In der Ostschweiz gibt es immer mehr Wölfe

Raubtiere «Es wandern ständig Wölfe ein und aus»: Rund zwölf Wölfe durchstreifen den Kanton St.Gallen Schweizweit steigt die Wolfspopulation jährlich um 30 Prozent – zum Leidwesen der Bauern. Auch in der Ostschweiz steigt die Zahl der Wolfsrisse. Doch wie viele Wölfe gibt es eigentlich in den Kantonen St.Gallen, Thurgau und beiden Appenzell? Viviana Troccoli Jetzt kommentieren 02.06.2022, 18.22 Uhr

In der Ostschweiz rechnet man mit steigenden Wolfsbeständen. Bild: Getty

In der Nacht auf Dienstag wurde in Appenzell ein gerissenes Schaf tot auf einer Heimweide aufgefunden. Das Rissbild deutet auf einen Wolf hin. Trotz Herdenschutzmassnahmen gelingt es den Raubtieren immer öfters, an die Viehbestände der Bauern zu gelangen. In Graubünden, wo der Wolfsbestand auf rund 50 Tiere geschätzt wird, seien die Grenzen des Herdenschutzes erreicht, schreibt die «Bauernzeitung». Im Toggenburg lockte eine Informationsveranstaltung zum Thema am Dienstag rund 200 Personen an. Die Stimmung war angespannt; der Tenor der Anwesenden, mehrheitlich Landwirte: Der Wolf muss weg.

Doch wie viele Wölfe gibt es überhaupt in der Umgebung? Ein Überblick über den Bestand in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Innerrhoden, St.Gallen und Thurgau.

Rund zwölf Wölfe befinden sich im Kanton St.Gallen

Dominik Thiel, Leiter des Amtes Natur, Jagd und Fischerei des Kantons St.Gallen. Bild: Coralie Wenger

«Wir rechnen aktuell mit vielleicht einem Dutzend Wölfen im Kanton, welche aber grenzüberschreitend unterwegs sind», schätzt Dominik Thiel, Leiter des Amtes für Natur, Jagd und Fischerei im Kanton St.Gallen. Es sei allerdings schwierig, eine konkrete Zahl zu nennen. Die Wölfe hielten sich schliesslich nicht ständig in den Wäldern des Kantons auf, sondern würden diese auch einfach passieren. Er fügt hinzu:

«Es wandern ständig Wölfe ein und aus.»

Diese Aussage bestätigte der Toggenburger Wildhüter Urs Büchler. An der Informationsveranstaltung in Nesslau erklärte er, dass ein Wolf innert weniger Wochen bis zu 1500 Kilometer zurücklegen kann. Im vergangenen Jahr verzeichnete das Toggenburg rund 30 Wolfsrisse.

Die Entwicklung des Wolfsbestandes sei stark von der Anwesenheit von Rudel abhängig, sagt Thiel.

«Gibt es im Kanton oder in den Grenzgebieten ein Rudel, steigt die Anzahl der Wölfe schnell an.»

Dies sei letztlich beim Calanda-Rudel der Fall gewesen, das sich 2011 bildete und dessen Leitwolf vermutlich 2019 starb. Seitdem hätte der Kanton keine Rudel mehr mit Nachwuchs. Laut Thiel könne sich das aber jederzeit ändern. Es werde jedoch erst im Verlaufe des Jahres klar, ob und wo es Jungwölfe in den Rudeln gebe.

Wenn es aber keinen Nachwuchs gebe, seien «nur» Einzeltiere oder Paare im Kanton unterwegs. Klar ist: Die Zahl der Wolfsrisse steigt. Dies ist laut Thiel auf ein gutes Nahrungsangebot im Kanton zurückzuführen, denn Nahrung bestimme massgeblich die Entwicklung einer Population: Vor allem die Rothirschbestände spielen dabei eine wichtige Rolle. Auch in naher Zukunft rechnet er mit einer steigenden Wolfspräsenz im Kanton. Thiel vergleicht dies mit der gesamtschweizerischen Entwicklung: Die Wolfspopulation wächst jährlich um rund 30 Prozent.

Dabei seien die Bauern für den Schutz ihrer Nutztiere verantwortlich. Thiel sagt:

«Jeder Tierhalter muss selber entscheiden, ob und wie viele Schutzmassnahmen er treffen möchte.»

Dabei sei eine Abwägung von Risiko für Schäden (Risse) und dem Aufwand für Prävention (Herdenschutz) zu treffen. Sowohl für Landwirte als auch für die zuständigen Behörden bedeute die zunehmende Wolfspräsenz deutlich mehr Aufwand und Kosten.

Bisher kein Wolf im Thurgau

Gemäss Roman Kistler, Amtsleiter der Jagd- und Fischereiverwaltung, befindet sich keiner der zurzeit rund 150 Wölfe in der Schweiz auf Thurgauer Gebiet. Er sagt:

Roman Kistler, Amtsleiter Jagd- und Fischereiverwaltung des Kantons Thurgau. Bild: Andrea Stalder

«Im Kanton Thurgau sind Rissereignisse durch Wölfe nur Einzelfälle und damit für die Landwirtschaft von untergeordneter Bedeutung.»

Die Situation im Thurgau sei daher nicht mit der Situation in Graubünden vergleichbar, da es keine Wolfsrudel und keine Alpwirtschaft gebe. In den vergangenen fünf Jahren tauchte dennoch hin und wieder ein Wolf auf. In den Jahren 2017, 2018 und 2020 konnte jeweils die Anwesenheit eines einzigen Tieres verzeichnet werden. Laut Kistler handelte es sich dabei jeweils um ein «wanderndes Individuum».

Sömmerungsgebiete kleiner als in Graubünden

Es sei «überall und zu jederzeit mit Wolfsanwesenheit zu rechnen», teilte im Kanton Appenzell Innerrhoden die Jagd- und Fischereiverwaltung nach dem Wolfsriss vom Dienstag mit. In Ausserrhoden spricht Wildhüter Silvan Eugster von einzelnen männlichen Wölfen, die das Kantonsgebiet durchstreifen. Er sagt:

Silvan Eugster, Wildhüter aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

«Diese Wölfe sind auf der Suche nach einem geeigneten Revier und einer passenden Partnerin. Solche Wölfe sind heute bei uns und in einem Monat können sie bereits im Tessin sein.»

Da Wölfe ein sehr grosses Streifgebiet hätten, könne keine konkrete Zahl genannt werden. Die Zeit zwischen den Wolfsnachweisen im Kanton sei in den letzten Jahren aber immer kürzer geworden. Das heisse, das Gebiet werde immer häufiger von Wölfen aufgesucht. Im Vergleich zu Graubünden hätte Appenzell Ausserrhoden aber nicht so grosse Sömmerungsgebiete – also traditionell alpwirtschaftlich genutzte Flächen – und sei daher vom Wolfsvorkommen weniger betroffen.

