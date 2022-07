Mit Flipflops im ALpstein: So reagiert die Ostschweiz

Reaktionen «Natürliche Selektion, fahrlässig, selbst schuld»: Das meint die Ostschweiz zu den Flipflop-Wanderern im Alpstein Flipflops im Alpstein – die Reportage über schlecht ausgerüstete Wanderer führte bei unseren Leserinnen und Lesern in den sozialen Medien zu zahlreichen Reaktionen. Vor allem die Diskussion über Sicherheitsgeländer im Alpstein sorgte für Furore. Tabea Leitner Jetzt kommentieren 26.07.2022, 12.38 Uhr

Können Geländer das fehlende, notwendige Schuhwerk kompensieren? Bild: Raphael Rohner

Vergangene Woche stürzten gleich zwei Berggänger auf dem Abstieg vom Äscher in den Seealpsee unmittelbar nacheinander in den Tod. Daraufhin verlangte ein Teil der Bevölkerung, dass die gefährlichen Passagen mit Geländern gesichert werden sollten. Auf Facebook zeigen die Leute wenig Verständnis für den Wunsch nach baulichen Massnahmen. Die User sind sich einig: «Geländer bringen nichts.»

Wer im Alpstein wandern gehen will, muss – laut den Leserinnen und Lesern – gutes Schuhwerk tragen, bereits alpine Erfahrung mitbringen und sich den Gefahren bewusst sein. So kommentiert zum Beispiel ein Leser:

«Wer die Bedingung nicht erfüllt, soll den Nachmittag im Stadtpark verbringen. Mit den Flipflops könnt ihr in die Badi gehen.»

«Stadt-Idioten» sind keine Seltenheit

Immer wieder wird in der Kommentarspalte auf Facebook an die Vernunft und an den gesunden Menschverstand appelliert. Doch die Eindrücke der Community zeigen, dass Szenarien von leichtsinnigen Berggängern keine Seltenheit sind. High Heels, Lackschuhe und Flipflops auf dem Lisengrat, mit dem Bike auf dem Rücken von der Schwägalp in die Tierwies, mit dem Schäferhund auf den Schultern über die Himmelsleitern – viele wurden bereits selbst Zeugen von solchen Bildern. Ein Leser schreibt:

«Nur wegen solcher Stadt-Idioten werden diese wunderschönen Wege am Schluss noch asphaltiert.»

Darauf antwortet ein anderer: «Es kommt noch so weit, dass die Leute im Alpstein inlineskaten gehen. Der Alpstein ist kein Spazierberg!»

Gebirgssoldaten sollen für Sicherheit sorgen

Einige Leser präsentierten kreative Alternativen zu den Sicherheitsgeländern. So setzt sich ein User für eine Stilllegung der Seilbahn auf die Ebenalp ein. Dadurch soll verhindert werden, dass unerfahrene Berggänger überhaupt ins anspruchsvolle Gebirge gelangen. Er schreibt:

«Ich glaube nicht, dass diese Deppen mit ihren Flipflops ohne Seilbahn auf dem Linsengrat oder im Äscher anzutreffen wären.»

Der Weg zwischen der Ebenalp und Äscher ist gut gesichert – das führt zu falschen Erwartungen bei Touristen. Bild: Raphael Rohner

Ein anderer Leser findet, dass die Einführung von Kontrollen durch eine Bergwacht oder Gebirgssoldaten das Unfallrisiko vermindern könnte.

«So könnte man Leuten mit unangepasster Ausrüstung eine Busse wegen Fahrlässigkeit austeilen.»

Er sei viel im Alpstein unterwegs und habe schon oft solche Bilder gesehen. «Wenn ich die Leute jeweils auf die Gefahren hingewiesen habe, wurde ich oft frech angemacht.»

Mitleid mit den Rettungskräften

Im Zusammenhang mit den tödlichen Unfällen der vergangenen Woche fällt oft der Ausdruck «natürliche Selektion». «Einfach machen lassen. Selbst schuld, wenn sie in ihren Flipflops abstürzen», schreibt ein Leser. Viele stimmen diesem Kommentar zu, doch eine Leserin kann das nicht so hinnehmen. Sie schreibt: «Wisst ihr denn, wie die Verunfallten der letzten Tage ausgerüstet waren? Vielleicht war es auch ein unglücklicher Unfall, der auch einen erfahrenen Berggänger treffen könnte. Es sind nicht nur Trottel unterwegs.»

Eine andere Userin schreibt: «Die Rettungskräfte sind die Armen. Sie müssen die unschönen Bilder schliesslich ertragen.» Mit dieser Aussage findet sie auf Facebook viel Zuspruch. So etwa antwortet eine Leserin:

«Die Rettungskräfte sollten bei den Bergungsaktionen ihr eigenes Leben nicht für solche leichtsinnigen Personen aufs Spiel setzen müssen.»

«Ich hoffe, diese Leute müssen die Kosten für die Rettung selbst tragen. Bei gewissen Versicherungen werden die Kosten auch nicht übernommen, wenn die Ursache des Unfalls auf Grossfahrlässigkeit beruht», schreibt eine Lesern.

Das hinterliesse vielleicht etwas Eindruck bei der Bevölkerung und unerfahrene Berggänger würden sich so eventuell mehr über die Gefahren im Vorhinein informieren.

Sündenbock Instagram und Youtube

Einige Leserinnen und Leser befürchten, dass immer mehr schlecht ausgerüstete und unerfahrene Wanderer im Alpstein unterwegs sein werden. Durch Bilder und Videos auf den sozialen Plattformen würden die Attraktionen leicht erreichbar erscheinen. Ein Leser schreibt:

«Die Leute denken, dass sie sich fünf Videos über Wanderungen im Alpstein auf Youtube anschauen können, um sicher im Gebirge unterwegs sein zu können.»

Gemeint sind Videos, die einem eine komplette alpine Erfahrung inklusive Äscher und Seealpsee in einem Tag versprechen oder Video-Blogs über die unterschiedlichen Routen auf den «King of Alpstein» – den Säntis.

Für das perfekte Foto wird werden viele Gefahren in Kauf genommen. Bild: Raphael Rohner

Eine andere Lesern berichtet von der Entstehung eines ebensolchen Videos: «Letzte Woche haben wir einen holländischen Touristen gesehen, der sich mit einer Hand am Seil festhielt und mit der anderen Hand sein ausgefahrenes Fotostativ ausstreckte.» Es sei gefährlich gewesen, da niemand diesen Wanderer kreuzen konnte.

«Schade, dass die Instagramability des Alpsteins dermassen üble Früchte treibt. Ich frage mich ernsthaft: Sind solche Leute einfach nur ignorant und dumm oder schlicht lebensmüde?», schreibt ein Leser.

