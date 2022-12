Recherche Schwerer Plagiatsfall an der HSG: Professor soll bei Habilitation abgeschrieben haben Ein Betriebswirtschaftsprofessor hat bei seiner Habilitationsschrift an der Universität St.Gallen systematisch plagiiert: Zu diesem Schluss kommt ein renommierter externer Gutachter. Zuvor verlief eine interne Untersuchung der Universität im Sand. Das wirft Fragen auf. Raphael Rohner 1 Kommentar 02.12.2022, 05.00 Uhr

HSG-Betriebswirtschaftsprofessor Lars Dinkel (Name geändert) steht im Verdacht, bei seinen Arbeiten abgeschrieben zu haben. Illustration: Oliver Marx

Die Vorgeschichte ist schnell erzählt: Studierende weisen die Universität St.Gallen darauf hin, dass es Hinweise gebe, wonach ein Betriebswirtschaftsprofessor wiederholt wissenschaftliche Arbeiten plagiiert, also von anderen Autoren abgeschrieben haben soll. Die HSG setzte eine Untersuchungskommission ein, die den Fall prüfte. Ergebnis: Da ist nichts. Alles im grünen Bereich. Die Sache drohte im Sand zu verlaufen.

Die «NZZ am Sonntag» machte am 9. September publik, dass ein HSG-Professor bei seiner Doktorarbeit systematisch plagiiert haben soll. Unsere Zeitung hat daraufhin zahlreiche Studenten kontaktiert und beim renommierten österreichischen Plagiatsprüfer Stefan Weber ein Gutachten in Auftrag gegeben. Resultat: In der Habilitationsschrift, die Professor Lars Dinkel (Name geändert) an der Universität St.Gallen vorgelegt hat, sind viele Passagen gar nicht von ihm. Diese Schrift ist die Grundlage seiner Karriere an der Universität St.Gallen, wo er als Titularprofessor für Betriebswirtschaftslehre seither Hunderte von Studierenden unterrichtet und bewertet.

Auf dem Campus wird die Sache unter Studierenden und Lehrpersonen schnell zum Thema Nummer eins. Eine Studentin erzählt:

Auch die «NZZ am Sonntag» liess einen Teil der Doktorarbeit des Professors untersuchen, und mehrere Experten kamen zum Schluss, dass diese niemals hätte angenommen werden dürfen. Da die Doktorarbeit nicht an der Universität St.Gallen eingereicht wurde, muss seine ehemalige Universität, die Technische Universität Darmstadt, ermitteln. Dort laufen die Untersuchungen seit über einem Jahr. Auf Anfrage bei der Universität heisst es knapp: «Das Verfahren läuft noch, darum werden wir uns nicht äussern.»

Plagiats-Tool für Studenten zeigt im Schnelltest: «Grosses Plagiatsrisiko»

Doch wie sieht es mit der Habilitation aus, welche Dinkel im Jahr 2012 an der Universität St.Gallen einreichte, und die es ihm erlaubt, den wissenschaftlichen Titel «Titularprofessor» vor dem Namen zu führen sowie Lehrveranstaltungen vor Studenten zu halten?

Schon eine Schnellprüfung mit dem Online-Tool «Turnitin», zur Feststellung von Plagiaten, zeigt innert vier Minuten: Es ist sehr wahrscheinlich, dass in der 512-seitigen Habilitation von Lars Dinkel mehrere plagiierte Stellen zu finden sind. Grund genug, genauer hinzuschauen und die Arbeit unter die Lupe zu nehmen. Und tatsächlich: Kopiert man beispielsweise eine Textpassage aus der Einleitung der Habilitation in eine Suchmaschine im Internet, findet man als Resultat bereits einen Abschnitt aus einer Doktorarbeit eines ehemaligen Studenten aus dem Jahr 2001. Der Text wurde praktisch identisch übernommen – gänzlich ohne Quellenangabe. Auch weitere Abschnitte der wissenschaftlichen Arbeit ähneln denen anderer Autoren deutlich.

Spezialist aus Salzburg findet Plagiate in Dinkels Habilitation

Diese Zeitung hat sich schliesslich entschieden, die Habilitation vom erfahrenen Salzburger Plagiatsexperten Stefan Weber, der schon die ersten 56 Seiten der Doktorarbeit von Dinkel für die NZZ untersucht hat, stichprobenartig überprüfen zu lassen. Und tatsächlich findet Weber innert kurzer Zeit zwei Dutzend Plagiate und stellt dasselbe gezielt plagiatorische Vorgehen wie in der Dissertation fest. Weber hält fest:

Grafik: Raphael Rohner

Doch nicht nur fremde Texte hat Dinkel übernommen: Auch Texte aus seiner eigenen Doktorarbeit – die laut Weber ebenfalls Plagiate beinhaltet – wurden noch einmal verwendet. Weber sagt: «Man erkennt eine klare Verschleierungstaktik des Plagiators. Mal wurde ein einzelnes Verb ausgewechselt, mal einfach ein Satz umgestellt, damit es nicht auf den ersten Blick klar wird, dass der Satz nicht von ihm ist.» Weber hat die sogenannten Eigenplagiate aufgelistet und kommt zum Schluss: «Das ist so definitiv nicht zulässig.»

Auch gemäss der Habilitationsverordnung der Universität St.Gallen ist dieses Vorgehen unzulässig. Da steht wortwörtlich: «Die Dissertation gilt nicht als schriftliche Habilitationsleistung, selbst wenn sie erweitert oder sonst neu bearbeitet wurde.» Das bestätigt auch Thomas Geiser, emeritierter Rechtsprofessor der HSG auf Anfrage: «Man kann nicht die gleichen wissenschaftlichen Erkenntnisse sowohl für die Dissertation wie auch für die Habilitation verwenden.» Diese Einschätzung deckt sich mit der Universität Zürich, welche in ihrem Merkblatt für den Umgang mit Plagiaten aus dem Jahre 2007 festhält: Als Plagiat gilt, wenn «die Verfasserin bzw. der Verfasser ein und dieselbe Arbeit (oder Teile davon) zu verschiedenen Prüfungs- oder Seminaranlässen einreicht».

Studierende der Universität St.Gallen sind angehalten, ihre wissenschaftlichen Arbeiten selbst akribisch auf Plagiate zu untersuchen, denn schon eine einzige nicht angegebene Quelle kann laut dem Leitfaden im Intranet der HSG zu einer Note 1 führen. Auch ist den Studierenden ausdrücklich verboten, dieselbe Arbeit oder Teile davon für mehrere Studienarbeiten zu verwenden. Im Student-Web der HSG steht explizit: «Ein Selbstplagiat, also der Rückgriff des Autors auf bestehendes, eigens verfasstes Textmaterial, ist für wissenschaftliche Arbeiten an der HSG nicht erlaubt.»

Weber weist darauf hin, dass die Untersuchungen der Habilitation nicht abschliessend sind: «Wir haben noch lange nicht alle Plagiate in Dinkels Arbeiten gefunden, da die Suche sehr aufwendig ist. Die Universität St.Gallen oder die Behörden sollten die Arbeiten selber minutiös prüfen. Es hat in dieser Arbeit Plagiate drin, die jeder Student auf Anhieb finden könnte.» Er betont auch, dass es sich um ein besonders krasses Fehlverhalten eines Wissenschafters handle, das von den Behörden untersucht und geahndet werden müsse. Es gehe auch um den finanziellen Aspekt. Denn: Dinkels Arbeiten wurden unter anderem auch beim renommierten Springer-Verlag gedruckt und publiziert. Auch da ist man überrascht von den Resultaten dieser Recherche und will sofort eine Untersuchung einleiten – auch gegen die Verantwortlichen der Universität St.Gallen, welche die Habilitation durchgewunken und anerkannt haben.

Rektor teilte schriftlich mit: Kein Fehlverhalten festgestellt

Recherchen dieser Zeitung zeigen, dass auch die St.Galler Rechtsanwältin Senta Cottinelli einen begründeten Plagiatsverdacht bezüglich Professor Dinkel bereits im Sommer 2021 bei der Universitätsleitung gemeldet hat. Es bestand Verdacht, dass bei der Doktorarbeit und bei der Habilitation plagiiert wurde. Wie die «NZZ am Sonntag» berichtete, untersuchte die HSG die Doktorarbeit allerdings nicht, da sie an einer anderen Universität eingereicht worden sei. Bei der Habilitation, welche über neun Monate lang durch eine «HSG-interne Untersuchungskommission» geprüft wurde, konnte indes «kein wissenschaftliches Fehlverhalten im Sinne der Integritätsrichtlinien festgestellt werden», heisst es in einem Schreiben des Rektors Bernhard Ehrenzeller, das dieser Zeitung vorliegt.

Grafik: Raphael Rohner

Angesichts des Gutachtens von Plagiatsprüfer Stefan Weber überrascht dieses Ergebnis, und es wirft Fragen auf. Plagiatsjäger Weber geht mit der Universität St.Gallen hart ins Gericht:

«Dass die Uni in neun Monaten nichts gefunden haben soll und wir in wenigen Tagen gleich 25 plagiierte Stellen, ist ein Begräbnis erster Klasse für die Schweizer Wissenschaft und die Universität.»

Hinweise dazu, was die interne Untersuchungskommission in den neun Monaten konkret geprüft hat und wie sie vorgegangen ist, fehlen gänzlich. Ebenso ist unklar, wer Teil dieser Untersuchungskommission war.

Vorwürfe seien haltlos, sagt Dinkels Anwalt

Wir haben Professor Lars Dinkel um eine schriftliche Stellungnahme gebeten, um sich zu den Vorwürfen zu äussern und um den Sachverhalt zu klären. Schliesslich hat er über die zehn Jahre, seit er Professor an der Universität St.Gallen ist, jährlich rund 200'000 Franken verdient, die der Steuerzahler mitbezahlt hat. Sein Anwalt weist jedoch alle Vorwürfe vehement zurück:

«Aufgrund von haltlosen Anschuldigungen zur Habilitation meines Klienten setzte die Universität St.Gallen letztes Jahr eine Untersuchungskommission ein, liess die Habilitation prüfen und auch extern untersuchen. In einer rechtskräftigen Verfügung stellte die Universität abschliessend Folgendes fest:

Grafik: Raphael Rohner

Ähnlich tönt es von der Seite der Universität St.Gallen. Wir haben Rektor Bernhard Ehrenzeller um eine Stellungnahme gebeten. Mediensprecher Joachim Podak antwortet, dass die Uni die Vorwürfe «sehr ernst genommen» habe. «Auch ein renommierter externer Experte wurde beigezogen.» Der Bericht der Untersuchungskommission sei zum Schluss gekommen, dass kein wissenschaftliches Fehlverhalten feststellbar sei und das Verfahren eingestellt werden solle. «Dieser Empfehlung ist der Rektor gefolgt». Damit bestehe kein Anlass für weitere Massnahmen, betont Podak.

Der Habil-Vater von Dinkel will sich auf Anfrage nicht zu den Vorwürfen äussern und verweist auf die Stellungnahme der HSG.

Was wussten der Universitätsrat und Stefan Kölliker?

Trotz der mehrfachen Vorwürfe gegen Dinkel und die Universität St.Gallen blieb der Professor die ganze Zeit an der Universität tätig, unterrichtete Studenten, betreute Doktoranden und wurde in der Zwischenzeit sogar zum Institutsleiter befördert. Doch warum hat die Universität den Professor nicht vorübergehend freigestellt, um der Sache auf den Grund zu gehen? Diesen Entscheid hätte der Universitätsrat fallen müssen, den Regierungsrat Stefan Kölliker präsidiert. Gemäss Recherchen dieser Zeitung ist der Universitätsrat bereits seit 2021 über den potenziellen Plagiatsfall informiert. Regierungsrat Kölliker wollte keine Stellung zu den Vorwürfen nehmen und verwies an den Rektor der Universität.

1 Kommentar Doris Meyer vor etwa einer Stunde 2 Empfehlungen Mit dem Hinweis, dass der Professor inzwischen zum Institutsleiter befördert worden sei, dürfte klar sein, um wen es sich handelt. Die Nennung eines Pseudonyms durch die AZ ist scheinheilig. 2 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen