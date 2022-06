Im Rebsteiner Industriegebiet brennt es erneut

«Ein Windstoss kann ausreichen»: In der Nacht auf Donnerstag brennt es im Rebsteiner Industriegebiet erneut – Brandwache war nicht mehr vor Ort

Nachdem in Rebstein am Dienstagabend zwei Industriehallen ausbrannten, entfachte sich am Donnerstagmorgen ein weiteres Feuer. Wenige Tage nach einem Grossbrand soll das nicht unüblich sein. Die Brandwache der Feuerwehr war allerdings nicht mehr vor Ort, um die Situation zu beobachten.