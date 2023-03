Kantonspital St.Gallen muss sparen: Gewerkschaften reagieren

Mit Video Ein 1230 Tonnen schweres Puzzle: Wie 25 chinesische Facharbeiter in St.Gallen das Dach für die neue Olma-Halle zusammensetzen

Tausende von Stäben, Bolzen und ein Masterplan: Die Einzelteile der speziellen Dachkonstruktion für die grosse neue Olma-Halle 1 sind in St. Gallen eingetroffen. In drei Monaten stemmen 25 chinesische Monteure das Dach in die Höhe. Doch das Team ist sich weitaus grössere Dimensionen gewohnt.