffte im Herbst 2019 den Sprung in den Nationalrat. Wenig später wählten sie die FDP-Frauen Schweiz zu ihrer Präsidentin.

Marcel Dobler, St.Galler FDP-Nationalrat. Bild: Tobias Garcia

Ob Nationalrat und Unternehmer Marcel Dobler nochmals in den Ring steigt, ist fraglich. In den letzten Ständeratswahlen war er als Herausforderer von Beni Würth und Paul Rechsteiner angetreten. Im ersten Wahlgang erreichte keiner der Kandidierenden das absolute Mehr, doch SVP-Kandidat Roland Rino Büchel zog an Dobler vorbei. Die FDP verzichtete daraufhin auf den zweiten Wahlgang, die SVP trat an – und scheiterte haushoch.

Marc Mächler, St.Galler Regierungsrat und Finanzchef. Bild: Ralph Ribi

Regierungsrat Marc Mächler erweckt nicht den Eindruck, dass er die Pfalz möglichst zügig verlassen möchte. Seine Arbeit scheint ihm Freude zu machen, im Finanzdepartement ist er am richtigen Ort angekommen – nach seiner Wahl in die Regierung 2016 war er erst Bauchef. Wer sich umhört, vernimmt immer wieder, er sei eine der prägenden Figuren in der Regierung.

Die SVP will den Sitz, die FDP will den Sitz – und ebenso klar ist: Die SP will den Sitz behalten. Ihn zu verteidigen, wird im bürgerlich dominierten Kanton St.Gallen kein Spaziergang für die Genossinnen und Genossen. Das weiss auch Andrea Scheck, Präsidentin der St.Galler SP. Auch Rechsteiner habe man damals keine Chance eingeräumt, doch es habe geklappt. Und er habe bewiesen, dass eine produktive und gute Zusammenarbeit zwischen sozialer und bürgerlicher Stimme möglich sei und die Ostschweiz davon profitiere. Oder wie die Partei es formuliert: «Nur mit einer starken und breit abgestützten Vertretung im Ständerat sind die Interessen von St.Gallen erfolgreich durchzusetzen.» Scheck fügt an: «Das hat Paul glaubwürdig bewiesen.»

Wem könnte es gelingen, eine künftige bürgerliche Doppelvertretung im Ständerat zu verhindern? Die Geschäftsleitung der St.Galler SP entscheidet am 24. Oktober, wen sie für die Nachfolge von Rechsteiner ins Rennen schickt. Die parteiinterne Nomination erfolgt dann an einem ausserordentlichen Parteitag im November – dies dürfte eine reine Formsache sein.

Claudia Friedl, St.Galler SP-Nationalrätin. Bild: Anthony Anex/KEYSTONE

Barbara Gysi, St.Galler SP-Nationalrätin. Bild: Peter Klaunzer/KEYSTONE

Scheck lässt sich keine Namen entlocken. Doch es zeichnet sich ab, in welche Richtung es gehen wird: Die Partei möchte «jemanden mit Nationalratserfahrung» ins Rennen schicken. Bleibt die Frage, welche der beiden Nationalrätinnen sich einen Kammerwechsel in Bern vorstellen kann – Barbara Gysi oder Claudia Friedl? Viele trauen dies Gysi eher zu. Sie hat sich wiederholt als engagierte Kämpferin gezeigt – und sie könnte, nimmt man Rechsteiner als Massstab, locker noch drei Amtsdauern im Stöckli machen. Gysi ist 58. Friedl ist vier Jahre älter.

Im Frühsommer teilten beide Nationalrätinnen mit, dass sie 2023 erneut kandidieren wollen. Auf die Ständeratsfrage gaben sie sich bedeckt. Gysi sagte damals: «Das offene und linksgrüne St.Gallen braucht eine Ständeratsvertretung.»

Franziska Ryser, St.Galler Nationalrätin der Grünen. Bild: Marcel Bieri/KEYSTONE

Die Grünen waren die grossen Sieger der letzten Wahlen. Seit Herbst 2019 sind sie wieder in Bern vertreten – mit Nationalrätin Franziska Ryser. Und sie wollen diesen Lauf fortsetzen. «Wir werden 2023 zu den Ständeratswahlen antreten», sagte Daniel Bosshard, Präsident der St.Galler Grünen, im Sommer. «Denn es ist wichtig, ökologische und progressive Kräfte auch im Ständerat zu haben.» Ob ihre Kandidatin, wie vor vier Jahren, Ryser heissen wird, liess er offen. «Kann, muss es aber nicht zwingend sein.»

Nun stellt sich diese Frage früher als geplant. Auf Anfrage sagt Bosshard: «Wir werden die neue Ausgangslage in der Parteileitung diskutieren.» Und fügt an:

«Wir halten uns alle Optionen offen.»

Benedikt Würth, St.Galler Mitte-Ständerat. Bild: Alessandro Della Valle/KEYSTONE

Das Gerangel um den frei werdenden zweiten St.Galler Ständeratssitz kann eine Partei ruhig von der Seitenlinie aus beobachten: Die Mitte. Sie muss sich um den Sitz von Benedikt Würth kaum Sorgen machen. Er hat sich rasch eingelebt in Bern und wird national wahrgenommen.

Der vorläufige Blick in die Kristallkugel zeigt: Es könnte nächsten Frühling zu einer Frauenwahl kommen. Die nächsten Wochen werden es weisen.

