Reaktionen «Gut, wird endlich hingeschaut», «Schade, hat die Universität nichts aus dem Spesenskandal gelernt»: So reagiert die Politik auf die Massnahmen der HSG Nach der abrupten Freistellung zweier HSG-Professoren äussern sich eine Politikerin und vier Politiker zum Knall auf dem Rosenberg. Sie sind sich einig: Die Konsequenzen sind richtig – und es war höchste Zeit dafür.

Begrüssen die von der HSG eingeleiteten Schritte: Bettina Surber (SP), Meinrad Gschwend (Grüne), Boris Tschirky (Die Mitte) und Christoph Gull (SVP). Bilder: Benjamin Manser, Ralph Ribi

Es ist ein Novum an der HSG: Noch nie hat die Universität St.Gallen die schwerwiegende Konsequenz ergriffen und zwei Professoren gleichzeitig freigestellt, ja gar des Campus verwiesen. Nun drängt sich die drastische Massnahme auf, weil gegen die beiden Wissenschaftler in den letzten Wochen massive Vorwürfe publik wurden. Es geht um Plagiatsfälle, aber auch um die zweifelhafte und durch Missstände geprägte Führung eines Forschungsinstituts.

Die Wendung nimmt die Universität auch zum Anlass, im Rahmen der «Aktion der Offenlegung» einen Verantwortlichen-Ausschuss zu gründen und einen ausserkantonalen, unabhängigen Rechtsanwalt als Anlaufstelle für anonyme Hinweise auf Missstände zu engagieren.

Zu den neusten Ereignissen auf dem Rosenberg nehmen auch Kantonspolitikerinnen und -politiker Stellung. Sie sind, wie es Bettina Surber stellvertretend ausdrückt, allesamt überzeugt: «Es ist wichtig und richtig, jetzt konsequent zu handeln und endlich hinzuschauen.» Die SP-Fraktion hat die Uni Anfang Woche bereits aufgefordert, alles daranzusetzen, das Vertrauen in die Institution wieder herzustellen – vor allem, nachdem bekannt geworden war, dass Studenten mit Drohbriefen eingeschüchtert wurden, die nur dem Anschein nach aus der HSG-Feder stammten.

«Universitätsgesetz auf Herz und Nieren prüfen»

Die St.Galler SP-Fraktionschefin Bettina Surber. Bild: Michel Canonica

Auch die sogenannte «Aktion der Offenlegung» schätzt Surber: «Es ist ein gutes Signal an die Studierenden, vor allem in Anbetracht der Selbstherrlichkeit, die von gewissen Institutsleitern an den Tag gelegt wird.» Mit den Massnahmen sei es aber nicht getan, sagt die Kantonspolitikerin. Vielleicht müsse die an der HSG etablierte unternehmerische Freiheit der Institute noch mehr beschnitten werden, um Missständen vorzubeugen. Soll heissen: Die HSG soll stärker staatlich finanziert werden, um so den Druck von den Instituten zu nehmen, auf hohe Summen von Dritten angewiesen zu sein.

Nicht zuletzt gelte es nun, das neue, im Nachgang zur Spesenaffäre aufgegleiste Universitätsgesetz, das in der Februarsession vom Kantonsparlament beraten werden soll, noch einmal auf Herz und Nieren zu prüfen und allenfalls weiter anzupassen.

«Unabhängige Gremien sollten selbstverständlich sein»

Für einmal sind sich Links und Rechts einig: Auch SVP-Fraktionspräsident Christoph Gull ist von den eingeleiteten Schritten überzeugt. «Schade ist, dass sie erst auf Druck von innen und von aussen erfolgt sind. Besonders nach der noch nicht lange zurückliegenden Spesenaffäre hätte ich eine höhere Sensibilität und eine professionellere Kommunikation der operativen Führung erwartet.»

Der St.Galler SVP-Fraktionspräsident Christoph Gull. Bild: Ralph Ribi

Gull ist der Auffassung, dass jetzt eine Kultur geschaffen werden müsse, in der die definierten ethischen Werte und Normen auch mit Überzeugung gelebt würden. «Dass allfällige Verdachtsfälle von unabhängigen, externen Gremien überprüft werden, gehört im Sinne einer modernen und transparenten Governance als Selbstverständlichkeit dazu.»

«Aktion darf kein einmaliger Akt bleiben»

Der Mitte-EVP-Fraktionschef Boris Tschirky. Bild: Tobias Garcia

Boris Tschirky, Präsident der Mitte-EVP-Fraktion, sieht in den Massnahmen vor allem die Rettung des ohnehin schon angeschlagenen Rufs der Universität – «besonders im Bereich der wissenschaftlichen Glaubwürdigkeit». Dennoch wirft er ein: «Die sogenannte ‹Aktion der Offenlegung› ist zwar zu begrüssen, darf aber kein einmaliger Akt bleiben. Will man dauerhaft das Vertrauen der Studierenden, Dozierenden und Mitarbeitenden gewinnen, ist Offenheit jederzeit und in jeder Hinsicht zwingend nötig.» Nur so gelinge es, Machtspielen von vornherein entgegenzutreten und zweifelhaftes wissenschaftliches Arbeiten zu unterbinden.

«Über kurz oder lang gibt es neues Ungemach»

«Warum erst jetzt?» Das fragt Meinrad Gschwend, Präsident der Grünen-Fraktion. «Der Reputation der Uni-St.-Gallen hätte es gutgetan, wenn der Schritt bereits früher erfolgt wäre. Ob es tatsächlich ein echter Befreiungsschlag ist, wird sich erst noch weisen.» Denn in den letzten Jahren sei nach jeder angeblichen Läuterung über kurz oder lang wieder neues Ungemach zum Vorschein gekommen.

Der St.Galler Grünen-Fraktionspräsident Meinrad Gschwend. Bild: Benjamin Manser

Gerade von den Instituten müsse mehr Transparenz eingefordert werden. «Unlauteres Handeln muss sanktioniert werden können.» Gemäss Gschwend ist es nötig, dass sowohl dem Rektorat als auch dem Universitätsrat als oberstes Gremium die entsprechenden Instrumente in die Hand gegeben werden.

«Keine neue Ära: HSG ist schon eine Erfolgsgeschichte»

Auch Christian Lippuner, Präsident der FDP-Fraktion, begrüsst die Konsequenzen. Er glaubt allerdings nicht, dass für die HSG grundsätzlich eine neue Ära anbrechen müsse: «Die HSG ist eine Erfolgsgeschichte. Sie platziert sich seit Jahren in den Top Ten des Financial-Times-Rankings der besten Wirtschaftsuniversitäten Europas.» Fehlerhaftes Verhalten von Beschäftigten der Universität, das der Reputation der Uni schadet, dürfe aber nicht toleriert werden.

Der St. Galler FDP-Fraktionschef Christian Lippuner. Bild: Benjamin Manser

Das neue Universitätsgesetz greife das Kernthema Compliance auf und setzte die richtigen Akzente. Es sei wichtig, mit der Revision die Governance-Strukturen der HSG zu stärken. Die Aufsichtsfunktionen und Verantwortlichkeiten – gerade auch hinsichtlich der Institute – müssten geklärt und definiert werden. «Damit kann ein allfälliges Fehlverhalten früher erkannt und besser aufgeklärt werden.»

