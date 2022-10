Reaktionen «Es ist unvorstellbar» und «eine Abmahnung ist lächerlich»: Das sagen Leserinnen und Leser zum Schützengarten-Skandal Eine Führungskraft der Schützengarten-Tochter Wiederkehr Getränke belästigte jahrelang eine Mitarbeiterin. Erst nachdem dies publik wurde, übernimmt das Unternehmen die Verantwortung. Der Tenor unter den «Tagblatt»-Leserinnen und -Lesern bezüglich der Vorfälle ist indes relativ einstimmig. Valentina Thurnherr 20.10.2022, 17.14 Uhr

Nach dem Belästigungsskandal steht Schützengarten in der Kritik. Bild: Trix Niederau

Die Olma ist normalerweise ein erfreuliches Ereignis für die Brauerei Schützengarten. Im Moment hagelt es jedoch vor allem Kritik für die Firma. Vergangene Woche wurde bekannt, dass ein Vorgesetzter der Tochterfirma Wiederkehr Getränke jahrelang Pornos im Büro konsumiert haben soll. Zudem habe er vor einer Mitarbeiterin onaniert. Als diese sich wehrte, verlor sie ihre Stelle, während der Chef mit einer Verwarnung davonkam.

Erst nachdem dieser Skandal in den Medien Schlagzeilen machte, übernahm die Schützengarten-Führung Verantwortung und entliess den Vorgesetzten. Trotz dieser Ereignisse ist Expertin Adrienne Suvada, Leiterin der Fachstelle Communication & Branding an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, überzeugt, dass der Imageschaden nicht allzu gross sein dürfte.

Viele zeigen wenig Verständnis

Die Reaktionen unserer Leserinnen und Leser sind hingegen ziemlich eindeutig, wenn es um den Skandal geht. So schreibt etwa eine Leserin auf Facebook: «Hier sollte man gleich Schützengarten boykottieren, es ist unvorstellbar, dass so ein Unternehmen sich das leisten kann.» Mit dieser Meinung steht sie längst nicht alleine da. Eine weitere Leserin pflichtet ihr bei: «Genau und daran glauben musste vorher die kleine Angestellte, der grosse Boss konnte sich alles leisten, unglaubliche Schweinerei.»

Die meisten Leserinnen und Leser sind sich einig. Screenshot Facebook

Ein Leser ist entsetzt, dass so etwas überhaupt passieren konnte: «Unglaublich, dass so was geschieht. Noch unglaublicher, dass Schützengarten offenbar erst reagiert, als das bekannt wird. Und dass die Frau noch immer auf eine Entschuldigung wartet, ist der Gipfel.»

Eine Leserin findet, Schützengarten habe zu wenig und zu spät darauf reagiert: «So was darf nicht toleriert werden, eine Abmahnung ist lächerlich, Männerentscheidung? Kündigung erst, nachdem es an die Öffentlichkeit ging.» Ein weiterer Leser pflichtet ihr bei: «Da gebe ich dir völlig recht. Die Dame müsste einen Orden erhalten für ihr Verhalten.»

Dass Schützengarten der Frau erst kündigt, sie dann wieder einstellt und es später im gegenseitigen Einverständnis zur weiteren Kündigung kommt, dafür scheint ebenfalls niemand Verständnis zu haben. «Von einem Tag auf den anderen war ihre Arbeit nicht mehr korrekt und fehlerhaft. Ein typisches Zeichen von einer überforderten Führung, die mit der Situation nicht umzugehen wusste», schreibt ein Leser.

«Eine Entschuldigung gegenüber der Geschädigten seitens der Geschäftsleitung und Verwaltungsrates ist das Mindeste, was man erwarten darf.»

Auch ein anderer Leser versteht das Vorgehen des Unternehmens nicht: «Dass dieser Kadermann trotz seiner hemmungslosen Handlungen lange Zeit geschützt wird, ist unverständlich», schreibt er. «Auch die fehlende Entschuldigung gegenüber der Mitarbeiterin. Peinlich, peinlich.»

Anderen Userinnen ist gar Ähnliches passiert. Screenshot Facebook

Noch direkter verfährt ein Leser in seinem Kommentar auf der «Tagblatt»-Website: «Da die Getränkebranche der Schweiz, die Unia als gewerkschaftliche Vertretung hat, hoffe ich als Gewerkschafter des SEV VPT*, dass die Unia fähig ist, ihrer sozialen Verantwortung Sorge zu tragen in einem solche medial publizierten Fall», schreibt er. «Dass sie nicht locker lässt, unter Einbeziehung der Medien, bis eine gerichtliche, faire Lösung und eine ordentliche Entschuldigung der Brauerei Schützengarten vorliegt!»

Einige krebsen vor möglichem Boykott zurück

Dass einer Expertin zu Folge der Imageschaden für Schützengarten wohl ausbleiben wird, kommt ebenfalls nicht besonders gut an bei den «Tagblatt»-Leserinnen und -Lesern. «Hätte sich ein Arbeiter hinter einem Stapel Bierkisten einen runtergeholt, wäre er schon geflogen, bevor er die Hose hochgezogen hat», schreibt ein Leser auf der «Tagblatt»-Website. «Mit der nachträglichen Entlassung des Fehlbaren ist da Problem nicht vom Tisch.»

Im Gegenteil, der aufgezwungene Maulkorb müsse auch noch Folgen haben. «Wer nicht fähig ist, eine solche ungeheuerliche Verfehlung eines Vorgesetzten auf Anhieb richtig einzuordnen, ist Teil des Problems», so der Leser. «Unfähigkeit, wohin ich schaue!»

Direkt zum Boykott aufgerufen wird auf Facebook auch. Screenshot Facebook

Andere wiederum bedauern, dass Schützengarten durch diesen Skandal doch einen gewissen Schaden davontragen könnte. «Wahnsinnig schlimme Sache und das muss man natürlich aufbauschen, wenn gerade Olma ist», schreibt eine Leserin auf Facebook. Derselben Meinung ist eine andere Leserin: «Hoffe jetzt trotzdem, dass Schüga-Bier gut verkauft wird.»

Auch eine weitere Leserin sorgt sich um die Zukunft der Brauerei: «Genau. Weil einer (wenn das alles auch so stimmt) Mist baut, muss die ganze Firma darunter leiden», schreibt sie.

«Schützengarten hat noch einen Haufen andere Mitarbeiter und denen nützt das nichts, wenn man jetzt das Bier nicht mehr kauft. Im Gegenteil.»

Hingegen gut finden trotzdem viele, dass die Geschichte an die Öffentlichkeit gekommen ist. «Während der Arbeit privat sich am PC vergnügen und dann gibt es bloss ein ‹mei mei, das darfst du denn nicht machen› … Wow. Einmal mehr braucht es den Druck der Medien, um da Dampf zu machen», schreibt eine Leserin.

Und eine Weitere pflichtet ihr bei: «Ich finde es gut so, damit erfährt es auch die breite Öffentlichkeit, eine Riesen-Sauerei, dass Schützengarten ihn noch in Schutz genommen hat.»

*SEV = Gewerkschaft des Verkehrspersonals; VPT = Unterverband des Personals privater Transportunternehmen