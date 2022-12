Universität St.Gallen: Das sagen Studierende zum Knall an der HSG

Reaktionen Studierende «Ich finde es gut, dass die HSG jetzt durchgreift»: Das sagen Studierende zum Knall auf dem Rosenberg Die Universität St.Gallen hat reagiert und am Freitag zwei Professoren provisorisch freigestellt. Die Studierenden unterstützen den Entscheid, wie ein Rundgang auf dem Campus am Freitagabend zeigt. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 16.12.2022, 20.42 Uhr

HSG-Studierende begrüssen es, dass die Universität die beiden Professoren provisorisch freigestellt hat. Bild: Christian Beutler/ Keystone

Liv Senn runzelt die Stirn. Nachdenklich scrollt die 19-jährige St.Gallerin über ihr Smartphone. Ein wenig ungläubig schaut die BWL-Bachelorstudentin zu ihren Freunden, die neben ihr vor einem Eingang der Universität St.Gallen stehen. Studierende strömen aus dem Gebäude und eilen fröstelnd durch den Schnee in Richtung Bushaltestelle. Die Stimmung ist gelöst. Bald ist Weihnachten, das Wochenende steht vor der Tür.

«Die richtige Entscheidung»

Auf den ersten Blick scheint es auf dem Rosenberg ein Freitagabend zu sein wie jeder andere auch. Doch dem ist nicht so. Denn was Liv Senn und ihre Freunde soeben erfahren haben, ist eine Nachricht, die innert kürzester Zeit weiter über die Gallusstadt hinaus ihre Kreise zieht: Der HSG-Universitätsrat und der Rektor haben zwei Professoren eines Instituts der betriebswirtschaftlichen Abteilung aufgrund eines Plagiatsverdachtes vorläufig freigestellt. Liv Senn streicht sich die blonden Haare aus dem Gesicht und sagt erleichtert:

«Ich finde es gut, dass die HSG jetzt durchgreift.»

Ähnlich tönt es von Senns Kommilitonin Carla Forlan. «Das ist die richtige Entscheidung», so die 20-Jährige. Sie hält fest: «Schliesslich müssen auch wir Studierende genau arbeiten und uns an die wissenschaftlichen Standards halten.» Wenn nicht, drohten schlechte Noten oder gar Exmatrikulation. Die St.Gallerin übt auch leise Kritik an der Kommunikation der HSG zum neuesten Skandal. Sämtliche Informationen habe sie aus dem «St.Galler Tagblatt» und nicht direkt von der Universität.

BWL-Student Louis Hollinger. Bild: Rossella Blattmannb

Der dritte BWL-Studierende im Bunde, Louis Hollinger, 21, spricht von einem «fairen Entscheid», auch wenn er nur provisorisch sei. Zu den plötzlich freigestellten Professoren seines Institutes sagt der Zürcher zudem:

«Ich frage mich: Was wäre passiert, wenn die Missstände nicht an die Öffentlichkeit gelangt wären? Wäre es dann auch so schnell gegangen?»

Beweislast vorhanden

Der angehende Wirtschaftspädagoge Sandro Hersche (27). Bild: Rossella Blattmann

Draussen ist es inzwischen stockdunkel. Nach und nach leert sich die Cafeteria. Doch vor der Bibliothek herrscht immer noch reger Betrieb. Hier tippt eine Studentin fleissig in ihren Laptop, dort ist ein Student tief in ein Buch versunken.

Auch langjährige HSG-Studierende begrüssen die Freistellung der beiden Professoren. Der 27-jährige angehende Wirtschaftspädagoge Sandro Hersche ist seit sieben Jahren an der Universität St.Gallen und hat bereits einen BWL-Bachelor und einen Marketing-Master-Abschluss in der Tasche. Von den neuesten Entwicklungen in der Plagiatsaffäre hat Hersche zu diesem Zeitpunkt noch keine Kenntnis. Er greift zum Handy, liest die News, lacht und schüttelt gleichzeitig den Kopf. Er sagt:

«Das ist ein sinnvoller, zu diesem Zeitpunkt richtiger Schritt der Uni.»

Schliesslich sei die Beweislast vorhanden. «Von Studierenden klauen – das ist einfach unfair», sagt Hersche.

«An der HSG brennt der Baum schon vor Weihnachten lichterloh», schrieb unlängst die «Neue Zürcher Zeitung». Doch wiederholte Verfehlungen scheinen dem Ansehen der Universität auf dem Rosenberg nicht zu schaden. Sämtliche an diesem Freitagabend Befragte betonen, dass sie gerne an der HSG studieren und einen Universitätswechsel aufgrund der Skandale ausschliessen.

